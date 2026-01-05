High School

Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 4A/3A

Mervo lands a record 14 players on the 4A-/3A North All-Region team

Mervo celebrates its 2025 MPSSAA Class 4A-3A state championship victory. Mervo placed 14 players on the 4A-3A North All-Region team.
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.

The Class 4A, 3A, 2A, 2A-1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.

Class 4A/3A West

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Blake Willingham, Marriotts Ridge, Jr., 6-3, 170

RB: Josiah Davis, South Hagerstown, Sr., 5-8, 180

RB: Josh Reid, Thomas Wootton, Sr., 5-10, 180

RB: Caleb Smallwood, Magruder, So., 5-9, 175

OL: TJ Fitch, Urbana, Sr., 6-0, 310

OL: Josh Kim, Marriotts Ridge, Jr., 6-3, 210

OL: Cade Mahaney, Urbana, Sr., 6-3, 240

OL: Dilan Serrano-Campos, Magruder, Sr., 6-4, 275

OL: Joey Winebrenner, Marriotts Ridge, Sr., 5-10, 230

WR: Dyvae Ambush, Thomas Johnson, Jr., 5-11, 155

WR: Paul Huff, Frederick, Sr., 6-1, 170

WR: Emanjuel Williams, Marriotts Ridge, Jr., 5-9, 155

TE: Cayden Fricke, Marriotts Ridge, Sr., 6-4, 230

ATH: Rodney Butler, Marriotts Ridge, Jr., 5-6, 150

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Jude Ampofo, Thomas Wootton, Jr., 5-11, 235

DL: Eli Bempah, Frederick, Sr., 6-4, 215

DL: Thomas Coates, Urbana, Sr., 6-2, 290

DL: Logan Hammond, South Hagerstown, Sr., 6-2, 195

DL: Hunter Hirai, Urbana, Jr., 6-2, 210

LB: Yusuf Azamy, Marriotts Ridge, Sr., 5-9, 180

LB: Dominic Funkhouser, Marriotts Ridge, Sr., 5-10, 170

LB: Tavon Harris, South Hagerstown, Sr., 6-0, 165

LB: Grant McGraw, Thomas Wootton, Sr., 6-0, 185

LB: Ian Tumi, Frederick, Sr., 5-11, 190

DB: Cory Martin, Frederick, Sr., 6-2, 160

DB: Jayden Sharper, Urbana, Jr., 5-9, 145

DB: Jeremiah Welch, South Hagerstown, Sr.,

P/PK: Kiegan Rupinta, Urbana, Jr., 5-11, 180

4A/3A West Coach of the Year: James Holzman, Marriotts Ridge

Class 4A/3A North

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Jaylin Solomon, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 180

RB: Kaden Foster, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 205

RB: Noah Williams, Perry Hall, Sr., 6-0, 180

OL: Blayre Crosby, Woodlawn, Jr., 6-4, 315

OL: Liam Harrington, Parkville, Jr., 6-0, 235

OL: Davon Lightner, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-11, 285

OL: Devon Thompson Jr., Kenwood, Sr., 5-11, 285

OL: Jerrod Wilson, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-1, 320

WR: Tywon Baker, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170

WR: Leighton Curtis, Mergenthaler Vo-Tech, Jr., 6-0, 185

WR: Jesse Faulkner, Dulaney, Sr., 5-11, 170

WR: Brandon Jefferson, Mergenthaler Vo-Tech, So., 6-1, 180

QB/ATH: Joey Albrecht, Perry Hall, Jr., 5-11, 165

P/PK: Mario Garcia Vigil, Perry Hall, Jr., 6-0, 215

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Samuel Boakai III, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 255

DL: Brian Guerrero, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-2, 230

DL: Kamron Leonard, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 185

DL: Ayden McCain, Perry Hall, Sr., 6-4, 310

DL: Cam Scroggins, Parkville, Sr., 6-5, 205

LB: Tyler Cuffie, Mergenthaler Vo-Tech, Jr., 6-2, 215

LB: Khadea McDonald, Mergenthaler Vo-Tech, Jr., 6-1, 190

LB: Charles Minnis, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 210

LB: Jai Nettles, Dulaney, Sr., 6-2, 175

LB: Cameron Scott, Perry Hall, Jr., 5-10, 185

LB: Brendon Taylor, Dulaney, Sr., 5-8, 190

DB: Melvin Curry, Perry Hall, Jr., 5-8, 150

DB: James Gamble, Woodlawn, Sr., 6-1, 190

DB: Joshua Johnson Jr., Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170

4A/3A North Coach of the Year: Patrick Nixon, Mergenthaler Vo-Tech

Class 4A/3A South

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Matt Larsen, Sherwood, Jr., 6-2, 175

RB: AJ Lopez, Sherwood, Sr., 6-1, 225 

RB: Frankie Saunders, Sherwood, Jr., 6-0, 190

OL: Alex Acuna, John F. Kennedy, Sr., 5-8, 260

OL: E.J. Dankwa, Sherwood, Sr., 6-2, 230

OL: Brayan Paz-Calderon, Oxon Hill, Sr., 6-1, 285

OL: Chris Smith, Sherwood, Sr., 6-3, 245

OL: Maleek Thornhill, Oxon Hill, Sr., 6-3, 240

WR: Kyre Grayes, Oxon Hill, Sr., 6-0, 175

WR: Aidyn Thomasson, Springbrook, Sr., 5-10, 165

WR: Marc Williams Jr., John F. Kennedy, Sr., 5-6, 150

WR: Jack Wills, Walt Whitman, Jr., 6-2, 185

QB/ATH: Amir Elder, Oxon Hill, Jr., 6-0, 170

PK: Jason Williams, Oxon Hill, Sr., 5-11, 170

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Tyrone Cunningham, Potomac, So., 6-1, 265

DL: Arthur Cutler II, Oxon Hill, Sr., 6-1, 245

DL: Jaylen Mahoney, Sherwood, Sr., 6-1, 285

DL: Jefferson Serkfem, Sherwood, Sr., 6-2, 245, Richmond

LB: Tommy Hanrahan, Sherwood, Sr., 6-0, 190

LB: Malik Shraim, Walt Whitman, Jr., 5-10, 175

DB: Michael Ayodije, Oxon Hill, Jr., 6-0, 170

DB: Tyler Diggs, Oxon Hill, Jr., 5-10, 165

DB: Stephon Garcia, Potomac, Sr., 5-10, 175

DB: Jayden Gales, John F. Kennedy, Sr., 5-10, 180

DB: Jayden Sellman, Sherwood, So., 5-9, 175

ATH: Macari Perry, Potomac, Sr., 5-10, 175

KR: Adrian Hamilton, Sherwood, Sr., 5-11, 145

KR: Cameron Hyman, Potomac, Jr., 5-10, 150

4A/3A South Coach of the Year: Pat Cilento, Sherwood

Class 4A/3A East

OFFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

QB: Kyler Ferriera, North Point, Sr., 5-11, 200

RB: Meech Jones, Old Mill, Sr., 5-10, 180

RB: Sean McFadden, North Point, Sr., 5-10, 160

RB: Naseem Tention, Arundel, Sr., 5-11, 190

OL: Brandon Berzins, Great Mills, Sr., 6-3, 305

OL: Austyn Bunn, Old Mill, Sr., 6-5, 270

OL: Isaiah Fox, Arundel, Sr., 6-2, 270

OL: Blake Gonzalez, Crofton, Jr., 

OL: Jayden Proctor, North Point, Sr., 6-5, 305

WR: Jonathan Coleman, Arundel, Sr., 5-11, 175

WR: Mckai Minor, Great Mills, Jr., 6-3, 200

WR: Jayvion Watson, North Point, Sr., 5-10, 180

ATH: Ryan Shawky, Leonardtown, Sr., 5-8, 175

PK: Gavin Fetty, Severna Park, Sr., 6-2, 175

DEFENSE

Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)

DL: Amadiobi Anyanwu, Old Mill, Sr., 6-1, 270

DL: Noah Croghan, Severna Park, Sr., 6-2, 190

DL: Saeed Jordan, Crofton, Jr., 5-11, 205

DL: Robert Manning, Old Mill, So., 6-3, 220

DL: Justin Tinch, North Point, So., 5-10, 220

LB: Lawtrell Bowlding, North Point, Jr., 6-1, 190

LB: Kaylb Dodson, Severn Run, Jr., 6-1, 210

LB: Brey'ent Loving-Adkins, Old Mill, Sr., 5-10, 195

LB: Travon Pinkney, Old Mill, Sr., 5-11, 195

LB: Damari Riley, Great Mills, Sr., 5-9, 180

DB: Nyjae Colbert, Old Mill, Sr., 6-1, 170

DB: Jordan Taylor, North Point, Sr., 6-0, 180

DB: Makel Wilder, Old Mill, Sr., 6-2, 190

P: Christian Solomon, North Point, Sr., 5-10, 150

4A/3A East Coach of the Year: Joey Hall, Old Mill

SHELDON SHEALER

Sheldon Shealer is an award-winning sports journalist with more than 30 years of state and national high school sports coverage, which includes creating the Maryland high school football media state rankings and state records. His previous stops include editor positions with ESPN, Student Sports, The Frederick News-Post, and Hagerstown Herald-Mail, and time as a reporter with The Washington Post. He is also a professor of sports journalism at Mount St. Mary's University and a PhD candidate at Penn State University. He began contributing to High School On SI in 2025.

