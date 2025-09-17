SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 3

SI Staff

The Sports Illustrated team breaks down their picks to win all 16 games in Week 3 of the 2025 NFL season.
The Sports Illustrated team breaks down their picks to win all 16 games in Week 3 of the 2025 NFL season. / Sports Illustrated
In this story:

We're already two weeks into the NFL season, and more than half the SI Team is profitable with their straight-up moneyline picks. Clare Brennan, Mitch Goldich, Conor Orr, John Pluym, and Matt Verderame are sitting in the green heading into Week 3.

Let's take a look at how each person has done so far, and then we'll take a look at everyone's Week 3 picks.

Week 2 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 3 Picks

All odds listed are via DraftKings Sportsbook

The SI team makes their picks for Week 3 of the NFL season
The SI team makes their picks for Week 3 of the NFL season / Sports Illustrated

Dolphins (+575) vs. Bills (-850)

  • Clare Brennan: Bills
  • Mitch Goldich: Bills
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Bills
  • Peter Dewey: Bills

Rams (+150) vs. Eagles (-180)

  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Eagles
  • Peter Dewey: Eagles

Bengals (+142) vs. Vikings (-170)

  • Clare Brennan: Vikings
  • Mitch Goldich: Bengals
  • Gilberto Manzano: Vikings
  • Conor Orr: Bengals
  • John Pluym: Bengals
  • Matt Verderame: Vikings
  • Iain MacMillan: Bengals
  • Peter Dewey: Vikings

Steelers (-125) vs. Patriots (+105)

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Steelers
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Steelers
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Patriots
  • Iain MacMillan: Patriots
  • Peter Dewey: Steelers

Colts (-198) vs. Titans (+164)

  • Clare Brennan: Colts
  • Mitch Goldich: Colts
  • Gilberto Manzano: Colts
  • Conor Orr: Colts
  • John Pluym: Colts
  • Matt Verderame: Colts
  • Iain MacMillan: Colts
  • Peter Dewey: Colts

Texans (+105) vs. Jaguars (-125)

  • Clare Brennan: Texans
  • Mitch Goldich: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Texans
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Texans
  • Peter Dewey: Texans

Falcons (-230) vs. Panthers (+190)

  • Clare Brennan: Falcons
  • Mitch Goldich: Falcons
  • Gilberto Manzano: Falcons
  • Conor Orr: Falcons
  • John Pluym: Falcons
  • Matt Verderame: Falcons
  • Iain MacMillan: Falcons
  • Peter Dewey: Falcons

Jets (+270) vs. Buccaneers (-340)

  • Clare Brennan: Buccaneers
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Buccaneers
  • Conor Orr: Buccaneers
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Iain MacMillan: Buccaneers
  • Peter Dewey: Buccaneers

Raiders (+154) vs. Commanders (-185)

  • Clare Brennan: Commanders
  • Mitch Goldich: Commanders
  • Gilberto Manzano: Raiders
  • Conor Orr: Raiders
  • John Pluym: Commanders
  • Matt Verderame: Commanders
  • Iain MacMillan: Raiders
  • Peter Dewey: Commanders

Packers (-485) vs. Browns (+370)

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Broncos (+124) vs. Chargers (-148)

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chargers
  • Matt Verderame: Chargers
  • Iain MacMillan: Chargers
  • Peter Dewey: Chargers

Saints (+310) vs. Seahawks (-395)

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Seahawks
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Seahawks

Cardinals (+120) vs. 49ers (-142)

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: Cardinals
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: Cardinals
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: Cardinals

Cowboys (-115) vs. Bears (-105)

  • Clare Brennan: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Cowboys
  • Peter Dewey: Cowboys

Chiefs (-305) vs. Giants (+245)

  • Clare Brennan: Chiefs
  • Mitch Goldich: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Giants
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Chiefs

Lions (+185) vs. Ravens (-225)

  • Clare Brennan: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Ravens
  • Matt Verderame: Ravens
  • Iain MacMillan: Ravens
  • Peter Dewey: Ravens

Claim the latest DraftKings promo code offer today. Sign up and place a $5 bet to earn a guaranteed $300 in bonus bets plus over $200 off NFL Sunday Ticket. Regardless of the outcome of your wager, DraftKings will add eight $25 bonus bet tokens to your new account and award one promo code for a discounted NFL Sunday ticket subscription.

Odds refresh periodically and are subject to change.

If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.

Published
SI Staff
SI STAFF

Home/Betting