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High School

Pennsylvania High School Football Final Scores - October 23

See results from around the state of Pennsylvania
Jack Butler|
Clairton's Quntin Napper looks for space against Riverview during the Bears' Oct. 3 win at Riverside Park in Oakmont, Pa.
Clairton's Quntin Napper looks for space against Riverview during the Bears' Oct. 3 win at Riverside Park in Oakmont, Pa. | Josh Rizzo

The Pennsylvania high school football season continued with action across the state, and High School On SI has final scores.

Pennsylvania High School Football Final Scores - October 23

Boys’ Latin Charter 30, Central 7

George Washington 30, Frankford 0

Olney 14, Roxborough 0

Upper Perkiomen 41, Norristown 0

North Catholic 42, Valley 15

Lehighton 49, Palmerton 7

Tri-Valley 41, Nativity BVM 0

Morgantown 49, Baldwin 0

(#23) Nazareth Area 31, Northampton 21

Shippensburg 41, Red Land 6

Honesdale 52, Mid Valley 15

(#14) Downingtown East 31, Coatesville 28

Upper Merion Area 28, Pottstown 21

Abington Heights 55, Scranton 7

Belle Vernon 55, Waynesburg Central 39

(#12) Pennridge 42, Neshaminy 7

Fort LeBoeuf 56, Titusville 18

Dover 57, Kennard-Dale 6

Greencastle-Antrim 14, East Pennsboro 9

Butler 22, Erie 14

Delaware County Christian 39, Renaissance Academy 14

Avonworth 35, South Park 0

Northern Lebanon 23, Daniel Boone 7

Eastern Lebanon County 22, Donegal 16

(#13) Central Bucks West 35, Pennsbury 7

(#22) North Allegheny 24, Mt. Lebanon 6

Seton LaSalle 54, Keystone Oaks 0

Carbondale Area 40, Lackawanna Trail 21

Mount Union 40, Southern Huntingdon County 6

Richland 64, Bedford 14

Washington 57, Sto-Rox 12

West Allegheny 25, Trinity 24

Hopewell 56, Ambridge 6

Norwin 42, Seneca Valley 19

(#5) Pine-Richland 47, North Hills 7

Elizabeth Forward 55, Mt. Pleasant 0

Philipsburg-Osceola 42, Tyrone 39

Mechanicsburg 34, Hershey 10

Steelton-Highspire 42, Susquenita 15

Shikellamy 48, Warrior Run 13

Episcopal Academy 39, William Penn Charter 17

Conemaugh Township 28, Northern Cambria 0

Berlin Brothersvalley 17, North Star 14

Milton Hershey 12, Trinity 8

Corry 48, Girard 3

Otto-Eldred 25, Coudersport 14

Hatboro-Horsham 35, Springfield Township 21

Interboro 37, Chichester 23

West Philadelphia 21, Radnor 7

Hanover 14, Big Spring 13

West York Area 40, Susquehannock 3

Schuylkill Valley 20, Kutztown 7

Avon Grove 35, Oxford 14

Bishop Canevin 42, Chartiers-Houston 0

Northern York 31, Waynesboro 21

South Williamsport 42, Wellsboro 6

Central York 37, Wilson 35

Bayard Rustin 21, Kennett 14

Cornell 16, Rochester 6

Clairton 27, Greensburg Central Catholic 0

Northeastern 23, Bermudian Springs 6

New Castle 58, Central Valley 36

Conestoga Valley 56, Lebanon 0

Monessen 20, Bentworth 0

Connellsville 24, Franklin Regional 21

Montour 55, Mars 18

Montgomery 50, North Penn-Mansfield 0

Burrell 53, Deer Lakes 48

Pottsgrove 49, Phoenixville 28

Hollidaysburg 41, Williamsport 34

Middletown 35, Boiling Springs 7

Pleasant Valley 27, Pocono Mountain West 26

Maplewood 20, Mohawk Area 14

Southern Columbia Area 35, Jersey Shore 7

Westinghouse 50, Taylor Allderdice 6

Catasauqua 41, Salisbury Township 0

South Fayette 49, Uniontown 7

Fort Cherry 41, Brentwood 0

East Allegheny 49, Brownsville 6

Aliquippa 55, Ellwood City 6

Bishop McCort 41, Forest Hills 6

(#17) Southern Lehigh 17, (#25) Northwestern Lehigh 14

Bangor 32, Wilson Area 24

Hempfield Area 35, Greater Latrobe 14

Delaware Valley 35, West Scranton 0

Penns Valley Area 30, Huntingdon 18

Penns Manor 23, UV (CO-OP) 6

(#18) State College 52, Carlisle 0

South Western 17, William Penn 14

Halifax 30, Camp Hill 0

Dunmore 58, Riverside 6

Charleroi 43, Quaker Valley 8

Westmont Hilltop 38, Chestnut Ridge 20

West Mifflin 35, Shady Side Academy 0

(#20) McDowell 41, Meadville 0

Council Rock South 26, Plymouth Whitemarsh 21

Lewisburg 35, Milton 14

(#8) Upper St. Clair 38, Thomas Jefferson 21

(#10) La Salle College 31, (#7) Cardinal O’Hara 12

Lampeter-Strasburg 35, Conrad Weiser 20

Bellwood-Antis 27, Bellefonte 3

Scranton Prep 14, Valley View 7

Upper Dauphin Area 27, Newport 14

Pottsville 32, North Schuylkill 21

Western Beaver 15, Beaver Falls 14

McGuffey 70, Carlynton 12

Smethport 45, Cameron County 6

Annville-Cleona 30, Hamburg 0

Central 21, Bald Eagle Area 14

River Valley 21, Marion Center 14

Freedom 38, Easton Area 35

Holy Redeemer 42, Montrose 9

Jeannette 42, Leechburg 12

Chartiers Valley 27, Ringgold 20

Lower Dauphin 42, Mifflin County 14

Shenango 65, Summit Academy 6

Spring-Ford 49, Owen J. Roberts 26

Bishop Guilfoyle 38, Clearfield 0

Elizabethtown 24, Ephrata 17

Palmyra 35, Gettysburg 10

Susquehanna Township 43, West Perry 0

Albert Gallatin 27, Laurel Highlands 20

Laurel 42, South Side 6

Warren 60, Eisenhower 14

Meyersdale 21, Everett 0

Tamaqua 27, Selinsgrove 18

Northgate 27, Union Area 19

Ridley 17, Strath Haven 14

Warwick 36, Garden Spot 21

DuBois 44, Brookville 6

(#24) Twin Valley 56, Exeter Township 29

Springfield 52, Conestoga 0

Towanda 53, Canton 6

Dallas 42, Hanover Area 13

Wilmington 42, Sharpsville 7

Freeport 24, Highlands 16

Troy 56, Wyalusing Valley 8

Bristol 19, Lower Moreland 0

Hughesville 10, Loyalsock Township 7

Wyoming Area 63, Greater Nanticoke Area 21

Freedom Area 31, New Brighton 24

Grove City Christian 49, Fairfield Christian Academy 7

Notre Dame-Green Pond 58, Northern Lehigh 12

Mifflinburg 21, Montoursville 7

Governor Mifflin 35, Muhlenberg 28

Berks Catholic 42, Pequea Valley 0

Steel Valley 33, Ligonier Valley 14

Mahanoy Area 24, Marian Catholic 21

Athens 9, Muncy 0

Columbia 33, Lancaster Catholic 21

Line Mountain 41, Juniata 0

Windber 21, Northern Bedford County 7

Plymouth 34, Kennedy Catholic 0

Quakertown 35, Upper Dublin 14

Knoch 20, Greensburg Salem 6

York Suburban 46, Eastern York 8

Wissahickon 40, Harry S. Truman 14

Solanco 56, Manheim Central 14

Morrisville 15, Council Rock North 0

Berwick 24, Crestwood 8

Pine Grove 14, Panther Valley 7

Old Forge 37, Holy Cross 6

California 24, Avella 18

Chambersburg 23, Central Dauphin East 0

East 40, Henderson 18

Neshannock 28, Riverside 14

Derry 32, Southmoreland 19

Mount Carmel 49, Central Mountain 21

Upper Moreland 48, William Tennent 16

Cocalico 42, Fleetwood 7

Fairview 54, Northwestern 14

General McLane 41, Franklin 0

Schuylkill Haven 42, Minersville 29

Brockway 72, Bradford 16

Bloomsburg 41, Danville 8

Penn Cambria 36, Greater Johnstown 6

Conwell-Egan Catholic 43, Lansdale Catholic 14

Stroudsburg 38, East Stroudsburg South 28

Sharon 20, Grove City 13

Central Bucks South 17, North Penn 0

Ridgway/Johnsonburg 48, Bucktail 0

Bethlehem Center 49, Mapletown 0

Apollo Ridge 42, South Allegheny 14

Central Bucks East 35, Abington 0

Hempfield 45, J.P. McCaskey 12

North East 42, Seneca 28

Downingtown West 28, Bishop Shanahan 13

Moshannon Valley 48, Claysburg-Kimmel 20

Lakeview 38, Reynolds 14

Methacton 24, Boyertown 17

Great Valley 34, Archbishop Wood 27

(#1) Central Catholic 42, (#16) Canon-McMillan 0

Garnet Valley 49, Penncrest 14

McKeesport 47, Indiana 6

Plum 27, Penn Hills 7

West Branch 36, Glendale 22

Hampton 33, Shaler Area 23

Gateway 49, Fox Chapel 14

Bethel Park 27, Peters Township 0

Littlestown 35, Biglerville 7

Moon Area 23, Armstrong 20

Spring Grove 28, Dallastown 7

Blue Mountain 34, (#21) Shamokin Area 14

Cumberland Valley 35, Central Dauphin 11

Penn-Trafford 42, Woodland Hills 13

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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