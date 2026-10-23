Illinois High School Football Schedule, Scores & Live Updates (IHSA) — October 23
The 2026 Illinois high school football season continues on October 23 with more than 140 IHSA games slated for Friday night.
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Illinois High School Football Scores, Results, Live Updates - October 23
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Full Illinois High School Football Scoreboard - October 23
There are 147 high school football games in Illinois on Friday, October 23, 2026.
There are eight games featuring ranked teams, highlighted by No. 17 St. Francis taking on Grayslake North.
Kankakee Trinity Academy vs. Martinsville — 5 p.m.
Schlarman vs. Martinsville — 6 p.m.
Metro-East Lutheran vs. Blue Ridge/DeLand-Weldon — 6:30 p.m.
St. Anne vs. Peoria Heights — 6:30 p.m.
Amundsen vs. Willowbrook — 7 p.m.
Andrew vs. Buffalo Grove — 7 p.m.
Athens vs. Carrollton — 7 p.m.
Aurora Central Catholic vs. Carver — 7 p.m.
Bartlett vs. Glenbard East — 7 p.m.
Benet Academy vs. Moline — 7 p.m.
Biggsville West Central vs. Ashton-Franklin Center — 7 p.m.
Bloom vs. York — 7 p.m.
Bradley-Bourbonnais vs. Joliet Catholic — 7 p.m.
Brimfield vs. Winnebago — 7 p.m.
Bureau Valley vs. Dwight/Gardner-South Wilmington — 7 p.m.
Bushnell-Prairie City vs. Pawnee — 7 p.m.
Carmel vs. Bulls College Prep — 7 p.m.
Casey-Westfield vs. South Fulton — 7 p.m.
Centennial vs. Corliss — 7 p.m.
Champaign Central vs. East Moline United — 7 p.m.
Chicago Marshall vs. Bismarck-Henning — 7 p.m.
Collinsville vs. St. Patrick — 7 p.m.
Columbia vs. Olympia — 7 p.m.
Crystal Lake South vs. Sycamore — 7 p.m.
Danville vs. Oak Forest — 7 p.m.
DePaul College Prep vs. Hampshire — 7 p.m.
Dundee-Crown vs. Conant — 7 p.m.
Dupo vs. Villa Grove — 7 p.m.
East Peoria vs. Cahokia — 7 p.m.
Eastland vs. Beardstown — 7 p.m.
Effingham vs. MacArthur — 7 p.m.
Elmwood vs. Winnebago — 7 p.m.
Eureka vs. Paris — 7 p.m.
Fenton vs. Hinsdale South — 7 p.m.
Flanagan/Woodland vs. Galva — 7 p.m.
Freeport vs. Belvidere North — 7 p.m.
Galesburg vs. LaSalle-Peru — 7 p.m.
Georgetown-Ridge Farm vs. Warrensburg-Latham — 7 p.m.
Glenbard North vs. Hoffman Estates — 7 p.m.
Glenbard South vs. Payton College Prep — 7 p.m.
Glenbrook North vs. Zion-Benton — 7 p.m.
Glenwood vs. Brooks — 7 p.m.
Grayslake Central vs. Deerfield — 7 p.m.
Hamilton/Warsaw vs. Illini West — 7 p.m.
Harrisburg vs. Althoff Catholic — 7 p.m.
Illinois Valley Central vs. Rochelle — 7 p.m.
Jefferson vs. Lincoln-Way Central — 7 p.m.
Jersey vs. Peoria Notre Dame — 7 p.m.
Johnson vs. Hillcrest — 7 p.m.
Joliet Central vs. Lane Tech — 7 p.m.
Joliet West vs. O'Fallon — 7 p.m.
Lake Park vs. Hinsdale Central — 7 p.m.
Lakes vs. Senn — 7 p.m.
Leyden vs. West Aurora — 7 p.m.
Lincoln vs. Highland — 7 p.m.
Lincoln Park vs. Edwardsville — 7 p.m.
Lisle vs. Sandwich — 7 p.m.
Maine West vs. Notre Dame — 7 p.m.
Marengo vs. Leo — 7 p.m.
Marian Central Catholic vs. Kewanee — 7 p.m.
Marion vs. Bloomington — 7 p.m.
Marmion vs. North Lawndale — 7 p.m.
Marquette Catholic vs. Metamora — 7 p.m.
Marshall vs. Central A & M — 7 p.m.
Massac County vs. Roxana — 7 p.m.
Mater Dei vs. Sparta — 7 p.m.
McHenry vs. St. Charles North — 7 p.m.
Mendota vs. Manteno — 7 p.m.
Metea Valley vs. Lyons — 7 p.m.
Milford vs. Cerro Gordo/Bement — 7 p.m.
Minooka vs. Evanston — 7 p.m.
Momence vs. Lena-Winslow — 7 p.m.
Monmouth United vs. Fulton — 7 p.m.
Monmouth-Roseville vs. Chicago Hope Academy — 7 p.m.
Morrison vs. Abingdon/Avon — 7 p.m.
Mt. Vernon vs. Providence Catholic — 7 p.m.
Mundelein vs. Lincoln-Way West — 7 p.m.
Nazareth Academy vs. Shepard — 7 p.m.
Neuqua Valley vs. Marist — 7 p.m.
Nokomis vs. Carlyle — 7 p.m.
North Boone vs. Genoa-Kingston — 7 p.m.
North Chicago vs. Geneseo — 7 p.m.
Oak Park-River Forest vs. Aurora East — 7 p.m.
Orangeville vs. Hiawatha — 7 p.m.
Oregon vs. Westville — 7 p.m.
Orion vs. LeRoy — 7 p.m.
Orr vs. Galena — 7 p.m.
Oswego East vs. Curie — 7 p.m.
Palatine vs. Yorkville — 7 p.m.
Peoria vs. Lemont — 7 p.m.
Plainfield East vs. Thornwood — 7 p.m.
Plano vs. Dixon — 7 p.m.
Pleasant Hill vs. Oakwood — 7 p.m.
Pleasant Plains vs. Farmington — 7 p.m.
Polo vs. Alden-Hebron — 7 p.m.
Pontiac vs. Dyett — 7 p.m.
PORTA vs. Greenville — 7 p.m.
PORTA/Ashland-Chandlerville Central vs. Greenville — 7 p.m.
Prairie Central vs. Chicago Christian — 7 p.m.
Prairie Ridge vs. Comer — 7 p.m.
Princeton vs. South Shore — 7 p.m.
Princeville vs. Marquette — 7 p.m.
Quincy Notre Dame vs. Civic Memorial — 7 p.m.
Reavis vs. Elgin — 7 p.m.
Red Hill vs. Cumberland — 7 p.m.
Reed-Custer vs. Stillman Valley — 7 p.m.
Rich Township vs. Niles North — 7 p.m.
Richland County vs. Salem — 7 p.m.
Richwoods vs. Thornton — 7 p.m.
River Ridge vs. South Beloit — 7 p.m.
Riverton vs. Carlinville — 7 p.m.
Robinson vs. Tolono Unity — 7 p.m.
Rockford East vs. Burlington Central — 7 p.m.
Rolling Meadows vs. Addison Trail — 7 p.m.
Routt Catholic/Lutheran vs. Auburn — 7 p.m.
Sangamon Valley vs. Hamilton County — 7 p.m.
Sangamon Valley/Tri-City vs. Hamilton County — 7 p.m.
Sesser-Valier vs. West Central co-op [Winchester-Bluffs] — 7 p.m.
Shelbyville vs. Carmi-White County — 7 p.m.
Simeon vs. Lindblom — 7 p.m.
South Fork/Edinburg/Morrisonville vs. Ridgewood [AlWood/Cambridge] — 7 p.m.
Southwestern vs. St. Teresa — 7 p.m.
Springfield vs. Carbondale — 7 p.m.
St. Charles East vs. Elk Grove — 7 p.m.
St. Francis vs. Grayslake North — 7 p.m.
St. Laurence vs. Belleville East — 7 p.m.
St. Thomas More vs. Southside Baptist — 7 p.m.
Staunton vs. Fairfield — 7 p.m.
Stevenson vs. Lockport — 7 p.m.
Streamwood vs. Highland Park — 7 p.m.
Taft vs. Fremd — 7 p.m.
Thornton Fractional South vs. Quincy — 7 p.m.
Tinley Park vs. Woodstock North — 7 p.m.
Tremont vs. Newman Central Catholic — 7 p.m.
Triopia vs. Havana — 7 p.m.
UIC College Prep vs. The Noble Academy — 7 p.m.
Unity Christian/Mt. Pulaski vs. West Prairie — 7 p.m.
Warren Township vs. Naperville Central — 7 p.m.
Washington vs. Mascoutah — 7 p.m.
Waterloo vs. Taylorville — 7 p.m.
Waubonsie Valley vs. Barrington — 7 p.m.
Wesclin vs. Chester — 7 p.m.
West Carroll vs. Christian Life — 7 p.m.
West Chicago vs. Prosser — 7 p.m.
West Hancock vs. Illini West — 7 p.m.
Whitney Young vs. Glenbrook South — 7 p.m.
Zeigler-Royalton vs. DuQuoin — 7 p.m.
Full Illinois High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.