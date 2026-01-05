Revealing the 2025 Maryland All-Region Teams for MPSSAA Class 4A/3A
High School On SI and Maryland Prep Football, in partnership with coaches and media from around the state, is excited to reveal the 2025 Maryland All-Region Football Teams for MPSSAA Class 4A-3A.
The Class 4A, 3A, 2A, 2A-1A, and 1A will also be announced this week, along with our All-State teams for each public school classification and each private school division, as well as our Consensus All-State team.
Class 4A/3A West
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Blake Willingham, Marriotts Ridge, Jr., 6-3, 170
RB: Josiah Davis, South Hagerstown, Sr., 5-8, 180
RB: Josh Reid, Thomas Wootton, Sr., 5-10, 180
RB: Caleb Smallwood, Magruder, So., 5-9, 175
OL: TJ Fitch, Urbana, Sr., 6-0, 310
OL: Josh Kim, Marriotts Ridge, Jr., 6-3, 210
OL: Cade Mahaney, Urbana, Sr., 6-3, 240
OL: Dilan Serrano-Campos, Magruder, Sr., 6-4, 275
OL: Joey Winebrenner, Marriotts Ridge, Sr., 5-10, 230
WR: Dyvae Ambush, Thomas Johnson, Jr., 5-11, 155
WR: Paul Huff, Frederick, Sr., 6-1, 170
WR: Emanjuel Williams, Marriotts Ridge, Jr., 5-9, 155
TE: Cayden Fricke, Marriotts Ridge, Sr., 6-4, 230
ATH: Rodney Butler, Marriotts Ridge, Jr., 5-6, 150
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Jude Ampofo, Thomas Wootton, Jr., 5-11, 235
DL: Eli Bempah, Frederick, Sr., 6-4, 215
DL: Thomas Coates, Urbana, Sr., 6-2, 290
DL: Logan Hammond, South Hagerstown, Sr., 6-2, 195
DL: Hunter Hirai, Urbana, Jr., 6-2, 210
LB: Yusuf Azamy, Marriotts Ridge, Sr., 5-9, 180
LB: Dominic Funkhouser, Marriotts Ridge, Sr., 5-10, 170
LB: Tavon Harris, South Hagerstown, Sr., 6-0, 165
LB: Grant McGraw, Thomas Wootton, Sr., 6-0, 185
LB: Ian Tumi, Frederick, Sr., 5-11, 190
DB: Cory Martin, Frederick, Sr., 6-2, 160
DB: Jayden Sharper, Urbana, Jr., 5-9, 145
DB: Jeremiah Welch, South Hagerstown, Sr.,
P/PK: Kiegan Rupinta, Urbana, Jr., 5-11, 180
4A/3A West Coach of the Year: James Holzman, Marriotts Ridge
Class 4A/3A North
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Jaylin Solomon, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 180
RB: Kaden Foster, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 205
RB: Noah Williams, Perry Hall, Sr., 6-0, 180
OL: Blayre Crosby, Woodlawn, Jr., 6-4, 315
OL: Liam Harrington, Parkville, Jr., 6-0, 235
OL: Davon Lightner, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-11, 285
OL: Devon Thompson Jr., Kenwood, Sr., 5-11, 285
OL: Jerrod Wilson, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-1, 320
WR: Tywon Baker, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170
WR: Leighton Curtis, Mergenthaler Vo-Tech, Jr., 6-0, 185
WR: Jesse Faulkner, Dulaney, Sr., 5-11, 170
WR: Brandon Jefferson, Mergenthaler Vo-Tech, So., 6-1, 180
QB/ATH: Joey Albrecht, Perry Hall, Jr., 5-11, 165
P/PK: Mario Garcia Vigil, Perry Hall, Jr., 6-0, 215
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Samuel Boakai III, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 255
DL: Brian Guerrero, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-2, 230
DL: Kamron Leonard, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 185
DL: Ayden McCain, Perry Hall, Sr., 6-4, 310
DL: Cam Scroggins, Parkville, Sr., 6-5, 205
LB: Tyler Cuffie, Mergenthaler Vo-Tech, Jr., 6-2, 215
LB: Khadea McDonald, Mergenthaler Vo-Tech, Jr., 6-1, 190
LB: Charles Minnis, Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 6-0, 210
LB: Jai Nettles, Dulaney, Sr., 6-2, 175
LB: Cameron Scott, Perry Hall, Jr., 5-10, 185
LB: Brendon Taylor, Dulaney, Sr., 5-8, 190
DB: Melvin Curry, Perry Hall, Jr., 5-8, 150
DB: James Gamble, Woodlawn, Sr., 6-1, 190
DB: Joshua Johnson Jr., Mergenthaler Vo-Tech, Sr., 5-10, 170
4A/3A North Coach of the Year: Patrick Nixon, Mergenthaler Vo-Tech
Class 4A/3A South
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Matt Larsen, Sherwood, Jr., 6-2, 175
RB: AJ Lopez, Sherwood, Sr., 6-1, 225
RB: Frankie Saunders, Sherwood, Jr., 6-0, 190
OL: Alex Acuna, John F. Kennedy, Sr., 5-8, 260
OL: E.J. Dankwa, Sherwood, Sr., 6-2, 230
OL: Brayan Paz-Calderon, Oxon Hill, Sr., 6-1, 285
OL: Chris Smith, Sherwood, Sr., 6-3, 245
OL: Maleek Thornhill, Oxon Hill, Sr., 6-3, 240
WR: Kyre Grayes, Oxon Hill, Sr., 6-0, 175
WR: Aidyn Thomasson, Springbrook, Sr., 5-10, 165
WR: Marc Williams Jr., John F. Kennedy, Sr., 5-6, 150
WR: Jack Wills, Walt Whitman, Jr., 6-2, 185
QB/ATH: Amir Elder, Oxon Hill, Jr., 6-0, 170
PK: Jason Williams, Oxon Hill, Sr., 5-11, 170
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Tyrone Cunningham, Potomac, So., 6-1, 265
DL: Arthur Cutler II, Oxon Hill, Sr., 6-1, 245
DL: Jaylen Mahoney, Sherwood, Sr., 6-1, 285
DL: Jefferson Serkfem, Sherwood, Sr., 6-2, 245, Richmond
LB: Tommy Hanrahan, Sherwood, Sr., 6-0, 190
LB: Malik Shraim, Walt Whitman, Jr., 5-10, 175
DB: Michael Ayodije, Oxon Hill, Jr., 6-0, 170
DB: Tyler Diggs, Oxon Hill, Jr., 5-10, 165
DB: Stephon Garcia, Potomac, Sr., 5-10, 175
DB: Jayden Gales, John F. Kennedy, Sr., 5-10, 180
DB: Jayden Sellman, Sherwood, So., 5-9, 175
ATH: Macari Perry, Potomac, Sr., 5-10, 175
KR: Adrian Hamilton, Sherwood, Sr., 5-11, 145
KR: Cameron Hyman, Potomac, Jr., 5-10, 150
4A/3A South Coach of the Year: Pat Cilento, Sherwood
Class 4A/3A East
OFFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
QB: Kyler Ferriera, North Point, Sr., 5-11, 200
RB: Meech Jones, Old Mill, Sr., 5-10, 180
RB: Sean McFadden, North Point, Sr., 5-10, 160
RB: Naseem Tention, Arundel, Sr., 5-11, 190
OL: Brandon Berzins, Great Mills, Sr., 6-3, 305
OL: Austyn Bunn, Old Mill, Sr., 6-5, 270
OL: Isaiah Fox, Arundel, Sr., 6-2, 270
OL: Blake Gonzalez, Crofton, Jr.,
OL: Jayden Proctor, North Point, Sr., 6-5, 305
WR: Jonathan Coleman, Arundel, Sr., 5-11, 175
WR: Mckai Minor, Great Mills, Jr., 6-3, 200
WR: Jayvion Watson, North Point, Sr., 5-10, 180
ATH: Ryan Shawky, Leonardtown, Sr., 5-8, 175
PK: Gavin Fetty, Severna Park, Sr., 6-2, 175
DEFENSE
Pos.: Name, School, Grade, Hgt., Wgt., Commitment (if applies)
DL: Amadiobi Anyanwu, Old Mill, Sr., 6-1, 270
DL: Noah Croghan, Severna Park, Sr., 6-2, 190
DL: Saeed Jordan, Crofton, Jr., 5-11, 205
DL: Robert Manning, Old Mill, So., 6-3, 220
DL: Justin Tinch, North Point, So., 5-10, 220
LB: Lawtrell Bowlding, North Point, Jr., 6-1, 190
LB: Kaylb Dodson, Severn Run, Jr., 6-1, 210
LB: Brey'ent Loving-Adkins, Old Mill, Sr., 5-10, 195
LB: Travon Pinkney, Old Mill, Sr., 5-11, 195
LB: Damari Riley, Great Mills, Sr., 5-9, 180
DB: Nyjae Colbert, Old Mill, Sr., 6-1, 170
DB: Jordan Taylor, North Point, Sr., 6-0, 180
DB: Makel Wilder, Old Mill, Sr., 6-2, 190
P: Christian Solomon, North Point, Sr., 5-10, 150
4A/3A East Coach of the Year: Joey Hall, Old Mill
