Florida High School Football Final Scores - October 23
The Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.
Florida High School Football Final Scores - October 23
Gulliver Prep 42, Inlet Grove 0
Varela 2, Hialeah Gardens (forfeit)
Graceville 1, Jefferson County (forfeit)
South Broward 49, Hollywood Hills 14
Pembroke Pines Charter 40, Somerset Academy 35
North Broward Prep 40, Pine Crest 0
Bishop Kenny 50, Terry Parker 14
Somerset Academy - Canyons 42, Clewiston 32
Nova 40, Boca Raton 30
PSFAS 36, Union County 19
South Fork 40, Seminole Ridge 14
(#25) Mandarin 49, Bartram Trail 7
Coral Shores 48, Leonard 0
Palatka 46, Wolfson 7
Beachside 28, Fletcher 27
Baldwin 21, KIPP Bold City 14
Martin County 21, Palm Beach Gardens 0
(#19) Bolles 38, Andrew Jackson 0
Riverside 26, Ribault 14
Benjamin 28, John Carroll Catholic 14
Jupiter 31, Dr. Joaquin Garcia 7
Flagler Palm Coast 31, Atlantic Coast 6
Spanish River 19, Park Vista 0
Christ’s Church Academy 49, Englewood 0
Gateway 42, Cypress Creek 0
Hilliard 60, Cornerstone Classical Academy 55
Gainesville 26, Leesburg 6
Jensen Beach 42, Westwood 21
Trinity Catholic 35, Wildwood 7
ESJ 20, Fernandina Beach 15
Saint Francis Catholic Academy 50, Countryside Christian 7
Cambridge Christian 48, Bishop McLaughlin Catholic 22
Coral Springs Charter 57, Coral Springs 6
Canterbury 15, Out-of-Door Academy 7
Maclay 61, Rocky Bayou Christian 3
Interlachen 27, Atlantic 10
Evans 57, Wekiva 7
Nease 49, Ponte Vedra 35
Tampa Catholic 20, Calvary Christian 17
Community School of Naples 40, First Baptist Academy 28
Belen Jesuit 45, St. Brendan 7
Baker 41, Northview 28
Clay 35, Middleburg 6
(#13) Raines 35, Cocoa 20
Marianna 56, North Florida Christian 10
St. Cloud 14, Harmony 7
Faith Christian 47, Legacy Charter 6
Freeport 35, Destin 34
St. Petersburg 31, Northeast 12
Braden River 10, Bayshore 7
(#12) American Heritage 26, McArthur 18
Sarasota Christian 31, Keswick Christian 28
Western 41, Goleman 14
Hardee 53, DeSoto County 0
Godby 52, Suwannee 0
South Lake 38, Lake Minneola 14
Trinity Prep 33, Lake Highland Prep 21
Aucilla Christian 39, Oak Hall 27
Crystal River 30, Citrus 17
SA 46, NEXTGEN PREP 0
Timber Creek 33, Hagerty 20
Lakeside Christian 46, Ave Maria 6
Lemon Bay 58, Okeechobee 34
Eastside 28, North Marion 6
Madison County 26, Taylor County 14
Menendez 42, Westside 8
St. Augustine 42, Fleming Island 7
Holy Trinity Episcopal Academy 34, Space Coast 21
Buchholz 37, Oakleaf 22
Saint Stephen’s Episcopal 17, St. Joseph Academy 14
CFCA 53, Discovery 0
Cottondale 8, Sneads 0
Lakeland Christian 41, Victory Christian Academy 7
Sports Leadership & Management 14, Lake Mary Prep 8
(#21) Carrollwood Day 50, St. Petersburg Catholic 3
Old Plank Christian Academy 45, Bronson 0
Manatee 49, Parrish Community 6
West Orange 34, Olympia 3
Liberty County 29, Jay 28
Foundation Academy 42, West Oaks Academy 6
Lake Nona 38, Tohopekaliga 0
Eau Gallie 63, Palm Bay 0
Central 42, Centennial 0
(#6) Carol City 40, Mater Academy Charter 7
Chipley 35, Vernon 0
Orange Park 27, Ridgeview 21
University 24, Colonial 21
Innovation 56, Nova Lakes 0
Palmer Trinity 24, Glades Day 14
Winter Park 39, Boone 0
Evangelical Christian 38, Southwest Florida Christian 6
DeLand 46, Mainland 27
Sebastian River 29, Port St. Lucie 18
Cypress Bay 38, Doral Academy 14
St. Edward’s 47, Master’s Academy 13
Bayside 54, Cocoa Beach 14
Melbourne Central Catholic 56, SFA 32
Bell Creek Academy 41, Orlando Christian Prep 6
(#2) St. Thomas Aquinas 56, Flanagan 12
(#22) Trinity Christian Academy 56, Impact Christian Academy 0
Archbishop McCarthy 13, Norland 0
Merritt Island Christian 33, City of Life Christian Academy 6
Bradenton Christian 28, Classical Academy (Sarasota) 8
Booker T. Washington 33, Fort Walton Beach 10
Astronaut 14, Titusville 6
Mosley 31, Leon 0
Tenoroc 35, Liberty 7
Creekside 27, First Coast 6
Pace 29, Tate 12
Oak Ridge 61, Lake Buena Vista 0
Choctawhatchee 49, Gulf Breeze 7
Nature Coast Tech 42, Hernando 6
Seminole 14, Lake Brantley 7
Tavares 49, Eustis 21
Pine Forest 60, West Florida 21
Munroe 40, Lakeside School 8
Gadsden County 54, Rutherford 36
Miami Springs 14, Key West 10
Lakewood Ranch 29, Lehigh 14
American Heritage 56, NSU University 18
Bishop Moore 45, New Smyrna Beach 7
(#24) Vero Beach 24, Treasure Coast 0
Oviedo 48, Lake Howell 30
Rickards 41, Chiles 28
Oasis 24, Gateway 21
Frostproof 14, Fort Meade 6
Melbourne 69, Lyman 0
Horizon 47, Celebration 6
Southeast 37, Wellen Park 20
Geneva Classical Academy 50, Riverview Academy 12
(#15) Cardinal Mooney 58, Palm Beach Central 36
Boca Raton Christian 34, Pompano Beach 21
East Ridge 21, Ocoee 14
First Academy 52, Hernando Christian Academy 36
Lake Mary 45, Apopka 13
Bloomingdale 36, Plant 30
Palmetto 37, Sumner 0
(#14) Venice 62, North Port 8
Gibbs 9, Dunedin 6
Sebring 31, Auburndale 19
Central 21, Weeki Wachee 20
Plant City 23, Durant 15
Haines City 34, Davenport 26
Alonso 42, Steinbrenner 7
Brandon 26, Morgan 18
Port Charlotte 61, Fort Myers 0
Naples 51, Barron Collier 10
(#16) Clearwater Central Catholic 42, Lakewood 6
Gaither 24, Mitchell 9
Newsome 49, Riverview 35
Estero 50, Aubrey Rogers 45
East Bay 32, Middleton 0
Holmes County 48, Port St. Joe 0
Bishop Verot 55, Cypress Lake 0
Lecanto 20, Mount Dora 13
George Jenkins 28, Poinciana 17
Riverview Sarasota 62, Sarasota 34
North Fort Myers 47, East Lee County 8
(#10) Armwood 62, Leto 0
Blake 45, Freedom 7
Jackson 27, Booker T. Washington 0
Wakulla 7, Baker County 3
Zephyrhills 30, Pasco 0
Zephyrhills Christian Academy 24, Santa Fe Catholic 21
Riverdale 54, Immokalee 33
Island Coast 12, Lely 6
Dillard 34, Southridge 27
Cape Coral 48, Charlotte 14
West Nassau 41, Keystone Heights 22
Jesuit 45, Hillsborough 21
Jefferson 20, King 0
Wesley Chapel 44, Wharton 14
Dunnellon 41, Niceville 35
Trenton 39, Crescent City 0
Gulf Coast 46, Golden Gate 17
Tarpon Springs 44, Anclote 0
Ransom Everglades 21, Neumann 14
Crestview 42, Navarre 10
Ida Baker 44, Palmetto Ridge 41
Pensacola Catholic 38, Walton 8
Pinellas Park 35, Hollins 13
The Villages Charter 33, South Sumter 10
(#18) Columbia 42, Yulee 0
Vanguard 43, Lake Weir 0
Robinson 46, Chamberlain 7
East Lake 56, Sickles 12
(#3) Columbus 30, Northwestern 7
Winter Haven 36, Ridge Community 0
ED White 19, Bradford 18
Lafayette 14, Branford 9
Newberry 42, Williston 7
Santa Fe 35, Belleview 18
LaBelle 42, Bonita Springs 20
Land O’ Lakes 31, Sunlake 0
Fort White 19, Hamilton County 0
Clearwater 54, Osceola 7
River Ridge 29, Springstead 22
Blountstown 26, Sevier County 21
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917