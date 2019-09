Valverde: "Los entrenadores siempre nos la estamos jugando"

Ernesto Valverde comparece en la rueda de prensa previa al partido de la sexta jornada de Liga entre el FC Barcelona y el Villarreal, que se jugará mañana martes a las 21:00 en el Camp Nou.





Dos equipos más goleadores de LaLiga: "El Villarreal es un equipo que siempre nos complica, que este año está teniendo un buen comienzo espoleado por las dificultades que encontraron el año pasado. Tienen jugadores muy rápidos arriba como Samu y Ekambi y jugadores muy buenos por dentro como Cazorla. No sé si será un partido de goles o no. Nosotros tenemos que seguir la línea de los partidos de casa y abstraernos de lo que pasó el otro día"





Mala racha del Barça: "Creo que nos tenemos que centrar en esta temporada. Si nos retrotraemos a lo que pasó la pasada temporada, también tuvimos un balón pero nos rehicimos bien. No lo asocio yo a la temporada pasada, más que nada porque en LaLiga nuestra trayectoria fue increíble y difícil de repetir. Hay que mejorar fuera, está claro"





Su continuidad: "Eso es así desde el principio. Los entrenadores siempre nos la estamos jugando. Eso no es una novedad para mí ni para nadie. En el sitio donde estoy lo que mandan son los resultados. Si no estás adelante, el entrenador está en el punto de mira. No es una sorpresa. Este año no hemos empezado bien y nos toca remontar. Hay que superar esta situación de la misma manera que el año pasado tuvimos un bache y lo superamos"

Aitor Alcalde/GettyImages

¿Crisis?: "En el mundo del fútbol se habla de crisis en tres días, y en tres días sales de la crisis, eso es lo que queremos, sumar seis puntos esta semana. Así todo el mundo está mucho más tranquilo. Esto es el espectáculo del fútbol"

Ausencia de Rakitic: "Cada día me preguntáis por los no que no están... Si no está es porque entra otro"

Griezmann: "Ha jugado de delantero centro y en el costado. Lo cierto es que no estamos teniendo muy buen juego de ataque fuera de casa. Pero no es por él u otro jugador, es una cuestión global, los delanteros tienen que entrar en juego, debemos mejorar nuestro juego ofensivo fuera de casa"

Aleñá: "Con Aleñá no ha pasado nada. Ha entrenado bien igual que los demás, lo que pasa que algunos entran y otros no"





Dembélé: "Dembélé, que también está en la lista, es un jugador desequilibrante que esperamos muchas cosas de él porque nos lo puede dar"

Aitor Alcalde/GettyImages

Descanso de los centrales: "Son jugadores que ya el año pasado jugaron mucho. Son jugadores fiables. Los centrales creo que en ocasiones tienen menos desgaste que otro jugadores pero hay jugadores que nos echarán un cable como Todibo y los jugadores del B"





Buen inicio de partido: "Empezar el partido marcando es algo que tienes ganado, le marcas el terreno al rival, como pasó con el Valencia. Nos pasó al revés en Pamplona oGranada. Es fundamental. El público ha estado con nosotros en estos dos partidos, la afición estará con nosotros, ante un Villarreal que es un gran equipo"





Ausencia de Carles Pérez: "Está con nosotros y estará con dinámica del primer equipo como Ansu. Que puedan jugar en el B o en su equipo es posible pero están con nosotros"





El Villarreal el equipo más goelado: "Si atacas bien, es que estás bien colocado y al rival le cuesta sorprenderte a la contra. Esa estadística, de equipo más goleado, hay que tenerla en cuenta, pero hay que ponerla entre comillas. El que más ocasiones nos creó es el Dortmund, y no nos marcó. Tampoco es normal que nos piten tres penaltis en seis partidos, tampoco es normal que Valencia o Betis nos marquen dos goles en casa. Pero no nos gusta esa estadística y la debemos mejorar"

Aitor Alcalde/GettyImages

Estado de Rakitic: "No está tocado, es una cuestión de jugadores, tenemos muchos en el centro del campo y le toca a él. Ya veremos el sábado"





Situación del equipo: "Estamos en esta situación porque no hemos ganado. Cuando tú aciertas y el contrario no, pues todo va de cara. Y cuando pasa lo contrario, pues no ganas. Tampoco estoy viendo que nos hagan muchas situaciones. Está más en nuestro debe lo que nosotros generamos. Pero eso es una apreciación mía"





Junior Firpo: "Tiene que estar en condiciones porque está en Primera División y tiene que estar preparado para participar. Generalmente cuando a uno le cambias en el descanso es porque lo has puesto de titular. Y lo demás, mira. Aquí todos nos equivocamos. El entrenador, el jugador. Al final nadie acierta permanentemente. El asunto es reponerse"





El Madrid a cuatro puntos: "Me preocupa mi equipo, es lo único de lo que debo estar pendientes. El Madrid es un gran equipo, un gran rival y estará ahí arriba. Como siempre"

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!