Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 3A
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.
The Class 4A, 4A-3A, 2A, 2A-1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.
Class 3A West
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: David Doy, Linganore, Jr., 6-1, 185
RB: Ty'Qwell Fauntleroy, North Hagerstown, Sr., 5-10, 190
RB: Bradly Matthews, Linganore, Sr., 5-9, 195, Georgetown
RB: MJ Sullivan, Damascus, Jr., 6-0, 175
OL: Kendon Bauer, Linganore, Jr., 6-7, 315
OL: Gary Fisher, North Hagerstown, Sr., 6-1, 285
OL: Joe Fleiz, Oakdale, Jr., 6-7, 300
OL: Jeremiah Nixon, Linganore, Sr., 6-4, 270
OL: Calvin Ruch, Linganore, Sr., 6-2, 320
WR: Landon Allen, Linganore, Sr., 6-1, 200
WR: Charlie Alt, Oakdale, Jr., 6-2, 190
WR: Joziah Cobb, Oakdale, Jr., 6-3, 180
QB/ATH: Alex Rodriguez, Oakdale, Sr., 6-3, 185, Navy
PK: Ayden Marsh, Linganore, Sr., 5-11, 175
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Graydon Beaver, Oakdale, Jr., 6-3, 205
DL: Victor Blake, Oakdale, Sr., 6-2, 255
DL: Blake Tarleton, Linganore, Jr., 5-11, 255
DL: Alex Tortalani, Linganore, Sr., 6-2, 225
LB: Jeremy Allen, Linganore, Sr., 6-2, 210
LB: Colin Doyle, Linganore, Sr., 5-10, 185
LB: Chace Richardson, Damascus, Sr., 5-9, 170
LB: Brody Schmuck, Oakdale, Jr., 5-10, 200
LB: Tyler Tehaan, Oakdale, Sr., 5-10, 200
LB: Damean Thomas, North Hagerstown, Sr., 6-2, 190
DB: Nolan Cooley, Damascus, So., 6-0, 165
DB: Chase Perry, Linganore, Sr., 5-10, 175, UNC-Asheville (baseball)
DB: Drew Rupp, Linganore, Sr., 6-0, 185, UMBC (lacrosse)
DB: Karmelo Smallwood, Oakdale, Sr., 6-2, 175, Morgan State
Class 3A North
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Rory O'Connor, Westminster, Sr., 6-1, 185
RB: Nick Compher, Westminster, Sr., 6-0, 190
RB: Damon Ferguson, Milford Mill Academy, Sr., 5-11, 190, Pittsburgh
RB: Victor Jones, New Town, Sr., 5-9, 200
OL: Blake Bradley, Milford Mill Academy, Sr., 6-2, 260
OL: Ayden DeShields, Milford Mill Academy, Sr., 6-0, 300
OL: David Gerting, Westminster, Sr., 6-5, 310
OL: Desmond Spencer, New Town, Sr., 6-0, 245
OL: Ryan Dunne, Westminster, Sr., 6-1, 285
WR: Jordan Dailey, Atholton, Jr., 5-11, 165
WR: Owen Newberns, Milford Mill Academy, Sr., 5-9, 180
WR: Amauri Patterson, Milford Mill Academy, Sr., 5-9, 170
ATH/QB: Tyler Bell, Atholton, Sr., 5-11, 185
PK: Trevor Wallace, Westminster, Sr., 6-0, 175
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Chichee Duru, Franklin, Sr., 6-2, 205
DL: Ryan Hartman, Franklin, Sr., 6-2, 250
DL: Da'Rell Mercer, Milford Mill Academy, Jr., 6-0, 260
DL: Noah Pasley, Westminster, Sr., 6-6, 185
DL: Taron Stevenson, Milford Mill Academy, Sr., 5-9, 225
LB: Nate Damiano, Franklin, Jr., 6-1, 225
LB: John Davis, New Town, Sr., 5-10, 210
LB: Gabe Lee, Westminster, Jr., 5-11, 195
LB: Grant Pope, Milford Mill Academy, Sr., 6-0, 220
LB: Isaiah Taylor, Westminster, Jr., 6-4, 225
DB: Ky'ree Murphy, Milford Mill Academy, Sr., 5-11, 170
DB: Cruz Pleet, Franklin, Jr., 5-10, 170
DB: Koby Sarkodie, Milford Mill Academy, Sr., 6-3, 205, NC State
DB: TJ Turner, Milford Mill Academy, Sr., 6-2, 200
3A North Coach of the Year: Reggie White, Milford Mill Academy
Class 3A South
OFFENSE
QB: Ben Raines, South River, Sr., 6-2, 210
RB: Tyler Lee, Guilford Park, Jr., 5-9, 195
RB: Christopher Quick, St. Charles, Jr., 5-11, 180
OL: Dom Drain, South River, Sr., 6-1, 215
OL: Keenan Hall, Guilford Park, Sr., 6-2, 300
OL: Tyler Heath, Chesapeake-AA, Sr., 5-11, 230
OL: Brandon Hamm, Stephen Decatur, Sr., 5-10, 250
OL: Tyler Owens, St. Charles, Sr., 5-11, 275
OL: Kendall Robertson, St. Charles, Sr., 6-4, 205
WR: Xander Dowell, South River, Sr., 5-10, 170
WR: Jaden McDuffie, South River, Sr., 6-3, 170, Northwestern
WR: Cruz Tsabang, Reservoir, Sr., 5-10, 185
QB/ATH: Jayden Wills, St. Charles, Sr., 6-2, 205
ATH: Andrew Adams, Guilford Park, Jr., 5-6, 145
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Noah Long, St. Charles, Sr., 6-4, 205
DL: Dolap Oladokun, Guilford Park, Sr., 6-3, 210
DL: Zack Philpott, South River, Sr., 6-1, 295, Towson
DL: Brett Schulz, Stephen Decatur, Sr., 6-2, 210
LB: Sean Cox, South River, Sr., 6-0, 175
LB: Deleon Otero-Gray, St. Charles, Sr., 6-1, 185
LB: Evan Paximadas, South River, Sr., 5-11, 185
LB: Jason Windell , Chesapeake-AA, Sr., 6-1, 190
DB: Elijah Best, Guilford Park, Jr., 6-2, 180
DB: Anthony Griffin, Guilford Park, Sr., 5-7, 150
DB: Jhysier Purnell, Stephen Decatur, Jr., 5-9, 170
DB: Brandon Thelemaque, St. Charles, Sr., 5-11, 175
PK: Greg Proud, South River, Sr., 5-11, 170
P: Peyton Grill, Chopticon, Sr., 5-11, 155
3A South Coach of the Year: Tom Montag, Guilford Park
Class 3A East
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Michael Robinson, Edgewood, Sr., 5-9, 180, Merrimack
RB: Cameron Durbin, Aberdeen, Sr., 5-8, 180
RB: Jayden Harvin, Edgewood, Sr., 5-9, 165
RB: Brandon Rattet, City College, Jr., 5-7, 170
OL: Dezekiah Bailey, Edgewood, Sr., 6-3, 270
OL: Isaiah Deyo, Edgewood, Jr., 6-5, 260
OL: Jacob Jiggetts, Polytechnic, Jr., 6-4, 255
OL: Landon Lockett, Edgewood, Jr., 5-11, 270
WR: Keyon Rice, Polytechnic, Sr., 5-9, 165
WR: Shamari Whitmore, Edgewood, Sr., 5-10, 170
WR: Makai Williams, City College, Jr., 5-9, 170
WR: Tevonte Williams, Aberdeen, Sr., 6-3, 205
TE: Mason Holmes, Aberdeen, Jr., 6-4, 210
ATH: Collin Rogers, Aberdeen, Sr., 6-0, 195
PK: Andres Amaya, Edgewood, Jr., 5-6, 145
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: St. Matthew Evans, City College, Sr.,
DL: Oladipo Imode, Edgewood, Jr., 6-4, 240
DL: Dallas Taylor, Polytechnic, Sr., 6-0, 230
DL: Kareem Wallace, Edgewood, Sr., 6-0, 190
DL: Xzaiver Whittington, Aberdeen, Jr., 6-3, 300
LB: Khalil Brice, Edgewood, Sr., 5-11, 215
LB: Maurice Butler, Edgewood, Sr., 6-2, 230
LB: Terrell Frailing, Polytechnic, Jr., 6-2, 205
LB: Devon Shell, Overlea, Sr., 5-10, 195
LB: Adrian Wright, Edgewood, Sr., 5-10, 155
DB: Kyion Greenwood, Edgewood, Sr., 5-11, 170, Central Connecticut
DB: Malachi Robinson, Edgewood, So., 5-10, 175
ATH: Troy Brown, Polytechnic, Sr., 5-9, 155
ATH: Collin Rogers, Aberdeen, Sr., 6-0, 195
3A East Coach of the Year: Ken Brinkman, Edgewood
