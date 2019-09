La plantilla del Real Madrid se despidió de Keylor Navas en las redes sociales

View this post on Instagram

Mucha suerte, @keylornavas1, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro. Good luck, #KeylorNavas, although you won't need it. Your mindset, work rate and human qualities speak volumes wherever you go. You will be missed, bro. ¡#PuraVida siempre!