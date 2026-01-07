High School

Introducing the 2025 Maryland Large School All-State Football Teams

See who claimed top honors among Class 4A, 4A/3A and 3A programs in Maryland

Sheldon Shealer

Diego Rodriguez helped lead Quince Orchard to another state title and earned Class 4A Player of the Year honors.
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland Large School All-State Football Teams (Classes 4A, 4A/3A and 3A).

A total of 28 players in each classification were bestowed with Large School All-State Honors, while, Quince Orchard's Diego Rodriguez (4A), Mervo's Jaylin Solomon (4A/3A) and Linganore's Bradly Matthews (3A) were named Players of the Year. In addition, Quince Orchard's John Kelley (4A), Mervo's Patrick Nixon (4A/3A) and Linganore's Rick Conner (3A) were named Coaches of the Year.

The Maryland Small School All-State Teams were also announced today. They will be followed with the Private School Division Teams, as well as our Consensus All-State team.

Class 4A 

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Eric Wedge III, Wise, Sr., 6-2, 185, Delaware State

RB: Alijah Bah, Paint Branch, Jr., 5-10, 170

RB: Kodi Gardner, Flowers, Jr., 5-11, 170

RB: Noah Zang, Winston Churchill, Sr., 5-8, 165

OL: Zach Boyd, Annapolis, Sr., 6-2, 310

OL: Tyreus Brown, Broadneck, Sr., 6-2, 330

OL: Chris Moore, Northwest, Sr., 6-5, 290

OL: Justin Williams, Wise, So., 6-4, 285

OL: Benji Wilson, James H. Blake, Sr., 6-6, 280, Monmouth

WR: Bryan Ngouzo, Winston Churchill, Sr., 6-2, 195

WR: Gerard Woods, Richard Montgomery, Sr., 5-11, 175

TE: Diego Rodriguez, Quince Orchard, Sr., 6-3, 245, Albany

QB/ATH: William Drakeford, Quince Orchard, Jr., 6-2, 180

ATH: Noah Mitchell, Glen Burnie, Sr., 6-2, 200

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jaheim Bond-Thompson, Quince Orchard, Jr., 6-2, 250 

DL: Jayden Brown, DuVal, Sr., 6-4, 245, Temple

DL: Kasey Gilliam, Quince Orchard, Sr., 6-1, 240, James Madison

DL: Mason Triplin, Dundalk, Sr., 6-2, 280, Monmouth

LB: Kaden Chapman, Paint Branch, Sr., 6-2, 230

LB: SaiQuan Olfus, Suitland, Sr., 6-0, 220, Stony Brook

LB: Theo Riley, Wise, Jr., 5-11, 205

LB: Tyger Williams, Flowers, Jr., 5-10, 180

DB: Landon Cooper, Wise, So., 6-1, 170

DB: Jordan Hicks, Wise, Sr., 6-0, 190

DB: Rico Jackson, Quince Orchard, Jr., 5-11, 170

DB: Risan Smith, Flowers, Sr., 6-0, 180

KR: Kameron Parker, Wise, Sr., 5-8, 175

PK/P: Jarrett Roth, Richard Montgomery, Sr., 5-10, 165

4A Player of the Year: Diego Rodriguez, Quince Orchard

4A Coach of the Year: John Kelley, Quince Orchard

Class 4A/3A

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Jaylin Solomon, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 180

RB: Kaden Foster, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 205

RB: Naseem Tention, Arundel, Sr., 5-11, 190

OL: Brandon Berzins, Great Mills, Sr., 6-3, 305

OL: E.J. Dankwa, Sherwood, Sr., 6-2, 230

OL: Jayden Proctor, North Point, Sr., 6-5, 305

OL: Maleek Thornhill, Oxon Hill, Sr., 6-3, 240

OL: Jerrod Wilson, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-1, 320

WR: Tywon Baker, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170

WR: Brandon Jefferson, Mergenthaler Vo-Tech, So., 6-1, 180

WR: Mckai Minor, Great Mills, Jr., 6-2, 190

WR: Jayvion Watson, North Point, Sr., 5-10, 180

QB/ATH: Kyler Ferriera, North Point, Sr., 5-11, 200

PK: Gavin Fetty, Severna Park, Sr., 6-2, 175

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Noah Croghan, Severna Park, Sr., 6-2, 190

DL: Arthur Cutler II, Oxon Hill, Sr., 6-1, 245

DL: Brian Guerrero, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-2, 230

DL: Jaylen Mahoney, Sherwood, Sr., 6-1, 285

DL: Jefferson Serkfem, Sherwood, Sr., 6-2, 245, Richmond

LB: Lawtrell Bowlding, North Point, Jr., 6-1, 190

LB: Brey'ent Loving-Adkins, Old Mill, Sr., 5-10, 195

DB: Nyjae Colbert, Old Mill, Sr., 6-1, 170

DB: Joshua Johnson Jr., Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170

DB: Jai Nettles, Dulaney, Sr., 6-2, 175

DB: Jayden Sharper, Urbana, Jr., 5-9, 145

DB: Jordan Taylor, North Point, Sr., 6-0, 180 

DB: Makel Wilder, Old Mill, Sr., 6-2, 190

P: Christian Solomon, North Point, Sr., 5-10, 150

4A-3A Player of the Year: Jaylin Solomon, Mergenthaler Vo-Tech

4A-3A Coach of the Year: Patrick Nixon, Mergenthaler Vo-Tech

Class 3A

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Ben Raines, South River, Sr., 6-2, 210

RB: Damon Ferguson, Milford Mill Academy, Sr., 5-11, 190, Pittsburgh

RB: Tyler Lee, Guilford Park, Jr., 5-9, 195

RB: Bradly Matthews, Linganore, Sr., 5-9, 195, Georgetown

OL: Kendon Bauer, Linganore, Jr., 6-7, 315

OL: Isaiah Deyo, Edgewood, Jr., 6-5, 260

OL: David Gerting, Westminster, Sr., 6-5, 310

OL: Jeremiah Nixon, Linganore, Sr., 6-4, 270

OL: Tyler Owens, St. Charles, Sr., 5-11, 275

OL: Calvin Ruch, Linganore, Sr., 6-2, 320

WR: Xander Dowell, South River, Sr., 5-10, 170

WR: Jaden McDuffie, South River, Sr., 6-3, 170, Northwestern

QB/ATH: Alex Rodriguez, Oakdale, Sr., 6-3, 185, Navy

ATH: Michael Robinson, Edgewood, Sr., 5-9, 180, Merrimack

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Victor Blake, Oakdale, Sr., 6-2, 255

DL: Dolap Oladokun, Guilford Park, Sr., 6-3, 210

DL: Zack Philpott, South River, Sr., 6-1, 295, Towson

DL: Alex Tortalani, Linganore, Sr., 6-2, 225

DL: Xzaiver Whittington, Aberdeen, Jr., 6-3, 300, Boston College

LB: Jeremy Allen, Linganore, Sr., 6-2, 210

LB: Deleon Otero-Gray, St. Charles, Sr., 6-1, 185

LB: Isaiah Taylor, Westminster, Jr., 6-4, 225

DB: Kyion Greenwood, Edgewood, Sr., 5-11, 170, Central Connecticut

DB: Chase Perry, Linganore, Sr., 5-10, 175, UNC-Asheville (baseball)

DB: Drew Rupp, Linganore, Sr., 6-0, 185, UMBC (lacrosse)

DB: Koby Sarkodie, Milford Mill Academy, Sr., 6-3, 205, NC State

DB: Karmelo Smallwood, Oakdale, Sr., 6-2, 175, Morgan State

PK: Ayden Marsh, Linganore, Sr., 5-11, 175

3A Player of the Year: Bradly Matthews, Linganore

3A Coach of the Year: Rick Conner, Linganore

