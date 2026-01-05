Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 4A
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A.
The Class 4A/3A, 3A, 2A, 2A-1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.
Class 4A West
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: William Drakeford, Quince Orchard, Jr., 6-2, 180
RB Isaiah Taylor, Northwest, Sr., 5-10, 195
RB: Noah Zang, Winston Churchill, Sr., 5-8, 165
OL: Isaac Barker, Northwest, Sr., 6-4, 305
OL: Triston Cabugwas, Quince Orchard, Sr., 5-10, 280
OL: Chris Moore, Northwest, Sr., 6-5, 290
OL: Andrew Shin, Clarksburg, Sr., 6-3, 245
OL: Nick Yale, Quince Orchard, Sr., 6-3, 260
WR: Jaylen Garcia, Richard Montgomery, Sr., 5-7, 160
WR: Bryan Ngouzo, Winston Churchill, Sr., 6-2, 195
WR: Gerard Woods, Richard Montgomery, Sr., 5-11, 175
TE: Diego Rodriguez, Quince Orchard, Sr., 6-3, 245, Albany
ATH: Jake Forburger, Walter Johnson, Sr., 6-2, 215
QB/ATH: Hunter Humphries, Winston Churchill, Jr., 6-3, 190
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jaheim Bond-Thompson, Quince Orchard, Jr., 6-2, 250
DL: Andrew Frazier, Clarksburg, Sr., 6-2, 200
DL: Kasey Gilliam, Quince Orchard, Sr., 6-1, 240, James Madison
DL: Harper Surratt, Winston Churchill, Sr., 6-0, 265
LB: Emet Choy, Northwest, Jr., 5-11, 195
LB: Pascal Kengi, Clarksburg, Jr., 5-10, 180
LB: Nolan McHugh, Winston Churchill, Sr., 6-0, 205
LB: Damien McLemore, Richard Montgomery, Sr., 6-2, 215
DB: Rico Jackson, Quince Orchard, Jr., 5-11, 170
DB: Chris Tangelo, Northwest, Sr., 6-4, 195, Vanderbilt
DB: Amaree Wilson, Quince Orchard, So., 6-0, 165
DB: Isaiah Womack, Richard Montgomery, Sr., 5-9, 150
PK/P: Jarrett Roth, Richard Montgomery, Sr., 5-10, 165
KR: Israel Walker, Gaithersburg, Sr., 5-6, 160
4A West Coach of the Year: John Kelley, Quince Orchard
Class 4A North
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Demerius Custis, Laurel, Jr., 6-0, 215
RB: Alijah Bah, Paint Branch, Jr., 5-10, 170
RB: Gabe Eisler, Bethesda-Chevy Chase, Sr., 6-0, 185
OL: Josh Jean Baptiste, Paint Branch, Sr., 6-0, 235
OL: Areef Comara, James H. Blake, Sr., 6-3, 315
OL: Bobby Copeland, Montgomery Blair, Jr., 5-11, 205
OL: Javaine Palmer, Northwestern-PG, Sr., 6-5, 225
OL: Benji Wilson, James H. Blake, Sr., 6-6, 280, Monmouth
WR: Michael Boateng, Paint Branch, Sr., 6-1, 190
WR: Kareem Oyekan, Laurel, Jr., 6-2, 170
WR: Jayden Parker, Montgomery Blair, Sr., 6-0, 190
TE: Nathan David, Bethesda-Chevy Chase, Sr., 6-1, 185
ATH: Armani Fowlkes, James H. Blake, Jr., 5-9, 165
PK: Teagan Willis, Montgomery Blair, Sr., 6-0, 165
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jerusalem Alabi, Wheaton, Sr., 6-2, 215
DL: De'Andre Blakeney, Bethesda-Chevy Chase, Jr., 5-11, 230
DL: Adam Cary, Wheaton, Jr., 6-1, 210
DL: Yovanny Tama, James H. Blake, Jr., 6-4, 220
LB: Kaden Chapman, Paint Branch, Sr., 6-2, 230
LB: DJ Queen, James H. Blake, Sr., 5-11, 205
LB: Junior Rodriguez, James H. Blake, Sr., 5-11, 185
LB: Isaac Timbo, Paint Branch, Sr., 5-10, 175
DB: Raheim Briddell, Paint Branch, Jr., 6-0, 190
DB: Ryle Cuba, Wheaton, Sr., 6-0, 170
DB: Mikey King-Bautista, Montgomery Blair, Jr., 5-8, 165
DB: Jahmarley Forrester, Paint Branch, Jr., 6-2, 170
DB: Jack Nucci, Bethesda-Chevy Chase, Sr., 5-11, 170
P: Johna Moran, Bethesda-Chevy Chase, Jr., 5-10, 165
4A North Coach of the Year: Michael Nesmith, Paint Branch
Class 4A South
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Eric Wedge III, Wise, Sr., 6-2, 185, Delaware State
RB: Kodi Gardner, Flowers, Jr., 5-11, 170
RB: Kameron Parker, Wise, Sr., 5-8, 175
OL: Tyler Amaya, Suitland, Sr., 6-3, 330
OL: Nicholas Armstrong, Flowers, Sr., 6-0, 260
OL: Michael Colbert, Wise, Sr., 6-4, 325
OL: Dylan Tyler, Flowers, Jr., 6-3, 255
OL: Justin Williams, Wise, So., 6-4, 285
OL: Sebastian Wright, Flowers, Jr., 6-2, 265
WR: Zorian Grey-West, Wise, Sr., 6-7, 175
WR: Xaiver Reed, Wise, So., 6-1, 170
WR: Donte Whitaker, Eleanor Roosevelt, Sr., 6-0, 175
TE: Tristan Saunders, Flowers, Sr., 6-0, 180
PK: Elvin Molina Escobar, Flowers, Sr., 5-9, 145
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Oluwatolani Adegoorusi, Flowers, Sr., 6-1, 270
DL: Jayden Brown, DuVal, Sr., 6-4, 245, Temple
DL: Sam Babalola, Wise, Sr., 6-2, 195
DL: Jordan Williams, Flowers, Sr., 6-2, 235
LB: Nadir Degree, Eleanor Roosevelt, Sr., 5-11, 180
LB: Daniel Duncan, Suitland, Sr., 5-9, 190
LB: SaiQuan Olfus, Suitland, Sr., 6-0, 220, Stony Brook
LB: Theo Riley, Wise, Jr., 5-11, 205
LB: Andre Thrasher, Wise, Sr., 6-1, 230
LB: Tyger Williams, Flowers, Jr., 5-10, 180
DB: Landon Cooper, Wise, So., 6-1, 170
DB: Cavare Durandisse, Flowers, So., 5-9, 170
DB: Jordan Hicks, Wise, Sr., 6-0, 190
DB: Risan Smith, Flowers, Sr., 6-0, 180
4A South Coach of the Year: Steve Rapp, Wise
Class 4A East
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Nate Kropowsk, Broadneck, Jr., 5-11, 165
RB: Aaron Foote, Broadneck, Sr., 5-6, 165
RB: Noah Mitchell, Glen Burnie, Sr., 6-2, 200
RB: Jayden Rumley, Meade, Jr., 5-9, 185
OL: Zach Boyd, Annapolis, Sr., 6-2, 310
OL: Tyreus Brown, Broadneck, Sr., 6-2, 330
OL: Elijah Forrester, Annapolis, Jr., 5-10, 255
OL: Laron Gough, Glen Burnie, Sr., 6-0, 270
OL: Cam Provan, Broadneck, Sr., 5-8, 250
WR: Miguel Davis, Dundalk, Jr, 6-4, 220
WR: Aidan Tupper, Broadneck, Jr., 6-0, 170
ATH: Zyhir Neal, Annapolis, Sr., 5-10, 160
ATH: Chavoye White, Bowie, Sr., 6-0, 160
PK/P: Dean Totushek, North County, Jr., 6-1, 140
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Marlo Brown, Broadneck, Sr., 6-2, 230
DL: Kemarri Collison, Broadneck, Sr., 6-4, 220
DL: Kam Jones, Broadneck, Sr., 6-2, 220
DL: Mason Triplin, Dundalk, Sr., 6-2, 280, Monmouth
DL: Breon Wells, Annapolis, Jr., 6-2, 280
LB: Caydin Evans, Broadneck, Sr., 5-10, 200
LB: Rion Jackson, Annapolis, Jr., 6-4, 215
LB: Kayden McDuffie, Meade, Sr., 6-0, 205
LB: Roman Stramanak, Annapolis, Jr., 6-1, 225
DB: Jonah Brown, Broadneck, Sr., 6-0, 170
DB: Rondell Franklin, Annapolis, Sr., 6-2, 175
DB: Kendall Jones, Broadneck, Sr., 5-11, 155
DB: Chris Maddox, Glen Burnie, Sr., 5-10, 180
DB: Kayden Tasker, Glen Burnie, Sr., 6-0, 180
4A East Coach of the Year: Rob Harris, Broadneck
Additional 2025 Maryland All-Region Teams
Class 4A/3A
Class 2A
Class 2A/1A
Class 1A
(Links will become active as teams are released.)