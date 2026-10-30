Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — October 30
The 2026 Texas high school football season continues on October 30 with more than 585 UIL games on the schedule for Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in Texas, click on the scoreboard links below.
Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - October 30
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Full Texas High School Football Scoreboard - October 30
There are 552 high school football games in Texas on Friday, October 30, 2026.
There are 19 Texas high school football games featuring ranked teams, highlighted by a trio of matchups with Top 25 teams taking on undefeated opponents.
No. 3 Randle sqaures off with 8-0 Angleton, No. 14 Celina facews 7-0 Anna, and No. 23 Westlake hosts 7-0 Cedar Ridge.
The list didn't appear in my previous reply. Sorry about that. Here are the Texas matchups directly in the chat, with PST kickoff times converted to Central time, sorted by time and then alphabetically. I've excluded the completed forfeit.
Holy Cross vs. Christ the King Cathedral, 5:30 p.m.
St. Augustine vs. Texas School for the Deaf, 5:30 p.m.
Grace Community vs. St. John XXIII, 6 p.m.
Lake Country Christian vs. Lubbock Christian, 6 p.m.
Covenant Christian vs. Trinity Christian, 6:30 p.m.
Faith Academy vs. Devine Savior Academy, 6:30 p.m.
Katy vs. Katy Taylor, 6:30 p.m.
St. Joseph Academy vs. Hyde Park, 6:45 p.m.
A Plus Academy vs. Pilot Point, 7 p.m.
A&M Consolidated vs. Killeen, 7 p.m.
Abilene vs. Tascosa, 7 p.m.
Abilene Wylie vs. Legacy, 7 p.m.
Alamo Heights vs. Legacy Ranch, 7 p.m.
Alba-Golden vs. Como-Pickton, 7 p.m.
Aledo vs. Sam Houston, 7 p.m.
Alpine vs. Anthony, 7 p.m.
Alvin vs. Brazoswood, 7 p.m.
Alvord vs. Nocona, 7 p.m.
Amarillo vs. Lubbock, 7 p.m.
Americas vs. Bel Air, 7 p.m.
Angleton vs. Randle, 7 p.m.
Anson vs. Hawley, 7 p.m.
Antonian Prep vs. Lutheran South Academy, 7 p.m.
Archer City vs. Haskell, 7 p.m.
Argyle vs. Community, 7 p.m.
Arlington vs. Martin, 7 p.m.
Atascocita vs. Crosby, 7 p.m.
Atlas Homeschool vs. Tomball Christian HomeSchool, 7 p.m.
Aubrey vs. Alvarado, 7 p.m.
Austin vs. Riverside, 7 p.m.
Austin Royals HomeSchool vs. Sunnybrook Christian, 7 p.m.
Ballinger vs. Sonora, 7 p.m.
Bangs vs. San Saba, 7 p.m.
Bartlett vs. Milano, 7 p.m.
Bay Area Christian vs. New Braunfels Christian Academy, 7 p.m.
Bay City vs. Columbia, 7 p.m.
Ben Bolt-Palito Blano vs. La Villa, 7 p.m.
Birdville vs. Highland Park, 7 p.m.
Bishop vs. Progreso, 7 p.m.
Blue Ridge vs. S & S Consolidated, 7 p.m.
Boerne vs. New Braunfels, 7 p.m.
Bonham vs. Sunnyvale, 7 p.m.
Borger vs. Perryton, 7 p.m.
Bosqueville vs. Italy, 7 p.m.
Bowie vs. Big Sandy, 7 p.m.
Bowie vs. Weatherford, 7 p.m.
Brackenridge vs. Harlandale, 7 p.m.
Brady vs. Mason, 7 p.m.
Braswell vs. Lewisville, 7 p.m.
Brazos Christian vs. Greenhill, 7 p.m.
Brazosport vs. La Grange, 7 p.m.
Bremond vs. Holland, 7 p.m.
Brenham vs. Ellison, 7 p.m.
Bridgeland vs. Waller, 7 p.m.
Bridgeport vs. Iowa Park, 7 p.m.
Brook Hill vs. Bishop Dunne, 7 p.m.
Brownfield vs. Bushland, 7 p.m.
Brownwood vs. Connally, 7 p.m.
Bruceville-Eddy vs. Granger, 7 p.m.
Bryan vs. Temple, 7 p.m.
Buffalo vs. Elkhart, 7 p.m.
Buna vs. Kirbyville, 7 p.m.
Burges vs. Canutillo, 7 p.m.
Burton vs. Chilton, 7 p.m.
Byron Nelson vs. Boswell, 7 p.m.
Caddo Mills vs. Sulphur Springs, 7 p.m.
Calallen vs. Tuloso-Midway, 7 p.m.
Calhoun vs. Miller, 7 p.m.
Calvary Christian vs. Live Oak Classical, 7 p.m.
Calvert vs. Apple Springs, 7 p.m.
Caney Creek vs. Willis, 7 p.m.
Canyon vs. Pampa, 7 p.m.
Carrizo Springs vs. Crystal City, 7 p.m.
Carroll vs. Weslaco East, 7 p.m.
Carthage vs. Gilmer, 7 p.m.
Cedar Hill vs. Cleburne, 7 p.m.
Cedar Park vs. Vista Ridge, 7 p.m.
Cedar Ridge vs. Westlake, 7 p.m.
Celeste vs. Cumby, 7 p.m.
Centerville vs. Groveton, 7 p.m.
Chaparral vs. Lake Belton, 7 p.m.
Childress vs. River Road, 7 p.m.
China Spring vs. Jarrell, 7 p.m.
Cigarroa vs. Sharyland, 7 p.m.
Cisco vs. Hico, 7 p.m.
Clarendon vs. Quanah, 7 p.m.
Clear Creek vs. Clear Brook, 7 p.m.
Clear Springs vs. Clear Lake, 7 p.m.
Clyde vs. Jim Ned, 7 p.m.
Coahoma vs. Grape Creek, 7 p.m.
College Station vs. Glenn, 7 p.m.
Collinsville vs. Boles, 7 p.m.
Columbus vs. Palacios, 7 p.m.
Comanche vs. Eastland, 7 p.m.
Compass Academy vs. Lamesa, 7 p.m.
Concordia Lutheran vs. St. Pius X, 7 p.m.
Conroe vs. Cleveland, 7 p.m.
Cooper vs. Trenton, 7 p.m.
Coppell vs. Richardson, 7 p.m.
Cornerstone Christian Academy vs. Newman International Academy, 7 p.m.
Cornerstone Christian Academy vs. Trinity School of Midland, 7 p.m.
Coronado vs. Abilene Cooper, 7 p.m.
Corsicana vs. Joshua, 7 p.m.
Covenant Christian vs. Logos Prep Academy, 7 p.m.
Covenant Classical vs. Abilene Christian, 7 p.m.
Crandall vs. West Mesquite, 7 p.m.
Cranfills Gap vs. Morgan, 7 p.m.
Creek View vs. La Vernia, 7 p.m.
Crosbyton vs. Lockney, 7 p.m.
Crossroads vs. Cushing, 7 p.m.
Cuero vs. Pearsall, 7 p.m.
Cypress Christian vs. The Woodlands Christian Academy, 7 p.m.
Cypress Creek vs. Jersey Village, 7 p.m.
Dalhart vs. Shallowater, 7 p.m.
Dallas Academy vs. Methodist Children's Home, 7 p.m.
Dallas Christian vs. Covenant, 7 p.m.
DasCHE vs. Dallas HSAA Blue, 7 p.m.
De Kalb vs. Daingerfield, 7 p.m.
Decatur vs. Springtown, 7 p.m.
Deer Park vs. Barbers Hill, 7 p.m.
Denton vs. Saginaw, 7 p.m.
DeSoto vs. Mansfield Legacy, 7 p.m.
Detroit vs. Maud, 7 p.m.
Devine vs. Hondo, 7 p.m.
Deweyville vs. Colmesneil, 7 p.m.
Dimmitt vs. Friona, 7 p.m.
Dunbar vs. Carter-Riverside, 7 p.m.
Eagle Mountain vs. The Colony, 7 p.m.
Early vs. Ingram Moore, 7 p.m.
East View vs. Leander, 7 p.m.
Edcouch-Elsa vs. Zapata, 7 p.m.
Eden vs. Sterling City, 7 p.m.
Edison vs. Burbank, 7 p.m.
Edna vs. Hempstead, 7 p.m.
El Paso vs. Chapin, 7 p.m.
Elysian Fields vs. Waskom, 7 p.m.
Era vs. Lindsay, 7 p.m.
Evadale vs. Hull-Daisetta, 7 p.m.
Evant vs. Jonesboro, 7 p.m.
Everman vs. Mansfield Timberview, 7 p.m.
Farwell vs. Olton, 7 p.m.
First Baptist vs. Bishop Gorman, 7 p.m.
Florence vs. Lexington, 7 p.m.
Flour Bluff vs. Hanna, 7 p.m.
Flower Mound vs. Hebron, 7 p.m.
Ford vs. Farmersville, 7 p.m.
Forsan vs. Christoval, 7 p.m.
Fort Bend Austin vs. Fort Bend Hightower, 7 p.m.
Fort Stockton vs. Big Spring, 7 p.m.
Founders Christian vs. Second Baptist, 7 p.m.
Frankston vs. Carlisle, 7 p.m.
Freeman vs. Victoria East, 7 p.m.
Gatesville vs. Salado, 7 p.m.
Gateway Charter Academy vs. Inspired Vision, 7 p.m.
Geneva vs. St. Francis Episcopal, 7 p.m.
Giddings State vs. Concordia, 7 p.m.
Gladewater vs. Liberty-Eylau, 7 p.m.
Goldthwaite vs. Stamford, 7 p.m.
Goose Creek Memorial vs. Ball, 7 p.m.
Granbury vs. Lamar, 7 p.m.
Grand Oaks vs. The Woodlands, 7 p.m.
Grapevine vs. Colleyville Heritage, 7 p.m.
Grapevine Faith Christian vs. Midland Christian, 7 p.m.
Grayson Christian vs. Faustina Academy, 7 p.m.
Greenwood vs. Plainview, 7 p.m.
Groesbeck vs. Whitney, 7 p.m.
Gruver vs. West Texas, 7 p.m.
Gunter vs. Life Oak Cliff, 7 p.m.
Hale Center vs. Floydada, 7 p.m.
Hallettsville vs. Yoakum, 7 p.m.
Hallsville vs. Whitehouse, 7 p.m.
Hanks vs. El Dorado, 7 p.m.
Hardin vs. Woodville, 7 p.m.
Harmony School of Innovation vs. Hitchcock, 7 p.m.
Harmony Science Academy vs. Hitchcock, 7 p.m.
Harper vs. Center Point, 7 p.m.
Hays vs. Del Valle, 7 p.m.
Hemphill vs. Timpson, 7 p.m.
Henrietta vs. City View, 7 p.m.
Heritage vs. Reedy, 7 p.m.
Heritage Christian vs. Annapolis Christian Academy, 7 p.m.
Hidalgo Early College vs. Valley View, 7 p.m.
Highland Park vs. Sanford-Fritch, 7 p.m.
Holy Cross vs. Lubbock Homeschool, 7 p.m.
Honey Grove vs. Rivercrest, 7 p.m.
Horizon vs. Parkland, 7 p.m.
Hubbard vs. Mart, 7 p.m.
Humble vs. Kingwood, 7 p.m.
Independence vs. Emerson, 7 p.m.
Ingleside vs. Grulla, 7 p.m.
Ira vs. Borden County, 7 p.m.
Iraan vs. Van Horn, 7 p.m.
Irvin vs. Clint, 7 p.m.
Irving vs. Grand Prairie, 7 p.m.
Itasca vs. Riesel, 7 p.m.
Jacksboro vs. Holliday, 7 p.m.
Jasper vs. West Orange-Stark, 7 p.m.
Juarez-Lincoln vs. Veterans Memorial, 7 p.m.
Junction vs. Sabinal, 7 p.m.
Karnes City vs. Poth, 7 p.m.
Kaufer vs. Woodsboro, 7 p.m.
Keller Central vs. Keller, 7 p.m.
Kelly Catholic vs. KIPP Sunnyside, 7 p.m.
Kemp vs. Glen Rose, 7 p.m.
Kerens vs. Hawkins, 7 p.m.
Kermit vs. Sweetwater, 7 p.m.
Klein vs. Klein Collins, 7 p.m.
Klein Oak vs. Magnolia West, 7 p.m.
Knox City vs. Benjamin, 7 p.m.
Kopperl vs. Iredell, 7 p.m.
La Feria vs. King, 7 p.m.
La Marque vs. Bellville, 7 p.m.
La Porte vs. New Caney, 7 p.m.
La Pryor vs. Brackett, 7 p.m.
La Vega vs. Robinson, 7 p.m.
Lake Dallas vs. Godley, 7 p.m.
Lake Highlands vs. Plano West, 7 p.m.
Lake Ridge vs. Duncanville, 7 p.m.
Lake Travis vs. Round Rock, 7 p.m.
Lake Worth vs. Krum, 7 p.m.
Lakehill Prep vs. Trinity School of Midland, 7 p.m.
Lakeview Centennial vs. North Garland, 7 p.m.
Lancaster vs. Midlothian, 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Alpha Omega Academy, 7 p.m.
Liberty vs. Levelland, 7 p.m.
Liberty Christian vs. Legacy Christian Academy, 7 p.m.
Life Waxahachie vs. Paris, 7 p.m.
Linden-Kildare vs. Clarksville, 7 p.m.
Little Elm vs. Wakeland, 7 p.m.
Littlefield vs. Roosevelt, 7 p.m.
Lone Oak vs. Quitman, 7 p.m.
Lone Star North vs. Highlands, 7 p.m.
Long Creek vs. Veterans Memorial, 7 p.m.
Louise vs. Charlotte, 7 p.m.
Lovejoy vs. Iola, 7 p.m.
Lovelady vs. Iola, 7 p.m.
Luling vs. Smithville, 7 p.m.
Lytle vs. Jourdanton, 7 p.m.
Mabank vs. Ferris, 7 p.m.
MacArthur vs. Bell, 7 p.m.
Manor vs. Lockhart, 7 p.m.
Mansfield Summit vs. Centennial, 7 p.m.
Manvel vs. Dobie, 7 p.m.
Marble Falls vs. Lampasas, 7 p.m.
Marcus vs. Guyer, 7 p.m.
Marine Military vs. Saint Mary's Hall, 7 p.m.
Marlin vs. Hearne, 7 p.m.
Marshall vs. Terrell, 7 p.m.
Mason vs. Coleman, 7 p.m.
Maypearl vs. Trinity Christian Leadership, 7 p.m.
McCallum vs. Boerne-Champion, 7 p.m.
McKinney vs. Dallas Jesuit, 7 p.m.
McNeil vs. Round Rock Westwood, 7 p.m.
Medina vs. Nueces Canyon, 7 p.m.
Memorial vs. Cooper, 7 p.m.
Menard vs. Irion County, 7 p.m.
Merkel vs. Breckenridge, 7 p.m.
Midland vs. San Angelo Central, 7 p.m.
Midlothian Heritage vs. Ennis, 7 p.m.
Mildred vs. Blooming Grove, 7 p.m.
Miles vs. Albany, 7 p.m.
Millsap vs. Hamilton, 7 p.m.
Mineral Wells vs. Burkburnett, 7 p.m.
Monterey vs. Frenship, 7 p.m.
Moran vs. Strawn, 7 p.m.
Mount Calm vs. Bynum, 7 p.m.
Mountain View vs. Bowie, 7 p.m.
Muenster vs. Chico, 7 p.m.
Muleshoe vs. Slaton, 7 p.m.
Nacogdoches vs. Greenville, 7 p.m.
Navarro vs. Bandera, 7 p.m.
Navasota vs. El Campo, 7 p.m.
New Home vs. Abernathy, 7 p.m.
New Waverly vs. Warren, 7 p.m.
Newman Smith vs. Creekview, 7 p.m.
Newton vs. Kountze, 7 p.m.
Nimitz vs. MacArthur, 7 p.m.
Normangee vs. Corrigan-Camden, 7 p.m.
North Mesquite vs. Mesquite, 7 p.m.
North Shore vs. Channelview, 7 p.m.
Northbrook vs. Milby, 7 p.m.
Northland Christian vs. Central Texas Christian, 7 p.m.
Northside vs. Harmony School of Innovation, 7 p.m.
Odessa vs. Legacy, 7 p.m.
Oglesby vs. Lometa, 7 p.m.
Ore City vs. Pewitt, 7 p.m.
Overton vs. Mt. Enterprise, 7 p.m.
Pace vs. Gregory-Portland, 7 p.m.
Paetow vs. Mayde Creek, 7 p.m.
Pantego Christian vs. Nolan Catholic, 7 p.m.
Paradise vs. Peaster, 7 p.m.
Pasadena Memorial vs. Dawson, 7 p.m.
Pearce vs. Plano East, 7 p.m.
Pearland vs. Shadow Creek, 7 p.m.
Pebble Hills vs. Franklin, 7 p.m.
Pettus vs. Falls City, 7 p.m.
Pittsburg vs. Center, 7 p.m.
Plains vs. Morton, 7 p.m.
Plano vs. Berkner, 7 p.m.
Pleasanton vs. Floresville, 7 p.m.
Ponder vs. Sanger, 7 p.m.
Port Arthur Memorial vs. Beaumont United, 7 p.m.
Port Isabel vs. Rockport-Fulton, 7 p.m.
Port Neches-Groves vs. Lee, 7 p.m.
Poteet vs. Natalia, 7 p.m.
Pottsboro vs. Whitesboro, 7 p.m.
Prestonwood Christian vs. John Paul II, 7 p.m.
Prosper vs. Walnut Grove, 7 p.m.
Prosper Rock Hill vs. Princeton, 7 p.m.
Ralls vs. Pathway Academy, 7 p.m.
Ranchview vs. Castleberry, 7 p.m.
Randolph vs. Marion, 7 p.m.
Raymondville vs. Lyford, 7 p.m.
Reagan County vs. Ozona, 7 p.m.
Reicher Catholic vs. All Saints Episcopal, 7 p.m.
Rice vs. Teague, 7 p.m.
Ridge Point vs. Fort Bend Travis, 7 p.m.
Rio Hondo vs. San Diego, 7 p.m.
Rio Vista vs. Dublin, 7 p.m.
Rising Star vs. Sidney, 7 p.m.
Rivera vs. Harlingen South, 7 p.m.
Robstown vs. London, 7 p.m.
Rockdale vs. Franklin, 7 p.m.
Rogers vs. Schulenburg, 7 p.m.
Rosebud-Lott vs. Thorndale, 7 p.m.
Rosehill Christian vs. Sacred Heart, 7 p.m.
Round Rock Christian Academy vs. Faith Academy, 7 p.m.
Rouse vs. Vandegrift, 7 p.m.
Rowlett vs. Wylie, 7 p.m.
Royal vs. Needville, 7 p.m.
Rudder vs. Waco, 7 p.m.
Runge vs. Pawnee, 7 p.m.
Sabine vs. Atlanta, 7 p.m.
Sam Houston vs. Highlands, 7 p.m.
San Antonio Christian vs. Regents, 7 p.m.
San Antonio Memorial vs. Gonzales, 7 p.m.
San Elizario vs. Andress, 7 p.m.
San Marcos Baptist Academy vs. Bracken Christian, 7 p.m.
Santa Fe vs. Galena Park, 7 p.m.
Santa Maria vs. Agua Dulce, 7 p.m.
Second Baptist UM vs. Clear Lake Christian Academy, 7 p.m.
Shamrock vs. Memphis, 7 p.m.
Sharyland Pioneer vs. Roma, 7 p.m.
Shelton vs. Prince of Peace, 7 p.m.
Skyline vs. Red Oak, 7 p.m.
Smithson Valley vs. Seguin, 7 p.m.
Smyer vs. Seagraves, 7 p.m.
Snook vs. Somerville, 7 p.m.
Snyder vs. Seminole, 7 p.m.
Somerset Academy Collegiate vs. Saint Mary's Hall, 7 p.m.
South Grand Prairie vs. Nimitz, 7 p.m.
South Hills vs. Kennedale, 7 p.m.
Southwest vs. Kennedale, 7 p.m.
Southwest Christian vs. Fort Worth Christian, 7 p.m.
Spearman vs. Sunray, 7 p.m.
Splendora vs. Huntsville, 7 p.m.
Spring Hill vs. Pleasant Grove, 7 p.m.
St. John Paul II vs. Holy Cross, 7 p.m.
St. Joseph vs. Second Baptist, 7 p.m.
St. Michael's vs. St. Thomas Catholic, 7 p.m.
St. Stephen's Episcopal vs. Episcopal School of Dallas, 7 p.m.
Sterling vs. Stafford, 7 p.m.
Stockdale vs. Nixon-Smiley, 7 p.m.
Stratford vs. Alief Elsik, 7 p.m.
Stratford vs. Vega, 7 p.m.
Sudan vs. Ropes, 7 p.m.
Summit Christian Academy vs. Hill Country Christian School of Austin, 7 p.m.
Sundown vs. Post, 7 p.m.
Tahoka vs. Roscoe, 7 p.m.
Tatum vs. White Oak, 7 p.m.
Texas vs. Mt. Pleasant, 7 p.m.
Texas City vs. Nederland, 7 p.m.
Texas Leadership Charter Academy vs. Llano, 7 p.m.
Texas Leadership Charter Academy of Abilene vs. De Leon, 7 p.m.
Thrall vs. Anderson-Shiro, 7 p.m.
Three Rivers vs. Yorktown, 7 p.m.
Timber Creek vs. Southlake Carroll, 7 p.m.
Tioga vs. Olney, 7 p.m.
Tolar vs. Clifton, 7 p.m.
Tom Bean vs. Wolfe City, 7 p.m.
Tomball Memorial vs. Tomball, 7 p.m.
Trinity vs. Haltom, 7 p.m.
Trinity Christian vs. Bishop Lynch, 7 p.m.
Trinity Christian vs. Sacred Heart, 7 p.m.
Union Grove vs. Beckville, 7 p.m.
Uvalde vs. Somerset, 7 p.m.
Valley Mills vs. Axtell, 7 p.m.
Valor Prep vs. St. Joseph Catholic, 7 p.m.
Van Alstyne vs. Gainesville, 7 p.m.
Vanguard College Prep vs. Coram Deo Academy, 7 p.m.
Victoria West vs. Tomas, 7 p.m.
Vidor vs. Livingston, 7 p.m.
Waltrip vs. Madison, 7 p.m.
Waxahachie vs. Crowley, 7 p.m.
Weiss vs. Hendrickson, 7 p.m.
Wellington vs. Wheeler, 7 p.m.
Wellman-Union vs. Meadow, 7 p.m.
West vs. Palmer, 7 p.m.
West Brook vs. Lufkin, 7 p.m.
West Plains vs. Randall, 7 p.m.
West Sabine vs. West Hardin, 7 p.m.
Westbury vs. Houston Math Science & Tech, 7 p.m.
Westbury Christian vs. St. Paul, 7 p.m.
Wharton vs. Sweeny, 7 p.m.
Wichita Christian vs. Kingdom Prep Academy, 7 p.m.
Wills Point vs. North Lamar, 7 p.m.
Windthorst vs. Electra, 7 p.m.
Wink vs. Eldorado, 7 p.m.
Winters vs. Cross Plains, 7 p.m.
Wortham vs. Frost, 7 p.m.
Wyatt vs. Arlington Heights, 7 p.m.
Yates vs. Kashmere, 7 p.m.
Young Men's Leadership Academy vs. Comfort, 7 p.m.
Anna vs. Celina, 7:30 p.m.
Aquilla vs. Gholson, 7:30 p.m.
Austin Classical vs. Allen Academy, 7:30 p.m.
AZ Compass Prep vs. Cornerstone Christian, 7:30 p.m.
Blanket vs. Gustine, 7:30 p.m.
Brazos vs. Industrial, 7:30 p.m.
Brazosport Christian vs. Baytown Christian, 7:30 p.m.
Bridge City vs. Little Cypress-Mauriceville, 7:30 p.m.
Brownsboro vs. Rusk, 7:30 p.m.
Buena Vista vs. Garden City, 7:30 p.m.
Bullard vs. Jacksonville, 7:30 p.m.
Burkeville vs. Leverett's Chapel, 7:30 p.m.
Burnet vs. Stephenville, 7:30 p.m.
BVCHEA HomeSchool vs. McDade, 7:30 p.m.
Cameron Yoe vs. Caldwell, 7:30 p.m.
Canton vs. Madisonville, 7:30 p.m.
Canyon vs. Steele, 7:30 p.m.
Chapel Hill vs. Kilgore, 7:30 p.m.
Chester vs. Union Hill, 7:30 p.m.
CHSA HomeSchool vs. Harvest Christian, 7:30 p.m.
Clemens vs. Pieper, 7:30 p.m.
Community Christian vs. Grace Classical Christian Academy, 7:30 p.m.
Covington vs. Blum, 7:30 p.m.
Crowell vs. Valley, 7:30 p.m.
Danbury vs. Flatonia, 7:30 p.m.
Davenport vs. Travis, 7:30 p.m.
Detroit vs. Bowie, 7:30 p.m.
Diboll vs. Fairfield, 7:30 p.m.
Eagle Pass vs. Southwest Legacy, 7:30 p.m.
East Bernard vs. Boling, 7:30 p.m.
East Chambers vs. Tarkington, 7:30 p.m.
East Texas Christian vs. King's Academy, 7:30 p.m.
Eastside Early College vs. Austin Achieve, 7:30 p.m.
Elgin vs. Bastrop, 7:30 p.m.
Eustace vs. Mt. Vernon, 7:30 p.m.
Falfurrias vs. Hebbronville, 7:30 p.m.
Forestburg vs. Gold-Burg, 7:30 p.m.
Forney vs. Tyler Legacy, 7:30 p.m.
Fort Davis vs. Dell City, 7:30 p.m.
Fort Worth THESA vs. Harvest Christian, 7:30 p.m.
Fort Worth THESA vs. Harvest Christian Academy, 7:30 p.m.
Freer vs. Dilley, 7:30 p.m.
Garrison vs. Shelbyville, 7:30 p.m.
George West vs. Odem, 7:30 p.m.
Gorman vs. Gordon, 7:30 p.m.
Grace Academy vs. Founders Classical Academy, 7:30 p.m.
Grady vs. Rankin, 7:30 p.m.
Graham vs. Brock, 7:30 p.m.
Grand Saline vs. Harmony, 7:30 p.m.
Hardin-Jefferson vs. Silsbee, 7:30 p.m.
Harlingen vs. San Benito, 7:30 p.m.
Harrold vs. Woodson, 7:30 p.m.
Hart vs. Lazbuddie, 7:30 p.m.
Henderson vs. Pine Tree, 7:30 p.m.
Heritage Christian vs. Lucas Christian Academy, 7:30 p.m.
Hermleigh vs. Spur, 7:30 p.m.
High Island vs. Buckholts, 7:30 p.m.
Horn vs. Longview, 7:30 p.m.
Huntington vs. Westwood, 7:30 p.m.
Jay vs. Medina Valley, 7:30 p.m.
Jefferson vs. Arp, 7:30 p.m.
Knippa vs. Bruni, 7:30 p.m.
La Villa vs. La Joya, 7:30 p.m.
Lago Vista vs. Giddings, 7:30 p.m.
Laredo LBJ vs. Alexander, 7:30 p.m.
Leakey vs. Prairie Lea, 7:30 p.m.
Lee vs. Madison, 7:30 p.m.
Liberal Arts and Science Academy (LASA) vs. Crockett, 7:30 p.m.
Lincoln vs. Carter, 7:30 p.m.
Lindale vs. Palestine, 7:30 p.m.
Little River Academy vs. Lorena, 7:30 p.m.
Lopez vs. Mercedes, 7:30 p.m.
Lumberton vs. Liberty, 7:30 p.m.
Lutheran vs. Castle Hills First Baptist, 7:30 p.m.
Manor New Tech vs. Wimberley, 7:30 p.m.
Marshall vs. Brennan, 7:30 p.m.
Mathis vs. Goliad, 7:30 p.m.
Memorial vs. Houston Heights, 7:30 p.m.
Milford vs. Avalon, 7:30 p.m.
Mullin vs. Gustine, 7:30 p.m.
Mullin vs. Zephyr, 7:30 p.m.
Nazarene Christian Academy vs. Weatherford Christian, 7:30 p.m.
Nixon vs. Winn, 7:30 p.m.
Northside vs. Bryson, 7:30 p.m.
Orangefield vs. Coldspring-Oakhurst, 7:30 p.m.
Our Lady of the Hills vs. Hill Country Christian, 7:30 p.m.
Palmview vs. McAllen Memorial, 7:30 p.m.
Penelope vs. Abbott, 7:30 p.m.
Perrin-Whitt vs. Newcastle, 7:30 p.m.
Pflugerville vs. Lanier, 7:30 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo vs. Pharr-San Juan-Alamo North, 7:30 p.m.
Poteet vs. Wilson, 7:30 p.m.
Prestonwood Christian North vs. Garland Christian Academy, 7:30 p.m.
Ray vs. Donna, 7:30 p.m.
Redwater vs. Hooks, 7:30 p.m.
Refugio vs. Monte Alto, 7:30 p.m.
Roby vs. Aspermont, 7:30 p.m.
Rockwall-Heath vs. North Forney, 7:30 p.m.
Roosevelt vs. Conrad, 7:30 p.m.
Roosevelt vs. Reagan, 7:30 p.m.
Rowe vs. Rio Grande City, 7:30 p.m.
Royse City vs. Rockwall, 7:30 p.m.
Saint Jo vs. Fruitvale, 7:30 p.m.
San Antonio HomeSchool vs. CenTex HomeSchool, 7:30 p.m.
San Augustine vs. Joaquin, 7:30 p.m.
Santa Anna vs. Bronte, 7:30 p.m.
Santa Rosa vs. Cotulla, 7:30 p.m.
Seagoville vs. Molina, 7:30 p.m.
Shepherd vs. Hamshire-Fannett, 7:30 p.m.
Shiner vs. Kenedy, 7:30 p.m.
Skidmore-Tynan vs. Premont, 7:30 p.m.
South San Antonio vs. Martin, 7:30 p.m.
Taft vs. Banquete, 7:30 p.m.
Taylor vs. Fredericksburg, 7:30 p.m.
Tidehaven vs. Rice Consolidated, 7:30 p.m.
Tivy vs. Canyon Lake, 7:30 p.m.
Trinity vs. Crockett, 7:30 p.m.
Trinity School of Texas vs. Poetry Community Christian, 7:30 p.m.
Troy vs. McGregor, 7:30 p.m.
United vs. Del Rio, 7:30 p.m.
United South vs. Laredo LBJ, 7:30 p.m.
Van vs. Athens, 7:30 p.m.
Vela vs. Edinburg, 7:30 p.m.
Veterans Memorial vs. Los Fresnos, 7:30 p.m.
Wagner vs. San Marcos, 7:30 p.m.
Warren vs. Stevens, 7:30 p.m.
Weimar vs. Ganado, 7:30 p.m.
Weslaco vs. La Joya, 7:30 p.m.
West Oso vs. Orange Grove, 7:30 p.m.
West Rusk vs. Troup, 7:30 p.m.
Winnsboro vs. Mineola, 7:30 p.m.
Winston vs. Town East Christian, 7:30 p.m.
Zephyr vs. Blanket, 7:30 p.m.
Full Texas High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.