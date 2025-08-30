SI

2025–26 Champions League: League Phase Fixtures Confirmed

Clubs across Europe are looking to dethrone Paris Saint-Germain as champions of the continent.

Tom Gott

The Champions League fixtures have been confirmed.
The Champions League fixtures have been confirmed.

After Thursday’s draw for the league phase of the 2025–26 Champions League, UEFA have now confirmed the dates for all eight rounds of fixtures

Arsenal begin their campaign away to Athletic Club before welcoming Olympiacos and Atlético Madrid to the Emirates Stadium. There are tough tests against Bayern Munich and Inter but Gunners fans will be glad to see a comparatively kind end to the league phase against Kairat Almaty.

As for Chelsea, the Blues face the daunting task of beginning their league phase away at Bayern Munich. Benfica, Ajax and Barcelona are all due at Stamford Bridge before what could be a tense finale against Napoli.

Napoli are Manchester City’s opening opponents, and Pep Guardiola’s side will feature in one of the headline fixtures of this stage when they travel to face Real Madrid on Matchday Six.

City are not the only Premier League threat to Real Madrid, who face Liverpool at Anfield in November five weeks earlier. Los Blancos end the phase away at Benfica.

Liverpool have their own tough fixtures to navigate. Atlético Madrid are first on the schedule and Inter also feature on Matchday Six, but Arne Slot will be confident of ending with a win at home to Qarabağ.

Barcelona’s meeting with Newcastle United is among the star fixtures of the first matchday, and things do not get easier for Hansi Flick’s side when they take on Paris Saint-Germain. The defending La Liga champions must also take on Chelsea on Matchday Five.

Matchday One

Date

Fixture

September 16

Athletic Club vs. Arsenal

September 16

PSV Eindhoven vs. Union SG

September 16

Juventus vs. Borussia Dortmund

September 16

Real Madrid vs. Marseille

September 16

Benfica vs. Qarabağ

September 16

Tottenham vs. Villarreal

September 17

Olympiacos vs. Pafos

September 17

Slavia Praha vs. Bodø/Glimt

September 17

Ajax vs. Inter

September 17

Bayern Munich vs. Chelsea

September 17

Liverpool vs. Atlético Madrid

September 17

PSG vs. Atalanta

September 18

Club Brugge vs. Monaco

September 18

Copenhagen vs. Bayer Leverkusen

September 18

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

September 18

Man City vs. Napoli

September 18

Newcastle vs. Barcelona

September 18

Sporting CP vs. Kairat Almaty

Matchday Two

Date

Fixture

September 30

Atalanta vs. Club Brugge

September 30

Kairat Almaty vs. Real Madrid

September 30

Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt

September 30

Chelsea vs. Benfica

September 30

Inter vs. Slavia Praha

September 30

Bodø/Glimt vs. Tottenham

September 30

Galatasaray vs. Liverpool

September 30

Marseille vs. Ajax

September 30

Pafos vs. Bayern Munich

October 1

Qarabağ vs. Copenhagen

October 1

Union SG vs. Newcastle

October 1

Arsenal vs. Olympiacos

October 1

Monaco vs. Man City

October 1

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven

October 1

Borussia Dortmund vs. Athletic Club

October 1

Barcelona vs. PSG

October 1

Napoli vs. Sporting CP

October 1

Villarreal vs. Juventus

Matchday Three

Date

Fixture

October 21

Barcelona vs. Olympiacos

October 21

Kairat Almaty vs. Pafos

October 21

Arsenal vs. Atlético Madrid

October 21

Bayer Leverkusen vs. PSG

October 21

Copenhagen vs. Borussia Dortmund

October 21

Newcastle vs. Benfica

October 21

PSV Eindhoven vs. Napoli

October 21

Union SG vs. Inter

October 21

Villarreal vs. Man City

October 22

Athletic Club vs. Qarabağ

October 22

Galatasaray vs. Bodø/Glimt

October 22

Monaco vs. Tottenham

October 22

Atalanta vs. Slavia Praha

October 22

Chelsea vs. Ajax

October 22

Eintracht Frankfurt vs. Liverpool

October 22

Bayern Munich vs. Club Brugge

October 22

Real Madrid vs. Juventus

October 22

Sporting CP vs. Marseille

Matchday Four

Date

Fixture

November 4

Slavia Praha vs. Arsenal

November 4

Napoli vs. Eintracht Frankfurt

November 4

Atlético Madrid vs. Union SG

November 4

Bodø/Glimt vs. Monaco

November 4

Juventus vs. Sporting CP

November 4

Liverpool vs. Real Madrid

November 4

Olympiacos vs. PSV Eindhoven

November 4

PSG vs. Bayern Munich

November 4

Tottenham vs. Copenhagen

November 5

Pafos vs. Villarreal

November 5

Qarabağ vs. Chelsea

November 5

Ajax vs. Galatasaray

November 5

Club Brugge vs. Barcelona

November 5

Inter vs. Kairat Almaty

November 5

Man City vs. Borussia Dortmund

November 5

Newcastle vs. Athletic Club

November 5

Marseille vs. Atalanta

November 5

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Matchday Five

Date

Fixture

November 25

Ajax vs. Benfica

November 25

Galatasaray vs. Union SG

November 25

Borussia Dortmund vs. Villarreal

November 25

Chelsea vs. Barcelona

November 25

Bodø/Glimt vs. Juventus

November 25

Man City vs. Bayer Leverkusen

November 25

Marseille vs. Newcastle

November 25

Slavia Praha vs. Athletic Club

November 25

Napoli vs. Qarabağ

November 26

Copenhagen vs. Kairat Almaty

November 26

Pafos vs. Monaco

November 26

Arsenal vs. Bayern Munich

November 26

Atlético Madrid vs. Inter

November 26

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta

November 26

Liverpool vs. PSV Eindhoven

November 26

Olympiacos vs. Real Madrid

November 26

PSG vs. Tottenham

November 26

Sporting CP vs. Club Brugge

Matchday Six

Date

Fixture

December 9

Kairat Almaty vs. Olympiacos

December 9

Bayern Munich vs. Sporting CP

December 9

Monaco vs. Galatasaray

December 9

Atalanta vs. Chelsea

December 9

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

December 9

Inter vs. Liverpool

December 9

PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid

December 9

Union SG vs. Marseille

December 9

Tottenham vs. Slavia Praha

December 10

Qarabağ vs. Ajax

December 10

Villarreal vs. Copenhagen

December 10

Athletic Club vs. PSG

December 10

Bayer Leverkusen vs. Newcastle

December 10

Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt

December 10

Club Brugge vs. Arsenal

December 10

Juventus vs. Pafos

December 10

Real Madrid vs. Man City

December 10

Benfica vs. Napoli

Matchday Seven

Date

Fixture

January 20

Kairat Almaty vs. Club Brugge

January 20

Bodø/Glimt vs. Man City

January 20

Copenhagen vs. Napoli

January 20

Inter vs. Arsenal

January 20

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

January 20

Real Madrid vs. Monaco

January 20

Sporting CP vs. PSG

January 20

Tottenham vs. Borussia Dortmund

January 20

Villarreal vs. Ajax

January 21

Galatasaray vs. Atlético Madrid

January 21

Qarabağ vs. Eintracht Frankfurt

January 21

Atalanta vs. Athletic Club

January 21

Chelsea vs. Pafos

January 21

Bayern Munich vs. Union SG

January 21

Juventus vs. Benfica

January 21

Newcastle vs. PSV Eindhoven

January 21

Marseille vs. Liverpool

January 21

Slavia Praha vs. Barcelona

Matchday Eight

Date

Fixture

January 28

Ajax vs. Olympiacos

January 28

Arsenal vs. Kairat Almaty

January 28

Monaco vs. Juventus

January 28

Athletic Club vs. Sporting CP

January 28

Atlético Madrid vs. Bodø/Glimt

January 28

Bayer Leverkusen vs. Villarreal

January 28

Borussia Dortmund vs. Inter

January 28

Club Brugge vs. Marseille

January 28

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

January 28

Barcelona vs. Copenhagen

January 28

Liverpool vs. Qarabağ

January 28

Man City vs. Galatasaray

January 28

Pafos vs. Slavia Praha

January 28

PSG vs. Newcastle

January 28

PSV Eindhoven vs. Bayern Munich

January 28

Union SG vs. Atalanta

January 28

Benfica vs. Real Madrid

January 28

Napoli vs. Chelsea

