Divertido cruce entre Gallardo y Ruggeri tras la clasificación de River: "¡Me están puteando!"

El campeón del mundo con la selección argentina y el técnico del Millonario tuvieron un picante diálogo en la televisión. El Cabezón, fiel a su estilo, le manifestó: "Yo te quiero hacer una pregunta, pero no como estos (los periodistas)". ¡Mirá qué le consultó y cuál fue la respuesta del Muñeco!





Oscar Ruggeri encontró su lugar en el mundo como panelista de 90 minutos de fútbol. El programa transmitido por Fox Sports cuenta con la presencia y la picardía del Cabezón, quien imprimió su sello en la televisión argentina y le da rating a un ciclo que ya lleva varios años de emisión.

Uno de los ejemplos de por qué Ruggeri continúa en el aire ocurrió este jueves, luego de la clasificación de River a semfinales de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo estaba al aire, cuando Oscar tomó el protagonismo y le avisó: "Yo te quiero hacer una pregunta, pero no como éstos -los periodistas-, sino como que nos cruzamos nosotros dos en la calle".





Luego de el Muñeco preguntarle si debía "usar canilleras" y Ruggeri manifestarle que nunca le pegó en su época como jugador, comenzó este picante diálogo que te detallamos a continuación.

-No soy periodista, pero yo quiero que me contestes a mí ex jugador, como si estuviéramos en la calle. ¿Cómo hacés para que este River, que tuvo tantas figuras, para que estén todos alineados? Porque mandás figuras al banco, yo estuve en muchos vestuarios, no es fácil. Contestame a mí, eh, no acá, en la calle.

-Esta respuesta te la dan los jugadores, les preguntás a los jugadores qué sienten, te lo van a decir ellos.

-Ya hablé, hablé con varios. Por atrás te tratan bien, lo he hablado con ellos, te quieren.

-El jugador de fútbol tiene esas cosas, nunca va a estar del todo feliz si no juegan, no son extraterrestres, son personas que quieren estar en la cancha. Yo no ando con el látigo diciendo el que no me hace caso… No, es todo más fácil cuando sos honesto, sincero. Porque siempre te estás equivocando, pero bueno, pasa por ahí, tiene que ver con eso, con generar un buen vínculo desde el respeto. Al jugador no le gusta la franela estúpida, esa no. Cuando digo las cosas, las digo como las siento. Me tengo que ir, ¡me están puteando!