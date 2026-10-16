CIF Southern Section Girls Volleyball 2026 Playoff Pairings, Brackets, Final Computer Rankings
The CIF Southern Section released the girls volleyball playoff pairings for the 2026 postseason Friday afternoon.
The regular season officially ended Wednesday, October 14. The opening round of action is scheduled to begin Tuesday, October 20. The CIF finals are set for Thursday, November 5 through Saturday, November 7.
Sierra Canyon, the defending Division 1 champions, are expected to make a run again this fall, but juggernaut programs like Mater Dei (which beat them earlier this season) will have something to say about that. Despite the Monarchs beating Sierra Canyon earlier in the year, Trinity League foe Santa Margarita stunned Mater Dei on September 30.
Anything can happen ...
Division 1 Playoff Pairings
Division 2 Playoff Pairings
Division 3 Playoff Pairings
Division 4 Playoff Pairings
Division 5 Playoff Pairings
Division 6 Playoff Pairings
Division 7 Playoff Pairings
Division 8 Playoff Pairings
Division 9 Playoff Pairings
Division 10 Playoff Pairings
Division 11 Playoff Pairings
Final Computer Rankings
1 | Mater Dei | 2.974 | 10.1608
2 | Sierra Canyon | 2.978 | 10.0706
3 | Mira Costa | 2.847 | 9.3694
4 | Oaks Christian | 2.09 | 9.15
5 | Santa Margarita | 2.939 | 9.1418
6 | Los Alamitos | 2.41 | 9.124
7 | Marymount | 2.667 | 9.1194
8 | Harvard-Westlake | 2.862 | 9.0694
9 | Newport Harbor | 2.347 | 8.9994
10 | Poly/Long Beach | 2.285 | 8.987
11 | Lutheran/Orange | 2.187 | 8.9524
12 | Bishop Montgomery | 2.11 | 8.905
13 | Mayfield | 1.592 | 8.8294
14 | Murrieta Valley | 2.165 | 8.824
15 | West Ranch | 2.125 | 8.794
16 | Crean Lutheran | 1.937 | 8.7864
17 | Redondo Union | 2.462 | 8.7824
18 | Notre Dame/Sherman Oaks | 2.171 | 8.6832
19 | Palos Verdes | 2.289 | 8.6818
20 | San Juan Hills | 2.403 | 8.6766
21 | Centennial/Corona | 1.909 | 8.6668
22 | JSerra Catholic | 2.631 | 8.5952
23 | Roosevelt, Eleanor | 1.775 | 8.546
24 | Campbell Hall | 1.83 | 8.524
25 | Los Osos | 1.701 | 8.4812
26 | Sunny Hills | 1.762 | 8.4674
27 | Windward | 1.516 | 8.4532
28 | Corona Del Mar | 1.833 | 8.4126
29 | Thousand Oaks | 1.737 | 8.4004
30 | Newbury Park | 1.478 | 8.3616
31 | Huntington Beach | 1.958 | 8.3456
32 | Crescenta Valley | 1.622 | 8.3354
33 | Beckman, Arnold | 1.64 | 8.319
34 | Valley Christian/Cerritos | 1.627 | 8.3044
35 | La Canada | 1.895 | 8.302
36 | Edison/HB | 2.234 | 8.2618
37 | St. Margarets Episcopal | 1.603 | 8.2546
38 | Rosary Academy | 1.474 | 8.2078
39 | Etiwanda | 1.783 | 8.1846
40 | Millikan | 1.896 | 8.1702
41 | Marina | 1.75 | 8.163
42 | Foothill/Santa Ana | 1.176 | 8.1572
43 | Oak Park | 1.483 | 8.1446
44 | St. Joseph/Lakewood | 1.711 | 8.1302
45 | Flintridge Prep | 1.196 | 8.1302
46 | Murrieta Mesa | 1.569 | 8.1178
47 | Redlands | 1.404 | 8.1138
48 | Bishop Amat | 1.709 | 8.0968
49 | Crossroads | 1.299 | 8.0898
50 | Chaminade | 1.849 | 8.0888
51 | Alemany | 1.28 | 8.057
52 | South Torrance | 1.767 | 8.0554
53 | Dana Hills | 1.781 | 8.0542
54 | Chaparral | 1.932 | 8.0504
55 | Temecula Valley | 1.762 | 8.0374
56 | La Salle | 1.569 | 8.0318
57 | Santiago/Corona | 1.581 | 8.0292
58 | Saugus | 1.153 | 8.0266
59 | Great Oak | 1.744 | 8.0258
60 | Claremont | 1.61 | 8.025
61 | Aliso Niguel | 1.837 | 8.0134
62 | Cerritos | 0.779 | 7.9968
63 | Portola | 1.56 | 7.992
64 | Chino Hills | 1.712 | 7.9764
65 | Ayala, Ruben | 1.319 | 7.9758
66 | Vista Murrieta | 1.742 | 7.9304
67 | San Clemente | 1.924 | 7.9068
68 | Arcadia | 1.356 | 7.9052
69 | Hemet | 0.617 | 7.8794
70 | Glendora | 1.535 | 7.875
71 | Yorba Linda | 1.421 | 7.8542
72 | El Dorado | 1.096 | 7.8542
73 | Royal | 1.163 | 7.7876
74 | Rancho Cucamonga | 1.601 | 7.7732
75 | Notre Dame Academy | 1.297 | 7.7634
76 | El Segundo | 1.964 | 7.7628
77 | Oak Hills | 0.685 | 7.76
78 | Santa Barbara | 0.986 | 7.7422
79 | Bonita | 0.956 | 7.7372
80 | South Pasadena | 1.546 | 7.7372
81 | Burroughs/Burbank | 1.428 | 7.7326
82 | Northwood | 1.13 | 7.73
83 | Summit | 0.445 | 7.724
84 | Chadwick | 1.184 | 7.7218
85 | Ontario Christian | 1.202 | 7.7204
86 | Ventura | 1.411 | 7.6882
87 | San Marino | 0.858 | 7.6836
88 | Laguna Beach | 1.481 | 7.6792
89 | Xavier Prep | 0.921 | 7.6762
90 | Canyon/Anaheim | 1.291 | 7.6632
91 | North Torrance | 0.956 | 7.6562
92 | Whitney | 0.857 | 7.6534
93 | Kennedy/La Palma | 0.801 | 7.6422
94 | Poly/Pasadena | 1.402 | 7.6374
95 | San Dimas | 0.801 | 7.6372
96 | Santa Monica | 0.833 | 7.6276
97 | Tesoro | 1.293 | 7.6076
98 | Village Christian | 1.486 | 7.6072
99 | Linfield Christian | 1.086 | 7.6062
100 | Trabuco Hills | 1.456 | 7.5942
101 | Marlborough | 1.281 | 7.5912
102 | Capistrano Valley | 1.311 | 7.5772
103 | Viewpoint | 1.056 | 7.5662
104 | St. Anthony | 1.136 | 7.5562
105 | El Toro | 0.945 | 7.545
106 | Paraclete | 0.515 | 7.518
107 | Sultana | 0.534 | 7.5028
108 | Canyon/Canyon Country | 1.101 | 7.4952
109 | Sage Hill | 1.529 | 7.4948
110 | King, Martin Luther | 0.789 | 7.4878
111 | Peninsula | 0.858 | 7.4866
112 | La Serna | 0.775 | 7.484
113 | Calabasas | 1.305 | 7.476
114 | Beaumont | 1.054 | 7.4708
115 | Valencia/Valencia | 0.91 | 7.46
116 | Fountain Valley | 1.095 | 7.448
117 | San Jacinto | 0.971 | 7.4462
118 | Westlake | 1.309 | 7.4358
119 | Arrowhead Christian | 0.741 | 7.4332
120 | Temple City | 0.744 | 7.4258
121 | Academy/Academic Excellence | 0.084 | 7.4248
122 | Diamond Bar | 0.77 | 7.398
123 | Liberty/Winchester | 0.807 | 7.3834
124 | Louisville | 1.01 | 7.381
125 | Quartz Hill | 0.682 | 7.3774
126 | Woodcrest Christian | 0.701 | 7.3702
127 | Brentwood | 1.148 | 7.3476
128 | Westridge | 0.885 | 7.344
129 | Camarillo | 1.143 | 7.3436
130 | Upland | 0.969 | 7.3408
131 | Culver City | 0.848 | 7.3406
132 | Flintridge Sacred Heart | 0.901 | 7.3092
133 | Sonora | 0.77 | 7.307
134 | Western Christian | 0.683 | 7.2986
135 | Irvine | 1.066 | 7.2962
136 | Wilson/Long Beach | 1.055 | 7.285
137 | Providence/Burbank | 0.562 | 7.2734
138 | Hesperia Christian | 0.326 | 7.2632
139 | The Archer School for Girls | 0.937 | 7.2544
140 | Agoura | 1.329 | 7.2468
141 | Moorpark | 0.823 | 7.2106
142 | Maranatha | 0.849 | 7.2088
143 | Gahr | 0.359 | 7.2018
144 | Troy | 0.408 | 7.1866
145 | Pacifica Christian/Santa Monica | 0.105 | 7.185
146 | Wiseburn Da Vinci | 0.808 | 7.1836
147 | Southlands Christian | 0.282 | 7.1824
148 | Palm Desert | 0.442 | 7.1804
149 | Hesperia | 0.536 | 7.1802
150 | West Torrance | 0.939 | 7.1738
151 | Hart High | 1.021 | 7.1552
152 | Alta Loma | 0.843 | 7.1276
153 | Lakewood | 0.545 | 7.094
154 | Castaic | 0.584 | 7.0858
155 | Burroughs/Ridgecrest | 0.386 | 7.0762
156 | Temecula Prep | -0.118 | 7.0734
157 | Rim of the World | 0.177 | 7.0724
158 | Holy Martyrs | 0.379 | 7.0688
159 | Temescal Canyon | 0.262 | 7.0664
160 | Dos Pueblos | 0.484 | 7.0608
161 | Norwalk | 0.425 | 7.057
162 | Cajon | 0.76 | 7.055
163 | Oakwood | 1.037 | 7.0514
164 | Calvary Chapel/Santa Ana | 0.335 | 7.047
165 | St. Bonaventure | -0.18 | 7.044
166 | Capistrano Valley Christian | 0.641 | 7.0402
167 | Rancho Christian | 0.703 | 7.0286
168 | Yucaipa | 0.764 | 7.0198
169 | Villa Park | 0.621 | 7.0192
170 | Granite Hills/Apple Valley | -0.043 | 7.0144
171 | Walnut | 0.78 | 7.002
172 | Oxnard | 0.622 | 6.9984
173 | Poly/Riverside | 0.563 | 6.9856
174 | Norco | 0.728 | 6.9746
175 | Santa Fe | 0.422 | 6.9724
176 | Cypress | 1.246 | 6.9572
177 | Rowland | -0.153 | 6.9534
178 | Woodbridge | 0.567 | 6.9384
179 | Palm Springs | 0.277 | 6.9354
180 | Mayfair | 0.2 | 6.934
181 | Torrance | 0.382 | 6.9334
182 | Bishop Diego | 0.08 | 6.925
183 | Schurr | 0.037 | 6.9184
184 | Monrovia | 0.495 | 6.914
185 | Downey | 0.64 | 6.914
186 | Norte Vista | -0.51 | 6.911
187 | Heritage Christian | 0.983 | 6.9076
188 | Corona | 0.652 | 6.9074
189 | Le Lycee | 0.298 | 6.8986
190 | Loma Linda Academy | 0.015 | 6.883
191 | Oxford Academy | 0.061 | 6.8822
192 | University | 0.763 | 6.8756
193 | Covina | -0.471 | 6.8748
194 | Laguna Hills | 0.14 | 6.869
195 | Pasadena | 0.009 | 6.8618
196 | Foothill Technology | -0.091 | 6.8598
197 | Marshall/Pasadena | 0.046 | 6.8542
198 | Mary Star of the Sea | -0.192 | 6.8486
199 | Valencia/Placentia | 0.361 | 6.8182
200 | Calvary Baptist | -0.016 | 6.8148
201 | St. Lucys | 0.508 | 6.8066
202 | Fullerton | 0.202 | 6.7914
203 | Sacred Heart/Los Angeles | 0.16 | 6.789
204 | Laguna Blanca | 0.003 | 6.7886
205 | Pacifica Christian/Orange Cty | 0.689 | 6.7868
206 | Buckley | 0.008 | 6.7866
207 | Apple Valley | 0.372 | 6.7864
208 | Vistamar | -0.218 | 6.7744
209 | Nordhoff | -0.383 | 6.7714
210 | Barstow | 0.189 | 6.7698
211 | Beverly Hills | -0.022 | 6.7636
212 | Arlington | -0.292 | 6.7626
213 | Aquinas | 0.296 | 6.7542
214 | Notre Dame/Riverside | 0.237 | 6.7514
215 | Tustin | 0.302 | 6.7474
216 | Immaculate Heart | 0.16 | 6.739
217 | Rio Hondo Prep | 0.013 | 6.7376
218 | Whittier | -0.073 | 6.7254
219 | Highland | -0.066 | 6.7238
220 | Trinity Classical Academy | -0.297 | 6.7206
221 | Simi Valley | 0.516 | 6.7172
222 | Rialto | -0.247 | 6.7156
223 | Tahquitz | -0.051 | 6.6768
224 | Brea Olinda | 0.285 | 6.676
225 | Chino | -0.063 | 6.6754
226 | Indio | 0.077 | 6.6654
227 | Gabrielino | 0.409 | 6.6638
228 | Whittier Christian | 0.352 | 6.6614
229 | Northview | 0.195 | 6.66
230 | South Hills | 0.249 | 6.6598
231 | Webb | 0.156 | 6.6502
232 | Eisenhower | 0 | 6.647
233 | St. Genevieve | -0.236 | 6.6428
234 | Esperanza | 0.91 | 6.635
235 | California Academy Math/Science | -0.063 | 6.6324
236 | El Modena | -0.242 | 6.6276
237 | Paloma Valley | 0.5 | 6.625
238 | Samueli Academy | -0.093 | 6.6144
239 | Warren | 0.606 | 6.6062
240 | Bell Gardens | -0.162 | 6.5966
241 | San Marcos/Santa Barbara | 0.804 | 6.5918
242 | Pacifica/Garden Grove | 0.247 | 6.5914
243 | Riverside Prep | -0.19 | 6.586
244 | San Jacinto Valley Academy | -0.599 | 6.5792
245 | Redlands East Valley | 0.405 | 6.564
246 | Rio Mesa | 0.151 | 6.5632
247 | Big Bear | -0.394 | 6.5512
248 | San Gabriel Academy | -0.483 | 6.5474
249 | Pacifica/Oxnard | -0.548 | 6.5324
250 | Serrano | 0.316 | 6.5192
251 | Grand Terrace | 0.334 | 6.5128
252 | Pomona Catholic | 0.154 | 6.5098
253 | Kaiser | -0.024 | 6.5092
254 | Fairmont Prep | -0.367 | 6.5076
255 | Ocean View | 0.237 | 6.4924
256 | Burbank | 0.094 | 6.4888
257 | Elsinore | -0.044 | 6.4852
258 | Lighthouse Christian | -0.732 | 6.4786
259 | Century | -0.325 | 6.475
260 | Bolsa Grande | -0.71 | 6.474
261 | Bellflower | -0.112 | 6.4736
262 | Artesia | -0.063 | 6.4724
263 | La Quinta/Westminster | -0.433 | 6.4684
264 | Colony | -0.064 | 6.4512
265 | San Gabriel | 0.024 | 6.4498
266 | Mission Viejo | 0.896 | 6.4492
267 | St. Pius X - St. Matthias Academy | -0.559 | 6.4162
268 | Costa Mesa | -0.005 | 6.413
269 | Citrus Valley | 0.406 | 6.4032
270 | Jurupa Valley | -0.339 | 6.3982
271 | St. Monica Preparatory | 0.184 | 6.3878
272 | Geffen Academy at UCLA | -0.427 | 6.3796
273 | Charter Oak | 0.027 | 6.3764
274 | San Gorgonio | -0.383 | 6.3694
275 | El Rancho | -0.358 | 6.3664
276 | St. Paul | 0.233 | 6.3646
277 | Ramona Convent | -0.321 | 6.3308
278 | Orange Vista | -0.537 | 6.3306
279 | Western | -0.224 | 6.3282
280 | University Prep | -0.522 | 6.3216
281 | Segerstrom | 0.076 | 6.3132
282 | Desert Christian/Lancaster | -0.68 | 6.302
283 | Valley View | 0.267 | 6.2994
284 | West Valley | -0.403 | 6.2884
285 | Montclair | -0.913 | 6.2764
286 | Golden Valley/Santa Clarita | 0.088 | 6.2756
287 | Rancho Mirage | -0.647 | 6.2716
288 | Shadow Hills | -0.552 | 6.2656
289 | Santa Clarita Christian | -0.723 | 6.2654
290 | de Toledo | -0.384 | 6.2602
291 | Moreno Valley | -0.274 | 6.2392
292 | Coachella Valley | 0.352 | 6.2334
293 | Nogales | -0.676 | 6.2298
294 | Hillcrest | -0.215 | 6.228
295 | Buena Park | -0.837 | 6.2266
296 | St. Monica Academy | -0.649 | 6.2252
297 | San Jacinto Leadership Academy | -0.609 | 6.2172
298 | Eastside | -0.577 | 6.2116
299 | Desert Christian Academy | -0.744 | 6.2042
300 | Santa Rosa Academy | -0.638 | 6.2004
301 | Westminster | -0.561 | 6.1888
302 | Sierra Vista | -0.722 | 6.1876
303 | Garden Grove | -0.356 | 6.1818
304 | Saddleback | -1.167 | 6.1766
305 | AGBU/Canoga Park | -0.35 | 6.175
306 | California | -0.414 | 6.1742
307 | Jurupa Hills | -0.375 | 6.172
308 | Vasquez | -0.725 | 6.171
309 | Rancho Alamitos | -0.433 | 6.1534
310 | Carpinteria | -0.912 | 6.1526
311 | Cantwell-Sacred Heart of Mary | 0.121 | 6.1332
312 | Victor Valley | -0.172 | 6.1306
313 | Paramount | 0.225 | 6.128
314 | Buena | 0.307 | 6.1134
315 | Milken Community | -0.452 | 6.0986
316 | Cobalt Institute | -0.867 | 6.0936
317 | Anaheim | -0.835 | 6.089
318 | Excelsior Charter | -0.875 | 6.081
319 | Wildwood | -0.64 | 6.077
320 | Carter | -0.684 | 6.0672
321 | Azusa | -0.711 | 6.0628
322 | St. Jeanne de Lestonnac | -0.639 | 6.0542
323 | Los Altos/Hacienda Heights | -0.158 | 6.0534
324 | Pilibos | -0.388 | 6.0354
325 | Twentynine Palms | -1.051 | 6.0338
326 | Wilson/Hacienda Heights | -0.442 | 6.0126
327 | Santa Paula | -0.509 | 5.9972
328 | Leuzinger | -0.8 | 5.997
329 | Villanova Prep | -0.277 | 5.9886
330 | St. Marys Academy | -0.7 | 5.977
331 | Patriot | -0.569 | 5.9712
332 | La Quinta/La Quinta | -0.6 | 5.968
333 | North, J.W. | -0.582 | 5.9656
334 | New Roads | -0.836 | 5.9608
335 | La Habra | 0.169 | 5.9488
336 | Indian Springs | -0.72 | 5.944
337 | Pioneer | -0.627 | 5.9376
338 | Redlands Adventist | -1.04 | 5.934
339 | Lancaster | -0.66 | 5.928
340 | Godinez | -0.102 | 5.9186
341 | La Mirada | -0.199 | 5.9142
342 | Fontana | -0.438 | 5.9064
343 | Katella | -0.788 | 5.8964
344 | Canyon Springs | -1.107 | 5.8886
345 | Beacon Hill | -0.987 | 5.8846
346 | Estancia | -0.474 | 5.8592
347 | Ganesha | -1.127 | 5.8546
348 | Montebello | -0.861 | 5.8518
349 | United Christian Academy | -0.48 | 5.85
350 | Adelanto | -0.875 | 5.839
351 | Chaffey | -0.734 | 5.8352
352 | Silverado | -0.107 | 5.8306
353 | Glendale Adventist | -1.213 | 5.8294
354 | Cate | -0.384 | 5.8272
355 | Cornerstone Chr./Wildomar | -0.736 | 5.8218
356 | Bishop Conaty-Loretto | -0.955 | 5.82
357 | California School/Deaf (CSDR) | -1.132 | 5.8126
358 | Glendale | -0.774 | 5.8082
359 | River Springs Magnolia | -1.39 | 5.799
360 | Arroyo Valley | -0.727 | 5.7906
361 | Firebaugh | -0.486 | 5.7828
362 | Miller, A.B. | -1.376 | 5.7798
363 | Inglewood | -0.738 | 5.7754
364 | Bloomington | -0.986 | 5.7728
365 | Knight, Pete | -0.917 | 5.7656
366 | Mark Keppel | -0.296 | 5.7648
367 | Garey | -1.103 | 5.7634
368 | Malibu | -0.14 | 5.763
369 | Hamilton | -1.453 | 5.7364
370 | Yucca Valley | -0.712 | 5.7206
371 | West Covina | -0.033 | 5.7174
372 | Compton | -1.698 | 5.7074
373 | Rancho Verde | -0.687 | 5.7036
374 | Diamond Ranch | -0.721 | 5.6948
375 | Loara | -0.869 | 5.6912
376 | Dominguez | -1.477 | 5.6886
377 | Banning | -0.599 | 5.6882
378 | Heritage/Menifee | -0.487 | 5.6736
379 | Crossroads Christian | -0.546 | 5.6698
380 | Orange | -1.097 | 5.6616
381 | Avalon | -0.952 | 5.6556
382 | Cathedral City | -1.089 | 5.6542
383 | Fillmore | -0.888 | 5.6284
384 | Rosemead | -1.193 | 5.6054
385 | Academy Careers & Exploration | -1.309 | 5.6052
386 | Palmdale Academy Charter | -0.845 | 5.595
387 | Orange County Classical Academy | -1.3 | 5.575
388 | Hawthorne | -0.794 | 5.5662
389 | Del Sol | -0.232 | 5.5396
390 | Acaciawood Academy | -1.184 | 5.5362
391 | Bassett | -1.373 | 5.5294
392 | Westmark | -2.573 | 5.5274
393 | Santa Ana Valley | -1.042 | 5.5246
394 | Channel Islands | -0.612 | 5.5226
395 | Lancaster Baptist | -0.992 | 5.5086
396 | Duarte | -1.227 | 5.4986
397 | Perris | -1.097 | 5.4806
398 | Compton Early College | -1.699 | 5.4522
399 | Silver Valley | -0.986 | 5.4418
400 | Tarbut V Torah | -1.104 | 5.4392
401 | Newport Christian | -1.956 | 5.4238
402 | La Sierra Academy | -1.457 | 5.4226
403 | Lynwood | -0.558 | 5.4184
404 | Hawthorne MSA | -1.062 | 5.4166
405 | California Military Institute | -0.797 | 5.4106
406 | Hoover/Glendale | -0.79 | 5.408
407 | Jordan | -0.192 | 5.4076
408 | Citrus Hill | -1.009 | 5.3982
409 | Newbury Park Adventist | -1.377 | 5.3816
410 | South El Monte | -0.845 | 5.378
411 | Los Amigos | -1.125 | 5.374
412 | Victor Valley Christian | -0.951 | 5.3708
413 | Ramona/Riverside | -1.325 | 5.367
414 | Mesrobian | -1.649 | 5.3522
415 | Lawndale | -0.918 | 5.3494
416 | La Sierra | -0.621 | 5.3418
417 | Joshua Springs Christian | -2.441 | 5.3338
418 | Santa Clara | -1.118 | 5.3114
419 | Vista Del Lago/Moreno Valley | -0.927 | 5.3026
420 | Palmdale Aerospace Academy | -0.992 | 5.2926
421 | Santiago/Garden Grove | -1.18 | 5.292
422 | Pacific Lutheran | -2.063 | 5.2804
423 | Savanna | -0.779 | 5.2632
424 | San Gabriel Mission | -1.106 | 5.2628
425 | Shalhevet | -1.767 | 5.2556
426 | Palmdale | -0.935 | 5.242
427 | YULA (Yeshiva) | -0.789 | 5.2182
428 | Rolling Hills Prep | -0.614 | 5.2172
429 | Hueneme | -0.738 | 5.2134
430 | Workman | -1.924 | 5.2112
431 | Calvary Chapel/Downey | -1.134 | 5.2052
432 | Arroyo | -1.495 | 5.191
433 | Nuview Bridge | -0.798 | 5.1734
434 | Don Lugo | -0.785 | 5.159
435 | Ambassador Christian | -1.892 | 5.1436
436 | River Springs Charter/Hemet | -1.337 | 5.1096
437 | Desert Hot Springs | -1.04 | 5.105
438 | California Lutheran Academy | -1.498 | 5.0474
439 | Grace | -1.585 | 5.031
440 | Thacher | -1.536 | 5.0088
441 | Magnolia | -0.913 | 5.0044
442 | Lucerne Valley | -1.281 | 4.9978
443 | Lakeside/Lake Elsinore | -0.783 | 4.9954
444 | El Monte | -1.542 | 4.9796
445 | Glenn | -1.325 | 4.969
446 | Muir | -1.108 | 4.9594
447 | Mesa Grande | -1.368 | 4.9444
448 | EF Academy | -2.038 | 4.9394
449 | St. Bernard | -1.12 | 4.927
450 | Highland Hall | -1.382 | 4.9266
451 | PAL Charter Academy | -1.529 | 4.8872
452 | Liberty Christian | -2.598 | 4.8854
453 | Rubidoux | -1.798 | 4.8644
454 | Blair | -1.19 | 4.86
455 | Ontario | -0.893 | 4.8584
456 | Animo Leadership | -1.788 | 4.8544
457 | Cabrillo/Long Beach | -1.398 | 4.8494
458 | Mountain View | -1.625 | 4.838
459 | Gorman LC/Santa Clarita | -1.508 | 4.8304
460 | Pomona | -1.543 | 4.8274
461 | Norton Science/Language Academy | -2.594 | 4.8172
462 | Desert Chapel | -1.959 | 4.8132
463 | Antelope Valley | -0.811 | 4.8108
464 | Littlerock | -0.923 | 4.7954
465 | Lakeview Leadership Academy | -1.095 | 4.788
466 | Desert Mirage | -1.823 | 4.7704
467 | International School of Los Angeles | -1.497 | 4.7456
468 | Sequoyah | -2.493 | 4.7334
469 | Entrepreneur/Highland | -1.759 | 4.7222
470 | First Baptist/Long Beach | -2.294 | 4.7092
471 | Baldwin Park | -1.119 | 4.6752
472 | Cristo Rey OC | -2.3 | 4.651
473 | Colton | -1.086 | 4.6498
474 | Faith Baptist | -0.873 | 4.6464
475 | Alhambra/Alhambra | -1.694 | 4.6432
476 | Santa Ana | -1.069 | 4.6422
477 | San Fernando Valley Academy | -2.481 | 4.6288
478 | Pilgrim | -2.203 | 4.6044
479 | Magnolia Science Acad/Santa Ana | -2.249 | 4.6032
480 | Entrepreneur/Fontana | -1.399 | 4.5902
481 | Delphi Academy | -2.283 | 4.5274
482 | Serra | -1.064 | 4.5072
483 | Dunn | -1.588 | 4.4844
484 | Summit Leadership | -1.137 | 4.4546
485 | San Bernardino | -1.811 | 4.4188
486 | Noli Indian | -2.155 | 4.411
487 | Legacy College Prep | -1.694 | 4.3762
488 | New Covenant Academy | -2.496 | 4.3668
489 | Centennial/Compton | -1.32 | 4.347
490 | Packinghouse Christian | -2.056 | 4.2908
491 | Vista Meridian Global Academy | -2.731 | 4.2698
492 | Hillcrest Chr./Thousand Oaks | -1.44 | 4.265
493 | Ojai Valley | -2.481 | 4.2598
494 | The SEED School of LA | -1.947 | 4.2476
495 | Oak Grove | -3.133 | 4.2454
496 | Edgewood | -1.994 | 4.2192
497 | Sherman Indian | -1.871 | 4.1918
498 | Providence/Santa Barbara | -2.01 | 4.078
499 | NOVA Academy Early College | -3.096 | 4.0598
500 | Midland | -3.089 | 4.0272
501 | Weaver, Jack | -1.936 | 3.9338
502 | Orange County Christian | -2.029 | 3.9202
503 | Animo City of Champions | -2.403 | 3.8644
504 | Pacific | -1.813 | 3.8234
505 | La Puente | -2.004 | 3.8142
506 | Southwestern Academy | -2.372 | 3.8076
507 | Waverly | -2.507 | 3.7716
508 | Summit View West | -2.176 | 3.7608
509 | Bethel Christian/Riverside | -3.496 | 3.6288
510 | Waldorf OC | -3.179 | 3.5772
511 | Besant Hill | -2.606 | 3.5328
512 | Summit View | -2.448 | 3.4944
513 | Eastside Christian | -3.069 | 3.4632
514 | Public Safety Academy | -3.166 | 3.4598
515 | Grove | -3.537 | 3.4566
516 | Bethel Baptist | -3.245 | 3.4
517 | River Springs Charter/Temecula | -3.58 | 2.692
Tarek Fattal has been covering high school sports since 2015 in Southern California and primarily in Los Angeles, covering notable athletes such as Bronny James, Kayvon Thibodeaux and Alyssa Thompson. He was with the LA Daily News for eight years, which included being the beat reporter for the UCLA men's basketball team. Tarek can be seen on TV regularly on CBS/KCAL as a sports analyst with Jim Hill.Follow tarek_fattal