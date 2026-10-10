Georgia High School Football Final Scores, Results - October 9
The Georgia high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores from around the state.
Full Georgia High School Football Scoreboard.
Georgia High School Football Final Scores, Results - October 9
Holy Innocents Episcopal 42, Wesleyan 7
Holy Spirit Prep 63, John Hancock Academy 48
Spalding 22, Upson-Lee 0
Decatur 44, Midtown 13
McNair 19, South Atlanta 13
Colquitt County 31, Richmond Hill 14
Trion 50, Greenville 0
Norcross 20, Peachtree Ridge 6
Parkview 21, Berkmar 7
Shiloh 56, Meadowcreek 3
Central Gwinnett 36, Discovery 13
Tucker 20, Southwest DeKalb 0
Whitefield Academy 28, ELCA 6
David Emanuel Academy 43, Westminster Christian Academy 13
Duluth 22, Hebron Christian 19
Praise Academy 38, Griffin Christian 6
Chattahoochee 26, Northview 20
Bulloch Academy 34, Savannah Country Day 7
(#9) Blessed Trinity 34, Sprayberry 14
North Springs 65, Salem 0
Thomasville 24, Fitzgerald 21
Westside 62, Cross Creek 2
Jeff Davis 37, Bacon County 0
Wilkinson County 14, Georgia Military College 12
Harlem 20, West Laurens 17
Fellowship Christian 35, Mount Paran Christian 3
Peach County 54, Westside 14
Putnam County 42, Glenn Hills 22
Commerce 50, Oglethorpe County 0
Alcovy 20, Lakeside 7
Brantley County 27, Johnson 14
Stephenson 38, Greater Atlanta Christian 35
Glascock County 49, Hancock Central 14
Creekview 20, River Ridge 6
Bethesda Academy 30, Hilton Head Christian Academy 6
Social Circle 10, Jasper County 7
Fannin County 35, Gordon Lee 34
Dodge County 49, East Laurens 21
Flowery Branch 35, Winder-Barrow 32
Temple 38, Haralson County 21
Southeast Bulloch 33, Windsor Forest 7
Dublin 27, Swainsboro 12
Lovett 17, North Cobb Christian 13
Callaway 28, Lamar County 21
Clarke Central 35, Habersham Central 14
Mt. Zion 34, Fayette County 13
Model 49, Armuchee 0
Richmond Academy 41, Statesboro 14
Marion County 21, Chattahoochee County 6
Denmark 28, South Forsyth 14
Alexander 35, South Cobb 27
Jonesboro 22, Mundy’s Mill 0
Dade County 48, Lakeview-Fort Oglethorpe 14
North Murray 28, Sonoraville 12
Pierce County 56, Tattnall County 17
(#18) East Paulding 42, Chapel Hill 9
Oconee County 42, East Hall 6
Pike County 38, Jackson 7
Sequoyah 47, Kell 17
Savannah Christian 16, Metter 8
Windsor Academy 30, Gatewood 17
Edmund Burke Academy 49, Thomas Jefferson Academy 6
(#21) Benedictine 37, Jenkins 35
Adairsville 24, Heritage 6
Elbert County 17, Franklin County 10
(#17) Roswell 39, Alpharetta 13
Frederica Academy 46, St. Andrew’s 7
Johnson County 56, Twiggs County 0
Bleckley County 45, ACE 14
Hillgrove 35, Harrison 26
Athens Christian 42, Piedmont Academy 0
Portal 26, Claxton 20
Rabun County 31, Athens Academy 0
(#5) Gainesville 65, Johns Creek 3
Darlington 49, Coosa 13
North Paulding 22, (#12) North Cobb 19
Jefferson 35, East Forsyth 0
Perry 45, Jones County 20
Mountain View 26, Loganville 14
Lassiter 52, Pope 7
Centennial 20, St. Pius X Catholic 14
Wheeler County 28, Treutlen 16
Lovejoy 35, Morrow 7
Lanier Christian Academy 68, Fideles Christian 0
Thomson 49, Butler 0
(#1) Buford 48, Dacula 7
Schley County 26, Macon County 20
Calhoun 55, Ridgeland 19
Lanier 56, Riverwood 0
Walnut Grove 42, Cedar Shoals 7
(#16) Grayson 28, Archer 3
White County 34, Pickens 33
Lambert 31, West Forsyth 13
LaGrange 28, Central 25
Lumpkin County 28, Stephens County 21
John Milledge Academy 49, Tattnall Square Academy 7
New Manchester 42, Hiram 14
Christian Heritage 48, Gordon Central 6
North Clayton 51, Riverdale 8
Newnan 20, Woodward Academy 14
Lithonia 35, Druid Hills 0
(#2) Carrollton 62, Douglas County 24
Mill Creek 38, Seckinger 7
North Forsyth 42, Forsyth Central 6
Pepperell 9, Mt. Zion 0
King’s Ridge Christian 48, Mount Pisgah Christian 21
Northeast 42, Central 0
Screven County 38, Savannah 8
Covenant Christian Academy 43, Peachtree Academy 12
Starr’s Mill 27, Griffin 3
Aquinas 42, Jefferson County 19
Washington-Wilkes 21, Warren County 6
North Oconee 59, Madison County 7
Rockmart 59, Ringgold 22
Marist 38, Cambridge 14
Briarwood Academy 45, Pinewood Christian 14
Ware County 28, Evans 6
McIntosh 21, Tri-Cities 20
Victory Baptist 20, Harvester Christian Academy 0
(#13) Westlake 35, (#24) East Coweta 34
Monroe Area 42, East Jackson 0
Allatoona 39, Villa Rica 19
LaFayette 28, Union County 22
Walton 35, Cherokee 18
(#25) Brookwood 50, (#14) North Gwinnett 24
Mays 9, Jackson 0
Lowndes 50, Camden County 13
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917