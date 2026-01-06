High School

Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 1A

State semifinal teams Boonsboro, Fort Hill, Patuxent, Perryville dominate the all-region selections

Patuxent and Fort Hill played for the state final in December and combined for 31 all-region selections in January.
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.

The Class 4A, 4A/3A, 3A, 2A, and 2A/1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.

Class 1A West

OFFENSE

QB: Noah House, Fort Hill, Sr., 6-0, 215

RB: Caleb Hinebaugh, Northern Garrett, Sr., 6-0, 185

RB: Braelyn Younger, Fort Hill, Sr., 6-0, 210

OL: Casey Martz, Fort Hill, Jr., 6-1, 220

OL: Landyn Ritchey, Fort Hill, Sr., 6-1, 190

OL: Gavin Rose, Fort Hill, Jr., 6-3, 200

OL: Dakota Shambaugh, Fort Hill, Sr., 6-1, 190

OL: Liam Wagoner, Allegany, So., 6-1, 230

OL: Sully Watkins, Allegany, Sr., 5-10, 220

WR: Jameson Powell, Fort Hill, Jr., 6-2, 155

WR: Sebastian Stewart, Allegany, Sr., 6-1, 165

TE: Landen Richardson, Fort Hill, Jr., 5-11, 160 

PK: Bobby Brauer, Fort Hill, Jr., 6-2, 195

ATH: Landon Yoder, Northern Garrett, Sr., 5-11, 150

DEFENSE

DL: AJ Adams, Fort Hill, So., 6-1, 195

DL: Rylen Ellsworth, Allegany, Jr., 6-4, 220

DL: Kyler Miller, Fort Hill, Sr., 5-10, 200

DL: Eli Rafferty, Mountain Ridge, Sr., 5-11, 190

DL: Christian Riley, Fort Hill, Jr., 6-1, 160

LB: Carson Bender, Fort Hill, Jr., 5-11, 185

LB: Khiante Bible, Allegany, So., 5-10, 190

LB: Daniel Swindle, Mountain Ridge, Jr., 6-0, 175

LB: Harley Twigg, Fort Hill, Jr., 5-10, 170

DB: Levi House, Fort Hill, Fr., 6-1, 185

DB: DJ Riley, Allegany, Sr., 5-8, 155

DB: Ahmad Saunders, Fort Hill, Sr., 5-10, 170

DB: Neek Taylor, Fort Hill, Jr., 5-8, 145

P: Jacob Bone, Fort Hill, Sr., 6-3, 210

1A West Coach of the Year: Zack Alkire, Fort Hill

Class 1A North

OFFENSE

QB: Malcom Smith Jr., SEED School, So., 6-0, 185

RB: Jadon King, Boonsboro, Jr., 6-1, 190

RB: George Taku, Francis Scott Key, Sr., 5-8, 170

RB: Dominic Wilkins, SEED School, Sr., 6-0, 185

OL: Aiden Dickerson, Pikesville, Sr., 5-10, 210

OL: Austin Dinsmore, Boonsboro, Sr., 6-2, 290

OL: Josiah Groce, Western Tech, Sr., 6-2, 240 

OL: Steve Lapole, Boonsboro, Sr., 5-10, 235

OL: Jorden More, Brunswick, Jr., 6-3, 295

WR: Isiah Burnes, Loch Raven, Jr., 6-4, 160

WR: Elijah Williams, SEED School, Jr., 6-3, 190

QB/ATH: Blake Main, Boonsboro, Jr., 6-1, 185

ATH: Parker DeBaugh, Boonsboro, Sr., 5-8, 175

ATH: Justin Pazos, Boonsboro, Sr., 5-7, 145

DEFENSE

DL: Eli Edmound, Loch Raven, Jr., 5-10, 200

DL: Braylon Figueroa, SEED School, Jr., 6-1, 285

DL: Amire Moore, Loch Raven, Sr., 6-2, 235

DL: Evan Tall, Boonsboro, Jr., 6-1, 210

LB: Logan Atkinson, Boonsboro, Sr., 6-0, 210, UMBC (baseball)

LB: Christian Cannon, Loch Raven, So., 5-8, 170

LB: Tyree Powell, SEED School, Sr., 5-10, 185

LB: Da'Veon Reed, SEED School, Jr., 5-7, 170

LB: Chase Replogle, Francis Scott Key, Sr., 5-10, 190

LB: Elijah Weddle, Boonsboro, Sr., 6-1, 175

DB: Jayden Paugh, Boonsboro, Jr., 6-0, 185

DB: Karson Pringle, Pikesville, Sr., 6-0, 160

DB: Tyler Smith, Pikesville, Sr., 5-11, 165, 

P: Edward Boakye, Boonsboro, Sr., 5-8, 170 

1A North Coach of the Year: Mark Wadel, Boonsboro

Class 1A South

OFFENSE

QB: Brycen Hunter, Patterson Mill, Jr., 6-2, 170

RB: Martin Morris, Douglass-Balt., Sr., 5-8, 180 

RB: Sean Watts, Green Street Academy, Sr., 5-8, 185

OL: Ian Craig, Green Street Academy, Sr., 6-1, 250

OL: Jestin Hinton, Reginald Lewis , Sr., 5-9, 200

OL: Tydarius Miles, Lake Clifton, Sr., 6-2, 265

OL: Brett Semple, Havre de Grace, Sr., 6-1, 195

WR: Cayden Dennis, Patterson Mill, Sr., 5-10, 150

WR: Kevin Miller, Havre de Grace, Jr., 6-2, 175

QB/ATH: Julian Ringgold, Havre de Grace, Sr., 5-10, 200

ATH: Zachariah Barber, Benjamin Franklin, Jr., 6-0, 230 

PK: Yeam Zakari, Havre de Grace, Sr., 6-3, 210

DEFENSE

DL: Caron Brown, Reginald Lewis, Sr., 6-3, 195

DL: Ridge Harris, Green Street Academy, So., 5-9, 225

DL: Bryson Worthy, Havre de Grace, Jr., 6-1, 285

LB: William Grimm, Havre de Grace, Sr., 5-9, 170

LB: Mason Hemelt, Patterson Mill, Jr., 6-0, 155

LB: Javion Meredith, Reginald Lewis, Sr., 6-0, 215

LB: Dorrell Norton, Havre de Grace, Sr., 5-10, 170

LB: Michael Shelley, Havre de Grace, Jr., 6-1, 215

DB: Tavon Brown, Reginald Lewis, Sr., 5-8, 175

DB: Cabriel Thrower, Reginald Lewis, Jr., 5-11, 185

DB: Brady Quinn, Patterson Mill, Sr., 5-10, 170 

1A South Coach of the Year: Brian Eberhardt, Havre de Grace

Class 1A East

OFFENSE

QB: Brayden Watson, Patuxent, Fr., 5-11, 145

RB: Daniel Afriye, Perryville, Jr., 5-11, 185

RB: Ja'Zir Dickerson, Col. Richardson, Jr., 6-1, 170

RB: Sterling Perkins Jr., Cambridge-S.D., Sr., 5-10, 180

OL: Dom Alexander, Perryville, Sr., 6-3, 245

OL: Isaac Baugher, Patuxent, Sr., 6-2, 285

OL: Christian Cephas, Col. Richardson, Sr., 6-5, 310

OL: Teagan Cox, Patuxent, Sr., 6-4, 310

OL: Jahkiye Dixon, Patuxent, Sr., 6-3, 290

OL: Gladimir Maindron, Washington, Sr., 6-3, 280

OL: Reggie Parker, Cambridge-S.D., So., 5-11, 275

WR: Peyton Johnson, Patuxent, Sr., 6-1, 160

WR: Evan Jones, Patuxent, Sr., 6-0, 170

PK/P: James Abrams, Perryville, Sr., 6-0, 170

DEFENSE

DL: Emir Green, Patuxent, Jr., 5-10, 240

DL: K'Marion Hall, Cambridge-S.D., Jr., 6-2, 225

DL: Travis Leak, Perryville, Jr., 6-0, 255

DL: Ja'Mes Lee, Washington, Sr., 5-8, 220

DL: Jordan Tyler, Patuxent, Jr., 6-4, 240

LB: Steve Barclay, Bohemia Manor, Sr., 6-1, 220

LB: Joey Eggerling, Perryville, Sr., 5-7, 175

LB: Carter Hayes, Patuxent, Jr., 6-1, 170

LB: Jayden Holowell, Cambridge-S.D., Sr., 5-11, 180

LB: Nate Sands, Patuxent, Sr., 5-10, 175

LB: Jaxon Sullivan, Patuxent, Jr., 6-2, 205

DB: Jayden Byard, Perryville, Sr., 6-2, 180

DB: Kiante Johnson, Patuxent, Sr., 6-1, 160

DB: Majestic Jones, Cambridge-S.D., Sr., 6-0, 175

1A East Coach of the Year: Alec Meinter, Washington

