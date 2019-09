El feo gesto de la FIFA con Cristiano Ronaldo por no haber asistido a la gala de The Best

Cristiano Ronaldofue uno de los grandes protagonistas de la noche en la gala de premios de la FIFA The Best. Justamente, fue uno de los señalados por no asistir.





El luso se ha lesionado y decidió no acudir a la gala en la que no sería nombrado el mejor futbolista del año, pues el premio estaba reservado para Lionel Messi. La FIFA, molesta con su ausencia, tuvo un gesto no demasiado bueno hacia su persona… pues se olvidaron de él a la hora de nombrar el once ideal. Apareció en el once, pero fue el único jugador que no fue nombrado desde el atril.

La ausencia de Cristiano Ronaldo no sentó nada bien al máximo organismo del fútbol. El luso se había comprometido a ir y la FIFA, siendo la gala en Turín, ni tan siquiera valoraba la posibilidad de que el luso decidiera no aparecer por allí.

Sin embargo, pese a estar a poco más de 100 kilómetros, el portugués comunicó poco antes del comienzo de la gala que no iba a asistir. La razón que argumentó: una lesión le retenía en casa. Muchos no se lo creyeron y pensaron que fue porque el premio no sería para él. Tampoco estuvo el año pasado en el nombramiento de Modric. Muy probablemente por esto y no por un error, al desvelar el once ideal nombraron a todos los jugadores menos a él, que sí apareció en pantalla.

MARCO BERTORELLO/GettyImages





Cristiano Ronaldo fue el único jugador de ese once que no acudió a la gala. Sí lo hizo Van Dijk, también nominado y favorito en todas las apuestas, que terminó viendo como Messi levantaba el trofeo al mejor jugador del planeta.