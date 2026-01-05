High School

Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 4A

It's no surprise that players from Quince Orchard, Wise, Flowers and Broadneck lead their respective all-region honorees.

Sheldon Shealer

Quince Orchard's Kacey Gilliam is named to the all-region team for the second straight season.
Quince Orchard's Kacey Gilliam is named to the all-region team for the second straight season. / Derek Toney

High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A.

The Class 4A/3A, 3A, 2A, 2A-1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.

Class 4A West

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: William Drakeford, Quince Orchard, Jr., 6-2, 180

RB Isaiah Taylor, Northwest, Sr., 5-10, 195

RB: Noah Zang, Winston Churchill, Sr., 5-8, 165

OL: Isaac Barker, Northwest, Sr., 6-4, 305

OL: Triston Cabugwas, Quince Orchard, Sr., 5-10, 280

OL: Chris Moore, Northwest, Sr., 6-5, 290

OL: Andrew Shin, Clarksburg, Sr., 6-3, 245

OL: Nick Yale, Quince Orchard, Sr., 6-3, 260

WR: Jaylen Garcia, Richard Montgomery, Sr., 5-7, 160

WR: Bryan Ngouzo, Winston Churchill, Sr., 6-2, 195

WR: Gerard Woods, Richard Montgomery, Sr., 5-11, 175

TE: Diego Rodriguez, Quince Orchard, Sr., 6-3, 245, Albany

ATH: Jake Forburger, Walter Johnson, Sr., 6-2, 215

QB/ATH: Hunter Humphries, Winston Churchill, Jr., 6-3, 190

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jaheim Bond-Thompson, Quince Orchard, Jr., 6-2, 250

DL: Andrew Frazier, Clarksburg, Sr., 6-2, 200

DL: Kasey Gilliam, Quince Orchard, Sr., 6-1, 240, James Madison

DL: Harper Surratt, Winston Churchill, Sr., 6-0, 265

LB: Emet Choy, Northwest, Jr., 5-11, 195

LB: Pascal Kengi, Clarksburg, Jr., 5-10, 180

LB: Nolan McHugh, Winston Churchill, Sr., 6-0, 205

LB: Damien McLemore, Richard Montgomery, Sr., 6-2, 215

DB: Rico Jackson, Quince Orchard, Jr., 5-11, 170

DB: Chris Tangelo, Northwest, Sr., 6-4, 195, Vanderbilt

DB: Amaree Wilson, Quince Orchard, So., 6-0, 165

DB: Isaiah Womack, Richard Montgomery, Sr., 5-9, 150

PK/P: Jarrett Roth, Richard Montgomery, Sr., 5-10, 165

KR: Israel Walker, Gaithersburg, Sr., 5-6, 160

4A West Coach of the Year: John Kelley, Quince Orchard

Class 4A North

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Demerius Custis, Laurel, Jr., 6-0, 215

RB: Alijah Bah, Paint Branch, Jr., 5-10, 170

RB: Gabe Eisler, Bethesda-Chevy Chase, Sr., 6-0, 185

OL: Josh Jean Baptiste, Paint Branch, Sr., 6-0, 235

OL: Areef Comara, James H. Blake, Sr., 6-3, 315

OL: Bobby Copeland, Montgomery Blair, Jr., 5-11, 205

OL: Javaine Palmer, Northwestern-PG, Sr., 6-5, 225

OL: Benji Wilson, James H. Blake, Sr., 6-6, 280, Monmouth

WR: Michael Boateng, Paint Branch, Sr., 6-1, 190

WR: Kareem Oyekan, Laurel, Jr., 6-2, 170

WR: Jayden Parker, Montgomery Blair, Sr., 6-0, 190

TE: Nathan David, Bethesda-Chevy Chase, Sr., 6-1, 185

ATH: Armani Fowlkes, James H. Blake, Jr., 5-9, 165

PK: Teagan Willis, Montgomery Blair, Sr., 6-0, 165

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jerusalem Alabi, Wheaton, Sr., 6-2, 215

DL: De'Andre Blakeney, Bethesda-Chevy Chase, Jr., 5-11, 230

DL: Adam Cary, Wheaton, Jr., 6-1, 210

DL: Yovanny Tama, James H. Blake, Jr., 6-4, 220

LB: Kaden Chapman, Paint Branch, Sr., 6-2, 230

LB: DJ Queen, James H. Blake, Sr., 5-11, 205

LB: Junior Rodriguez, James H. Blake, Sr., 5-11, 185

LB: Isaac Timbo, Paint Branch, Sr., 5-10, 175

DB: Raheim Briddell, Paint Branch, Jr., 6-0, 190

DB: Ryle Cuba, Wheaton, Sr., 6-0, 170

DB: Mikey King-Bautista, Montgomery Blair, Jr., 5-8, 165

DB: Jahmarley Forrester, Paint Branch, Jr., 6-2, 170

DB: Jack Nucci, Bethesda-Chevy Chase, Sr., 5-11, 170

P: Johna Moran, Bethesda-Chevy Chase, Jr., 5-10, 165

4A North Coach of the Year: Michael Nesmith, Paint Branch

Class 4A South

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Eric Wedge III, Wise, Sr., 6-2, 185, Delaware State

RB: Kodi Gardner, Flowers, Jr., 5-11, 170

RB: Kameron Parker, Wise, Sr., 5-8, 175

OL: Tyler Amaya, Suitland, Sr., 6-3, 330

OL: Nicholas Armstrong, Flowers, Sr., 6-0, 260

OL: Michael Colbert, Wise, Sr., 6-4, 325

OL: Dylan Tyler, Flowers, Jr., 6-3, 255

OL: Justin Williams, Wise, So., 6-4, 285

OL: Sebastian Wright, Flowers, Jr., 6-2, 265

WR: Zorian Grey-West, Wise, Sr., 6-7, 175

WR: Xaiver Reed, Wise, So., 6-1, 170

WR: Donte Whitaker, Eleanor Roosevelt, Sr., 6-0, 175

TE: Tristan Saunders, Flowers, Sr., 6-0, 180

PK: Elvin Molina Escobar, Flowers, Sr., 5-9, 145

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Oluwatolani Adegoorusi, Flowers, Sr., 6-1, 270

DL: Jayden Brown, DuVal, Sr., 6-4, 245, Temple

DL: Sam Babalola, Wise, Sr., 6-2, 195

DL: Jordan Williams, Flowers, Sr., 6-2, 235

LB: Nadir Degree, Eleanor Roosevelt, Sr., 5-11, 180

LB: Daniel Duncan, Suitland, Sr., 5-9, 190

LB: SaiQuan Olfus, Suitland, Sr., 6-0, 220, Stony Brook

LB: Theo Riley, Wise, Jr., 5-11, 205

LB: Andre Thrasher, Wise, Sr., 6-1, 230

LB: Tyger Williams, Flowers, Jr., 5-10, 180

DB: Landon Cooper, Wise, So., 6-1, 170

DB: Cavare Durandisse, Flowers, So., 5-9, 170

DB: Jordan Hicks, Wise, Sr., 6-0, 190

DB: Risan Smith, Flowers, Sr., 6-0, 180

4A South Coach of the Year: Steve Rapp, Wise

Class 4A East

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Nate Kropowsk, Broadneck, Jr., 5-11, 165

RB: Aaron Foote, Broadneck, Sr., 5-6, 165

RB: Noah Mitchell, Glen Burnie, Sr., 6-2, 200

RB: Jayden Rumley, Meade, Jr., 5-9, 185

OL: Zach Boyd, Annapolis, Sr., 6-2, 310

OL: Tyreus Brown, Broadneck, Sr., 6-2, 330

OL: Elijah Forrester, Annapolis, Jr., 5-10, 255

OL: Laron Gough, Glen Burnie, Sr., 6-0, 270

OL: Cam Provan, Broadneck, Sr., 5-8, 250

WR: Miguel Davis, Dundalk, Jr, 6-4, 220

WR: Aidan Tupper, Broadneck, Jr., 6-0, 170

ATH: Zyhir Neal, Annapolis, Sr., 5-10, 160

ATH: Chavoye White, Bowie, Sr., 6-0, 160

PK/P: Dean Totushek, North County, Jr., 6-1, 140

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Marlo Brown, Broadneck, Sr., 6-2, 230

DL: Kemarri Collison, Broadneck, Sr., 6-4, 220

DL: Kam Jones, Broadneck, Sr., 6-2, 220

DL: Mason Triplin, Dundalk, Sr., 6-2, 280, Monmouth

DL: Breon Wells, Annapolis, Jr., 6-2, 280

LB: Caydin Evans, Broadneck, Sr., 5-10, 200

LB: Rion Jackson, Annapolis, Jr., 6-4, 215

LB: Kayden McDuffie, Meade, Sr., 6-0, 205

LB: Roman Stramanak, Annapolis, Jr., 6-1, 225

DB: Jonah Brown, Broadneck, Sr., 6-0, 170

DB: Rondell Franklin, Annapolis, Sr., 6-2, 175

DB: Kendall Jones, Broadneck, Sr., 5-11, 155

DB: Chris Maddox, Glen Burnie, Sr., 5-10, 180

DB: Kayden Tasker, Glen Burnie, Sr., 6-0, 180

4A East Coach of the Year: Rob Harris, Broadneck

Additional 2025 Maryland All-Region Teams

Class 4A/3A

Class 3A

Class 2A

Class 2A/1A

Class 1A

(Links will become active as teams are released.)

Published |Modified
