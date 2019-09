Godín: "La despedida con el 'Cholo' no fue una simple despedida"

Diego Godín ha hablado para Marca después de haber abandonado el Atlético de Madrid y firmar por tres temporadas por el Inter de Milán. El uruguayo se ha sincerado y comentado como es ahora su vida en Milán, como le van las cosas allí y su salida del Atlético de Madrid.

Godín recibe a MARCA en Milán en su primera entrevista a un medio español:

El central reconoció que todavía se está adaptando a la vida en Milán y que, gracias a la ayuda de Matías Vecino y de Borja Valero, todo es más fácil y "está feliz". Eso sí, al contrario del Atlético, donde era una institución, se ve como un novato más en el Inter, aunque importante.

"No me siento jefe para nada, es como el que llega a un nuevo trabajo. [...] No es mi estilo ir pateando puertas, ni imponiendo. Sí me siento importante, eso sí".





Al ser preguntado sobre si el Inter es como el Atlético, pero en Milán, Godín afirmó que "No lo sé, realmente. El Inter tiene una historia grande, un club muy organizado. Dan ganas de venir a entrenar por lo cómodo que estamos aquí". Posteriormente comparó ambos clubes y reconoció que la diferencia entre ambos clubes está solo en los "detalles" y en el trabajo "táctico" y de preparación de los partidos.

También se mostró ambicioso, pero mostró cautela para acabar con la hegemonía de la Juventus. "Hablar de que somos candidatos... ya se irá viendo. La Juve lleva muchos años sumando jugadores a un equipo ya hecho. Es una gran ventaja. Pero el club es ambicioso, queremos pelearlo todo, pero... es muy pronto para hablar del final. Habrá momentos difíciles, seguro", confesó.

Otro tema que abordó fue la salida de su amigo Griezmann al Barça, con el que se verá las caras en Champions League. "Yo iré a lo mío. Estaré concentrado en mi trabajo y no atiendo a nada. Y cuando acabe, nos daremos un abrazo". Respecto a la situación de su amigo en Barcelona, Godín cree que le está costando hacer goles, pero "en cuanto se recupere Leo, van a mejorar todos. Con Leo, pasan cosas distintas en el campo, eso está claro. Hace 50 goles por año y es diferente".





Habló sobre su salida del Atlético y cómo fue su despedida después de tantos años. "He dejado muchos amigos, en el club, en la ciudad... Madrid ha sido mi casa, pero la vida son etapas, y ésta ya terminó". Especialmente emotiva fue despedida con el 'Cholo' Simeone. "Tras tanto tiempo, no era ya sólo un entrenador, sino un afecto personal. No fue una simple despedida de 'ya no vamos a ser compañeros de trabajo'. Fue un abrazo con un amigo. La relación iba ya más allá de lo meramente futbolístico".





Sigue manteniendo el contacto con sus compañeros, sobre todo con Koke y Giménez, y no descarta volver al Atlético en el futuro, aunque es algo que no se ha planteado. "No sé siquiera si voy a ser técnico o qué sé yo. No me lo planteé aún. Vivo para jugar, que ya es algo vertiginoso. No paro a pensar. Y cuando acabe de jugar, quiero... ¡descansar!".





No se mojó en cómo fue su proceso de salida del club, que solo le ofrecía un año de contrato. "Es la política del Atlético. No quiero comentar lo que me parece. Pero hay que aceptarla. Después, un jugador, como en la vida y en cualquier trabajo, debe rendir, tenga la edad que tenga. Hay que juzgar por lo que se ve en el campo". sentenció.