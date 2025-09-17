NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 3
We're already two weeks into the NFL season, and more than half the SI Team is profitable with their straight-up moneyline picks. Clare Brennan, Mitch Goldich, Conor Orr, John Pluym, and Matt Verderame are sitting in the green heading into Week 3.
Let's take a look at how each person has done so far, and then we'll take a look at everyone's Week 3 picks.
Week 2 Results
- Clare Brennan, Associate Editor 14-2 (+6.41 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 13-3 (+4.82 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 12-4 (+2.87 units)
- Conor Orr, Senior Writer 12-4 (+3.02 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 11-5 (+1.27 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 14-2 (+6.25 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 10-6 (-0.1 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 11-5 (+0.54 units)
Season-to-Date Results
- Clare Brennan, Associate Editor 25-7 (+8.09 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 23-9 (+4.61 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 17-15 (-6.49 units)
- Conor Orr, Senior Writer 26-6 (+10.95 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 23-9 (+4.13 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 25-7 (+7.19 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 19-13 (-1.45 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 21-11 (-0.41 units)
NFL Week 3 Picks
All odds listed are via DraftKings Sportsbook
Dolphins (+575) vs. Bills (-850)
- Clare Brennan: Bills
- Mitch Goldich: Bills
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Bills
- Peter Dewey: Bills
Rams (+150) vs. Eagles (-180)
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Eagles
- Peter Dewey: Eagles
Bengals (+142) vs. Vikings (-170)
- Clare Brennan: Vikings
- Mitch Goldich: Bengals
- Gilberto Manzano: Vikings
- Conor Orr: Bengals
- John Pluym: Bengals
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Bengals
- Peter Dewey: Vikings
Steelers (-125) vs. Patriots (+105)
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Steelers
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Steelers
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Patriots
- Peter Dewey: Steelers
Colts (-198) vs. Titans (+164)
- Clare Brennan: Colts
- Mitch Goldich: Colts
- Gilberto Manzano: Colts
- Conor Orr: Colts
- John Pluym: Colts
- Matt Verderame: Colts
- Iain MacMillan: Colts
- Peter Dewey: Colts
Texans (+105) vs. Jaguars (-125)
- Clare Brennan: Texans
- Mitch Goldich: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Texans
Falcons (-230) vs. Panthers (+190)
- Clare Brennan: Falcons
- Mitch Goldich: Falcons
- Gilberto Manzano: Falcons
- Conor Orr: Falcons
- John Pluym: Falcons
- Matt Verderame: Falcons
- Iain MacMillan: Falcons
- Peter Dewey: Falcons
Jets (+270) vs. Buccaneers (-340)
- Clare Brennan: Buccaneers
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Buccaneers
- Conor Orr: Buccaneers
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Buccaneers
- Peter Dewey: Buccaneers
Raiders (+154) vs. Commanders (-185)
- Clare Brennan: Commanders
- Mitch Goldich: Commanders
- Gilberto Manzano: Raiders
- Conor Orr: Raiders
- John Pluym: Commanders
- Matt Verderame: Commanders
- Iain MacMillan: Raiders
- Peter Dewey: Commanders
Packers (-485) vs. Browns (+370)
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Broncos (+124) vs. Chargers (-148)
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Chargers
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Chargers
Saints (+310) vs. Seahawks (-395)
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Seahawks
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Seahawks
Cardinals (+120) vs. 49ers (-142)
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: Cardinals
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: Cardinals
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: Cardinals
Cowboys (-115) vs. Bears (-105)
- Clare Brennan: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Cowboys
- Peter Dewey: Cowboys
Chiefs (-305) vs. Giants (+245)
- Clare Brennan: Chiefs
- Mitch Goldich: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Giants
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Lions (+185) vs. Ravens (-225)
- Clare Brennan: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Ravens
- Matt Verderame: Ravens
- Iain MacMillan: Ravens
- Peter Dewey: Ravens
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.