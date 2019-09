Leo Messi: "Quiero seguir ganando cosas en el Barça"

Lionel Messi ha hablado para Sport y se ha desahogado. El argentino, en una amplia entrevista, algo inusual en él, ha tocado toda la actualidad azulgrana y ha hablado de su situación en el equipo, tanto deportiva como contractual, así como el mercado de fichajes y la plantilla.

Comenzó la entrevista hablando la temporada pasada, y de lo que supuso el partido de Liverpool. Para Messi, el año iba bien, pero la vuelta de semifinales "nos dejó fuera de todo" e hizo que al final "la temporada fuera mala, aunque se ganara la Liga".





El argentino reconoció que "a nivel personal me sentí bien", aunque no se ve favorito para volver a ganar el Balón de Oro. "Ya no se sabe quién es favorito o no. Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal [...]. No hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro. Nunca me sentí favorito o no favorito".





Su lesión es uno de los principales focos de la actualidad azulgrana. Respecto a ella, Messi afirmó que "Estuve quince días y cuando me pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poquito más. El sóleo es complicado y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar".

Para Messi, la plantilla del Barça es muy buena y de más variedad. "Vinieron jugadores muy importantes. Hoy por hoy tenemos muchas variantes, muchos recambios, jugadores tanto en el medio o arriba. Estamos muy bien pero el año nos marcara si es mejor o no a nivel de lo que consigamos".





Respecto a Neymar, Messi afirmó que "me hubiese encantado que viniera Neymar". Reconoce que es normal que la gente estuviera en contra por cómo se fue, pero "a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos".





Siguiendo con el tema Neymar, Messi lanzó un 'palito' a la directiva y no se mostró seguro de como abordó el fichaje el Barça. "No sé, sinceramente no sé si hizo todo lo posible. No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones como para decir si hizo todo lo posible el Barcelona"





El argentino, aseguró que ha hablado del fichaje con Neymar, de lo ilusionado que estaba por volver. Algo que comparte el argentino. "Me hubiera gustado que viniera y que estuviera con nosotros, pero como dije antes, tenemos una plantilla espectacular para optar a todo sin él también. Decepcionado, no".





También abordó el tema sobre su capacidad de mando en el club. "Estoy más que acostumbrado que se digan estas cosas. Quedó más que demostrado que no es así. También me pasa con la selección. Dicen que pongo los jugadores o los técnicos o que lo hace mi papá. No le doy importancia".





Sobre su continuidad en el Barça y la recién revelada cláusula por la que se puede ir del equipo, Messi declaró que no puede hablar del tema porque también existe una cláusula de confidencialidad, pero dejó claro que quiere seguir.

"Quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo. [...] quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero". Tampoco quiso aclarar si se han iniciado ya los contactos sobre otra renovación e indicó que ese tema "lo lleva su papa", aunque reconoció que, si fuera así, se lo habría dicho.

Otro tema que no dejó de comentar fue la invitación a cenar con Cristiano Ronaldo. Messi no declinó la invitación, aunque hay demasiados compromisos de por medio. "No éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre lo que nos vimos fue en galas o en premios. [...] No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema".





