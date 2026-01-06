Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 2A
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.
The Class 4A, 4A/3A, 3A, 2A/1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.
Class 2A West
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Landen Araojo, River Hill, Jr., 5-10, 175
RB: Kasen Bien-Aime, Oakland Mills, Sr., 6-0, 205
RB: Jai'len Johnson, Glenelg, Jr., 5-9, 170
RB: Jerome Wotorson, Poolesville, Sr., 5-6, 185
OL: David Carr, River Hill, Sr., 6-1, 195
OL: Chase Dustin, Glenelg, Jr., 5-11, 215
OL: Sebastian Hercules, Wilde Lake, Sr., 6-2, 250
OL: Tega Owotemu, Howard, Sr., 5-11, 255
OL: Archie Wethington, Oakland Mills, So., 6-0, 240
WR: Kameron Jennifer, Long Reach, So., 5-8, 145
WR: AJ York, Oakland Mills, Sr., 5-11, 160
TE: Jonathan Norwood, River Hill, Sr., 6-4, 220, Moravian (baseball)
ATH: Reece Thimote, Long Reach, Sr., 5-10, 165
PK/P: Orlando Wright, Glenelg, Jr., 5-10, 150
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Andrew Coleman, Howard, Jr., 6-2, 275
DL: Nasiyr Crier, Oakland Mills, Jr., 5-7, 150
DL: Matthew Keane, Glenelg, Sr., 6-0, 200
DL: Emmanuel Oluremi, Oakland Mills, Sr., 5-11, 320
LB: Jayson Allen, Howard, Jr., 6-0, 200
LB: Owen Duda, Mount Hebron, Sr., 6-2, 210
LB: Robbie Johnson, Oakland Mills, Jr., 5-8, 200
LB: Russell McIntyre, Glenelg, Sr., 5-9, 175
DB: Craig Jordan, Howard, Sr., 5-10, 170
DB: Darius Moore, Howard, Sr., 5-9, 185
DB: Taamir Oliver, Oakland Mills, Sr., 5-11, 170
DB: Kristin Rogers, Oakland Mills, Sr., 6-2, 185
ATH: Jaydin Gore, Wilde Lake, Jr., 5-9, 170
P: Logan Aranda, River Hill, Sr., 6-0, 175
2A West Coach of the Year: Thomas Browne, Oakland Mills
Class 2A North
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Dallis Brown, Carver Vo-Tech, Jr., 6-0, 180
RB: David Akinsuroju, Eastern Tech, Jr., 6-0, 190
RB: Jake Andolina, Winters Mill, Jr., 5-8, 175
RB: Connor Stack, Manchester Valley, Sr., 6-0, 165
OL: Kayden Blaine, Bel Air, Jr., 6-1, 270
OL: Kim Brengle, Winters Mill, Sr., 6-1, 210
OL: Colten Nunn, Manchester Valley, Sr., 6-5, 295
OL: AJ Reeder, Winters Mill, Sr., 6-1, 230
OL: Owen Reilly, Bel Air, Jr., 6-5, 290
WR: Christian Bryant, Carver Vo-Tech, So., 6-0, 195
WR: Bubba Tolson, C. Milton Wright, Sr., 6-1, 190
WR: Daion Wheeler, Lansdowne, Sr., 6-2, 180
ATH: Austin Denning, Winters Mill, Jr., 5-11, 175
PK/P: Braxton Marchand, C. Milton Wright, Sr., 5-10, 175
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Makhi Feaster, Bel Air, Jr., 5-7, 210
DL: Jonathan Gettle, Bel Air, Sr., 6-0, 210, Marist
DL: Michael Holcomb, C. Milton Wright, Sr., 6-4, 245, Temple
DL: Cameron Stepp, C. Milton Wright, Sr., 6-3, 275, Vanderbilt
DL: Victor Tejada, Winters Mill, Sr., 5-10, 230
LB: Tyree Commodore, Lansdowne, Sr., 5-10, 175
LB: John Day, Manchester Valley, Sr., 5-9, 160
LB: Elijah Jones, Carver Vo-Tech, Sr., 5-11, 190
LB: Ezzy Poutre, Winters Mill, Sr., 6-1, 180
LB: Walter Sallee, Manchester Valley, Sr., 6-1, 175
LB: Ryan Stem, C. Milton Wright, Sr., 5-10, 180
DB: Ethan Atkinson, Manchester Valley, Sr., 5-11, 170
DB: Braylen Cooper, Carver Vo-Tech, So., 5-9, 160
DB: Isaiah Talkish, Winters Mill, Sr., 5-9, 160
2A North Coach of the Year: Matt Miller, Winters Mill
Class 2A South
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Blake Pasik, Northern-Calvert, Sr., 6-0, 180
RB: Gabe Copeland, Huntingtown, Sr., 5-11, 180
RB: Kamden Ferguson, Northern-Calvert, So., 5-11, 185
RB: Kosi Ukiwe, McDonough, Sr., 6-3, 235
OL: Sinsir Hailey, Westlake, Sr., 6-1, 300
OL: Drew Pasik, Northern-Calvert, Jr., 6-2, 280
OL: Nolan Powell, Huntingtown, Jr., 5-11, 260
OL: Brody Robbins, Huntingtown, Jr., 6-2, 265
OL: Demareus Watson, Thomas Stone, Jr., 6-2, 300
WR: Caleb Jones, Northern-Calvert, Jr., 5-8, 155
WR: Brody Whittington, Huntingtown, Sr., 6-1, 195
TE: Braylin Erdolino, Westlake, Sr., 6-6, 245
ATH: Dylan Allafi, Northern-Calvert, Sr., 5-10, 160
PK: Colin Scaggs, Northern-Calvert, Jr., 6-0, 180
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jaiden Crawford, Westlake, Sr., 6-1, 200
DL: Braden Heath, Huntingtown, Sr., 6-2, 210
DL: Cartier McKinzie, Northern-Calvert, Sr., 6-3, 230
DL: Sima Saavedra, La Plata, Sr., 6-1, 275
LB: Amari Compton-Jones, Westlake, Sr., 5-8, 190
LB: Bryce Milne, Northern-Calvert, Jr., 5-10, 190
LB: Spencer O'Callaghan, Huntingtown, Jr., 6-2, 185
LB: Cameron Wilson, Huntingtown, Sr., 5-11, 195
DB: Tim Cain, Northern-Calvert, Sr., 6-2, 180
DB: Raymond Jones, Westlake, Sr., 5-11, 185
DB: Xavier Jones, Huntingtown, Jr., 5-10, 175
DB: Mekhi Prather, Westlake, Sr., 5-7, 150
DB: Collin Wilson, Huntingtown, Jr., 6-2, 185
P: Max Hall, Huntingtown, Sr., 5-11, 155
2A South Coach of the Year: Paul Friel, Huntingtown
Class 2A East
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Landon Roache, Wicomico, Jr., 5-9, 170
RB: Tymond Foxx, Largo, Sr., 5-8, 210
RB: Rasheed Howard, Gwynn Park, Sr., 5-7, 170
RB: Jeremiah Mitchell-Hudson, Fairmont Heights, Sr., 6-0, 190
OL: Jerome Davis, Largo, Sr., 6-3, 275
OL: Dontray Fuller, Parkside, Sr., 5-11, 255
OL: Cecil Griffith, Douglass-PG, Sr., 6-2, 330
OL: Jah'Mir Johnson, Wicomico, Sr., 5-10, 230
OL: David Uwahemu, Douglass-PG, Sr., 6-1, 275
OL: Silas Yansen, Gwynn Park, Sr., 6-3, 290
WR: Tavian Dashiell, Parkside, Sr., 6-1, 165, UMass
WR: Ja'Mareon Stevens, Wicomico, Sr., 5-8, 150
TE: Jonathan Grady, Wicomico, Sr., 6-3, 195
ATH: John Pinkney, Douglass-PG, Sr., 5-7, 160
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jordan Eubanks, Douglass-PG, Sr., 6-2, 225
DL: Xavier Holland, Crossland, Sr., 6-2, 230
DL: Desmond Lawrence, Largo, Sr., 6-2, 220
DL: Keven Mondestin, Wicomico, Sr., 5-10, 225
LB: Kesari Gorham, Fairmont Heights, Sr., 5-7, 140
LB: Christopher McCoy, Gwynn Park, Sr., 5-7, 170
LB: Jon Minick, Douglass-PG, Sr., 5-9, 220
LB: Kevin Thomas, Wicomico, Sr., 6-0, 200
DB: Lafayette Augustus, Fairmont Heights, Sr., 5-10, 180
DB: Shaun Howard, Douglass-PG, Sr., 5-8, 160
DB: Dorian Stancil-Smith, Douglass-PG, Sr., 6-0, 175
DB: Nijel Trice, Largo, Sr., 6-0, 165
ATH: Amir Belton, Largo, So., 5-11, 170
P: Michael Pacheco, Fairmont Heights, Jr., 5-9, 155
2A East Coach of the Year: James McMurdo, Wicomico
Additional 2025 Maryland All-Region Teams
