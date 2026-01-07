Meet the 2025 Maryland Small School All-State Football Teams
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland Small School All-State Football Teams (Classes 2A, 2A/1A and 1A).
A total of 28 players in each classification were bestowed with Small School All-State Honors, while, Parkside's Tavian Dashiell (2A), Middletown's Brittin Poffenbarger (2A/1A) and Patuxent's Evan Jones (1A) were named Players of the Year. In addition, Huntingtown's Paul Friel (2A), Dunbar's Courtney Bridget (2A/1A) and Washington's Alec Meintzer (1A) were named Coaches of the Year.
The Maryland Large School All-State Teams also will be announced this week. They will be followed by the Private School Division Teams, as well as our Consensus All-State team.
Class 2A
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Blake Pasik, Northern-Calvert, Sr., 6-0, 180
RB: Gabe Copeland, Huntingtown, Sr., 5-11, 180
RB: Tymond Foxx, Largo, Sr., 5-8, 210
OL: Sinsir Hailey, Westlake, Sr., 6-1, 300
OL: Colten Nunn, Manchester Valley, Sr., 6-5, 295
OL: Drew Pasik, Northern-Calvert, Jr., 6-2, 280
OL: Nolan Powell, Huntingtown, Jr., 5-11, 260
OL: Brody Robbins, Huntingtown, Jr., 6-2, 265
OL: Owen Reilly, Bel Air, Jr., 6-5, 290
WR: Tavian Dashiell, Parkside, Sr., 6-1, 165, UMass
WR: Brody Wittington, Huntingtown, Sr., 6-1, 195
TE: Jonathan Norwood, River Hill, Sr., 6-4, 220, Moravian (baseball)
PK/P: Braxton Marchand, C. Milton Wright, Sr., 5-10, 175
P: Max Hall, Huntingtown, Sr., 5-11, 155
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jonathan Gettle, Bel Air, Sr., 6-0, 210, Marist
DL: Michael Holcomb, C. Milton Wright, Sr., 6-4, 245, Temple
DL: Matthew Keane, Glenelg, Sr., 6-0, 200
DL: Sima Saavedra, La Plata, Sr., 6-1, 275
DL: Cameron Stepp, C. Milton Wright, Sr., 6-3, 275, Vanderbilt
LB: Amari Compton-Jones, Westlake, Sr., 5-8, 190
LB: Christopher McCoy, Gwynn Park, Sr., 5-7, 170
LB: Darius Moore, Howard, Sr., 5-9, 185
LB: Kevin Thomas, Wicomico, Sr., 6-0, 200
DB: Tim Cain, Northern-Calvert, Sr., 6-2, 180
DB: Darius Moore, Howard, Sr., 5-9, 185
DB: Taamir Oliver, Oakland Mills, Sr., 5-11, 170
DB: Mekhi Prather, Westlake, Sr., 5-7, 150
DB: Dorian Stancil-Smith, Douglass-PG, Sr., 6-0, 175
2A Player of the Year: Tavian Dashiell, Parkside
2A Coach of the Year: Paul Friel, Huntingtown
Class 2A/1A
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Brittin Poffenbarger, Middletown, Sr., 6-4, 215, Stony Brook
RB: Colton Amoriell, Walkersville, Sr., 5-8, 175
RB: Ja'Quan Burton, Hereford, Sr., 5-10, 180
RB: Ronald Johnson, Lackey, Sr., 5-11, 195
OL: Beau Asbury, Middletown, Sr., 6-3, 240
OL: Xavier Cannady, Dunbar, Jr., 6-2, 285
OL: Derrick Jones, Calvert, Sr., 6-2, 310
OL: Matthew Shivers, Dunbar, Sr., 6-2, 265
WR: Jalen Gause, Dunbar, Sr., 6-2, 190,
WR: Cameron Jefferson, Central, Jr., 5-10, 145
WR: Clinton Lee, Middletown, Sr., 6-3, 195, Navy
ATH: Jordan Johnson, Calvert, Sr., 5-9, 140
ATH: Normauri Johnson, Dunbar, Sr., 5-10, 175
QB/ATH: Owen McBride, Elkton, Sr., 6-5, 205
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Xavier Bowie, Williamsport, Jr., 5-11, 215
DL: Eugene Cummings, Dunbar, Sr., 6-2, 215
DL: Tyrone Elee, Joppatowne, So., 6-3, 240
DL: Landon Hofgesang, Middletown, Sr., 6-2, 250
DL: Tyzon Swann, Lackey, So., 6-4, 245
DL: Savion Williams, Dunbar, Sr., 6-2, 225
LB: Jordan Horsey, Easton, Jr., 6-0, 210
LB: Danny Nelson, Liberty, Sr., 5-10, 190
LB: Jabari Torbit, Dunbar, Sr., 6-0, 220
DB: Kylin Holmes, Dunbar, So., 5-9, 165
DB: Didier Marroquin, Calvert, So., 5-10, 145
DB: Ryan McLister, Middletown, Sr., 5-9, 155
DB: Darius Wragg, Dunbar, Sr., 6-1, 185
PK/P: Spencer Chappell, Kent Island, Sr., 6-3, 185
2A/1A Player of the Year: Brittin Poffenbarger, Middletown
2A/1A Coach of the Year: Courtney Bridget, Dunbar
Class 1A
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Brayden Watson, Patuxent, Fr., 5-11, 145
RB: Ja'Zir Dickerson, Col. Richardson, Jr., 6-1, 170
RB: Jadon King, Boonsboro, Jr., 6-1, 190
RB: Braelyn Younger, Fort Hill, Sr., 6-0, 210
OL: Teagan Cox, Patuxent, Sr., 6-4, 310
OL: Austin Dinsmore, Boonsboro, Sr., 6-2, 290
OL: Jahkiye Dixon, Patuxent, Sr., 6-3, 290
OL: Gladimir Maindron, Washington, Sr., 6-3, 280
OL: Casey Martz, Fort Hill, Jr., 6-1, 220
WR: Evan Jones, Patuxent, Sr., 6-0, 170
WR: Jameson Powell, Fort Hill, Jr., 6-2, 155
WR: Elijah Williams, SEED School, Jr., 6-3, 190
ATH: Parker DeBaugh, Boonsboro, Sr., 5-8, 175
PK: Yeam Zakari, Havre de Grace, Sr., 6-3, 210
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Emir Green, Patuxent, Jr., 5-10, 240
DL: Travis Leak, Perryville, Jr., 6-0, 255
DL: Christian Riley, Fort Hill, Jr., 6-1, 160
DL: Jordan Tyler, Patuxent, Jr., 6-4, 240
LB: Khiante Bible, Allegany, So., 5-10, 190
LB: Jayden Holowell, Cambridge-S.D., Sr., 5-11, 180
LB: Noah House, Fort Hill, Sr., 6-0, 215
LB: Nate Sands, Patuxent, Sr., 5-10, 175
LB: Jaxon Sullivan, Patuxent, Jr., 6-2, 205
DB: Jayden Byard, Perryville, Sr., 6-2, 180
DB: Levi House, Fort Hill, Fr., 6-1, 185
DB: Jayden Paugh, Boonsboro, Jr., 6-0, 185
DB: Malcom Smith Jr., SEED School, So., 6-0, 185
PK/P: James Abrams, Perryville, Sr., 6-0, 170