Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 3A

Linganore, Oakdale dominated the 3A West All-Region squad

Sheldon Shealer

Chase Perry is one of 13 Linganore players named to the 3A West All-Region team.
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.

The Class 4A, 4A-3A, 2A, 2A-1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.

Class 3A West

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: David Doy, Linganore, Jr., 6-1, 185 

RB: Ty'Qwell Fauntleroy, North Hagerstown, Sr., 5-10, 190 

RB: Bradly Matthews, Linganore, Sr., 5-9, 195, Georgetown

RB: MJ Sullivan, Damascus, Jr., 6-0, 175 

OL: Kendon Bauer, Linganore, Jr., 6-7, 315 

OL: Gary Fisher, North Hagerstown, Sr., 6-1, 285 

OL: Joe Fleiz, Oakdale, Jr., 6-7, 300 

OL: Jeremiah Nixon, Linganore, Sr., 6-4, 270 

OL: Calvin Ruch, Linganore, Sr., 6-2, 320 

WR: Landon Allen, Linganore, Sr., 6-1, 200 

WR: Charlie Alt, Oakdale, Jr., 6-2, 190 

WR: Joziah Cobb, Oakdale, Jr., 6-3, 180 

QB/ATH: Alex Rodriguez, Oakdale, Sr., 6-3, 185, Navy

PK: Ayden Marsh, Linganore, Sr., 5-11, 175 

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Graydon Beaver, Oakdale, Jr., 6-3, 205 

DL: Victor Blake, Oakdale, Sr., 6-2, 255 

DL: Blake Tarleton, Linganore, Jr., 5-11, 255 

DL: Alex Tortalani, Linganore, Sr., 6-2, 225 

LB: Jeremy Allen, Linganore, Sr., 6-2, 210 

LB: Colin Doyle, Linganore, Sr., 5-10, 185 

LB: Chace Richardson, Damascus, Sr., 5-9, 170 

LB: Brody Schmuck, Oakdale, Jr., 5-10, 200 

LB: Tyler Tehaan, Oakdale, Sr., 5-10, 200 

LB: Damean Thomas, North Hagerstown, Sr., 6-2, 190 

DB: Nolan Cooley, Damascus, So., 6-0, 165 

DB: Chase Perry, Linganore, Sr., 5-10, 175, UNC-Asheville (baseball)

DB: Drew Rupp, Linganore, Sr., 6-0, 185, UMBC (lacrosse)

DB: Karmelo Smallwood, Oakdale, Sr., 6-2, 175, Morgan State

Class 3A North

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Rory O'Connor, Westminster, Sr., 6-1, 185 

RB: Nick Compher, Westminster, Sr., 6-0, 190 

RB: Damon Ferguson, Milford Mill Academy, Sr., 5-11, 190, Pittsburgh

RB: Victor Jones, New Town, Sr., 5-9, 200 

OL: Blake Bradley, Milford Mill Academy, Sr., 6-2, 260 

OL: Ayden DeShields, Milford Mill Academy, Sr., 6-0, 300 

OL: David Gerting, Westminster, Sr., 6-5, 310 

OL: Desmond Spencer, New Town, Sr., 6-0, 245 

OL: Ryan Dunne, Westminster, Sr., 6-1, 285 

WR: Jordan Dailey, Atholton, Jr., 5-11, 165 

WR: Owen Newberns, Milford Mill Academy, Sr., 5-9, 180 

WR: Amauri Patterson, Milford Mill Academy, Sr., 5-9, 170 

ATH/QB: Tyler Bell, Atholton, Sr., 5-11, 185 

PK: Trevor Wallace, Westminster, Sr., 6-0, 175 

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Chichee Duru, Franklin, Sr., 6-2, 205 

DL: Ryan Hartman, Franklin, Sr., 6-2, 250 

DL: Da'Rell Mercer, Milford Mill Academy, Jr., 6-0, 260 

DL: Noah Pasley, Westminster, Sr., 6-6, 185 

DL: Taron Stevenson, Milford Mill Academy, Sr., 5-9, 225 

LB: Nate Damiano, Franklin, Jr., 6-1, 225 

LB: John Davis, New Town, Sr., 5-10, 210 

LB: Gabe Lee, Westminster, Jr., 5-11, 195 

LB: Grant Pope, Milford Mill Academy, Sr., 6-0, 220 

LB: Isaiah Taylor, Westminster, Jr., 6-4, 225 

DB: Ky'ree Murphy, Milford Mill Academy, Sr., 5-11, 170 

DB: Cruz Pleet, Franklin, Jr., 5-10, 170 

DB: Koby Sarkodie, Milford Mill Academy, Sr., 6-3, 205, NC State

DB: TJ Turner, Milford Mill Academy, Sr., 6-2, 200 

3A North Coach of the Year: Reggie White, Milford Mill Academy

Class 3A South

OFFENSE

QB: Ben Raines, South River, Sr., 6-2, 210 

RB: Tyler Lee, Guilford Park, Jr., 5-9, 195 

RB: Christopher Quick, St. Charles, Jr., 5-11, 180 

OL: Dom Drain, South River, Sr., 6-1, 215 

OL: Keenan Hall, Guilford Park, Sr., 6-2, 300 

OL: Tyler Heath, Chesapeake-AA, Sr., 5-11, 230 

OL: Brandon Hamm, Stephen Decatur, Sr., 5-10, 250 

OL: Tyler Owens, St. Charles, Sr., 5-11, 275 

OL: Kendall Robertson, St. Charles, Sr., 6-4, 205 

WR: Xander Dowell, South River, Sr., 5-10, 170 

WR: Jaden McDuffie, South River, Sr., 6-3, 170, Northwestern

WR: Cruz Tsabang, Reservoir, Sr., 5-10, 185 

QB/ATH: Jayden Wills, St. Charles, Sr., 6-2, 205 

ATH: Andrew Adams, Guilford Park, Jr., 5-6, 145 

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Noah Long, St. Charles, Sr., 6-4, 205 

DL: Dolap Oladokun, Guilford Park, Sr., 6-3, 210 

DL: Zack Philpott, South River, Sr., 6-1, 295, Towson

DL: Brett Schulz, Stephen Decatur, Sr., 6-2, 210 

LB: Sean Cox, South River, Sr., 6-0, 175 

LB: Deleon Otero-Gray, St. Charles, Sr., 6-1, 185 

LB: Evan Paximadas, South River, Sr., 5-11, 185 

LB: Jason Windell , Chesapeake-AA, Sr., 6-1, 190 

DB: Elijah Best, Guilford Park, Jr., 6-2, 180

DB: Anthony Griffin, Guilford Park, Sr., 5-7, 150 

DB: Jhysier Purnell, Stephen Decatur, Jr., 5-9, 170 

DB: Brandon Thelemaque, St. Charles, Sr., 5-11, 175

PK: Greg Proud, South River, Sr., 5-11, 170 

P: Peyton Grill, Chopticon, Sr., 5-11, 155 

3A South Coach of the Year: Tom Montag, Guilford Park

Class 3A East

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Michael Robinson, Edgewood, Sr., 5-9, 180, Merrimack

RB: Cameron Durbin, Aberdeen, Sr., 5-8, 180 

RB: Jayden Harvin, Edgewood, Sr., 5-9, 165 

RB: Brandon Rattet, City College, Jr., 5-7, 170 

OL: Dezekiah Bailey, Edgewood, Sr., 6-3, 270 

OL: Isaiah Deyo, Edgewood, Jr., 6-5, 260 

OL: Jacob Jiggetts, Polytechnic, Jr., 6-4, 255

OL: Landon Lockett, Edgewood, Jr., 5-11, 270 

WR: Keyon Rice, Polytechnic, Sr., 5-9, 165

WR: Shamari Whitmore, Edgewood, Sr., 5-10, 170 

WR: Makai Williams, City College, Jr., 5-9, 170 

WR: Tevonte Williams, Aberdeen, Sr., 6-3, 205 

TE: Mason Holmes, Aberdeen, Jr., 6-4, 210 

ATH: Collin Rogers, Aberdeen, Sr., 6-0, 195 

PK: Andres Amaya, Edgewood, Jr., 5-6, 145 

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: St. Matthew Evans, City College, Sr.,

DL: Oladipo Imode, Edgewood, Jr., 6-4, 240

DL: Dallas Taylor, Polytechnic, Sr., 6-0, 230

DL: Kareem Wallace, Edgewood, Sr., 6-0, 190 

DL: Xzaiver Whittington, Aberdeen, Jr., 6-3, 300 

LB: Khalil Brice, Edgewood, Sr., 5-11, 215 

LB: Maurice Butler, Edgewood, Sr., 6-2, 230

LB: Terrell Frailing, Polytechnic, Jr., 6-2, 205

LB: Devon Shell, Overlea, Sr., 5-10, 195 

LB: Adrian Wright, Edgewood, Sr., 5-10, 155 

DB: Kyion Greenwood, Edgewood, Sr., 5-11, 170, Central Connecticut

DB: Malachi Robinson, Edgewood, So., 5-10, 175

ATH: Troy Brown, Polytechnic, Sr., 5-9, 155

ATH: Collin Rogers, Aberdeen, Sr., 6-0, 195

3A East Coach of the Year: Ken Brinkman, Edgewood

