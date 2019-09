​EXCLUSIVA | ​La Tota Carbajal revela por qué rechazó al Real Madrid

Antonio Félix Carbajal Rodríguez, uno de los mejores futbolistas que ha dado México en toda su historia, El Cinco Copas, o como sus más cercanos le conocen: Don Toño. Nos concedió esta entrevista exclusiva para 90min. En esta cuarta parte nos cuenta cuál fue la razón por la que rechazó al Real Madrid.





PARTE 1: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal habla sobre su infancia e inicios en el mundo del fútbol

PARTE 2: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal se sincera y cuenta sus anécdotas como futbolista y mundialista

PARTE 3: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal se sincera y cuenta sus anécdotas como DT

¿Pudo haber jugado para el Real Madrid, cuál fue la razón por la que decidió no hacerlo?





No quise, y me juzgaron muy duro. Don Santiago Bernabéu fue el que me habló, me mando un cable, que me invitaba a ser parte del Real Madrid. Le hable y le agradecí la invitación y le dije: “Señor la verdad yo pienso así y así, él me dijo, lo respeto y respeto su opinión”.

Yo tenía en ese momento el apoyo de mis compañeros del España. Y, sin embargo, no me arrepiento. Me criticaron mucho. La verdad ni los pelé.





Image by Asher Chocron

México me dio la oportunidad de defenderlo en una olimpiada y cinco mundiales, como agradecimiento le voy a dar mi fútbol. Me juzgaron muy duro, no me importó. Ahora sí, que no me importa que la gente hable de mí. A mí me preocupaban los récords.





Aquel Real Madrid era el de la generación de los Ye-Ye. Un Madrid post “Era Dorada”, de aquel pentacampeón de Europa bajo la batuta de Miguel Muñoz, quedaron “La Zaeta” Alfredo Di Stéfano y Francisco “Paco” Gento.





Bajo su liderazgo y enorme desempeño de jugadores como Enrique “Pachín” Pérez, Pedro de Felipe, Manuel Sanchís, José “Pirri” Martínez, Ignacio Zoco, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramón Grosso, Manuel Velázquez entre otros más lograron levantar la sexta orejona.

Además de seis campeonatos de Liga y una Copa del Rey. El portero de aquel Real Madrid sería José Araquistaín.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!