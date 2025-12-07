2025 College Football Playoff Bracket Revealed: SI Experts Predict Every Matchup
The 2025 College Football Playoff bracket is set with some surprises from the selection committee on Sunday. No. 9 Alabama and No. 10 Miami were the final at-large teams in the field, while Notre Dame was left out. Two Group of 5 teams—No. 11 Tulane and No. 12 James Madison—became the fourth and fifth conference champions in the bracket. And No. 1 Indiana made a strong statement with its win over No. 2 Ohio State in the Big Ten championship game on Saturday to claim the top spot.
The first round will again be held on campus sites on Dec. 19 and Dec. 20, with the quarterfinals moving to bowl locations around the new year. The semifinals at the Fiesta and Peach Bowls on Jan. 8 and Jan. 9 lead into the CFP national championship at Hard Rock Stadium in Miami Gardens on Jan. 19.
Sports Illustrated writers Pat Forde and Bryan Fischer predict the outcome of each game in the CFP and make their picks for the title winner.
2025 College Football Playoff Full Schedule
First round
- No. 12 James Madison at No. 5 Oregon, 7:30 p.m. ET Dec. 20 (TNT/HBO Max)
- No. 11 Tulane at No. 6 Mississippi, 3:30 p.m. ET Dec. 20 (TNT/HBO Max)
- No. 10 Miami at No. 7 Texas A&M, noon ET Dec. 20 (ESPN/ABC)
- No. 9 Alabama at No. 8 Oklahoma, 8 p.m. ET Dec. 19 (ESPN/ABC)
Quarterfinals
- Orange Bowl: No. 4 Texas Tech vs. winner of No. 12 James Madison at No. 5 Oregon, noon ET Jan. 1 (ESPN)
- Sugar Bowl: No. 3 Georgia vs. winner of No. 11 Tulane at No. 6 Mississippi, 8 p.m. ET Jan. 1 (ESPN)
- Cotton Bowl: No. 2 Ohio State vs. winner of No. 10 Miami at No. 7 Texas A&M, 7:30 p.m. ET Dec. 31 (ESPN)
- Rose Bowl: No. 1 Indiana vs. winner of No. 9 Alabama at No. 8 Oklahoma, 4 p.m. ET Jan. 1 (ESPN)
Semifinals
- Peach Bowl: Winner of No. 4 Texas Tech–No. 12 James Madison/No. 5 Oregon vs. winner of No. 1 Indiana–No. 9 Alabama/No. 8 Oklahoma, 7:30 p.m. ET Jan. 9 (ESPN)
- Fiesta Bowl: Winner of No. 3 Georgia–No. 11 Tulane/No. 6 Mississippi vs. winner of No. 2 Ohio State–No. 10 Miami/No. 7 Texas A&M, 7:30 p.m. ET Jan. 8 (ESPN)
Championship
- At Hard Rock Stadium, Miami Gardens, 7:30 p.m. ET Jan. 19 (ESPN)
Sports Illustrated Expert College Football Playoff Picks
First round
Matchup
Forde’s Pick
Fischer’s Pick
No. 12 James Madison at No. 5 Oregon
No. 5 Oregon
No. 5 Oregon
No. 11 Tulane at No. 6 Mississippi
No. 6 Mississippi
No. 6 Mississippi
No. 10 Miami at No. 7 Texas A&M
No. 10 Miami
No. 10 Miami
No. 9 Alabama at No. 8 Oklahoma
No. 8 Oklahoma
No. 9 Alabama
Quarterfinals
Forde’s Matchup
Forde’s Pick
Fischer’s Matchup
Fischer’s Pick
No. 5 Oregon vs. No. 4 Texas Tech
No. 5 Oregon
No. 5 Oregon vs. No. 4 Texas Tech
No. 4 Texas Tech
No. 8 Oklahoma vs. No. 1 Indiana
No. 1 Indiana
No. 9 Alabama vs. No. 1 Indiana
No. 1 Indiana
No. 6 Mississippi vs. No. 3 Georgia
No. 3 Georgia
No. 6 Mississippi vs. No. 3 Georgia
No. 3 Georgia
No. 10 Miami vs. No. 2 Ohio State
No. 2 Ohio State
No. 10 Miami vs. No. 2 Ohio State
No. 2 Ohio State
Semifinals
Forde’s Matchup
Forde’s Pick
Fischer’s Matchup
Fischer’s Pick
No. 3 Georgia vs. No. 2 Ohio State
No. 3 Georgia
No. 3 Georgia vs. No. 2 Ohio State
No. 2 Ohio State
No. 5 Oregon vs. No. 1 Indiana
No. 1 Indiana
No. 4 Texas Tech vs. No. 1 Indiana
No. 1 Indiana
Championship
Forde’s Matchup
Forde’s Pick
Fischer’s Matchup
Fischer’s Pick
No. 3 Georgia vs. No. 1 Indiana
No. 1 Indiana
No. 2 Ohio State vs. No. 1 Indiana
No. 2 Ohio State
More College Football from Sports Illustrated
Listen to SI’s new college sports podcast, Others Receiving Votes, below or on Apple and Spotify. Watch the show on SI’s YouTube channel.