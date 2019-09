Ter Stegen sobre su suplencia en Alemania: "Me vuelve un poco loco"

Marc-André ter Stegen es, sin discusión, uno de los mejores porteros en la actualidad. El alemán ha demostrado su tremenda calidad en la portería del Barça, con intervenciones de mérito que han otorgado más de un punto al conjunto azulgrana. Sin embargo, esa superioridad que exhibe en Barcelona se ve eclipsada en la selección alemana, donde es suplente de Manuel Neuer.

En una entrevista concedida a T-Online, el portero confiesa que esta situación no es agradable para él. "Por supuesto que me vuelve un poco loco. Das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Sin embargo, creo que con el tiempo he encontrado una respuesta para mí", explicó Ter Stegen.

Pese a todo, el guardameta de 27 años tampoco quiere darle más importancia de la que tiene y quiere seguir trabajando como hasta ahora. "Quiero tener éxito y el gran objetivo que tengo es ser el primer portero del país, pero no a cualquier precio. El fútbol es una cosa, pero la humanidad es más importante. Quiero poder mirarme al espejo y decir: 'has trabajado honestamente y has abordado abiertamente tus ambiciones. Fuiste justo y no jugaste por fuera'", reflexionó el alemán.

Joachim Low siempre ha puesto por delante al portero del Bayern de Múnich, pese a que las últimas actuaciones de Neuer bajo la portería no están al nivel de las del guardameta azulgrana. A sus 33 años, Neuer reúne más experiencia pero se le empieza a terminar el crédito con cada derrota de la campeona del Mundo de 2014.

Pese a todo, Ter Stegen está feliz y se resarce en su club. "Sinceramente, no encuentro mejor razón que la de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Además, la experiencia de jugar en el extranjero me ha hecho mejor. No me arrepiento", confiesa el portero, que ha sido nominado al premio 'The Best', algo que para él es "un reconocimiento a mis propios logros, y también por los pequeños o grandes esfuerzos que se hacen todos los días en el entrenamiento para mejorar".

