Meet the 2025 Maryland Small School All-State Football Teams

See who claimed top honors among Class 2A, 2A/1A and 1A programs in Maryland

Sheldon Shealer

Evan Jones (26) earned Class 1A Player of the Year honors after helping Patuxent to a second straight state title.
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland Small School All-State Football Teams (Classes 2A, 2A/1A and 1A).

A total of 28 players in each classification were bestowed with Small School All-State Honors, while, Parkside's Tavian Dashiell (2A), Middletown's Brittin Poffenbarger (2A/1A) and Patuxent's Evan Jones (1A) were named Players of the Year. In addition, Huntingtown's Paul Friel (2A), Dunbar's Courtney Bridget (2A/1A) and Washington's Alec Meintzer (1A) were named Coaches of the Year.

The Maryland Large School All-State Teams also will be announced this week. They will be followed by the Private School Division Teams, as well as our Consensus All-State team.

Class 2A 

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Blake Pasik, Northern-Calvert, Sr., 6-0, 180

RB: Gabe Copeland, Huntingtown, Sr., 5-11, 180

RB: Tymond Foxx, Largo, Sr., 5-8, 210

OL: Sinsir Hailey, Westlake, Sr., 6-1, 300

OL: Colten Nunn, Manchester Valley, Sr., 6-5, 295

OL: Drew Pasik, Northern-Calvert, Jr., 6-2, 280

OL: Nolan Powell, Huntingtown, Jr., 5-11, 260

OL: Brody Robbins, Huntingtown, Jr., 6-2, 265

OL: Owen Reilly, Bel Air, Jr., 6-5, 290

WR: Tavian Dashiell, Parkside, Sr., 6-1, 165, UMass

WR: Brody Wittington, Huntingtown, Sr., 6-1, 195

TE: Jonathan Norwood, River Hill, Sr., 6-4, 220, Moravian (baseball)

PK/P: Braxton Marchand, C. Milton Wright, Sr., 5-10, 175

P: Max Hall, Huntingtown, Sr., 5-11, 155

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jonathan Gettle, Bel Air, Sr., 6-0, 210, Marist

DL: Michael Holcomb, C. Milton Wright, Sr., 6-4, 245, Temple

DL: Matthew Keane, Glenelg, Sr., 6-0, 200

DL: Sima Saavedra, La Plata, Sr., 6-1, 275

DL: Cameron Stepp, C. Milton Wright, Sr., 6-3, 275, Vanderbilt

LB: Amari Compton-Jones, Westlake, Sr., 5-8, 190

LB: Christopher McCoy, Gwynn Park, Sr., 5-7, 170

LB: Darius Moore, Howard, Sr., 5-9, 185

LB: Kevin Thomas, Wicomico, Sr., 6-0, 200

DB: Tim Cain, Northern-Calvert, Sr., 6-2, 180

DB: Darius Moore, Howard, Sr., 5-9, 185

DB: Taamir Oliver, Oakland Mills, Sr., 5-11, 170

DB: Mekhi Prather, Westlake, Sr., 5-7, 150

DB: Dorian Stancil-Smith, Douglass-PG, Sr., 6-0, 175

2A Player of the Year: Tavian Dashiell, Parkside

2A Coach of the Year: Paul Friel, Huntingtown

Class 2A/1A

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Brittin Poffenbarger, Middletown, Sr., 6-4, 215, Stony Brook

RB: Colton Amoriell, Walkersville, Sr., 5-8, 175

RB: Ja'Quan Burton, Hereford, Sr., 5-10, 180

RB: Ronald Johnson, Lackey, Sr., 5-11, 195

OL: Beau Asbury, Middletown, Sr., 6-3, 240

OL: Xavier Cannady, Dunbar, Jr., 6-2, 285

OL: Derrick Jones, Calvert, Sr., 6-2, 310

OL: Matthew Shivers, Dunbar, Sr., 6-2, 265

WR: Jalen Gause, Dunbar, Sr., 6-2, 190, 

WR: Cameron Jefferson, Central, Jr., 5-10, 145

WR: Clinton Lee, Middletown, Sr., 6-3, 195, Navy

ATH: Jordan Johnson, Calvert, Sr., 5-9, 140

ATH: Normauri Johnson, Dunbar, Sr., 5-10, 175

QB/ATH: Owen McBride, Elkton, Sr., 6-5, 205

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Xavier Bowie, Williamsport, Jr., 5-11, 215

DL: Eugene Cummings, Dunbar, Sr., 6-2, 215

DL: Tyrone Elee, Joppatowne, So., 6-3, 240

DL: Landon Hofgesang, Middletown, Sr., 6-2, 250

DL: Tyzon Swann, Lackey, So., 6-4, 245

DL: Savion Williams, Dunbar, Sr., 6-2, 225

LB: Jordan Horsey, Easton, Jr., 6-0, 210

LB: Danny Nelson, Liberty, Sr., 5-10, 190

LB: Jabari Torbit, Dunbar, Sr., 6-0, 220

DB: Kylin Holmes, Dunbar, So., 5-9, 165

DB: Didier Marroquin, Calvert, So., 5-10, 145

DB: Ryan McLister, Middletown, Sr., 5-9, 155

DB: Darius Wragg, Dunbar, Sr., 6-1, 185

PK/P: Spencer Chappell, Kent Island, Sr., 6-3, 185

2A/1A Player of the Year: Brittin Poffenbarger, Middletown

2A/1A Coach of the Year: Courtney Bridget, Dunbar

Class 1A

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Brayden Watson, Patuxent, Fr., 5-11, 145

RB: Ja'Zir Dickerson, Col. Richardson, Jr., 6-1, 170

RB: Jadon King, Boonsboro, Jr., 6-1, 190

RB: Braelyn Younger, Fort Hill, Sr., 6-0, 210

OL: Teagan Cox, Patuxent, Sr., 6-4, 310

OL: Austin Dinsmore, Boonsboro, Sr., 6-2, 290

OL: Jahkiye Dixon, Patuxent, Sr., 6-3, 290

OL: Gladimir Maindron, Washington, Sr., 6-3, 280

OL: Casey Martz, Fort Hill, Jr., 6-1, 220

WR: Evan Jones, Patuxent, Sr., 6-0, 170

WR: Jameson Powell, Fort Hill, Jr., 6-2, 155

WR: Elijah Williams, SEED School, Jr., 6-3, 190

ATH: Parker DeBaugh, Boonsboro, Sr., 5-8, 175

PK: Yeam Zakari, Havre de Grace, Sr., 6-3, 210

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Emir Green, Patuxent, Jr., 5-10, 240

DL: Travis Leak, Perryville, Jr., 6-0, 255

DL: Christian Riley, Fort Hill, Jr., 6-1, 160

DL: Jordan Tyler, Patuxent, Jr., 6-4, 240

LB: Khiante Bible, Allegany, So., 5-10, 190

LB: Jayden Holowell, Cambridge-S.D., Sr., 5-11, 180

LB: Noah House, Fort Hill, Sr., 6-0, 215

LB: Nate Sands, Patuxent, Sr., 5-10, 175

LB: Jaxon Sullivan, Patuxent, Jr., 6-2, 205

DB: Jayden Byard, Perryville, Sr., 6-2, 180

DB: Levi House, Fort Hill, Fr., 6-1, 185

DB: Jayden Paugh, Boonsboro, Jr., 6-0, 185

DB: Malcom Smith Jr., SEED School, So., 6-0, 185

PK/P: James Abrams, Perryville, Sr., 6-0, 170

1A Player of the Year: Evan Jones, Patuxent

1A Coach of the Year: Alec Meintzer, Washington

