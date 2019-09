Valverde confirma el regreso de Messi: "Mañana va a jugar"

El técnico del FC Barcelona salió a rueda de prensa como cada semana en los días previos al encuentro liguero para comentar con los medios la actualidad del equipo. Los azulgranas visitan el estadio de Los Cármenes con el objetivo de lograr la primera victoria a domicilio frente a un Granada que ha comenzado el curso como la revelación de La Liga.

"Está haciendo un buen arranque de temporada, los recién ascendidos son peligrosos, vienen con una energía que te aprieta, que tiene una buena dinámica. Es difícil, vamos obligados porque no ganamos en las dos anteriores salidas", aseguró Valverde sobre su rival esta jornada. Posteriormente añadió que "en la estrategia siempre están planeando con entusiasmo y con buenos resultados fuera. Se les ve que tienen chispa".

El entrenador culé continuó: "Fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos, nos está costando. Todo lo que venimos haciendo bien en casa no lo logramos fuera y queremos cambiar esta dinámica. En este tipo de campos te juegas el campeonato porque es donde no se puede fallar". Y más adelante prosiguió: "No estamos haciendo efectiva la posesión, tenemos más el balón pero no más llegadas. Ya nos ha ocurrido otras veces. Tenemos que ser decisivos más verticales, más contundentes. Estamos más obligados. Todo este último tramo nos está costando. El cómputo general estamos desequilibrados".

El joven Ansu Fati, su reciente nacionalidad española y su posible convocatoria para el Mundial Sub-17 fue el siguiente tema, sobre el que Valverde afirmó: "Todavía no le han convocado. Ya veremos que ocurre, peros ería un contratiempo porque es un jugador que está entrado. Si hubiera sido ahora, con bajas, hubiera sido un contratiempo mayor".

Sobre la posibilidad de que el ya español le arrebate el puesto a Dembélé dijo: "Veremos si le quita el puesto. No han entrenado y no han jugado juntos, ya veremos con el tiempo. Veremos cuál es el que nos da más equilibrio ofensivo y defensivo". El francés "no ha entrado con el grupo, hoy esperamos que entrene. Que se involucre, que intente ser titular, que no les quite el puesto... Nada que no les pide a los demás".

El siguiente protagonista fue Leo Messi, que regresa a una convocatoria liguera desde el curso pasado. "A Messi le vi bien después de su situación, recuperándose de una lesión, y de tener que entrar en un partido tan fuerte ya empezado. Esperamos que con la suma de partidos y minutos nos vaya dando cosas y logre el momento de forma óptimo. Y mañana va a jugar", comentó Valverde, que después reconoció: "¿Si condiciona el regreso de Messi? Evidentemente, Si nos condiciona algunos jugadores, está claro. La forma de jugar se debe amoldar a los jugadores que tenemos".

El argentino rotará este curso como lo hizo el año pasado y dará oportunidades a los suplentes, como sucederá ahora con Junior Firpo, que aprovechará la lesión de Jordi Alba: "Desde luego contamos con Junior Firpo. Ha llegado este año y Jordi Alba estaba jugando bien, necesitaba un tiempo para adaptarse pero ahora tiene una buena oportunidad para jugar". Donde también habrá rotaciones será en la medular: "Es posible que haya algún cambio en el centro del campo con independencia de que juegue Messi porque tenemos muchos partidos".

Finalmente, sobre la posición de Griezmann con el regreso de Messi: "Griezmann puede jugar en varias posiciones. Además, tiene trabajo, se junta bien con el centro del campo cuando debemos defender. A pesar de jugar en un costado, después puede centrrase y finalizar... Esperamos que conforme vayan jugando se vayan encontrado con todos los compañeros".

Valverde también destacó el papel de Ansu Fati y Carles Pérez durante estos encuentros en los que han tenido oportunidades "porque han trabajado bien ellos y toda una gente que hay detrás". Y animó a Aleñá a recuperar su posición: "Aleñá empezó jugando y después no lo ha hecho. La temporada es larga y debe estar preparado para cuando vuelva a tener opciones. Cuando uno es titular debe intentar mantenerse porque hay mucha competencia".