Meet Maryland’s 2025 Private School All-State Selections
After focusing on MPSSAA football the last several days, with the release of our All-Region teams for each classification, as well as our Large School and Small School All-State teams, it's time to turn our attention to Maryland's top private school football players.
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland Private School All-State Football Teams (Divisions I, II and III).
There are a total of 60 players in the Division I and 28 players each in Division II and III which have bestowed with Private School All-State Honors.
St. Frances standouts Zion Elee and Jireh Edwards shared the Division I Players of the Year honors, while Immanuel Iheanacho of Georgetown Prep and Jayden Yates of St. James School were the Division II and III Players of the Year, respectively. In addition, DeMatha's Bill McGregor and St. Mary's Jason Budroni (co-Division I), St. Paul's Neil Keenan (Division II), and St. James' Colin Ponder (Division III) were named Coaches of the Year.
On Friday we will wrap up this week of Maryland high school football honors with the announcement of our 2025 Consensus All-State teams.
Private Schools Division I - MIAA A/WCAC Capital/National
FIRST TEAM
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Jae'Oyn Williams, St. Frances Academy, Sr., 5-10, 200, Virginia
RB: Jaelyn Burke, St. Frances Academy, Sr., 5-10, 185
RB: Antonio Ledbetter, Archbishop Spalding, Sr., 5-9, 190
OL: Edward Baker, St. Frances Academy, Sr., 6-4, 315, Tennessee
OL: Lamarcus Dillard, St. Frances Academy, Sr., 6-2, 310, West Virginia
OL: Jaiden Lindsay, Good Counsel, Jr., 6-3, 275
OL: Kyle Lucas, Archbishop Spalding, Sr., 6-5, 275, Navy
OL: Zion Smith, DeMatha, Sr., 6-5, 295, North Carolina
OL: John Watkins , St. Frances Academy, Sr., 6-4, 315, Temple
WR: Aaron Igwebe, Archbishop Spalding, Sr., 5-10, 160, Towson
WR: Lavar Keys, DeMatha, Sr., 5-10, 165, Indiana
WR: Kam Miller, Archbishop Spalding, So., 5-10, 180
TE: Damon Hall, St. Frances Academy, Sr., 6-5, 205, Maryland
ATH: Josh Parker, DeMatha, Sr., 6-4, 195, Coastal Carolina
PK/P: Connor Souryal, Gilman, Sr., 5-10, 155
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Joseph Buchanan, McDonogh, Jr., 6-4, 240
DL: Zion Elee, St. Frances Academy, Sr., 6-4, 220, Maryland
DL: David Jackson, Good Counsel, Sr., 6-3, 280, North Carolina
DL: James Pace, DeMatha, Jr., 6-4, 235
DL: Rodney White, Concordia Prep, Sr., 6-3, 295, Indiana
LB: Nick Abrams, McDonogh, Sr., 6-2, 220, Georgia
LB: Cayton Kubah-Taylor, Good Counsel, Sr., 6-0, 185, Army
LB: Jianni Davis, Bishop McNamara, Sr., 6-1, 230, Maryland
LB: Joey Scheffers, Archbishop Spalding, Sr., 6-3, 225
DB: Khmari Bing, St. Frances Academy, Sr., 6-0, 190, Ohio State
DB : Kynair Crumb, DeMatha, Jr., 6-0, 180
DB: Jireh Edwards, St. Frances Academy, Sr., 6-1, 210, Alabama
DB: Raylaun Henry, St. Frances Academy, Jr., 6-0, 180, Texas A&M
DB: Sean Johnson, Archbishop Spalding, Sr., 6-2, 195, Maryland
KR: Jesse Legree, St. Frances Academy, Sr., 5-9, 170, Oregon State
Div. I Co-Players of the Year: Zion Elee amd Jireh Edwards, St. Frances Academy
Div. I Co-Coaches of the Year: Bill McGregor, DeMatha & Jason Budroni, St. Mary's-AA
SECOND TEAM
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Braeden Palazzo, McDonogh, Sr., 6-3, 220
RB: Taariq Denson, Bishop McNamara, Sr., 5-9, 210
RB: Elijah Lee, DeMatha, Sr., 5-11, 200
OL: Jack Harrison, McDonogh, Sr., 6-3, 290, Brown
OL: Michael Iheanacho, Concordia Prep, So., 6-3, 280
OL: Logan King, St. Frances Academy, Sr., 6-3, 290, Temple
OL: Quinn Purnell, Archbishop Spalding, Sr., 6-3, 295, Lafayette
OL: Bryce Smalls, Archbishop Spalding, So., 6-5, 290
OL: Karon Spencer, Good Counsel, Sr., 6-6, 310, Temple
WR: Carlos Ferguson, McDonogh, Jr., 6-5, 185
WR: Brayden Pross, Loyola Blakefield, Sr., 6-1, 175
QB/ATH: Tristan Sabb, DeMatha, Jr., 5-11, 170
QB/ATH: Brian Snowden, Archbishop Spalding, Fr., 6-2, 185,
PK: Josh Graham, St. Frances Academy, Sr., 5-7, 160, Monmouth
PK: Aidan Zoeller, McDonogh, Sr., 6-0, 180, Bucknell
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jordan Stevens, DeMatha, Sr., 6-4, 235, Coastal Carolina
DL: Anthony Sweeney, Good Counsel, Jr., 6-4, 230
DL: Jayden Travers, St. Frances Academy, Jr., 6-3, 275, Nebraska
DL: Geren Williams, Archbishop Spalding, Sr., 6-4, 255, Elon
LB: DQ Forkpa, St. Frances Academy, Sr., 6-2, 220, North Carolina
LB: Messiah Jews, Gilman , Sr., 5-10, 220
LB: Mason Johnson, St. Mary's-AA, Jr., 6-2, 225
LB: Kai Jones, DeMatha, Sr., 6-0, 215
LB: Jariah Myles, St. Frances Academy, Sr., 6-0, 210, Norfolk State
DB: Dylan Cleary, Good Counsel, Sr., 5-11, 195, Buffalo
DB: Wayne Henry, St. Frances Academy, Sr., 5-9, 170, Auburn
DB: Chris Hewitt, Calvert Hall, Sr., 6-0, 195, Georgia Tech
DB: Amauri Polydor, St. Frances Academy, Sr., 6-0, 170, Virginia Tech
DB : D'Kwan Thomas, Bishop McNamara, Sr., 6-0, 185, James Madison
ATH/KR: Kobe Ellis, Good Counsel, Sr., 5-9, 190, Towson
Private Schools Division II - MIAA B/WCAC Metro/IAC
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Dillon Faust, Bullis School, Sr., 6-1, 185
RB: Cedric Kouemi, Bullis School, Sr., 5-11, 215, Jacksonville State
RB: Malachi Milburn, St. Mary's Ryken, Jr., 5-9, 180
RB: JaPhya Rouson, Georgetown Prep, So., 5-11, 210
OL: Zach Helmreich, Landon School, Jr., 6-4, 275
OL: Immanuel Iheanacho, Georgetown Prep, Jr., 6-7, 345, Oregon
OL: Jonathan Miles, St. Paul's School, Sr., 6-5, 260, Monmouth
OL: Jonah Tarpley, St. Mary's Ryken, Sr, 6-5, 305, Temple
OL: Alfred Taylor, St. Vincent Pallotti, Sr., 6-3, 325
WR: Andrew Cooper, St. Paul's School, Sr., 6-4, 215
WR: Kareem Fisher, St. Vincent Pallotti, Sr., 6-2, 180, Dartmouth
WR: Jack Fowler, Severn School, Sr., 6-1, 190, Gettysburg (lax)
WR: Connor Salmin, Bullis School, Sr., 6-1, 195, Clemson
QB/ATH: Ty Bussard, Severn School, Sr., 6-2, 195, Dickinson
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Tavon Anthony, Archbishop Curley, Sr., 6-4, 320
DL: Balen Boutz, Archbishop Curley, Sr., 6-1, 200
DL: Orrin Ford, Bullis School, Sr., 6-4, 255, Howard
DL: Ryan Ikwuemesi, Georgetown Prep, Sr., 6-3, 265, John Hopkins
DL: Cahron Wheeler, St. Paul's School, Jr., 6-4, 240
LB: Jack Athas, Archbishop Curley, Sr., 6-2, 190
LB: Kyle Davis, Georgetown Prep, Jr., 6-5, 235
LB: Zach Pugh, St. Mary's Ryken, Sr., 6-0, 220
DB: Landan Blue, St. Paul's School, Sr., 5-10, 175
DB: Jamere Branch, Severn School, Sr., 6-0, 190
DB: Colt Erdos, Boys' Latin, Jr., 6-0, 175
DB: Carson Shoffner, John Carroll, Sr., 5-9, 175
ATH: Devon Trowell, St. Mary's Ryken, Jr., 5-10, 170
PK/P: Braden Lutz, Georgetown Prep, Sr., 6-1, 185
Div. II Player of the Year: Immanuel Iheanacho, Georgetown Prep
Div. II Coach of the Year: Neil Keenan, St. Paul's School
Private Schools Division III - Independent
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Brendon Perkins, Mount Zion Prep, Jr., 6-3, 175
RB: Marcello Anderson, St. James School, Jr., 5-9, 170
RB: Joshua Davies, St. James School, Jr., 5-5, 185
OL: Logan Cohn, St. James School, Sr., 6-2, 280
OL: Marcus Herndon, Mount Zion Prep, Sr., 6-4, 305
OL: Lee Jasper, St. James School, Jr., 6-4, 320
OL: Henry Njembe, Mount Zion Prep, Jr., 6-5, 350
OL: Max Vivier, St. James School, Sr., 6-6, 285, Colorado State
WR: Elijah Butler, Mount Zion Prep, Jr., 6-3, 185
WR: Caden Jackson, Riverdale Baptist, Sr., 6-1, 195
WR: Isaiah Martin, Mount Zion Prep, Sr., 5-10, 175
TE: Xavier Colbert, St. James School, Sr., 6-3, 225, Towson
QB/ATH: Jayden Yates, St. James School, Sr., 6-2, 175
PK: Arvid Ryberg, St. James School, Sr., 5-10, 160
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Khire Alexander, Mount Zion Prep, Sr., 6-4, 210
DL: Aiden Carter, St. James School, Jr., 6-3, 235
DL: Devin Chittams, Mount Zion Prep, Jr., 6-3, 205
DL: Jack O'Neal, St. James School, So., 5-11, 275
DL: Marquise Purvis, Mount Zion Prep, Sr., 6-3, 305, Morgan State
LB: Michael Berry, Central Maryland Christian, Sr., 6-0, 185
LB: Cameron Blue, Mount Zion Prep, Jr., 5-10, 170
LB: Liam Hall, St. James School, Sr., 5-10, 205
LB: Aiden Owens, St. James School, So., 6-2, 200
LB: Will Taffe, St. James School, Jr., 6-1, 185
DB: Kerell Clark, Annapolis Area Christian, Jr., 5-9, 175
DB: Zach Johnson, Riverdale Baptist, Sr., 6-3, 205
DB: Tyler Owens, Mount Zion Prep, Sr., 5-11, 188, Elon
ATH: Marcello Anderson, St. James School, Jr., 5-8, 170
Div. III Player of the Year: Jayden Yates, St. James School
Div. III Coach of the Year: Colin Ponder, St. James School
