Ohio High School Football Schedule, Scores & Live Updates (OHSAA) — September 18
The 2026 Ohio high school football season continues on September 18 with more than 325 OHSAA games on the slate for Friday night.
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Ohio High School Football Scores, Results, Live Updates - September 18
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Full Ohio High School Football Scoreboard - September 18
There are 333 high school football games in Ohio on Friday, September 18, 2026.
The first game, Glenville vs. Rhodes, starts at 4 p.m.
There are 20 games that feature ranked teams, highlighted by a powerhouse showdown with Washington Massillon vs. St. Edward at 7 p.m.
Other big ranked matchups include Lakota West vs. Princeton, Pickerington North vs. Olentangy Orange, and Archbishop Moeller vs. St. Xavier.
John Adams vs. John F. Kennedy — 4 p.m.
Glenville vs. Rhodes — 4 p.m.
Start vs. Waite — 6 p.m.
Meadowdale vs. Cincinnati College Prep Academy — 6:30 p.m.
Hughes vs. Clark Montessori — 6:30 p.m.
Trotwood-Madison vs. Taft — 6:30 p.m.
Washington vs. Shroder Paideia Academy — 6:30 p.m.
St. Xavier vs. Elder — 7 p.m.
Plymouth vs. Sebring McKinley — 7 p.m.
St. Francis de Sales vs. St. Mary's Prep — 7 p.m.
North Oakland vs. Gibsonburg — 7 p.m.
Cory-Rawson vs. Hardin Northern — 7 p.m.
Covington vs. Riverside — 7 p.m.
Pandora-Gilboa vs. Leipsic — 7 p.m.
Upper Sandusky vs. Mohawk — 7 p.m.
Wapakoneta vs. Memorial — 7 p.m.
Wynford vs. Hopewell-Loudon — 7 p.m.
Brookside vs. Keystone — 7 p.m.
Cedarville vs. Triad — 7 p.m.
Woodmore vs. Columbiana — 7 p.m.
Upper Scioto Valley vs. Waynesfield-Goshen — 7 p.m.
Salem vs. Beaver Local — 7 p.m.
Trimble vs. Shenandoah — 7 p.m.
Ontario vs. Galion — 7 p.m.
Shawnee vs. Celina — 7 p.m.
Versailles vs. Fort Recovery — 7 p.m.
Black River vs. Columbia — 7 p.m.
Preble Shawnee vs. Arcanum — 7 p.m.
Bellaire vs. Cambridge — 7 p.m.
Edison vs. Norwalk — 7 p.m.
Deer Park vs. Finneytown — 7 p.m.
Swanton vs. Delta — 7 p.m.
St. John's vs. New Bremen — 7 p.m.
Goshen vs. Blanchester — 7 p.m.
Bethel vs. Miami East — 7 p.m.
Circleville vs. McClain — 7 p.m.
Firestone vs. Maple Heights — 7 p.m.
Cardington-Lincoln vs. Fredericktown — 7 p.m.
Martins Ferry vs. Harrison Central — 7 p.m.
Franklin vs. Carlisle — 7 p.m.
National Trail vs. Dixie — 7 p.m.
Elida vs. Ottawa-Glandorf — 7 p.m.
Oak Harbor vs. Otsego — 7 p.m.
Notre Dame vs. Chesapeake — 7 p.m.
Oberlin vs. Firelands — 7 p.m.
Northwest vs. Canton South — 7 p.m.
New Miami vs. Dayton Christian — 7 p.m.
Wyoming vs. Taylor — 7 p.m.
Xenia vs. Sidney — 7 p.m.
Columbus Grove vs. Spencerville — 7 p.m.
Lake vs. Rossford — 7 p.m.
Philo vs. West Muskingum — 7 p.m.
Shaker Heights vs. Brunswick — 7 p.m.
Tuscarawas Valley vs. East Canton — 7 p.m.
Granville vs. Lakewood — 7 p.m.
Wickliffe vs. Beachwood — 7 p.m.
Mt. Healthy vs. Bishop Fenwick — 7 p.m.
Buckeye vs. Lakewood — 7 p.m.
Vinton County vs. Athens — 7 p.m.
Williamsburg vs. Hillsboro — 7 p.m.
Notre Dame-Cathedral Latin vs. Bedford — 7 p.m.
West Carrollton vs. Piqua — 7 p.m.
Willard vs. Seneca East — 7 p.m.
Sandusky Central Catholic vs. Windham — 7 p.m.
Western Brown vs. Miami Trace — 7 p.m.
Orange vs. West Geauga — 7 p.m.
Canfield vs. East — 7 p.m.
Mansfield Senior vs. New Philadelphia — 7 p.m.
Bowsher vs. Northwood — 7 p.m.
Monroeville vs. New London — 7 p.m.
Jackson vs. Green — 7 p.m.
Amanda-Clearcreek vs. Hamilton Township — 7 p.m.
Bluffton vs. Jefferson — 7 p.m.
Columbus Academy vs. Worthington Christian — 7 p.m.
Fort Frye vs. Grandview Heights — 7 p.m.
East Knox vs. Loudonville — 7 p.m.
Catholic Central vs. Buckeye Local — 7 p.m.
Girard vs. Garaway — 7 p.m.
South Central vs. Crestview — 7 p.m.
Waynesville vs. Oakwood — 7 p.m.
Nelsonville-York vs. Waterford — 7 p.m.
Buckeye Trail vs. Ridgewood — 7 p.m.
Belpre vs. Green — 7 p.m.
Lakota West vs. Princeton — 7 p.m.
Riverdale vs. McComb — 7 p.m.
Wauseon vs. Patrick Henry — 7 p.m.
Cardinal Stritch vs. Sebring McKinley — 7 p.m.
Archbold vs. Evergreen — 7 p.m.
Colonel Crawford vs. Carey — 7 p.m.
North Olmsted vs. Westlake — 7 p.m.
Northland vs. East — 7 p.m.
Lakota East vs. Hamilton — 7 p.m.
Liberty Union vs. Logan Elm — 7 p.m.
Stebbins vs. Greenville — 7 p.m.
Manchester vs. Vanlue — 7 p.m.
Calvert vs. Lucas — 7 p.m.
Madison Senior vs. Brookville — 7 p.m.
Western Hills vs. North College Hill — 7 p.m.
Oak Hill vs. South Gallia — 7 p.m.
Eastern vs. Southern — 7 p.m.
Tuslaw vs. Triway — 7 p.m.
Rocky River vs. Valley Forge — 7 p.m.
West Branch vs. Marlington — 7 p.m.
North Baltimore vs. Elgin — 7 p.m.
Portsmouth vs. Dawson-Bryant — 7 p.m.
Madison vs. South — 7 p.m.
Defiance vs. Van Wert — 7 p.m.
Claymont vs. Marietta — 7 p.m.
Fayetteville-Perry vs. Lockland — 7 p.m.
Fairfield Christian Academy vs. Symmes Valley — 7 p.m.
Greenon vs. West Liberty-Salem — 7 p.m.
Fairland vs. Gallia Academy — 7 p.m.
Mechanicsburg vs. Greeneview — 7 p.m.
St. Clairsville vs. East Liverpool — 7 p.m.
Reading vs. Madeira — 7 p.m.
Millersport vs. Berne Union — 7 p.m.
Mt. Gilead vs. Danville — 7 p.m.
Caldwell vs. Newcomerstown — 7 p.m.
Ashland vs. Dover — 7 p.m.
Valley Christian vs. Wellsville — 7 p.m.
Cincinnati Hills Christian Academy vs. Aiken — 7 p.m.
Huntington vs. Piketon — 7 p.m.
Fairbanks vs. Southeastern Local — 7 p.m.
Clermont Northeastern vs. Cincinnati Country Day — 7 p.m.
Bethel-Tate vs. Batavia — 7 p.m.
John Hay vs. Gilmour Academy — 7 p.m.
Perkins vs. Bellevue — 7 p.m.
Ridgemont vs. Ridgedale — 7 p.m.
Clinton-Massie vs. Monroe — 7 p.m.
Butler vs. Tippecanoe — 7 p.m.
Genoa Area vs. Maumee — 7 p.m.
Westerville North vs. Hayes — 7 p.m.
Logan vs. Newark — 7 p.m.
Upper Arlington vs. Marysville — 7 p.m.
Lorain vs. Cleveland Heights — 7 p.m.
Little Miami vs. Lebanon — 7 p.m.
Licking Heights vs. Northridge — 7 p.m.
Eastern vs. Warren — 7 p.m.
Bucyrus vs. Buckeye Central — 7 p.m.
Morgan vs. Tri-Valley — 7 p.m.
Arlington vs. Elmwood — 7 p.m.
Kenston vs. Brecksville-Broadview Heights — 7 p.m.
Perry vs. McKinley — 7 p.m.
Marion Harding vs. River Valley — 7 p.m.
Orrville vs. Fairless — 7 p.m.
Pickerington North vs. Olentangy Orange — 7 p.m.
Holy Name vs. Cleveland Central Catholic — 7 p.m.
Roger Bacon vs. Bishop Ready — 7 p.m.
Bexley vs. Whetstone — 7 p.m.
Valley vs. Wheelersburg — 7 p.m.
New Lexington vs. Coshocton — 7 p.m.
John Glenn vs. Meadowbrook — 7 p.m.
Port Clinton vs. Clyde — 7 p.m.
Buckeye Valley vs. Bishop Hartley — 7 p.m.
Strongsville vs. Euclid — 7 p.m.
Crestview vs. Southeast — 7 p.m.
Struthers vs. South Range — 7 p.m.
Howland vs. Carrollton — 7 p.m.
Ross vs. Findlay — 7 p.m.
Washington Massillon vs. St. Edward — 7 p.m.
Twinsburg vs. Aurora — 7 p.m.
Alexander vs. Wellston — 7 p.m.
Highland vs. Medina — 7 p.m.
Olentangy Berlin vs. Westerville Central — 7 p.m.
Van Buren vs. Arcadia — 7 p.m.
St. Henry vs. Parkway — 7 p.m.
Wayne Trace vs. Paulding — 7 p.m.
Boardman vs. Cuyahoga Valley Christian Academy — 7 p.m.
Memorial vs. Lowellville — 7 p.m.
Springfield vs. Waterloo — 7 p.m.
Lakeview vs. McKinley — 7 p.m.
Antwerp vs. Edgerton — 7 p.m.
Carroll vs. Talawanda — 7 p.m.
Elyria vs. North Ridgeville — 7 p.m.
Dublin Scioto vs. Worthington Kilbourne — 7 p.m.
Wooster vs. Lexington — 7 p.m.
Clay vs. Liberty-Benton — 7 p.m.
Garfield Heights vs. Villa Angela-St. Joseph — 7 p.m.
Garfield vs. Champion — 7 p.m.
Kenton Ridge vs. Northwestern — 7 p.m.
Fisher Catholic vs. Bishop Rosecrans — 7 p.m.
Woodward vs. Northwest — 7 p.m.
Woodridge vs. Ravenna — 7 p.m.
Canal Winchester vs. Pickerington Central — 7 p.m.
Archbishop Alter vs. Bellbrook — 7 p.m.
Steubenville vs. Indian Valley — 7 p.m.
Withrow vs. Archbishop McNicholas — 7 p.m.
KIPP Columbus vs. Whitehall-Yearling — 7 p.m.
Pleasant vs. Clear Fork — 7 p.m.
Southview vs. Perrysburg — 7 p.m.
Benedictine vs. Lake Catholic — 7 p.m.
Lima Central Catholic vs. Allen East — 7 p.m.
Hillsdale vs. Smithville — 7 p.m.
La Salle vs. Badin — 7 p.m.
East Tech vs. Westland — 7 p.m.
Kenton vs. Bath — 7 p.m.
Tecumseh vs. Benjamin Logan — 7 p.m.
Northwest vs. Minford — 7 p.m.
Northview vs. Napoleon — 7 p.m.
Olentangy vs. Olentangy Liberty — 7 p.m.
Avon vs. Olmsted Falls — 7 p.m.
Edgewood vs. Chaminade Julienne — 7 p.m.
Big Walnut vs. Westerville South — 7 p.m.
Holgate vs. Danbury — 7 p.m.
Milford vs. West Clermont — 7 p.m.
Springfield vs. Whitmer — 7 p.m.
Independence vs. Trinity — 7 p.m.
Ayersville vs. Fairview — 7 p.m.
Vermilion vs. Sandusky — 7 p.m.
Northmor vs. Centerburg — 7 p.m.
Kings vs. Anderson — 7 p.m.
Liberty Center vs. Bryan — 7 p.m.
Strasburg-Franklin vs. Shadyside — 7 p.m.
Alliance vs. Minerva — 7 p.m.
Anna vs. Marion Local — 7 p.m.
Turpin vs. Loveland — 7 p.m.
Norwayne vs. Waynedale — 7 p.m.
Coldwater vs. Minster — 7 p.m.
Margaretta vs. St. Thomas Aquinas — 7 p.m.
Ada vs. Perry — 7 p.m.
Indian Hill vs. Mariemont — 7 p.m.
Purcell Marian vs. New Richmond — 7 p.m.
Revere vs. Copley — 7 p.m.
Tinora vs. Hicksville — 7 p.m.
Richmond Heights vs. Brush — 7 p.m.
Louisville vs. Hoover — 7 p.m.
Anthony Wayne vs. Bowling Green — 7 p.m.
Rootstown vs. Chagrin Falls — 7 p.m.
Maysville vs. Crooksville — 7 p.m.
Mathews vs. Leetonia — 7 p.m.
Northmont vs. Springboro — 7 p.m.
Solon vs. Stow-Munroe Falls — 7 p.m.
Fairborn vs. Troy — 7 p.m.
Middletown vs. Colerain — 7 p.m.
Ansonia vs. Tri-Village — 7 p.m.
Ottawa Hills vs. Toledo Christian — 7 p.m.
Hilliard Bradley vs. Thomas Worthington — 7 p.m.
St. John's Jesuit vs. Central Catholic — 7 p.m.
Fairmont vs. Wayne — 7 p.m.
Dublin Jerome vs. New Albany — 7 p.m.
Hilliard Davidson vs. Central Crossing — 7 p.m.
Springfield vs. Centerville — 7 p.m.
Berea-Midpark vs. Midview — 7 p.m.
Beavercreek vs. Miamisburg — 7 p.m.
Miller vs. Grove City Christian — 7 p.m.
Cardinal Gibbons vs. Archbishop Hoban — 7 p.m.
Hudson vs. Nordonia — 7 p.m.
River vs. Cameron — 7 p.m.
Manchester vs. Coventry — 7 p.m.
Jonathan Alder vs. Shawnee — 7 p.m.
Liberty vs. Brookfield — 7 p.m.
Streetsboro vs. Roosevelt — 7 p.m.
Jefferson Area vs. Geneva — 7 p.m.
Catholic Central vs. West Jefferson — 7 p.m.
Franklin Heights vs. St. Charles — 7 p.m.
Elyria Catholic vs. St. Vincent-St. Mary — 7 p.m.
Waverly vs. Portsmouth West — 7 p.m.
Bellefontaine vs. Indian Lake — 7 p.m.
Ursuline vs. Harding — 7 p.m.
London vs. Graham Local — 7 p.m.
Lakota vs. Crestline — 7 p.m.
Northeastern vs. Madison Plains — 7 p.m.
Edgewood vs. Lakeside — 7 p.m.
Zane Trace vs. Adena — 7 p.m.
Grove City vs. Dublin Coffman — 7 p.m.
Eaton vs. Valley View — 7 p.m.
Mississinawa Valley vs. Twin Valley South — 7 p.m.
Tallmadge vs. Norton — 7 p.m.
Mogadore vs. North — 7 p.m.
Tri-County North vs. Bradford — 7 p.m.
Tuscarawas Central Catholic vs. Federal Hocking — 7 p.m.
Malvern vs. Sandy Valley — 7 p.m.
Ellet vs. Shaw — 7 p.m.
River View vs. Sheridan — 7 p.m.
Conneaut vs. Kirtland — 7 p.m.
Wellington vs. Clearview — 7 p.m.
McDonald vs. Western Reserve — 7 p.m.
Canton Central Catholic vs. Cardinal — 7 p.m.
Chillicothe vs. Wilmington — 7 p.m.
Madonna vs. Conotton Valley — 7 p.m.
Zanesville vs. Utica — 7 p.m.
Cuyahoga Falls vs. Field — 7 p.m.
Mineral Ridge vs. Jackson-Milton — 7 p.m.
Fostoria vs. Eastwood — 7 p.m.
Harvest Prep vs. Bishop Watterson — 7 p.m.
Fairfield vs. Sycamore — 7 p.m.
Rogers vs. Lima Senior — 7 p.m.
Lisbon Anderson vs. United — 7 p.m.
Hawken vs. Perry — 7 p.m.
Barberton vs. Mayfield — 7 p.m.
Johnstown-Monroe vs. Licking Valley — 7 p.m.
Crestwood vs. Berkshire — 7 p.m.
South Point vs. Rock Hill — 7 p.m.
Hubbard vs. Poland Seminary — 7 p.m.
St. Bernard-Elmwood Place vs. Norwood — 7 p.m.
North Central vs. Whiteford — 7 p.m.
Garfield vs. Padua Franciscan — 7 p.m.
Teays Valley vs. Reynoldsburg — 7 p.m.
Magnolia vs. Bridgeport — 7 p.m.
Ironton vs. Jackson — 7 p.m.
Rittman vs. Chippewa — 7 p.m.
Newton Falls vs. LaBrae — 7 p.m.
Bloom-Carroll vs. Fairfield Union — 7 p.m.
Shelby vs. Highland — 7 p.m.
Cuyahoga Heights vs. Fairview — 7 p.m.
Lincoln vs. Hilliard Darby — 7 p.m.
John Marshall vs. St. Ignatius — 7 p.m.
Milton-Union vs. Northridge — 7 p.m.
North vs. Chardon — 7 p.m.
Indian Creek vs. Brooke — 7 p.m.
Paint Valley vs. Southeastern — 7 p.m.
River Valley vs. Meigs — 7 p.m.
West Holmes vs. Madison Comprehensive — 7 p.m.
Walnut Hills vs. Winton Woods — 7 p.m.
Edison vs. Weir — 7 p.m.
River Rouge vs. St. Francis DeSales — 7 p.m.
Southern vs. East Palestine — 7 p.m.
Groveport-Madison vs. Lancaster — 7 p.m.
Crestview vs. Fort Loramie — 7 p.m.
Columbian vs. Huron — 7 p.m.
Unioto vs. Westfall — 7 p.m.
Northwestern vs. Dalton — 7 p.m.
Urbana vs. North Union — 7 p.m.
Harrison vs. Ross — 7 p.m.
Oak Glen vs. Toronto — 7 p.m.
Wadsworth vs. North Royalton — 7 p.m.
Summit Country Day vs. Miami Valley Christian Academy — 7 p.m.
Newark Catholic vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Butler vs. Austintown-Fitch — 7 p.m.
Archbishop Moeller vs. St. Xavier — 7 p.m.
Normandy vs. Bay — 7 p.m.
GlenOak vs. Lake — 7 p.m.
Mentor vs. Riverside — 7 p.m.
Full Ohio High School Football Scoreboard - September 18
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.