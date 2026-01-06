High School

Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 2A

State champ Huntingtown and runner-up Northern-Calvert combine for 19 all-region players

High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.

Class 2A West

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Landen Araojo, River Hill, Jr., 5-10, 175

RB: Kasen Bien-Aime, Oakland Mills, Sr., 6-0, 205

RB: Jai'len Johnson, Glenelg, Jr., 5-9, 170

RB: Jerome Wotorson, Poolesville, Sr., 5-6, 185

OL: David Carr, River Hill, Sr., 6-1, 195

OL: Chase Dustin, Glenelg, Jr., 5-11, 215

OL: Sebastian Hercules, Wilde Lake, Sr., 6-2, 250

OL: Tega Owotemu, Howard, Sr., 5-11, 255

OL: Archie Wethington, Oakland Mills, So., 6-0, 240

WR: Kameron Jennifer, Long Reach, So., 5-8, 145

WR: AJ York, Oakland Mills, Sr., 5-11, 160

TE: Jonathan Norwood, River Hill, Sr., 6-4, 220, Moravian (baseball)

ATH: Reece Thimote, Long Reach, Sr., 5-10, 165

PK/P: Orlando Wright, Glenelg, Jr., 5-10, 150

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Andrew Coleman, Howard, Jr., 6-2, 275

DL: Nasiyr Crier, Oakland Mills, Jr., 5-7, 150 

DL: Matthew Keane, Glenelg, Sr., 6-0, 200

DL: Emmanuel Oluremi, Oakland Mills, Sr., 5-11, 320

LB: Jayson Allen, Howard, Jr., 6-0, 200

LB: Owen Duda, Mount Hebron, Sr., 6-2, 210

LB: Robbie Johnson, Oakland Mills, Jr., 5-8, 200

LB: Russell McIntyre, Glenelg, Sr., 5-9, 175

DB: Craig Jordan, Howard, Sr., 5-10, 170

DB: Darius Moore, Howard, Sr., 5-9, 185

DB: Taamir Oliver, Oakland Mills, Sr., 5-11, 170

DB: Kristin Rogers, Oakland Mills, Sr., 6-2, 185 

ATH: Jaydin Gore, Wilde Lake, Jr., 5-9, 170 

P: Logan Aranda, River Hill, Sr., 6-0, 175

2A West Coach of the Year: Thomas Browne, Oakland Mills

Class 2A North

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Dallis Brown, Carver Vo-Tech, Jr., 6-0, 180

RB: David Akinsuroju, Eastern Tech, Jr., 6-0, 190

RB: Jake Andolina, Winters Mill, Jr., 5-8, 175

RB: Connor Stack, Manchester Valley, Sr., 6-0, 165

OL: Kayden Blaine, Bel Air, Jr., 6-1, 270

OL: Kim Brengle, Winters Mill, Sr., 6-1, 210

OL: Colten Nunn, Manchester Valley, Sr., 6-5, 295

OL: AJ Reeder, Winters Mill, Sr., 6-1, 230

OL: Owen Reilly, Bel Air, Jr., 6-5, 290

WR: Christian Bryant, Carver Vo-Tech, So., 6-0, 195

WR: Bubba Tolson, C. Milton Wright, Sr., 6-1, 190

WR: Daion Wheeler, Lansdowne, Sr., 6-2, 180

ATH: Austin Denning, Winters Mill, Jr., 5-11, 175

PK/P: Braxton Marchand, C. Milton Wright, Sr., 5-10, 175

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Makhi Feaster, Bel Air, Jr., 5-7, 210

DL: Jonathan Gettle, Bel Air, Sr., 6-0, 210, Marist

DL: Michael Holcomb, C. Milton Wright, Sr., 6-4, 245, Temple

DL: Cameron Stepp, C. Milton Wright, Sr., 6-3, 275, Vanderbilt

DL: Victor Tejada, Winters Mill, Sr., 5-10, 230

LB: Tyree Commodore, Lansdowne, Sr., 5-10, 175

LB: John Day, Manchester Valley, Sr., 5-9, 160

LB: Elijah Jones, Carver Vo-Tech, Sr., 5-11, 190 

LB: Ezzy Poutre, Winters Mill, Sr., 6-1, 180

LB: Walter Sallee, Manchester Valley, Sr., 6-1, 175

LB: Ryan Stem, C. Milton Wright, Sr., 5-10, 180

DB: Ethan Atkinson, Manchester Valley, Sr., 5-11, 170

DB: Braylen Cooper, Carver Vo-Tech, So., 5-9, 160

DB: Isaiah Talkish, Winters Mill, Sr., 5-9, 160

2A North Coach of the Year: Matt Miller, Winters Mill

Class 2A South

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Blake Pasik, Northern-Calvert, Sr., 6-0, 180

RB: Gabe Copeland, Huntingtown, Sr., 5-11, 180 

RB: Kamden Ferguson, Northern-Calvert, So., 5-11, 185

RB: Kosi Ukiwe, McDonough, Sr., 6-3, 235

OL: Sinsir Hailey, Westlake, Sr., 6-1, 300

OL: Drew Pasik, Northern-Calvert, Jr., 6-2, 280

OL: Nolan Powell, Huntingtown, Jr., 5-11, 260

OL: Brody Robbins, Huntingtown, Jr., 6-2, 265 

OL: Demareus Watson, Thomas Stone, Jr., 6-2, 300

WR: Caleb Jones, Northern-Calvert, Jr., 5-8, 155

WR: Brody Whittington, Huntingtown, Sr., 6-1, 195

TE: Braylin Erdolino, Westlake, Sr., 6-6, 245

ATH: Dylan Allafi, Northern-Calvert, Sr., 5-10, 160

PK: Colin Scaggs, Northern-Calvert, Jr., 6-0, 180

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jaiden Crawford, Westlake, Sr., 6-1, 200

DL: Braden Heath, Huntingtown, Sr., 6-2, 210

DL: Cartier McKinzie, Northern-Calvert, Sr., 6-3, 230

DL: Sima Saavedra, La Plata, Sr., 6-1, 275

LB: Amari Compton-Jones, Westlake, Sr., 5-8, 190

LB: Bryce Milne, Northern-Calvert, Jr., 5-10, 190

LB: Spencer O'Callaghan, Huntingtown, Jr., 6-2, 185

LB: Cameron Wilson, Huntingtown, Sr., 5-11, 195

DB: Tim Cain, Northern-Calvert, Sr., 6-2, 180

DB: Raymond Jones, Westlake, Sr., 5-11, 185

DB: Xavier Jones, Huntingtown, Jr., 5-10, 175

DB: Mekhi Prather, Westlake, Sr., 5-7, 150

DB: Collin Wilson, Huntingtown, Jr., 6-2, 185

P: Max Hall, Huntingtown, Sr., 5-11, 155

2A South Coach of the Year: Paul Friel, Huntingtown

Class 2A East

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Landon Roache, Wicomico, Jr., 5-9, 170

RB: Tymond Foxx, Largo, Sr., 5-8, 210

RB: Rasheed Howard, Gwynn Park, Sr., 5-7, 170

RB: Jeremiah Mitchell-Hudson, Fairmont Heights, Sr., 6-0, 190

OL: Jerome Davis, Largo, Sr., 6-3, 275

OL: Dontray Fuller, Parkside, Sr., 5-11, 255

OL: Cecil Griffith, Douglass-PG, Sr., 6-2, 330

OL: Jah'Mir Johnson, Wicomico, Sr., 5-10, 230

OL: David Uwahemu, Douglass-PG, Sr., 6-1, 275

OL: Silas Yansen, Gwynn Park, Sr., 6-3, 290

WR: Tavian Dashiell, Parkside, Sr., 6-1, 165, UMass

WR: Ja'Mareon Stevens, Wicomico, Sr., 5-8, 150

TE: Jonathan Grady, Wicomico, Sr., 6-3, 195

ATH: John Pinkney, Douglass-PG, Sr., 5-7, 160

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jordan Eubanks, Douglass-PG, Sr., 6-2, 225

DL: Xavier Holland, Crossland, Sr., 6-2, 230

DL: Desmond Lawrence, Largo, Sr., 6-2, 220

DL: Keven Mondestin, Wicomico, Sr., 5-10, 225

LB: Kesari Gorham, Fairmont Heights, Sr., 5-7, 140

LB: Christopher McCoy, Gwynn Park, Sr., 5-7, 170

LB: Jon Minick, Douglass-PG, Sr., 5-9, 220

LB: Kevin Thomas, Wicomico, Sr., 6-0, 200

DB: Lafayette Augustus, Fairmont Heights, Sr., 5-10, 180

DB: Shaun Howard, Douglass-PG, Sr., 5-8, 160

DB: Dorian Stancil-Smith, Douglass-PG, Sr., 6-0, 175

DB: Nijel Trice, Largo, Sr., 6-0, 165

ATH: Amir Belton, Largo, So., 5-11, 170

P: Michael Pacheco, Fairmont Heights, Jr., 5-9, 155

2A East Coach of the Year: James McMurdo, Wicomico

