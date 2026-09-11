Ohio High School Football Schedule, Scores & Live Updates (OHSAA) — September 11
The 2026 Ohio high school football season continues on September 11 with more than 330 OHSAA games on the slate for Friday night.
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Ohio High School Football Scores, Results, Live Updates - September 11
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Full Ohio High School Football Scoreboard - September 11
There are 333 high school football games in Ohio on Friday, September 11, 2026.
There are 21 games featuring ranked teams, highlighted by Glenville vs. Bishop Watterson and Olentangy East vs. Lincoln Golden. Both games begin at 7 p.m.
John Marshall vs. John F. Kennedy — 3:30 p.m.
East Tech vs. John Hay — 4 p.m.
John Adams vs. Rhodes — 4 p.m.
Windham vs. Holgate — 6 p.m.
Waite vs. Rogers — 6 p.m.
Woodward vs. Bowsher — 6 p.m.
Christ Presbyterian Academy vs. Archbishop Moeller — 6 p.m.
Jefferson Township vs. Shroder Paideia Academy — 6:30 p.m.
Expression Prep vs. Notre Dame — 7 p.m.
Southview vs. Findlay — 7 p.m.
Canisius vs. Washington Massillon — 7 p.m.
McClain vs. East Clinton — 7 p.m.
Zanesville vs. Garaway — 7 p.m.
Van Wert vs. Celina — 7 p.m.
Morgan vs. West Muskingum — 7 p.m.
Ottawa-Glandorf vs. Wapakoneta — 7 p.m.
Newcomerstown vs. Utica — 7 p.m.
Licking Valley vs. Lakewood — 7 p.m.
Upper Sandusky vs. Carey — 7 p.m.
Wellston vs. Trimble — 7 p.m.
Fort Recovery vs. St. John's — 7 p.m.
Fredericktown vs. Danville — 7 p.m.
Clinton-Massie vs. Blanchester — 7 p.m.
Delta vs. Archbold — 7 p.m.
Gibsonburg vs. McComb — 7 p.m.
Elida vs. Kenton — 7 p.m.
Troy vs. Piqua — 7 p.m.
Williamsburg vs. Portsmouth West — 7 p.m.
Northwest vs. Triway — 7 p.m.
Paulding vs. Antwerp — 7 p.m.
Parkway vs. Minster — 7 p.m.
Lakeview vs. South Range — 7 p.m.
St. Henry vs. Anna — 7 p.m.
Heath vs. Washington — 7 p.m.
St. Francis DeSales vs. Villa Angela-St. Joseph — 7 p.m.
Oakwood vs. Eaton — 7 p.m.
Steele vs. Berea-Midpark — 7 p.m.
Athens vs. Alexander — 7 p.m.
Van Buren vs. Ada — 7 p.m.
Ross vs. Wilmington — 7 p.m.
Newark Catholic vs. Worthington Christian — 7 p.m.
Sand Creek vs. North Central — 7 p.m.
Firelands vs. Brookside — 7 p.m.
Evergreen vs. Wauseon — 7 p.m.
Patrick Henry vs. Bryan — 7 p.m.
Mason vs. Lakota East — 7 p.m.
Toledo Christian vs. Vanlue — 7 p.m.
Crestview vs. New London — 7 p.m.
Fairview vs. Hicksville — 7 p.m.
Fairland vs. Rock Hill — 7 p.m.
Allen East vs. Bluffton — 7 p.m.
Batavia vs. Miami Trace — 7 p.m.
Clear Fork vs. Ontario — 7 p.m.
Dixie vs. Preble Shawnee — 7 p.m.
New Bremen vs. Coldwater — 7 p.m.
LaBrae vs. Garfield — 7 p.m.
Thurgood Marshall vs. Woodward — 7 p.m.
Girard vs. Struthers — 7 p.m.
East Knox vs. Centerburg — 7 p.m.
Fairfield Union vs. Logan Elm — 7 p.m.
Marion Local vs. Versailles — 7 p.m.
Waterford vs. Fort Frye — 7 p.m.
Loudonville vs. Mt. Gilead — 7 p.m.
Mansfield Senior vs. West Holmes — 7 p.m.
Warren vs. Hillsboro — 7 p.m.
Elgin vs. Woodmore — 7 p.m.
Gallia Academy vs. Portsmouth — 7 p.m.
Howland vs. West Branch — 7 p.m.
Memorial vs. Defiance — 7 p.m.
Nelsonville-York vs. River Valley — 7 p.m.
Ursuline vs. East — 7 p.m.
Cardington-Lincoln vs. Northmor — 7 p.m.
Caldwell vs. Monroe Central — 7 p.m.
Northwood vs. Edison — 7 p.m.
Centennial vs. Linden-McKinley — 7 p.m.
Circleville vs. Amanda-Clearcreek — 7 p.m.
Harvey vs. North — 7 p.m.
Whiteford vs. Hilltop — 7 p.m.
Calvert vs. Colonel Crawford — 7 p.m.
Goshen vs. Bethel-Tate — 7 p.m.
Southeastern Local vs. Northeastern — 7 p.m.
Winton Woods vs. Turpin — 7 p.m.
Ross vs. Whitmer — 7 p.m.
West Clermont vs. Kings — 7 p.m.
Pickerington Central vs. Logan — 7 p.m.
Buckeye Valley vs. Licking Heights — 7 p.m.
Springfield vs. Mineral Ridge — 7 p.m.
Anderson vs. Lebanon — 7 p.m.
Miami East vs. Covington — 7 p.m.
Bath vs. Shawnee — 7 p.m.
River Valley vs. Pleasant — 7 p.m.
John Glenn vs. River View — 7 p.m.
Oak Hills vs. Middletown — 7 p.m.
Otsego vs. Genoa Area — 7 p.m.
Elmwood vs. Arcadia — 7 p.m.
Harrison Central vs. Union Local — 7 p.m.
Nordonia vs. Highland — 7 p.m.
Roosevelt vs. Tallmadge — 7 p.m.
Tuscarawas Valley vs. Fairless — 7 p.m.
Seneca East vs. Hopewell-Loudon — 7 p.m.
Tri-Valley vs. Philo — 7 p.m.
Talawanda vs. Franklin — 7 p.m.
Deer Park vs. Reading — 7 p.m.
Reynoldsburg vs. Canal Winchester — 7 p.m.
Magnolia vs. River — 7 p.m.
Dublin Coffman vs. Pickerington North — 7 p.m.
Lake vs. Perry — 7 p.m.
North Union vs. Jonathan Alder — 7 p.m.
Fairfield Christian Academy vs. Fisher Catholic — 7 p.m.
Dawson-Bryant vs. Chesapeake — 7 p.m.
Troy Christian vs. Bethel — 7 p.m.
Buckeye Central vs. Wynford — 7 p.m.
East vs. Mifflin — 7 p.m.
Shenandoah vs. Buckeye Trail — 7 p.m.
Cory-Rawson vs. Waynesfield-Goshen — 7 p.m.
Indian Lake vs. London — 7 p.m.
Brecksville-Broadview Heights vs. Barberton — 7 p.m.
Wheelersburg vs. Northwest — 7 p.m.
Crooksville vs. New Lexington — 7 p.m.
Edgerton vs. Tinora — 7 p.m.
Coshocton vs. Meadowbrook — 7 p.m.
Port Clinton vs. Ottawa Hills — 7 p.m.
Fairfield vs. Colerain — 7 p.m.
Miami Valley Christian Academy vs. Western Hills — 7 p.m.
Southern vs. Green — 7 p.m.
Western Reserve vs. Mapleton — 7 p.m.
Hughes vs. Purcell Marian — 7 p.m.
Taylor vs. Mariemont — 7 p.m.
Martins Ferry vs. Edison — 7 p.m.
Malvern vs. Mogadore — 7 p.m.
Columbia vs. Wellington — 7 p.m.
Africentric Early College vs. Briggs — 7 p.m.
Firestone vs. St. Vincent-St. Mary — 7 p.m.
Geneva vs. Edgewood — 7 p.m.
National Trail vs. Mississinawa Valley — 7 p.m.
St. John vs. Crestline — 7 p.m.
West Jefferson vs. Cedarville — 7 p.m.
Bishop Ready vs. St. Charles — 7 p.m.
Anthony Wayne vs. Liberty-Benton — 7 p.m.
Newark vs. Groveport-Madison — 7 p.m.
Upper Scioto Valley vs. Ridgemont — 7 p.m.
Leipsic vs. Arlington — 7 p.m.
Northwestern vs. Tecumseh — 7 p.m.
Madison Comprehensive vs. Wooster — 7 p.m.
Bridgeport vs. Federal Hocking — 7 p.m.
Steubenville vs. Cardinal Mooney — 7 p.m.
Central Catholic vs. St. Francis de Sales — 7 p.m.
Lakewood vs. Rocky River — 7 p.m.
Taft vs. Mt. Healthy — 7 p.m.
Olmsted Falls vs. Elyria — 7 p.m.
Louisville vs. Boardman — 7 p.m.
Bradford vs. Arcanum — 7 p.m.
Canton Central Catholic vs. Ellet — 7 p.m.
Norton vs. Streetsboro — 7 p.m.
Xenia vs. West Carrollton — 7 p.m.
Sidney vs. Butler — 7 p.m.
Fayetteville-Perry vs. New Miami — 7 p.m.
Midview vs. Avon Lake — 7 p.m.
Westerville Central vs. Dublin Jerome — 7 p.m.
Marysville vs. Hilliard Bradley — 7 p.m.
Wyoming vs. Indian Hill — 7 p.m.
Twin Valley South vs. Tri-Village — 7 p.m.
Westerville South vs. Dublin Scioto — 7 p.m.
Bishop Rosecrans vs. Grove City Christian — 7 p.m.
Conotton Valley vs. Strasburg-Franklin — 7 p.m.
New Albany vs. Upper Arlington — 7 p.m.
Clay vs. Napoleon — 7 p.m.
Keystone vs. Oberlin — 7 p.m.
Ayersville vs. Wayne Trace — 7 p.m.
McDonald vs. Memorial — 7 p.m.
Western Reserve vs. Waterloo — 7 p.m.
Walnut Hills vs. Little Miami — 7 p.m.
Lima Central Catholic vs. Columbus Grove — 7 p.m.
Withrow vs. Harrison — 7 p.m.
Berkshire vs. Conneaut — 7 p.m.
Beaver Local vs. East Liverpool — 7 p.m.
Triad vs. Greenon — 7 p.m.
Thomas Worthington vs. Grove City — 7 p.m.
Huntington vs. Zane Trace — 7 p.m.
Columbiana vs. United — 7 p.m.
Bellevue vs. Norwalk — 7 p.m.
Archbishop McNicholas vs. Roger Bacon — 7 p.m.
Field vs. Woodridge — 7 p.m.
Miamisburg vs. Springfield — 7 p.m.
La Salle vs. Elder — 7 p.m.
Archbishop Alter vs. Trotwood-Madison — 7 p.m.
Oak Harbor vs. Fostoria — 7 p.m.
Shelby vs. Galion — 7 p.m.
Central Crossing vs. Olentangy — 7 p.m.
Brookfield vs. Champion — 7 p.m.
Manchester vs. Canton South — 7 p.m.
Maumee vs. Lake — 7 p.m.
Chillicothe vs. Hamilton Township — 7 p.m.
Sandy Valley vs. East Canton — 7 p.m.
Clearview vs. Black River — 7 p.m.
Cardinal vs. Leetonia — 7 p.m.
Eastwood vs. Rossford — 7 p.m.
Springfield vs. Waterloo — 7 p.m.
Sebring McKinley vs. Chalker — 7 p.m.
Sheridan vs. Maysville — 7 p.m.
Harvest Prep vs. Perkins — 7 p.m.
Tuslaw vs. Orrville — 7 p.m.
Jackson vs. Harding — 7 p.m.
Madison Senior vs. Dayton Christian — 7 p.m.
Lehman Catholic vs. Northridge — 7 p.m.
West Liberty-Salem vs. Catholic Central — 7 p.m.
Norwood vs. Summit Country Day — 7 p.m.
Riverdale vs. Pandora-Gilboa — 7 p.m.
Padua Franciscan vs. Sandusky — 7 p.m.
Kirtland vs. Rootstown — 7 p.m.
Symmes Valley vs. South Point — 7 p.m.
Alliance vs. Salem — 7 p.m.
Dover vs. Lexington — 7 p.m.
Whitehall-Yearling vs. Northland — 7 p.m.
Trinity vs. Wickliffe — 7 p.m.
East vs. Coventry — 7 p.m.
McKinley vs. Hubbard — 7 p.m.
Riverside vs. Milton-Union — 7 p.m.
Hamilton vs. Lakota West — 7 p.m.
Benjamin Logan vs. Bellefontaine — 7 p.m.
Bedford vs. Clyde — 7 p.m.
John Marshall vs. Bellaire — 7 p.m.
Carlisle vs. Valley View — 7 p.m.
Brooklyn vs. Cuyahoga Heights — 7 p.m.
Mt. Vernon vs. Johnstown-Monroe — 7 p.m.
Oak Hill vs. Minford — 7 p.m.
Lockland vs. Clermont Northeastern — 7 p.m.
Valley Forge vs. North Olmsted — 7 p.m.
Chaminade Julienne vs. Bellbrook — 7 p.m.
Bishop Fenwick vs. Edgewood — 7 p.m.
Badin vs. Bishop Hartley — 7 p.m.
Belpre vs. Green — 7 p.m.
St. Ignatius vs. Walsh Jesuit — 7 p.m.
Cuyahoga Falls vs. Cloverleaf — 7 p.m.
Elyria Catholic vs. Vermilion — 7 p.m.
Valley Christian vs. John F. Kennedy Catholic — 7 p.m.
Highland vs. Marion Harding — 7 p.m.
Euclid vs. Lorain — 7 p.m.
Tri-County North vs. Ansonia — 7 p.m.
Minerva vs. Marlington — 7 p.m.
Glenville vs. Bishop Watterson — 7 p.m.
Southeast vs. Newton Falls — 7 p.m.
Bloom-Carroll vs. Liberty Union — 7 p.m.
Lloyd Memorial vs. Aiken — 7 p.m.
South Central vs. Monroeville — 7 p.m.
Poland Seminary vs. Canfield — 7 p.m.
Barnesville vs. Buckeye Local — 7 p.m.
Olentangy Liberty vs. Olentangy Berlin — 7 p.m.
Western Brown vs. Jackson — 7 p.m.
Northwest vs. Triway — 7 p.m.
Sycamore vs. Princeton — 7 p.m.
Perry vs. Jefferson Area — 7 p.m.
Northview vs. Bowling Green — 7 p.m.
Independence vs. Crestwood — 7 p.m.
Berne Union vs. Miller — 7 p.m.
Shawnee vs. Kenton Ridge — 7 p.m.
Meadowdale vs. North College Hill — 7 p.m.
Lowellville vs. Jackson-Milton — 7 p.m.
Swanton vs. Liberty Center — 7 p.m.
Lucas vs. Willard — 7 p.m.
Southeastern vs. Unioto — 7 p.m.
Wellsville vs. Southern — 7 p.m.
Westfall vs. Piketon — 7 p.m.
Huron vs. Margaretta — 7 p.m.
North Royalton vs. Hudson — 7 p.m.
Green vs. Hoover — 7 p.m.
New Richmond vs. Cincinnati Hills Christian Academy — 7 p.m.
Waynedale vs. Smithville — 7 p.m.
West vs. Eastmoor Academy — 7 p.m.
Brush vs. Bedford — 7 p.m.
Brookville vs. Waynesville — 7 p.m.
Hardin Northern vs. Ridgedale — 7 p.m.
Worthington Kilbourne vs. Westland — 7 p.m.
Greeneview vs. Fairbanks — 7 p.m.
Monroe vs. Ponitz Career Tech — 7 p.m.
Liberty vs. Crestview — 7 p.m.
Waverly vs. Valley — 7 p.m.
Madison Plains vs. Mechanicsburg — 7 p.m.
Bay vs. Buckeye — 7 p.m.
Franklin Heights vs. KIPP Columbus — 7 p.m.
Hilliard Davidson vs. Hilliard Darby — 7 p.m.
Eastern vs. Eastern — 7 p.m.
Lakeside vs. South — 7 p.m.
Pymatuning Valley vs. Mathews — 7 p.m.
Graham Local vs. Urbana — 7 p.m.
North Baltimore vs. Perry — 7 p.m.
Hayes vs. Big Walnut — 7 p.m.
Norwayne vs. Rittman — 7 p.m.
Chippewa vs. Northwestern — 7 p.m.
Wayne vs. Springboro — 7 p.m.
Marion-Franklin vs. Independence — 7 p.m.
Carrollton vs. Claymont — 7 p.m.
Finneytown vs. Madeira — 7 p.m.
Shadyside vs. Frontier — 7 p.m.
South vs. Walnut Ridge — 7 p.m.
Catholic Central vs. Toronto — 7 p.m.
Dalton vs. Hillsdale — 7 p.m.
Loveland vs. Milford — 7 p.m.
Greenville vs. Fairborn — 7 p.m.
Stebbins vs. Tippecanoe — 7 p.m.
Chardon vs. Madison — 7 p.m.
Mohawk vs. Bucyrus — 7 p.m.
Lima Senior vs. Columbian — 7 p.m.
Northridge vs. Lakota — 7 p.m.
Meigs vs. Vinton County — 7 p.m.
Richmond Heights vs. Shaw — 7 p.m.
Lancaster vs. Teays Valley — 7 p.m.
Weir vs. Indian Creek — 7 p.m.
East Palestine vs. Lisbon Anderson — 7 p.m.
Crestview vs. Spencerville — 7 p.m.
Northwest vs. Carroll — 7 p.m.
Centerville vs. Fairmont — 7 p.m.
Northmont vs. Beavercreek — 7 p.m.
Maple Heights vs. Austintown-Fitch — 7 p.m.
St. Xavier vs. Westerville North — 7 p.m.
North Ridgeville vs. Avon — 7 p.m.
Olentangy Orange vs. Lincoln — 7 p.m.
Westlake vs. Normandy — 7 p.m.
Stow-Munroe Falls vs. Medina — 7 p.m.
Cleveland Heights vs. Strongsville — 7 p.m.
Springfield vs. Perrysburg — 7 p.m.
McKinley vs. GlenOak — 7 p.m.
Brunswick vs. Mentor — 7 p.m.
Archbishop Hoban vs. St. Edward — 7 p.m.
New Philadelphia vs. Ashland — 7:30 p.m.
Notre Dame-Cathedral Latin vs. Benedictine — 7:30 p.m.
Full Ohio High School Football Scoreboard - September 11
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.