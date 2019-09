​EXCLUSIVA | La Tota Carbajal se sincera y cuenta sus anécdotas como director técnico

Antonio Félix Carbajal Rodríguez, uno de los mejores futbolistas que ha dado México en toda su historia, El Cinco Copas, o como sus más cercanos le conocen: Don Toño. Nos concedió esta entrevista exclusiva para 90min. En esta tercera parte nos narra sus experiencias como Director Técnico.





¿Qué recuerdos tiene de su trayectoria como Director Técnico?





Fui el entrenador del Morelia casi 11 años, ahí fue el momento en el que dije: “Que difícil es ayudar”. Me reservo el nombre de dos o tres cabrones papás de un jugador muy famoso él, ellos hicieron lo imposible para que yo estuviera fuera, después de que los ayude para que jugara.

Siempre me molestó la envidia, porque si no soy mejor que él, voy a trabajar como él o mejor que él, en lugar de envidiarlo lo admiro, carajo. Ese carácter me ayudó mucho en la vecindad donde yo viví, me ayudó mucho. Porque a mí me daba pena que mi madre tuviera que lavar ajeno para tener una vida más o menos. Fuimos nueve hermanos, eran otros tiempos. Yo hasta la fecha, mis hijos, que ya la más joven tiene 52 años, me dan un beso en la mejilla.

Yo tuve buenos jugadores extranjeros, El Fantasma Figueroa, goleador nato. Yo fui por él a su tierra, a Chile. Fuimos a un rancho cebollero, me lo recomendaron. Yo me fui comunicándome en el avión. Llegamos al rancho, así como estaba con la ropa que tenía, estaba jodido económicamente, jodido, pero el que me lo recomendó dijo: “Va a ser el mejor jugador del fútbol mexicano”.





Y así como lo hablamos, ni pidió cuanto iba a ganar, sino lo que nos dijo: “vámonos”. Así con la ropa que traía se vino, así sin más. Cuando regresamos a Morelia, ya allí un directivo mando que le compraran ropa. Era un jugadorazo, ju-ga-do-ra-zo.





-DT de la Selección Nacional Mexicana





No, nunca me lo propusieron (dirigir a la selección mexicana). Sí, junto a Raúl Cárdenas, estuvimos al frente de la selección hace años, hace muchos años. Era difícil, era difícil, la idiosincrasia, yo odio esa palabra, nos catalogan a los mexicanos a nivel mundial, “indios-sin gracia”. ¿Lo merecemos?





Hay jugadores que se dan el lujo de no venir a la selección. Bueno, no sé si yo sea pendejo, verdad. Pero México me ayudo, yo le voy a dar mi fútbol, al menos así pensábamos en nuestra época. No, ahora no, la lana es lo que me interesa. Dime jugadores que hayan estado en equipos de primer nivel. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, los demás han estado en equipitos ¿De qué nivel? Están orgullos allá. Es su vida, lo respeto.

