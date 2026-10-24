Pennsylvania High School Football Final Scores - October 23
The Pennsylvania high school football season continued with action across the state, and High School On SI has final scores.
Pennsylvania High School Football Final Scores - October 23
Boys’ Latin Charter 30, Central 7
George Washington 30, Frankford 0
Olney 14, Roxborough 0
Upper Perkiomen 41, Norristown 0
North Catholic 42, Valley 15
Lehighton 49, Palmerton 7
Tri-Valley 41, Nativity BVM 0
Morgantown 49, Baldwin 0
(#23) Nazareth Area 31, Northampton 21
Shippensburg 41, Red Land 6
Honesdale 52, Mid Valley 15
(#14) Downingtown East 31, Coatesville 28
Upper Merion Area 28, Pottstown 21
Abington Heights 55, Scranton 7
Belle Vernon 55, Waynesburg Central 39
(#12) Pennridge 42, Neshaminy 7
Fort LeBoeuf 56, Titusville 18
Dover 57, Kennard-Dale 6
Greencastle-Antrim 14, East Pennsboro 9
Butler 22, Erie 14
Delaware County Christian 39, Renaissance Academy 14
Avonworth 35, South Park 0
Northern Lebanon 23, Daniel Boone 7
Eastern Lebanon County 22, Donegal 16
(#13) Central Bucks West 35, Pennsbury 7
(#22) North Allegheny 24, Mt. Lebanon 6
Seton LaSalle 54, Keystone Oaks 0
Carbondale Area 40, Lackawanna Trail 21
Mount Union 40, Southern Huntingdon County 6
Richland 64, Bedford 14
Washington 57, Sto-Rox 12
West Allegheny 25, Trinity 24
Hopewell 56, Ambridge 6
Norwin 42, Seneca Valley 19
(#5) Pine-Richland 47, North Hills 7
Elizabeth Forward 55, Mt. Pleasant 0
Philipsburg-Osceola 42, Tyrone 39
Mechanicsburg 34, Hershey 10
Steelton-Highspire 42, Susquenita 15
Shikellamy 48, Warrior Run 13
Episcopal Academy 39, William Penn Charter 17
Conemaugh Township 28, Northern Cambria 0
Berlin Brothersvalley 17, North Star 14
Milton Hershey 12, Trinity 8
Corry 48, Girard 3
Otto-Eldred 25, Coudersport 14
Hatboro-Horsham 35, Springfield Township 21
Interboro 37, Chichester 23
West Philadelphia 21, Radnor 7
Hanover 14, Big Spring 13
West York Area 40, Susquehannock 3
Schuylkill Valley 20, Kutztown 7
Avon Grove 35, Oxford 14
Bishop Canevin 42, Chartiers-Houston 0
Northern York 31, Waynesboro 21
South Williamsport 42, Wellsboro 6
Central York 37, Wilson 35
Bayard Rustin 21, Kennett 14
Cornell 16, Rochester 6
Clairton 27, Greensburg Central Catholic 0
Northeastern 23, Bermudian Springs 6
New Castle 58, Central Valley 36
Conestoga Valley 56, Lebanon 0
Monessen 20, Bentworth 0
Connellsville 24, Franklin Regional 21
Montour 55, Mars 18
Montgomery 50, North Penn-Mansfield 0
Burrell 53, Deer Lakes 48
Pottsgrove 49, Phoenixville 28
Hollidaysburg 41, Williamsport 34
Middletown 35, Boiling Springs 7
Pleasant Valley 27, Pocono Mountain West 26
Maplewood 20, Mohawk Area 14
Southern Columbia Area 35, Jersey Shore 7
Westinghouse 50, Taylor Allderdice 6
Catasauqua 41, Salisbury Township 0
South Fayette 49, Uniontown 7
Fort Cherry 41, Brentwood 0
East Allegheny 49, Brownsville 6
Aliquippa 55, Ellwood City 6
Bishop McCort 41, Forest Hills 6
(#17) Southern Lehigh 17, (#25) Northwestern Lehigh 14
Bangor 32, Wilson Area 24
Hempfield Area 35, Greater Latrobe 14
Delaware Valley 35, West Scranton 0
Penns Valley Area 30, Huntingdon 18
Penns Manor 23, UV (CO-OP) 6
(#18) State College 52, Carlisle 0
South Western 17, William Penn 14
Halifax 30, Camp Hill 0
Dunmore 58, Riverside 6
Charleroi 43, Quaker Valley 8
Westmont Hilltop 38, Chestnut Ridge 20
West Mifflin 35, Shady Side Academy 0
(#20) McDowell 41, Meadville 0
Council Rock South 26, Plymouth Whitemarsh 21
Lewisburg 35, Milton 14
(#8) Upper St. Clair 38, Thomas Jefferson 21
(#10) La Salle College 31, (#7) Cardinal O’Hara 12
Lampeter-Strasburg 35, Conrad Weiser 20
Bellwood-Antis 27, Bellefonte 3
Scranton Prep 14, Valley View 7
Upper Dauphin Area 27, Newport 14
Pottsville 32, North Schuylkill 21
Western Beaver 15, Beaver Falls 14
McGuffey 70, Carlynton 12
Smethport 45, Cameron County 6
Annville-Cleona 30, Hamburg 0
Central 21, Bald Eagle Area 14
River Valley 21, Marion Center 14
Freedom 38, Easton Area 35
Holy Redeemer 42, Montrose 9
Jeannette 42, Leechburg 12
Chartiers Valley 27, Ringgold 20
Lower Dauphin 42, Mifflin County 14
Shenango 65, Summit Academy 6
Spring-Ford 49, Owen J. Roberts 26
Bishop Guilfoyle 38, Clearfield 0
Elizabethtown 24, Ephrata 17
Palmyra 35, Gettysburg 10
Susquehanna Township 43, West Perry 0
Albert Gallatin 27, Laurel Highlands 20
Laurel 42, South Side 6
Warren 60, Eisenhower 14
Meyersdale 21, Everett 0
Tamaqua 27, Selinsgrove 18
Northgate 27, Union Area 19
Ridley 17, Strath Haven 14
Warwick 36, Garden Spot 21
DuBois 44, Brookville 6
(#24) Twin Valley 56, Exeter Township 29
Springfield 52, Conestoga 0
Towanda 53, Canton 6
Dallas 42, Hanover Area 13
Wilmington 42, Sharpsville 7
Freeport 24, Highlands 16
Troy 56, Wyalusing Valley 8
Bristol 19, Lower Moreland 0
Hughesville 10, Loyalsock Township 7
Wyoming Area 63, Greater Nanticoke Area 21
Freedom Area 31, New Brighton 24
Grove City Christian 49, Fairfield Christian Academy 7
Notre Dame-Green Pond 58, Northern Lehigh 12
Mifflinburg 21, Montoursville 7
Governor Mifflin 35, Muhlenberg 28
Berks Catholic 42, Pequea Valley 0
Steel Valley 33, Ligonier Valley 14
Mahanoy Area 24, Marian Catholic 21
Athens 9, Muncy 0
Columbia 33, Lancaster Catholic 21
Line Mountain 41, Juniata 0
Windber 21, Northern Bedford County 7
Plymouth 34, Kennedy Catholic 0
Quakertown 35, Upper Dublin 14
Knoch 20, Greensburg Salem 6
York Suburban 46, Eastern York 8
Wissahickon 40, Harry S. Truman 14
Solanco 56, Manheim Central 14
Morrisville 15, Council Rock North 0
Berwick 24, Crestwood 8
Pine Grove 14, Panther Valley 7
Old Forge 37, Holy Cross 6
California 24, Avella 18
Chambersburg 23, Central Dauphin East 0
East 40, Henderson 18
Neshannock 28, Riverside 14
Derry 32, Southmoreland 19
Mount Carmel 49, Central Mountain 21
Upper Moreland 48, William Tennent 16
Cocalico 42, Fleetwood 7
Fairview 54, Northwestern 14
General McLane 41, Franklin 0
Schuylkill Haven 42, Minersville 29
Brockway 72, Bradford 16
Bloomsburg 41, Danville 8
Penn Cambria 36, Greater Johnstown 6
Conwell-Egan Catholic 43, Lansdale Catholic 14
Stroudsburg 38, East Stroudsburg South 28
Sharon 20, Grove City 13
Central Bucks South 17, North Penn 0
Ridgway/Johnsonburg 48, Bucktail 0
Bethlehem Center 49, Mapletown 0
Apollo Ridge 42, South Allegheny 14
Central Bucks East 35, Abington 0
Hempfield 45, J.P. McCaskey 12
North East 42, Seneca 28
Downingtown West 28, Bishop Shanahan 13
Moshannon Valley 48, Claysburg-Kimmel 20
Lakeview 38, Reynolds 14
Methacton 24, Boyertown 17
Great Valley 34, Archbishop Wood 27
(#1) Central Catholic 42, (#16) Canon-McMillan 0
Garnet Valley 49, Penncrest 14
McKeesport 47, Indiana 6
Plum 27, Penn Hills 7
West Branch 36, Glendale 22
Hampton 33, Shaler Area 23
Gateway 49, Fox Chapel 14
Bethel Park 27, Peters Township 0
Littlestown 35, Biglerville 7
Moon Area 23, Armstrong 20
Spring Grove 28, Dallastown 7
Blue Mountain 34, (#21) Shamokin Area 14
Cumberland Valley 35, Central Dauphin 11
Penn-Trafford 42, Woodland Hills 13
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917