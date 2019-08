El padre de Ansu Fati, debutante del FC Barcelona, aseguró que estuvo cerca de fichar por el Madrid

El joven extremo guineano se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el conjunto azulgrana y sus quince minutos sobre el terreno de juego hicieron vibrar al Camp Nou, aunque su historia pudo ser muy diferente.





El canterano de 16 años, Ansu Fati, jugó ante el Betis su primeros minutos en un partido oficial con el primer equipo del FC Barcelona. Al finalizar el encuentro su padre, Bori Fati, se mostró muy emocionado por el debut de su hijo con los azulgranas: "Es el día más feliz de mi vida. Cuando Ansu me dijo que estaba convocado por Valverde me puse a llorar, mi mujer también. Cuando ha entrado al campo hemos dicho 'no puede ser', estábamos en una nube", dijo en declaraciones para Tiempo de Juego de la Cadena COPE.





Ansu dejó grandes impresiones durante los momentos que estuvo sobre el terreno de juego, pero esto pudo no haberse producido si el futbolista hubiera aceptado a oferta del Real Madrid: "Estábamos en el Sevilla y el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero elegimos al Barcelona porque vinieron a mi casa con el contrato y me convencieron. Vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona. El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me dijo que cuánto me ofrecía el Barcelona y me dijo que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año..."

JOSEP LAGO/GettyImages

A continuación, en los micrófonos de RAC1, Bori Fati volvió a insistir en que eligieron el proyecto del FC Barcelona por delante del dinero que ofrecía el Real Madrid: "Yo tenía una oferta del Madrid de mucho dinero, pero vino Albert Puig y me dijo que ellos eran el Barça y que tenían un proyecto. Que dentro de unos años le vería ahí. Sabemos que trabaja pero no podíamos imaginar que estaría jugando con estas bestias”, afirmó el padre del joven futbolista.

