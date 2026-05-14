Mizzou Class of 2027 Football Recruiting Tracker
Eli Drinkwitz and the Missouri Tigers are moving deeper into the important part of the 2027 recruiting cycle, with summer visits and a bulk of big names and potential commitments looming. Drinkwitz appears to once again be slated for a premier class nationally, which could feature multiple four-star recruits.
Drinkwitz and the Tigers kicked off the class with a quarterback, adding composite three-star Braylen Warren from Omaha, Nebraska. He's been a driving force in the recruiting class so far by attempting to recruit other big-name prospects to Columbia to join him.
Missouri's football recruiting has become a consistent national force, securing a top-25 recruiting class four times since the arrival of Drinkwitz in 2020. Last class, it was players like four-star defensive tackle Tajh Overton, four-star cornerback Jaxson Gates and three-star wide receiver Jabari Brady who pushed the Tigers to the No. 24 overall class.
Here's a look into Missouri's 2027 class, which will be updated throughout the cycle as updates, additions and news come along.
Who's committed in to Mizzou in the class of 2027?
Hard commits: 9
- QB Braylen Warren, 6-foot-1, 205 lbs. - Omaha, Nebraska (Committed 12/4/2025)
- S Jabarri Lofton, 6-foot-3, 200 lbs. - East St. Louis, Illinois (Committed 3/7/2026)
- OL Lual Aleu, 6-foot-5, 300 lbs. - Cincinnati (Committed 3/7/2026)
- TE Jack Brown, 6-foot-5, 215 lbs. - St. Charles, Missouri (Committed 3/17/2026)
- WR Chris Harris Jr., 6-foot, 175 lbs. - Lee's Summit, Missouri (Committed 3/17/2026)
- P Dane Olmstead, 6-foot-2, 204 lbs. - Freeburg, Illinois (Committed 3/19/2026)
- LB Keiran Govan, 6-foot-1, 200 lbs. - Republic, Missouri (Committed 4/25/2026)
- LB Caleb Green, 6-foot-1, 215 lbs. - Lee's Summit, Missouri (Committed 4/26/2026)
- OL Luke Injaychock, 6-foot-5, 285 lbs. - La Grange Park, Illinois (Committed 5/1/2026)
Team Rankings - Through May 13, 2026
247Sports: No. 24
On3/Rivals: No. 31
Commits
1. Braylen Warren - Omaha, Nebraska
Position: Quarterback
Height: 6-foot-1
Weight: 205 lbs.
Rankings
Consensus: 3-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 28 quarterback, No. 4 in Nebraska
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. 29 quarterback, No. 2 in Nebraska
2. Jabarri Lofton - East St. Louis, Illinois
Position: Safety
Height: 6-foot-3
Weight: 200 lbs.
Rankings
Consensus: 3-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 69 safety, No. 27 in Illinois
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. No. 140 safety, No. 44 in Illinois
3. Lual Aleu - Cincinnati
Position: Offensive Line
Height: 6-foot-5
Weight: 300 lbs
Rankings
Consensus: 3-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 40 interior lineman, No. 13 in Ohio
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. 102 interior lineman, No. 48 in Ohio
4. Jack Brown - St. Charles, Missouri
Position: Tight end
Height: 6-foot-5
Weight: 215 lbs.
Rankings
Consensus: Four-star recruit
247Sports: No. 118 nationally, No. 6 tight end, No. 1 in Missouri
On3/Rivals: No. 168 nationally, No. 8 tight end, No. 3 in Missouri
5. Chris Harris Jr. - Lee's Summit, Missouri
Position: WR/CB
Height: 6-feet
Weight: 170 lbs.
Rankings
Consensus: Four-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 27 wide receiver, No. 5 in Missouri
On3/Rivals: No. 200 nationally, No. 31 wide receiver, No. 5 in Missouri
6. Dane Olmstead - Freeburg, Illinois
Position: Punter
Height: 6-foot-2
Weight: 215 lbs.
Rankings
Consensus: Three-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 1 punter, No. 41 in Illinois
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. 1 punter, No. 51 in Illinois
7. Keiran Govan - Republic, Missouri
Position: Safety/Linebacker
Height: 6-foot-1
Weight: 200 lbs.
Rankings
Consensus: Three-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 37 safety, No. 7 in Missouri
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. 37 safety, No. 8 in Missouri
8. Caleb Green - Lee's Summit, Missouri
Position: Linebacker
Height: 6-foot-1
Weight: 215 lbs.
Rankings
Consensus: Three-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 73 linebacker, No. 12 in Missouri
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. 95 linebacker, No. 14 in Missouri
9. Luke Injaychock - La Grange Park, Illinois
Position: Offensive lineman
Height: 6-foot-5
Weight: 285 lbs.
Rankings
Consensus: Three-star recruit
247Sports: Not ranked nationally, No. 60 interior offensive lineman, No. 34 in Illinois
On3/Rivals: Not ranked nationally, No. 46 interior offensive lineman, No. 25 in Illinois
Who else is Mizzou targeting in the class of 2027?
4-star CB Raheem Floyd - East St. Louis, Illinois
4-star LB Roman Igwebuike - Chicago, Illinois
4-star OT Jasper Ngokwere - Richardson, Texas
4-star IOL Kyler Kuhn - Kansas City, Missouri
4-star RB Landen Williams-Callis - Richmond, Texas
4-star OT Caleb Johnson - Noblesville, Indiana
4-star WR Lawrence Britt - Memphis, Tennessee
4-star RB Kingston Miles - St. Louis, Missouri
4-star S Kaleb Elkins - Indianapolis, Indiana
4-star DT Nehemiah Ombati - Shakopee, Minnesota
4-star EDGE Antwan Jackson - Collierville, Tennessee
4-star OT Mason McDermott - Noblesville, Indiana
4-star EDGE Myles Smith - Farmington, Michigan
4-star EDGE Clarence Johnson Jr. - Saint Paul, Minnesota
4-star CB Brandon Sherrard - Pearland, Texas
4-star EDGE Wyatt Smith - Fort Lauderdale, Florida
4-star CB Evan Via - Saint Louis, Missouri
4-star LB Prince Goldsby - Blue Springs, Missouri
4-star DL Elijah Brown - Prattville, Alabama (Kentucky commit)
3-star LB Kobe Rhymes - Kansas City, Missouri
3-star IOL Kaden Buchanan - Lebanon, Tennessee
3-star EDGE T.K. Cunningham - Chandler, Arizona
3-star DT Eric Vaulx Jr. - Lake Cormorant, Mississippi
3-star EDGE Chris Kasky - La Grange Park, Illinois
3-star DT Dami Sowunmi - Brownsburg, Indiana
3-star IOL Jameer Henry - Detroit, Michigan
3-star LB Ethan Hauser - Buford, Georgia
3-star S Keland Shelton Jr. - Charlotte, North Carolina
3-star WR Charles Britton III - Belleville, Michigan
3-star S Alen Blackshere - Miami, Florida
3-star DT Joseph Graves - Bradenton, Florida
3-star CB T'ari Miller - Miami, Florida
3-star WR Laron Baker Jr. - East St. Louis, Illinois
3-star S Keontay Toomer - Indianapolis, Indiana
3-star CB Alex Patton - Cibolo, Texas (Duke commit)
3-star RB Jeremiah Stonewall - Crete, Illinois
3-star DT Markius Woods - Lawrenceville, New Jersey
3-star LB Marshaun Ivy - St. Louis, Missouri (Arizona State commit)
3-star LB Theo Wilson - Seffner, Florida
3-star OT Jaylen Hill - Lanett, Alabama
3-star DT Corey Randolph - Chicago, Illinois
3-star OT Brayden Harris - Jackson, Missouri
3-star ATH Maalik Moore - Fort Wayne, Indiana
3-star IOL Tristan Dare - Soutlake, Texas
3-star EDGE Esa Wittingburg - East Orange, New Jersey
3-star WR Deng Tong - Kansas City, Missouri (Kansas Commit)
3-star S James Roberson - Allen, Texas
3-star QB Carter Temple - Kearney, Missouri
3-star RB Savion Miller - Iowa City, Iowa
3-star WR Braylon Kasper - Queen Creek, Arizona
3-star WR Trysten Shaw - Mansfield, Texas
Unranked WR Kyren Evans - Saint Louis, Missouri
Unranked IOL Lamari'on Robinson - Junction City, Arkansas
Unranked ATH Darius Dennis - Dayton, Ohio
Unranked WR Chance McPike Jr. - Paducah, Kentucky
Unranked ATH Joziah Nicholson - Clemmons, North Carolina
Unranked CB Ramir Henry-Dupree - Greensboro, North Carolina
Unranked TE Caleb Stevens - Kearney, Missouri
Which 2027 recruits are officially visiting Mizzou?
Weekend of May 29
4-star DL Wyatt Smith
4-star IOL Kyler Kuhn
4-star DL Elijah Brown (Kentucky commit)
4-star OT Mason McDermott
4-star IOL Kaden Buchanan
3-star S/LB Keiran Govan (Missouri commit)
3-star EDGE Chris Kasky
3-star IOL Jameer Henry
3-star LB Marshaun Ivy (Arizona State commit)
3-star IOL Luke Injaychock (Missouri commit)
Weekend of June 5
4-star RB Landen Williams-Callis
4-star TE Jack Brown (Missouri commit)
4-star LB Roman Igwebuike
4-star EDGE Myles Smith
4-star WR Lawrence Britt
4-star WR Chris Harris Jr. (Missouri commit)
3-star OT Brayden Harris
3-star DL Dami Sowunmi
3-star LB Theo Wilson
3-star CB Alex Patton (Duke commit)
3-star ATH Maalik Moore
3-star LB Ethan Hauser
3-star WR Charles Britton III
3-star DT Joseph Graves
3-star Jabarri Lofton (Missouri commit)
3-star IOL Tristan Dare
3-star QB Braylen Warren (Missouri commit)
Unranked CB Ramir Henry-Dupree
Weekend of June 12
4-star CB Raheem Floyd
4-star OT Caleb Johnson
4-star RB Kingston Miles
4-star OT Jasper Ngokwere
4-star S Kaleb Elkins
4-star DT Nehemiah Ombati
4-star EDGE Antwan Jackson
4-star EDGE Clarence Johnson Jr.
3-star DT Eric Vaulx Jr.
3-star S Keland Shelton Jr.
3-star DT Corey Randolph
3-star S James Roberson
3-star DT Will Zaccagnino (Wisconsin commit)
Unranked TE Caleb Stevens
Weekend of June 19
3-star CB T'ari Miller
3-star EDGE T.K. Cunningham
3-star S Alan Blackshere
3-star IOL Lual Aleu (Missouri commit)
3-star LB Caleb Green (Missouri commit)
3-star DT Markius Woods
3-star S Keontay Toomer
3-star DT Jaylen Hill
3-star EDGE Javion Harrington
Michael Stamps is attending the University of Missouri pursuing a degree in journalism. He joined Missouri Tigers On SI as a recruiting writer in 2023, but his beats have subsequently included football and basketball, plus recruiting. Michael is from Papillion, Neb.