Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 2A/1A
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.
The Class 4A, 4A/3A, 3A, 2A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.
Class 2A/1A West
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Brittin Poffenbarger, Middletown, Sr., 6-4, 215, Stony Brook
RB: Ky-Ron Ali, Randallstown, Sr., 5-7, 165
RB: Colton Amoriell, Walkersville, Sr., 5-8, 175
OL: Beau Asbury, Middletown, Sr., 6-3, 240
OL: Matt Ford, Century, Sr., 6-2, 205
OL: Cam'eryn Harris, Randallstown, Jr., 6-3, 310
OL: Brayden Mitchell, Walkersville, So., 6-0, 240
OL: Keon Stewart, Randallstown, Sr., 6-2, 255
WR: David Grayton, Williamsport, Sr., 5-10, 165
WR: Will Koenig, Century, Sr., 5-9, 150
WR: Clinton Lee, Middletown, Sr., 6-3, 195, Navy
TE: Jake Miller, South Carroll, Sr., 6-4, 220
QB/ATH: Jake Dexter, Century, Sr., 6-0, 175
PK: Ryan Coulby, Middletown, Jr., 6-1, 190
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Will Akingbade, Middletown, Sr., 6-4, 220, Hampton
DL: Xavier Bowie, Williamsport, Jr., 5-11, 215
DL: Cameron Gernand, Century, Jr., 6-1, 230
DL: Jaylen Hackney, Randallstown, Sr., 6-2, 285
DL: Landon Hofgesang, Middletown, Sr., 6-2, 250
LB: Tyson Cleary, Williamsport, Jr., 6-1, 240
LB: Justin Hebert, Liberty, Sr., 5-10, 180
LB: Danny Nelson, Liberty, Sr., 5-10, 190
LB: Davy Snyder, South Carroll, Jr., 5-9, 165
LB: Brody Summers, Middletown, Sr., 6-0, 200
DB: Charlie Frothingham, Liberty, Sr., 5-10, 170
DB: Brayden Mazalewski, South Carroll, Jr., 5-11, 185
DB: Ryan McLister, Middletown, Sr., 5-9, 155
DB: Jordan Wigfall, Williamsport, Sr., 6-1, 185
2A-1A West Coach of the Year: Collin Delauter, Middletown
Class 2A/1A North
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Owen McBride, Elkton, Sr., 6-5, 205
RB: Abi Archibong, Fallston, Fr., 5-8, 185
RB: Ja'Quan Burton, Hereford, Sr., 5-10, 180
OL: Shawn Dickerson, Elkton, Sr., 6-2, 255
OL: Cole McCumbers, Fallston, Sr., 5-8, 215
OL: Chris Pollard, Elkton, Sr., 6-2, 280
OL: Cole Shea, Fallston, Sr., 6-0, 230
OL: Xavier Stacker, Joppatowne, Sr., 6-3, 255
OL: Jack Warrenfeltz, Hereford, Sr., 5-9, 195
WR: Ty'Quon Billinger-Bey, Joppatowne, Sr., 5-9, 175
WR: Zach Loewe, Fallston, Sr., 6-2, 185
WR: Isaiah Yates, Elkton, Jr., 6-1, 185
ATH: Micheal Griffin Jr., Fallston, Jr., 6-1, 175
PK/P: Max Kramer, Hereford, Sr., 6-0, 180
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Tyrone Elee, Joppatowne, So., 6-3, 240
DL: Justin Moore, Elkton, Jr., 6-3, 210
DL: Don Pope, Hereford, Sr., 5-9, 220
DL: I.J. Yates, Elkton, Sr., 6-2, 235
DL: Reed Shilling, Hereford, Jr., 6-4, 230
LB: Brad Chelden, Hereford, Sr., 5-9, 185
LB: Jordan Hickman, Elkton, So., 5-9, 175
LB: Finn Rebasti, Fallston, Sr., 6-2, 225
LB: Joey Reinhardt, Fallston, Sr., 5-8, 200
LB: Quinn Walter, Hereford, So., 5-9, 180
DB: Damonte Brooks, Elkton, Sr., 6-1, 180
DB: Malique Garrison, Joppatowne, Sr., 6-0, 165
DB: Trent Richter, Fallston, Jr., 5-10, 175
P: Ian Smith, Hereford, Jr., 5-10, 170
2A-1A North Coach of the Year: C.J. Ponzo, Elkton
Class 2A/1A South
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: David Chambers, Forest Park, Jr., 5-9, 155
RB: Jayvon Burrus, Dunbar, Sr., 5-8, 190
RB: Kalyon Newton, Dunbar, Sr., 5-11, 190
RB: Michael Maynor, Sparrows Point, Sr., 5-8, 195
OL: Malik Andrews, Dunbar, Jr., 6-4, 360
OL: Xavier Cannady, Dunbar, Jr., 6-2, 285
OL: Michael Dayne, Central, Sr., 6-2, 275
OL: Brandon Diggs, Dunbar, So., 6-2, 270
OL: Matthew Shivers, Dunbar, Sr., 6-2, 265
WR: Paxton Clark, Sparrows Point, Jr., 5-11, 165
WR: Jalen Gause, Dunbar, Sr., 6-2, 190
WR: Cameron Jefferson, Central, Jr., 5-10, 145
WR: Cohen Stradford, Surrattsville, Jr., 6-3, 165
ATH: Elijah Miller, Central, Jr., 5-11, 170
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Amari Blue, Forest Park, Jr., 5-11, 220
DL: Connor Christensen, Sparrows Point, Jr., 6-1, 200
DL: Eugene Cummings, Dunbar, Sr., 6-2, 215
DL: Savion Williams, Dunbar, Sr., 6-2, 225
DL: De'Marco Trotter, Central, Sr., 6-0, 340
LB: Isaiah Brown, Friendly, Jr., 6-0, 205
LB: Jabari Torbit, Dunbar, Sr., 6-0, 220
LB: Zahmari Winston, Central, Sr., 5-11, 200
DB: Kaletri Bell, Central, Jr., 5-9, 145
DB: Kylin Holmes, Dunbar, So., 5-9, 165
DB: Cameron Watkins, Sparrows Point, Sr., 5-10, 200
DB: Darius Wragg, Dunbar, Sr., 6-1, 185
ATH: Macin McNew, Sparrows Point, Jr., 6-0, 205
PK: Toby Stallings, Sparrows Point, Jr., 6-2, 225
2A-1A South Coach of the Year: Courtney Bridget, Dunbar
Class 2A/1A East
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Colton Starlings, Queen Anne's, So., 6-3, 190
RB: Jamier Copper, Easton, So., 5-9, 190
RB: Andrew Douglas, Calvert, Jr., 6-0, 195
RB: Ronald Johnson, Lackey, Sr., 5-11, 195
OL: Derrick Jones, Calvert, Sr., 6-2, 310
OL: Devon Strawser, Calvert, Sr., 6-2, 225
OL: Drew Sutton, Queen Anne's, Sr., 5-11, 230
OL: Tymeire Thomas, Easton, Sr., 6-0, 270
OL: Tyson Wallace, Lackey, Jr., 6-4, 260
WR: Tristan Thomas, Calvert, So., 6-2, 180
WR: JaDereon Thompson, Queen Anne's, Jr., 5-9, 170
TE: Jamison Woodward, Queen Anne's, Sr., 5-11, 190
QB/ATH: Jordan Johnson, Calvert, Sr., 5-9, 140
ATH: Derrick Brown, Calvert, Sr., 5-6, 130
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Amari Baynard, Queen Anne's, Sr., 6-4, 180
DL: Jeremiah Bounds, Kent Island, Sr., 6-3, 245
DL: Keshawn Cobbs, Calvert, Sr., 6-2, 235
DL: Tyson Daniel-Thompson, Calvert, Sr., 5-8, 240
DL: Tyzon Swann, Lackey, So., 6-4, 245
LB: Jordan Horsey, Easton, Jr., 6-0, 210
LB: Hunter Kelly, Queen Anne's, Jr., 5-10, 185
LB: Kerry O'Brien, Kent Island, Sr., 5-9, 190
LB: Leroy Owens, Calvert, Sr., 5-11, 160
DB: Kyree Acree, Easton, Sr., 5-11, 190
DB: Andy Bennett, Kent Island, Sr., 6-1, 160
DB: Didier Marroquin, Calvert, So., 5-10, 145
ATH: Ayden Perry, Lackey, Sr., 5-9, 165
PK/P: Spencer Chappell, Kent Island, Sr., 6-3, 185
2A-1A East Coach of the Year: Rick Sneade, Calvert
Additional 2025 Maryland All-Region Teams
(Links will become active as teams are released.)