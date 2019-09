Piqué revela que Valverde se negó a que fuera a Estados Unidos... pero igual fue

Gerard Piqué no es solo un futbolista. El central del Barcelona no ha esperado a terminar su carrera como jugador para empezar otra e inmiscuirse en el mundo de los negocios. Ya es empresario. El catalán ha conseguido, junto a su grupo Kosmos, ser el organizador de la Copa Davis, la más importante a nivel de selecciones en el tenis. Conseguirlo no ha sido un camino de rosas. Tuvo que hacer viajes a Estados Unidos que no hicieron mucha gracia a Valverde… incluso tuvo que desobedecer su prohibición, tal y como ha confesado en una entrevista al diario AS desde el US Open.

Piqué reconoció que no es fácil conciliar su carrera con un proyecto tan grande como el de la Copa Davis, al que le dedica “24 horas y siete días a la semana. Es el proyecto de mi vida y creo que estamos en buen camino”. “Con el Barcelona juego y me entreno todos los días, pero cuando tengo dos o tres días libres hago como ahora, cojo un vuelo para estar en Nueva York, porque al final las cosas pasan hablando con la gente, escuchando a todos, especialmente a os jugadores”, reveló.

Estos viajes no le hicieron demasiada gracia a Valverde. El catalán confesó que unos días antes de que la ITF aprobara el formato de su empresa, le pidió a Valverde ir, sin decirle que sería en Orlando: “No me dijo no, pero tampoco que sí. Luego jugamos la Supercopa contra el Sevilla y ganamos con un gol mío, así que volví a hablar con él: ‘Ernesto, ¿te acuerdas de lo que te dije? ¿Puedo ir? Solo me voy a perder un entrenamiento y te aseguro que ganaremos el partido de Liga, no te preocupes’. Ahí aceptó y me preguntó dónde era. Le expliqué que en Orlando, se sobresaltó y me dijo que ni hablar, que era un viaje muy largo. Yo insistí que volvería y ganaríamos. Fui, se aprobó el formato y cuando regresé, ganamos”.