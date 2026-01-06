Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 1A
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.
The Class 4A, 4A/3A, 3A, 2A, and 2A/1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.
Class 1A West
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Noah House, Fort Hill, Sr., 6-0, 215
RB: Caleb Hinebaugh, Northern Garrett, Sr., 6-0, 185
RB: Braelyn Younger, Fort Hill, Sr., 6-0, 210
OL: Casey Martz, Fort Hill, Jr., 6-1, 220
OL: Landyn Ritchey, Fort Hill, Sr., 6-1, 190
OL: Gavin Rose, Fort Hill, Jr., 6-3, 200
OL: Dakota Shambaugh, Fort Hill, Sr., 6-1, 190
OL: Liam Wagoner, Allegany, So., 6-1, 230
OL: Sully Watkins, Allegany, Sr., 5-10, 220
WR: Jameson Powell, Fort Hill, Jr., 6-2, 155
WR: Sebastian Stewart, Allegany, Sr., 6-1, 165
TE: Landen Richardson, Fort Hill, Jr., 5-11, 160
PK: Bobby Brauer, Fort Hill, Jr., 6-2, 195
ATH: Landon Yoder, Northern Garrett, Sr., 5-11, 150
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: AJ Adams, Fort Hill, So., 6-1, 195
DL: Rylen Ellsworth, Allegany, Jr., 6-4, 220
DL: Kyler Miller, Fort Hill, Sr., 5-10, 200
DL: Eli Rafferty, Mountain Ridge, Sr., 5-11, 190
DL: Christian Riley, Fort Hill, Jr., 6-1, 160
LB: Carson Bender, Fort Hill, Jr., 5-11, 185
LB: Khiante Bible, Allegany, So., 5-10, 190
LB: Daniel Swindle, Mountain Ridge, Jr., 6-0, 175
LB: Harley Twigg, Fort Hill, Jr., 5-10, 170
DB: Levi House, Fort Hill, Fr., 6-1, 185
DB: DJ Riley, Allegany, Sr., 5-8, 155
DB: Ahmad Saunders, Fort Hill, Sr., 5-10, 170
DB: Neek Taylor, Fort Hill, Jr., 5-8, 145
P: Jacob Bone, Fort Hill, Sr., 6-3, 210
1A West Coach of the Year: Zack Alkire, Fort Hill
Class 1A North
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Malcom Smith Jr., SEED School, So., 6-0, 185
RB: Jadon King, Boonsboro, Jr., 6-1, 190
RB: George Taku, Francis Scott Key, Sr., 5-8, 170
RB: Dominic Wilkins, SEED School, Sr., 6-0, 185
OL: Aiden Dickerson, Pikesville, Sr., 5-10, 210
OL: Austin Dinsmore, Boonsboro, Sr., 6-2, 290
OL: Josiah Groce, Western Tech, Sr., 6-2, 240
OL: Steve Lapole, Boonsboro, Sr., 5-10, 235
OL: Jorden More, Brunswick, Jr., 6-3, 295
WR: Isiah Burnes, Loch Raven, Jr., 6-4, 160
WR: Elijah Williams, SEED School, Jr., 6-3, 190
QB/ATH: Blake Main, Boonsboro, Jr., 6-1, 185
ATH: Parker DeBaugh, Boonsboro, Sr., 5-8, 175
ATH: Justin Pazos, Boonsboro, Sr., 5-7, 145
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Eli Edmound, Loch Raven, Jr., 5-10, 200
DL: Braylon Figueroa, SEED School, Jr., 6-1, 285
DL: Amire Moore, Loch Raven, Sr., 6-2, 235
DL: Evan Tall, Boonsboro, Jr., 6-1, 210
LB: Logan Atkinson, Boonsboro, Sr., 6-0, 210, UMBC (baseball)
LB: Christian Cannon, Loch Raven, So., 5-8, 170
LB: Tyree Powell, SEED School, Sr., 5-10, 185
LB: Da'Veon Reed, SEED School, Jr., 5-7, 170
LB: Chase Replogle, Francis Scott Key, Sr., 5-10, 190
LB: Elijah Weddle, Boonsboro, Sr., 6-1, 175
DB: Jayden Paugh, Boonsboro, Jr., 6-0, 185
DB: Karson Pringle, Pikesville, Sr., 6-0, 160
DB: Tyler Smith, Pikesville, Sr., 5-11, 165,
P: Edward Boakye, Boonsboro, Sr., 5-8, 170
1A North Coach of the Year: Mark Wadel, Boonsboro
Class 1A South
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Brycen Hunter, Patterson Mill, Jr., 6-2, 170
RB: Martin Morris, Douglass-Balt., Sr., 5-8, 180
RB: Sean Watts, Green Street Academy, Sr., 5-8, 185
OL: Ian Craig, Green Street Academy, Sr., 6-1, 250
OL: Jestin Hinton, Reginald Lewis , Sr., 5-9, 200
OL: Tydarius Miles, Lake Clifton, Sr., 6-2, 265
OL: Brett Semple, Havre de Grace, Sr., 6-1, 195
WR: Cayden Dennis, Patterson Mill, Sr., 5-10, 150
WR: Kevin Miller, Havre de Grace, Jr., 6-2, 175
QB/ATH: Julian Ringgold, Havre de Grace, Sr., 5-10, 200
ATH: Zachariah Barber, Benjamin Franklin, Jr., 6-0, 230
PK: Yeam Zakari, Havre de Grace, Sr., 6-3, 210
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Caron Brown, Reginald Lewis, Sr., 6-3, 195
DL: Ridge Harris, Green Street Academy, So., 5-9, 225
DL: Bryson Worthy, Havre de Grace, Jr., 6-1, 285
LB: William Grimm, Havre de Grace, Sr., 5-9, 170
LB: Mason Hemelt, Patterson Mill, Jr., 6-0, 155
LB: Javion Meredith, Reginald Lewis, Sr., 6-0, 215
LB: Dorrell Norton, Havre de Grace, Sr., 5-10, 170
LB: Michael Shelley, Havre de Grace, Jr., 6-1, 215
DB: Tavon Brown, Reginald Lewis, Sr., 5-8, 175
DB: Cabriel Thrower, Reginald Lewis, Jr., 5-11, 185
DB: Brady Quinn, Patterson Mill, Sr., 5-10, 170
1A South Coach of the Year: Brian Eberhardt, Havre de Grace
Class 1A East
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Brayden Watson, Patuxent, Fr., 5-11, 145
RB: Daniel Afriye, Perryville, Jr., 5-11, 185
RB: Ja'Zir Dickerson, Col. Richardson, Jr., 6-1, 170
RB: Sterling Perkins Jr., Cambridge-S.D., Sr., 5-10, 180
OL: Dom Alexander, Perryville, Sr., 6-3, 245
OL: Isaac Baugher, Patuxent, Sr., 6-2, 285
OL: Christian Cephas, Col. Richardson, Sr., 6-5, 310
OL: Teagan Cox, Patuxent, Sr., 6-4, 310
OL: Jahkiye Dixon, Patuxent, Sr., 6-3, 290
OL: Gladimir Maindron, Washington, Sr., 6-3, 280
OL: Reggie Parker, Cambridge-S.D., So., 5-11, 275
WR: Peyton Johnson, Patuxent, Sr., 6-1, 160
WR: Evan Jones, Patuxent, Sr., 6-0, 170
PK/P: James Abrams, Perryville, Sr., 6-0, 170
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Emir Green, Patuxent, Jr., 5-10, 240
DL: K'Marion Hall, Cambridge-S.D., Jr., 6-2, 225
DL: Travis Leak, Perryville, Jr., 6-0, 255
DL: Ja'Mes Lee, Washington, Sr., 5-8, 220
DL: Jordan Tyler, Patuxent, Jr., 6-4, 240
LB: Steve Barclay, Bohemia Manor, Sr., 6-1, 220
LB: Joey Eggerling, Perryville, Sr., 5-7, 175
LB: Carter Hayes, Patuxent, Jr., 6-1, 170
LB: Jayden Holowell, Cambridge-S.D., Sr., 5-11, 180
LB: Nate Sands, Patuxent, Sr., 5-10, 175
LB: Jaxon Sullivan, Patuxent, Jr., 6-2, 205
DB: Jayden Byard, Perryville, Sr., 6-2, 180
DB: Kiante Johnson, Patuxent, Sr., 6-1, 160
DB: Majestic Jones, Cambridge-S.D., Sr., 6-0, 175
1A East Coach of the Year: Alec Meinter, Washington
Additional 2025 Maryland All-Region Teams
