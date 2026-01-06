High School

Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 2A/1A

State champion Dunbar places 12 players on the 2A/1A South all-region team

Sheldon Shealer

Dunbar returned to the top of Class 2A-1A with a state title in 2025.
Dunbar returned to the top of Class 2A-1A with a state title in 2025. / Dunbar Football/Shots By D

High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.

The Class 4A, 4A/3A, 3A, 2A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.

Class 2A/1A West

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Brittin Poffenbarger, Middletown, Sr., 6-4, 215, Stony Brook

RB: Ky-Ron Ali, Randallstown, Sr., 5-7, 165

RB: Colton Amoriell, Walkersville, Sr., 5-8, 175

OL: Beau Asbury, Middletown, Sr., 6-3, 240

OL: Matt Ford, Century, Sr., 6-2, 205

OL: Cam'eryn Harris, Randallstown, Jr., 6-3, 310

OL: Brayden Mitchell, Walkersville, So., 6-0, 240

OL: Keon Stewart, Randallstown, Sr., 6-2, 255

WR: David Grayton, Williamsport, Sr., 5-10, 165

WR: Will Koenig, Century, Sr., 5-9, 150

WR: Clinton Lee, Middletown, Sr., 6-3, 195, Navy

TE: Jake Miller, South Carroll, Sr., 6-4, 220

QB/ATH: Jake Dexter, Century, Sr., 6-0, 175

PK: Ryan Coulby, Middletown, Jr., 6-1, 190

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Will Akingbade, Middletown, Sr., 6-4, 220, Hampton

DL: Xavier Bowie, Williamsport, Jr., 5-11, 215

DL: Cameron Gernand, Century, Jr., 6-1, 230

DL: Jaylen Hackney, Randallstown, Sr., 6-2, 285

DL: Landon Hofgesang, Middletown, Sr., 6-2, 250

LB: Tyson Cleary, Williamsport, Jr., 6-1, 240

LB: Justin Hebert, Liberty, Sr., 5-10, 180

LB: Danny Nelson, Liberty, Sr., 5-10, 190

LB: Davy Snyder, South Carroll, Jr., 5-9, 165

LB: Brody Summers, Middletown, Sr., 6-0, 200

DB: Charlie Frothingham, Liberty, Sr., 5-10, 170

DB: Brayden Mazalewski, South Carroll, Jr., 5-11, 185

DB: Ryan McLister, Middletown, Sr., 5-9, 155

DB: Jordan Wigfall, Williamsport, Sr., 6-1, 185

2A-1A West Coach of the Year: Collin Delauter, Middletown

Class 2A/1A North

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Owen McBride, Elkton, Sr., 6-5, 205

RB: Abi Archibong, Fallston, Fr., 5-8, 185 

RB: Ja'Quan Burton, Hereford, Sr., 5-10, 180

OL: Shawn Dickerson, Elkton, Sr., 6-2, 255

OL: Cole McCumbers, Fallston, Sr., 5-8, 215

OL: Chris Pollard, Elkton, Sr., 6-2, 280

OL: Cole Shea, Fallston, Sr., 6-0, 230

OL: Xavier Stacker, Joppatowne, Sr., 6-3, 255

OL: Jack Warrenfeltz, Hereford, Sr., 5-9, 195

WR: Ty'Quon Billinger-Bey, Joppatowne, Sr., 5-9, 175

WR: Zach Loewe, Fallston, Sr., 6-2, 185

WR: Isaiah Yates, Elkton, Jr., 6-1, 185

ATH: Micheal Griffin Jr., Fallston, Jr., 6-1, 175

PK/P: Max Kramer, Hereford, Sr., 6-0, 180

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Tyrone Elee, Joppatowne, So., 6-3, 240

DL: Justin Moore, Elkton, Jr., 6-3, 210

DL: Don Pope, Hereford, Sr., 5-9, 220 

DL: I.J. Yates, Elkton, Sr., 6-2, 235

DL: Reed Shilling, Hereford, Jr., 6-4, 230

LB: Brad Chelden, Hereford, Sr., 5-9, 185

LB: Jordan Hickman, Elkton, So., 5-9, 175 

LB: Finn Rebasti, Fallston, Sr., 6-2, 225

LB: Joey Reinhardt, Fallston, Sr., 5-8, 200

LB: Quinn Walter, Hereford, So., 5-9, 180

DB: Damonte Brooks, Elkton, Sr., 6-1, 180 

DB: Malique Garrison, Joppatowne, Sr., 6-0, 165

DB: Trent Richter, Fallston, Jr., 5-10, 175

P: Ian Smith, Hereford, Jr., 5-10, 170

2A-1A North Coach of the Year: C.J. Ponzo, Elkton

Class 2A/1A South

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: David Chambers, Forest Park, Jr., 5-9, 155

RB: Jayvon Burrus, Dunbar, Sr., 5-8, 190

RB: Kalyon Newton, Dunbar, Sr., 5-11, 190

RB: Michael Maynor, Sparrows Point, Sr., 5-8, 195

OL: Malik Andrews, Dunbar, Jr., 6-4, 360

OL: Xavier Cannady, Dunbar, Jr., 6-2, 285

OL: Michael Dayne, Central, Sr., 6-2, 275

OL: Brandon Diggs, Dunbar, So., 6-2, 270 

OL: Matthew Shivers, Dunbar, Sr., 6-2, 265 

WR: Paxton Clark, Sparrows Point, Jr., 5-11, 165

WR: Jalen Gause, Dunbar, Sr., 6-2, 190

WR: Cameron Jefferson, Central, Jr., 5-10, 145

WR: Cohen Stradford, Surrattsville, Jr., 6-3, 165

ATH: Elijah Miller, Central, Jr., 5-11, 170

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Amari Blue, Forest Park, Jr., 5-11, 220

DL: Connor Christensen, Sparrows Point, Jr., 6-1, 200

DL: Eugene Cummings, Dunbar, Sr., 6-2, 215

DL: Savion Williams, Dunbar, Sr., 6-2, 225

DL: De'Marco Trotter, Central, Sr., 6-0, 340

LB: Isaiah Brown, Friendly, Jr., 6-0, 205

LB: Jabari Torbit, Dunbar, Sr., 6-0, 220

LB: Zahmari Winston, Central, Sr., 5-11, 200

DB: Kaletri Bell, Central, Jr., 5-9, 145

DB: Kylin Holmes, Dunbar, So., 5-9, 165

DB: Cameron Watkins, Sparrows Point, Sr., 5-10, 200

DB: Darius Wragg, Dunbar, Sr., 6-1, 185

ATH: Macin McNew, Sparrows Point, Jr., 6-0, 205

PK: Toby Stallings, Sparrows Point, Jr., 6-2, 225

2A-1A South Coach of the Year: Courtney Bridget, Dunbar

Class 2A/1A East

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Colton Starlings, Queen Anne's, So., 6-3, 190

RB: Jamier Copper, Easton, So., 5-9, 190

RB: Andrew Douglas, Calvert, Jr., 6-0, 195

RB: Ronald Johnson, Lackey, Sr., 5-11, 195 

OL: Derrick Jones, Calvert, Sr., 6-2, 310

OL: Devon Strawser, Calvert, Sr., 6-2, 225

OL: Drew Sutton, Queen Anne's, Sr., 5-11, 230

OL: Tymeire Thomas, Easton, Sr., 6-0, 270

OL: Tyson Wallace, Lackey, Jr., 6-4, 260

WR: Tristan Thomas, Calvert, So., 6-2, 180

WR: JaDereon Thompson, Queen Anne's, Jr., 5-9, 170

TE: Jamison Woodward, Queen Anne's, Sr., 5-11, 190

QB/ATH: Jordan Johnson, Calvert, Sr., 5-9, 140

ATH: Derrick Brown, Calvert, Sr., 5-6, 130

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Amari Baynard, Queen Anne's, Sr., 6-4, 180

DL: Jeremiah Bounds, Kent Island, Sr., 6-3, 245 

DL: Keshawn Cobbs, Calvert, Sr., 6-2, 235

DL: Tyson Daniel-Thompson, Calvert, Sr., 5-8, 240

DL: Tyzon Swann, Lackey, So., 6-4, 245

LB: Jordan Horsey, Easton, Jr., 6-0, 210

LB: Hunter Kelly, Queen Anne's, Jr., 5-10, 185

LB: Kerry O'Brien, Kent Island, Sr., 5-9, 190

LB: Leroy Owens, Calvert, Sr., 5-11, 160

DB: Kyree Acree, Easton, Sr., 5-11, 190

DB: Andy Bennett, Kent Island, Sr., 6-1, 160

DB: Didier Marroquin, Calvert, So., 5-10, 145 

ATH: Ayden Perry, Lackey, Sr., 5-9, 165

PK/P: Spencer Chappell, Kent Island, Sr., 6-3, 185

2A-1A East Coach of the Year: Rick Sneade, Calvert

Additional 2025 Maryland All-Region Teams

Class 4A

Class 4A/3A

Class 3A

Class 2A

Class 1A

(Links will become active as teams are released.)

Published |Modified
Sheldon Shealer
SHELDON SHEALER

Sheldon Shealer is an award-winning sports journalist with more than 30 years of state and national high school sports coverage, which includes creating the Maryland high school football media state rankings and state records. His previous stops include editor positions with ESPN, Student Sports, The Frederick News-Post, and Hagerstown Herald-Mail, and time as a reporter with The Washington Post. He is also a professor of sports journalism at Mount St. Mary's University and a PhD candidate at Penn State University. He began contributing to High School On SI in 2025.

Home/Maryland