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High School

Georgia High School Football Final Scores, Results - October 9

See final scores from around the state of Georgia from Frida night's action
Jack Butler|
SBLive

The Georgia high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores from around the state.

Full Georgia High School Football Scoreboard.

Georgia High School Football Final Scores, Results - October 9

Holy Innocents Episcopal 42, Wesleyan 7

Holy Spirit Prep 63, John Hancock Academy 48

Spalding 22, Upson-Lee 0

Decatur 44, Midtown 13

McNair 19, South Atlanta 13

Colquitt County 31, Richmond Hill 14

Trion 50, Greenville 0

Norcross 20, Peachtree Ridge 6

Parkview 21, Berkmar 7

Shiloh 56, Meadowcreek 3

Central Gwinnett 36, Discovery 13

Tucker 20, Southwest DeKalb 0

Whitefield Academy 28, ELCA 6

David Emanuel Academy 43, Westminster Christian Academy 13

Duluth 22, Hebron Christian 19

Praise Academy 38, Griffin Christian 6

Chattahoochee 26, Northview 20

Bulloch Academy 34, Savannah Country Day 7

(#9) Blessed Trinity 34, Sprayberry 14

North Springs 65, Salem 0

Thomasville 24, Fitzgerald 21

Westside 62, Cross Creek 2

Jeff Davis 37, Bacon County 0

Wilkinson County 14, Georgia Military College 12

Harlem 20, West Laurens 17

Fellowship Christian 35, Mount Paran Christian 3

Peach County 54, Westside 14

Putnam County 42, Glenn Hills 22

Commerce 50, Oglethorpe County 0

Alcovy 20, Lakeside 7

Brantley County 27, Johnson 14

Stephenson 38, Greater Atlanta Christian 35

Glascock County 49, Hancock Central 14

Creekview 20, River Ridge 6

Bethesda Academy 30, Hilton Head Christian Academy 6

Social Circle 10, Jasper County 7

Fannin County 35, Gordon Lee 34

Dodge County 49, East Laurens 21

Flowery Branch 35, Winder-Barrow 32

Temple 38, Haralson County 21

Southeast Bulloch 33, Windsor Forest 7

Dublin 27, Swainsboro 12

Lovett 17, North Cobb Christian 13

Callaway 28, Lamar County 21

Clarke Central 35, Habersham Central 14

Mt. Zion 34, Fayette County 13

Model 49, Armuchee 0

Richmond Academy 41, Statesboro 14

Marion County 21, Chattahoochee County 6

Denmark 28, South Forsyth 14

Alexander 35, South Cobb 27

Jonesboro 22, Mundy’s Mill 0

Dade County 48, Lakeview-Fort Oglethorpe 14

North Murray 28, Sonoraville 12

Pierce County 56, Tattnall County 17

(#18) East Paulding 42, Chapel Hill 9

Oconee County 42, East Hall 6

Pike County 38, Jackson 7

Sequoyah 47, Kell 17

Savannah Christian 16, Metter 8

Windsor Academy 30, Gatewood 17

Edmund Burke Academy 49, Thomas Jefferson Academy 6

(#21) Benedictine 37, Jenkins 35

Adairsville 24, Heritage 6

Elbert County 17, Franklin County 10

(#17) Roswell 39, Alpharetta 13

Frederica Academy 46, St. Andrew’s 7

Johnson County 56, Twiggs County 0

Bleckley County 45, ACE 14

Hillgrove 35, Harrison 26

Athens Christian 42, Piedmont Academy 0

Portal 26, Claxton 20

Rabun County 31, Athens Academy 0

(#5) Gainesville 65, Johns Creek 3

Darlington 49, Coosa 13

North Paulding 22, (#12) North Cobb 19

Jefferson 35, East Forsyth 0

Perry 45, Jones County 20

Mountain View 26, Loganville 14

Lassiter 52, Pope 7

Centennial 20, St. Pius X Catholic 14

Wheeler County 28, Treutlen 16

Lovejoy 35, Morrow 7

Lanier Christian Academy 68, Fideles Christian 0

Thomson 49, Butler 0

(#1) Buford 48, Dacula 7

Schley County 26, Macon County 20

Calhoun 55, Ridgeland 19

Lanier 56, Riverwood 0

Walnut Grove 42, Cedar Shoals 7

(#16) Grayson 28, Archer 3

White County 34, Pickens 33

Lambert 31, West Forsyth 13

LaGrange 28, Central 25

Lumpkin County 28, Stephens County 21

John Milledge Academy 49, Tattnall Square Academy 7

New Manchester 42, Hiram 14

Christian Heritage 48, Gordon Central 6

North Clayton 51, Riverdale 8

Newnan 20, Woodward Academy 14

Lithonia 35, Druid Hills 0

(#2) Carrollton 62, Douglas County 24

Mill Creek 38, Seckinger 7

North Forsyth 42, Forsyth Central 6

Pepperell 9, Mt. Zion 0

King’s Ridge Christian 48, Mount Pisgah Christian 21

Northeast 42, Central 0

Screven County 38, Savannah 8

Covenant Christian Academy 43, Peachtree Academy 12

Starr’s Mill 27, Griffin 3

Aquinas 42, Jefferson County 19

Washington-Wilkes 21, Warren County 6

North Oconee 59, Madison County 7

Rockmart 59, Ringgold 22

Marist 38, Cambridge 14

Briarwood Academy 45, Pinewood Christian 14

Ware County 28, Evans 6

McIntosh 21, Tri-Cities 20

Victory Baptist 20, Harvester Christian Academy 0

(#13) Westlake 35, (#24) East Coweta 34

Monroe Area 42, East Jackson 0

Allatoona 39, Villa Rica 19

LaFayette 28, Union County 22

Walton 35, Cherokee 18

(#25) Brookwood 50, (#14) North Gwinnett 24

Mays 9, Jackson 0

Lowndes 50, Camden County 13

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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