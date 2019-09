Sergio Ramos no descarta aún ganar el Balón de Oro

En el día de ayer se ha presentado el documental de Sergio Ramos realizado por Amazon, en el que explican la parte más personal de la vida de Sergio Ramos, grabado por la plataforma. En este acto ha hablado también en rueda de prensa, y ha hablado sobre diversos temas, como del balón de oro.





Cuando Sergio Ramos fue preguntado si aún sueña con ganar otra Champions, un Mundial o un Balón de Oro, respondió dejando claro que "todo lo que has dicho, mientras sea posible, lo tengo ahí arriba como un sueño. No dejo de soñar nunca, me encantaría volver a ganar con el Madrid, la quinta Champions sería una locura, una pasada. Al igual que con la selección, otra Eurocopa o un Mundial… sería algo único. El Balón de Oro quizás está ahí, no sé si cerca o lejos. Si Cannavaro lo consiguió, ¿por qué no? Hay que mantener esa ilusión de niño de Camas para que todo esto pueda pasarme. Cuando el cuerpo no me dé más, ya lo pensaré, pero creo que puedo rendir a máximo nivel un par de años más."

Hablando del Balón de Oro, también fue preguntado por si le parece justo que Van Dijk pueda tener uno, en caso de ganarlo, y que él no tenga ninguno, y dijo que "todo lo que sean premios individuales es muy difícil de valorar. Van Dijk es un gran central, ha hecho una temporada muy buena. Ha hecho méritos, siempre se habla de Cristiano y Messi, pero que se abra la veda y que lo ganen otros jugadores te alegra. Es cierto que en el fútbol español, en esta última época, que algunos que incluso ya están retirados no tengan un Balón de Oro da que pensar. El fútbol es un deporte colectivo, valorar individualmente es muy complicado. Me parece un gran defensa, si lo gana habrá que felicitarlo, ha hecho una gran temporada".