Meet Maryland’s 2025 Private School All-State Selections

From national recruits to future Power Four standouts, the 2025 Maryland Private School All-State selections showcase elite talent across Divisions I, II, and III, led by repeat Player of the Year Immanuel Iheanacho

Sheldon Shealer

Georgetown Prep star and Oregon commit Immanuel Iheanacho repeats as the Division II Player of the Year.
After focusing on MPSSAA football the last several days, with the release of our All-Region teams for each classification, as well as our Large School and Small School All-State teams, it's time to turn our attention to Maryland's top private school football players.

High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland Private School All-State Football Teams (Divisions I, II and III).

There are a total of 60 players in the Division I and 28 players each in Division II and III which have bestowed with Private School All-State Honors.

St. Frances standouts Zion Elee and Jireh Edwards shared the Division I Players of the Year honors, while Immanuel Iheanacho of Georgetown Prep and Jayden Yates of St. James School were the Division II and III Players of the Year, respectively. In addition, DeMatha's Bill McGregor and St. Mary's Jason Budroni (co-Division I), St. Paul's Neil Keenan (Division II), and St. James' Colin Ponder (Division III) were named Coaches of the Year.

On Friday we will wrap up this week of Maryland high school football honors with the announcement of our 2025 Consensus All-State teams.

Private Schools Division I - MIAA A/WCAC Capital/National

FIRST TEAM

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Jae'Oyn Williams, St. Frances Academy, Sr., 5-10, 200, Virginia

RB: Jaelyn Burke, St. Frances Academy, Sr., 5-10, 185

RB: Antonio Ledbetter, Archbishop Spalding, Sr., 5-9, 190

OL: Edward Baker, St. Frances Academy, Sr., 6-4, 315, Tennessee

OL: Lamarcus Dillard, St. Frances Academy, Sr., 6-2, 310, West Virginia

OL: Jaiden Lindsay, Good Counsel, Jr., 6-3, 275

OL: Kyle Lucas, Archbishop Spalding, Sr., 6-5, 275, Navy

OL: Zion Smith, DeMatha, Sr., 6-5, 295, North Carolina

OL: John Watkins , St. Frances Academy, Sr., 6-4, 315, Temple

WR: Aaron Igwebe, Archbishop Spalding, Sr., 5-10, 160, Towson

WR: Lavar Keys, DeMatha, Sr., 5-10, 165, Indiana

WR: Kam Miller, Archbishop Spalding, So., 5-10, 180

TE: Damon Hall, St. Frances Academy, Sr., 6-5, 205, Maryland

ATH: Josh Parker, DeMatha, Sr., 6-4, 195, Coastal Carolina

PK/P: Connor Souryal, Gilman, Sr., 5-10, 155

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Joseph Buchanan, McDonogh, Jr., 6-4, 240

DL: Zion Elee, St. Frances Academy, Sr., 6-4, 220, Maryland

DL: David Jackson, Good Counsel, Sr., 6-3, 280, North Carolina

DL: James Pace, DeMatha, Jr., 6-4, 235

DL: Rodney White, Concordia Prep, Sr., 6-3, 295, Indiana

LB: Nick Abrams, McDonogh, Sr., 6-2, 220, Georgia

LB: Cayton Kubah-Taylor, Good Counsel, Sr., 6-0, 185, Army

LB: Jianni Davis, Bishop McNamara, Sr., 6-1, 230, Maryland

LB: Joey Scheffers, Archbishop Spalding, Sr., 6-3, 225

DB: Khmari Bing, St. Frances Academy, Sr., 6-0, 190, Ohio State

DB : Kynair Crumb, DeMatha, Jr., 6-0, 180

DB: Jireh Edwards, St. Frances Academy, Sr., 6-1, 210, Alabama

DB: Raylaun Henry, St. Frances Academy, Jr., 6-0, 180, Texas A&M

DB: Sean Johnson, Archbishop Spalding, Sr., 6-2, 195, Maryland

KR: Jesse Legree, St. Frances Academy, Sr., 5-9, 170, Oregon State

Div. I Co-Players of the Year: Zion Elee amd Jireh Edwards, St. Frances Academy

Div. I Co-Coaches of the Year: Bill McGregor, DeMatha & Jason Budroni, St. Mary's-AA

SECOND TEAM

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Braeden Palazzo, McDonogh, Sr., 6-3, 220

RB: Taariq Denson, Bishop McNamara, Sr., 5-9, 210

RB: Elijah Lee, DeMatha, Sr., 5-11, 200

OL: Jack Harrison, McDonogh, Sr., 6-3, 290, Brown

OL: Michael Iheanacho, Concordia Prep, So., 6-3, 280

OL: Logan King, St. Frances Academy, Sr., 6-3, 290, Temple

OL: Quinn Purnell, Archbishop Spalding, Sr., 6-3, 295, Lafayette

OL: Bryce Smalls, Archbishop Spalding, So., 6-5, 290

OL: Karon Spencer, Good Counsel, Sr., 6-6, 310, Temple

WR: Carlos Ferguson, McDonogh, Jr., 6-5, 185

WR: Brayden Pross, Loyola Blakefield, Sr., 6-1, 175

QB/ATH: Tristan Sabb, DeMatha, Jr., 5-11, 170

QB/ATH: Brian Snowden, Archbishop Spalding, Fr., 6-2, 185, 

PK: Josh Graham, St. Frances Academy, Sr., 5-7, 160, Monmouth

PK: Aidan Zoeller, McDonogh, Sr., 6-0, 180, Bucknell

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jordan Stevens, DeMatha, Sr., 6-4, 235, Coastal Carolina

DL: Anthony Sweeney, Good Counsel, Jr., 6-4, 230

DL: Jayden Travers, St. Frances Academy, Jr., 6-3, 275, Nebraska

DL: Geren Williams, Archbishop Spalding, Sr., 6-4, 255, Elon

LB: DQ Forkpa, St. Frances Academy, Sr., 6-2, 220, North Carolina

LB: Messiah Jews, Gilman , Sr., 5-10, 220

LB: Mason Johnson, St. Mary's-AA, Jr., 6-2, 225

LB: Kai Jones, DeMatha, Sr., 6-0, 215

LB: Jariah Myles, St. Frances Academy, Sr., 6-0, 210, Norfolk State

DB: Dylan Cleary, Good Counsel, Sr., 5-11, 195, Buffalo

DB: Wayne Henry, St. Frances Academy, Sr., 5-9, 170, Auburn

DB: Chris Hewitt, Calvert Hall, Sr., 6-0, 195, Georgia Tech

DB: Amauri Polydor, St. Frances Academy, Sr., 6-0, 170, Virginia Tech

DB : D'Kwan Thomas, Bishop McNamara, Sr., 6-0, 185, James Madison

ATH/KR: Kobe Ellis, Good Counsel, Sr., 5-9, 190, Towson

Private Schools Division II - MIAA B/WCAC Metro/IAC

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Dillon Faust, Bullis School, Sr., 6-1, 185

RB: Cedric Kouemi, Bullis School, Sr., 5-11, 215, Jacksonville State

RB: Malachi Milburn, St. Mary's Ryken, Jr., 5-9, 180

RB: JaPhya Rouson, Georgetown Prep, So., 5-11, 210

OL: Zach Helmreich, Landon School, Jr., 6-4, 275

OL: Immanuel Iheanacho, Georgetown Prep, Jr., 6-7, 345, Oregon

OL: Jonathan Miles, St. Paul's School, Sr., 6-5, 260, Monmouth

OL: Jonah Tarpley, St. Mary's Ryken, Sr, 6-5, 305, Temple

OL: Alfred Taylor, St. Vincent Pallotti, Sr., 6-3, 325

WR: Andrew Cooper, St. Paul's School, Sr., 6-4, 215

WR: Kareem Fisher, St. Vincent Pallotti, Sr., 6-2, 180, Dartmouth

WR: Jack Fowler, Severn School, Sr., 6-1, 190, Gettysburg (lax)

WR: Connor Salmin, Bullis School, Sr., 6-1, 195, Clemson

QB/ATH: Ty Bussard, Severn School, Sr., 6-2, 195, Dickinson

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Tavon Anthony, Archbishop Curley, Sr., 6-4, 320

DL: Balen Boutz, Archbishop Curley, Sr., 6-1, 200

DL: Orrin Ford, Bullis School, Sr., 6-4, 255, Howard

DL: Ryan Ikwuemesi, Georgetown Prep, Sr., 6-3, 265, John Hopkins

DL: Cahron Wheeler, St. Paul's School, Jr., 6-4, 240

LB: Jack Athas, Archbishop Curley, Sr., 6-2, 190

LB: Kyle Davis, Georgetown Prep, Jr., 6-5, 235

LB: Zach Pugh, St. Mary's Ryken, Sr., 6-0, 220

DB: Landan Blue, St. Paul's School, Sr., 5-10, 175

DB: Jamere Branch, Severn School, Sr., 6-0, 190

DB: Colt Erdos, Boys' Latin, Jr., 6-0, 175

DB: Carson Shoffner, John Carroll, Sr., 5-9, 175

ATH: Devon Trowell, St. Mary's Ryken, Jr., 5-10, 170

PK/P: Braden Lutz, Georgetown Prep, Sr., 6-1, 185

Div. II Player of the Year: Immanuel Iheanacho, Georgetown Prep

Div. II Coach of the Year: Neil Keenan, St. Paul's School

Private Schools Division III - Independent

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Brendon Perkins, Mount Zion Prep, Jr., 6-3, 175

RB: Marcello Anderson, St. James School, Jr., 5-9, 170

RB: Joshua Davies, St. James School, Jr., 5-5, 185

OL: Logan Cohn, St. James School, Sr., 6-2, 280

OL: Marcus Herndon, Mount Zion Prep, Sr., 6-4, 305

OL: Lee Jasper, St. James School, Jr., 6-4, 320

OL: Henry Njembe, Mount Zion Prep, Jr., 6-5, 350

OL: Max Vivier, St. James School, Sr., 6-6, 285, Colorado State

WR: Elijah Butler, Mount Zion Prep, Jr., 6-3, 185

WR: Caden Jackson, Riverdale Baptist, Sr., 6-1, 195

WR: Isaiah Martin, Mount Zion Prep, Sr., 5-10, 175

TE: Xavier Colbert, St. James School, Sr., 6-3, 225, Towson

QB/ATH: Jayden Yates, St. James School, Sr., 6-2, 175

PK: Arvid Ryberg, St. James School, Sr., 5-10, 160

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Khire Alexander, Mount Zion Prep, Sr., 6-4, 210

DL: Aiden Carter, St. James School, Jr., 6-3, 235

DL: Devin Chittams, Mount Zion Prep, Jr., 6-3, 205

DL: Jack O'Neal, St. James School, So., 5-11, 275

DL: Marquise Purvis, Mount Zion Prep, Sr., 6-3, 305, Morgan State

LB: Michael Berry, Central Maryland Christian, Sr., 6-0, 185

LB: Cameron Blue, Mount Zion Prep, Jr., 5-10, 170

LB: Liam Hall, St. James School, Sr., 5-10, 205

LB: Aiden Owens, St. James School, So., 6-2, 200

LB: Will Taffe, St. James School, Jr., 6-1, 185

DB: Kerell Clark, Annapolis Area Christian, Jr., 5-9, 175

DB: Zach Johnson, Riverdale Baptist, Sr., 6-3, 205

DB: Tyler Owens, Mount Zion Prep, Sr., 5-11, 188, Elon

ATH: Marcello Anderson, St. James School, Jr., 5-8, 170

Div. III Player of the Year: Jayden Yates, St. James School

Div. III Coach of the Year: Colin Ponder, St. James School

Published |Modified
