2025–26 Champions League: League Phase Fixtures Confirmed
After Thursday’s draw for the league phase of the 2025–26 Champions League, UEFA have now confirmed the dates for all eight rounds of fixtures
Arsenal begin their campaign away to Athletic Club before welcoming Olympiacos and Atlético Madrid to the Emirates Stadium. There are tough tests against Bayern Munich and Inter but Gunners fans will be glad to see a comparatively kind end to the league phase against Kairat Almaty.
As for Chelsea, the Blues face the daunting task of beginning their league phase away at Bayern Munich. Benfica, Ajax and Barcelona are all due at Stamford Bridge before what could be a tense finale against Napoli.
Napoli are Manchester City’s opening opponents, and Pep Guardiola’s side will feature in one of the headline fixtures of this stage when they travel to face Real Madrid on Matchday Six.
City are not the only Premier League threat to Real Madrid, who face Liverpool at Anfield in November five weeks earlier. Los Blancos end the phase away at Benfica.
Liverpool have their own tough fixtures to navigate. Atlético Madrid are first on the schedule and Inter also feature on Matchday Six, but Arne Slot will be confident of ending with a win at home to Qarabağ.
Barcelona’s meeting with Newcastle United is among the star fixtures of the first matchday, and things do not get easier for Hansi Flick’s side when they take on Paris Saint-Germain. The defending La Liga champions must also take on Chelsea on Matchday Five.
Matchday One
Date
Fixture
September 16
Athletic Club vs. Arsenal
September 16
PSV Eindhoven vs. Union SG
September 16
Juventus vs. Borussia Dortmund
September 16
Real Madrid vs. Marseille
September 16
Benfica vs. Qarabağ
September 16
Tottenham vs. Villarreal
September 17
Olympiacos vs. Pafos
September 17
Slavia Praha vs. Bodø/Glimt
September 17
Ajax vs. Inter
September 17
Bayern Munich vs. Chelsea
September 17
Liverpool vs. Atlético Madrid
September 17
PSG vs. Atalanta
September 18
Club Brugge vs. Monaco
September 18
Copenhagen vs. Bayer Leverkusen
September 18
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
September 18
Man City vs. Napoli
September 18
Newcastle vs. Barcelona
September 18
Sporting CP vs. Kairat Almaty
Matchday Two
Date
Fixture
September 30
Atalanta vs. Club Brugge
September 30
Kairat Almaty vs. Real Madrid
September 30
Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
September 30
Chelsea vs. Benfica
September 30
Inter vs. Slavia Praha
September 30
Bodø/Glimt vs. Tottenham
September 30
Galatasaray vs. Liverpool
September 30
Marseille vs. Ajax
September 30
Pafos vs. Bayern Munich
October 1
Qarabağ vs. Copenhagen
October 1
Union SG vs. Newcastle
October 1
Arsenal vs. Olympiacos
October 1
Monaco vs. Man City
October 1
Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
October 1
Borussia Dortmund vs. Athletic Club
October 1
Barcelona vs. PSG
October 1
Napoli vs. Sporting CP
October 1
Villarreal vs. Juventus
Matchday Three
Date
Fixture
October 21
Barcelona vs. Olympiacos
October 21
Kairat Almaty vs. Pafos
October 21
Arsenal vs. Atlético Madrid
October 21
Bayer Leverkusen vs. PSG
October 21
Copenhagen vs. Borussia Dortmund
October 21
Newcastle vs. Benfica
October 21
PSV Eindhoven vs. Napoli
October 21
Union SG vs. Inter
October 21
Villarreal vs. Man City
October 22
Athletic Club vs. Qarabağ
October 22
Galatasaray vs. Bodø/Glimt
October 22
Monaco vs. Tottenham
October 22
Atalanta vs. Slavia Praha
October 22
Chelsea vs. Ajax
October 22
Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
October 22
Bayern Munich vs. Club Brugge
October 22
Real Madrid vs. Juventus
October 22
Sporting CP vs. Marseille
Matchday Four
Date
Fixture
November 4
Slavia Praha vs. Arsenal
November 4
Napoli vs. Eintracht Frankfurt
November 4
Atlético Madrid vs. Union SG
November 4
Bodø/Glimt vs. Monaco
November 4
Juventus vs. Sporting CP
November 4
Liverpool vs. Real Madrid
November 4
Olympiacos vs. PSV Eindhoven
November 4
PSG vs. Bayern Munich
November 4
Tottenham vs. Copenhagen
November 5
Pafos vs. Villarreal
November 5
Qarabağ vs. Chelsea
November 5
Ajax vs. Galatasaray
November 5
Club Brugge vs. Barcelona
November 5
Inter vs. Kairat Almaty
November 5
Man City vs. Borussia Dortmund
November 5
Newcastle vs. Athletic Club
November 5
Marseille vs. Atalanta
November 5
Benfica vs. Bayer Leverkusen
Matchday Five
Date
Fixture
November 25
Ajax vs. Benfica
November 25
Galatasaray vs. Union SG
November 25
Borussia Dortmund vs. Villarreal
November 25
Chelsea vs. Barcelona
November 25
Bodø/Glimt vs. Juventus
November 25
Man City vs. Bayer Leverkusen
November 25
Marseille vs. Newcastle
November 25
Slavia Praha vs. Athletic Club
November 25
Napoli vs. Qarabağ
November 26
Copenhagen vs. Kairat Almaty
November 26
Pafos vs. Monaco
November 26
Arsenal vs. Bayern Munich
November 26
Atlético Madrid vs. Inter
November 26
Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
November 26
Liverpool vs. PSV Eindhoven
November 26
Olympiacos vs. Real Madrid
November 26
PSG vs. Tottenham
November 26
Sporting CP vs. Club Brugge
Matchday Six
Date
Fixture
December 9
Kairat Almaty vs. Olympiacos
December 9
Bayern Munich vs. Sporting CP
December 9
Monaco vs. Galatasaray
December 9
Atalanta vs. Chelsea
December 9
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
December 9
Inter vs. Liverpool
December 9
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid
December 9
Union SG vs. Marseille
December 9
Tottenham vs. Slavia Praha
December 10
Qarabağ vs. Ajax
December 10
Villarreal vs. Copenhagen
December 10
Athletic Club vs. PSG
December 10
Bayer Leverkusen vs. Newcastle
December 10
Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt
December 10
Club Brugge vs. Arsenal
December 10
Juventus vs. Pafos
December 10
Real Madrid vs. Man City
December 10
Benfica vs. Napoli
Matchday Seven
Date
Fixture
January 20
Kairat Almaty vs. Club Brugge
January 20
Bodø/Glimt vs. Man City
January 20
Copenhagen vs. Napoli
January 20
Inter vs. Arsenal
January 20
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
January 20
Real Madrid vs. Monaco
January 20
Sporting CP vs. PSG
January 20
Tottenham vs. Borussia Dortmund
January 20
Villarreal vs. Ajax
January 21
Galatasaray vs. Atlético Madrid
January 21
Qarabağ vs. Eintracht Frankfurt
January 21
Atalanta vs. Athletic Club
January 21
Chelsea vs. Pafos
January 21
Bayern Munich vs. Union SG
January 21
Juventus vs. Benfica
January 21
Newcastle vs. PSV Eindhoven
January 21
Marseille vs. Liverpool
January 21
Slavia Praha vs. Barcelona
Matchday Eight
Date
Fixture
January 28
Ajax vs. Olympiacos
January 28
Arsenal vs. Kairat Almaty
January 28
Monaco vs. Juventus
January 28
Athletic Club vs. Sporting CP
January 28
Atlético Madrid vs. Bodø/Glimt
January 28
Bayer Leverkusen vs. Villarreal
January 28
Borussia Dortmund vs. Inter
January 28
Club Brugge vs. Marseille
January 28
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
January 28
Barcelona vs. Copenhagen
January 28
Liverpool vs. Qarabağ
January 28
Man City vs. Galatasaray
January 28
Pafos vs. Slavia Praha
January 28
PSG vs. Newcastle
January 28
PSV Eindhoven vs. Bayern Munich
January 28
Union SG vs. Atalanta
January 28
Benfica vs. Real Madrid
January 28
Napoli vs. Chelsea