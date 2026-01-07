Introducing the 2025 Maryland Large School All-State Football Teams
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland Large School All-State Football Teams (Classes 4A, 4A/3A and 3A).
A total of 28 players in each classification were bestowed with Large School All-State Honors, while, Quince Orchard's Diego Rodriguez (4A), Mervo's Jaylin Solomon (4A/3A) and Linganore's Bradly Matthews (3A) were named Players of the Year. In addition, Quince Orchard's John Kelley (4A), Mervo's Patrick Nixon (4A/3A) and Linganore's Rick Conner (3A) were named Coaches of the Year.
The Maryland Small School All-State Teams were also announced today. They will be followed with the Private School Division Teams, as well as our Consensus All-State team.
Class 4A
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Eric Wedge III, Wise, Sr., 6-2, 185, Delaware State
RB: Alijah Bah, Paint Branch, Jr., 5-10, 170
RB: Kodi Gardner, Flowers, Jr., 5-11, 170
RB: Noah Zang, Winston Churchill, Sr., 5-8, 165
OL: Zach Boyd, Annapolis, Sr., 6-2, 310
OL: Tyreus Brown, Broadneck, Sr., 6-2, 330
OL: Chris Moore, Northwest, Sr., 6-5, 290
OL: Justin Williams, Wise, So., 6-4, 285
OL: Benji Wilson, James H. Blake, Sr., 6-6, 280, Monmouth
WR: Bryan Ngouzo, Winston Churchill, Sr., 6-2, 195
WR: Gerard Woods, Richard Montgomery, Sr., 5-11, 175
TE: Diego Rodriguez, Quince Orchard, Sr., 6-3, 245, Albany
QB/ATH: William Drakeford, Quince Orchard, Jr., 6-2, 180
ATH: Noah Mitchell, Glen Burnie, Sr., 6-2, 200
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jaheim Bond-Thompson, Quince Orchard, Jr., 6-2, 250
DL: Jayden Brown, DuVal, Sr., 6-4, 245, Temple
DL: Kasey Gilliam, Quince Orchard, Sr., 6-1, 240, James Madison
DL: Mason Triplin, Dundalk, Sr., 6-2, 280, Monmouth
LB: Kaden Chapman, Paint Branch, Sr., 6-2, 230
LB: SaiQuan Olfus, Suitland, Sr., 6-0, 220, Stony Brook
LB: Theo Riley, Wise, Jr., 5-11, 205
LB: Tyger Williams, Flowers, Jr., 5-10, 180
DB: Landon Cooper, Wise, So., 6-1, 170
DB: Jordan Hicks, Wise, Sr., 6-0, 190
DB: Rico Jackson, Quince Orchard, Jr., 5-11, 170
DB: Risan Smith, Flowers, Sr., 6-0, 180
KR: Kameron Parker, Wise, Sr., 5-8, 175
PK/P: Jarrett Roth, Richard Montgomery, Sr., 5-10, 165
4A Player of the Year: Diego Rodriguez, Quince Orchard
4A Coach of the Year: John Kelley, Quince Orchard
Class 4A/3A
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Jaylin Solomon, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 180
RB: Kaden Foster, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 205
RB: Naseem Tention, Arundel, Sr., 5-11, 190
OL: Brandon Berzins, Great Mills, Sr., 6-3, 305
OL: E.J. Dankwa, Sherwood, Sr., 6-2, 230
OL: Jayden Proctor, North Point, Sr., 6-5, 305
OL: Maleek Thornhill, Oxon Hill, Sr., 6-3, 240
OL: Jerrod Wilson, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-1, 320
WR: Tywon Baker, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170
WR: Brandon Jefferson, Mergenthaler Vo-Tech, So., 6-1, 180
WR: Mckai Minor, Great Mills, Jr., 6-2, 190
WR: Jayvion Watson, North Point, Sr., 5-10, 180
QB/ATH: Kyler Ferriera, North Point, Sr., 5-11, 200
PK: Gavin Fetty, Severna Park, Sr., 6-2, 175
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Noah Croghan, Severna Park, Sr., 6-2, 190
DL: Arthur Cutler II, Oxon Hill, Sr., 6-1, 245
DL: Brian Guerrero, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-2, 230
DL: Jaylen Mahoney, Sherwood, Sr., 6-1, 285
DL: Jefferson Serkfem, Sherwood, Sr., 6-2, 245, Richmond
LB: Lawtrell Bowlding, North Point, Jr., 6-1, 190
LB: Brey'ent Loving-Adkins, Old Mill, Sr., 5-10, 195
DB: Nyjae Colbert, Old Mill, Sr., 6-1, 170
DB: Joshua Johnson Jr., Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170
DB: Jai Nettles, Dulaney, Sr., 6-2, 175
DB: Jayden Sharper, Urbana, Jr., 5-9, 145
DB: Jordan Taylor, North Point, Sr., 6-0, 180
DB: Makel Wilder, Old Mill, Sr., 6-2, 190
P: Christian Solomon, North Point, Sr., 5-10, 150
4A-3A Player of the Year: Jaylin Solomon, Mergenthaler Vo-Tech
4A-3A Coach of the Year: Patrick Nixon, Mergenthaler Vo-Tech
Class 3A
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Ben Raines, South River, Sr., 6-2, 210
RB: Damon Ferguson, Milford Mill Academy, Sr., 5-11, 190, Pittsburgh
RB: Tyler Lee, Guilford Park, Jr., 5-9, 195
RB: Bradly Matthews, Linganore, Sr., 5-9, 195, Georgetown
OL: Kendon Bauer, Linganore, Jr., 6-7, 315
OL: Isaiah Deyo, Edgewood, Jr., 6-5, 260
OL: David Gerting, Westminster, Sr., 6-5, 310
OL: Jeremiah Nixon, Linganore, Sr., 6-4, 270
OL: Tyler Owens, St. Charles, Sr., 5-11, 275
OL: Calvin Ruch, Linganore, Sr., 6-2, 320
WR: Xander Dowell, South River, Sr., 5-10, 170
WR: Jaden McDuffie, South River, Sr., 6-3, 170, Northwestern
QB/ATH: Alex Rodriguez, Oakdale, Sr., 6-3, 185, Navy
ATH: Michael Robinson, Edgewood, Sr., 5-9, 180, Merrimack
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Victor Blake, Oakdale, Sr., 6-2, 255
DL: Dolap Oladokun, Guilford Park, Sr., 6-3, 210
DL: Zack Philpott, South River, Sr., 6-1, 295, Towson
DL: Alex Tortalani, Linganore, Sr., 6-2, 225
DL: Xzaiver Whittington, Aberdeen, Jr., 6-3, 300, Boston College
LB: Jeremy Allen, Linganore, Sr., 6-2, 210
LB: Deleon Otero-Gray, St. Charles, Sr., 6-1, 185
LB: Isaiah Taylor, Westminster, Jr., 6-4, 225
DB: Kyion Greenwood, Edgewood, Sr., 5-11, 170, Central Connecticut
DB: Chase Perry, Linganore, Sr., 5-10, 175, UNC-Asheville (baseball)
DB: Drew Rupp, Linganore, Sr., 6-0, 185, UMBC (lacrosse)
DB: Koby Sarkodie, Milford Mill Academy, Sr., 6-3, 205, NC State
DB: Karmelo Smallwood, Oakdale, Sr., 6-2, 175, Morgan State
PK: Ayden Marsh, Linganore, Sr., 5-11, 175