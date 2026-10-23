Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — October 23
The 2026 Texas high school football season continues on October 23 with more than 585 UIL games on the schedule for Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in Texas, click on the scoreboard links below.
Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - October 23
To quickly find a specific team or school, press Ctrl+F on Windows or Command+F on a Mac and search for the name you are looking for.
Full Texas High School Football Scoreboard - October 23
There are 589 high school football games in Texas on Friday, October 23, 2026.
There are 15 Texas high school football games featuring ranked teams, highlighted by No. 5 Duncanville vs. No. 8 Waxahachie, and No. 1 North Shore vs. No. 22 King.
Da Vinci vs. Magdalena — 3:00 p.m.
Wichita Christian vs. Christ the King Cathedral — 5:30 p.m.
Eula vs. Marfa — 6:00 p.m.
Evangel Christian vs. Trinity Christian HomeSchool — 6:00 p.m.
Arlington Heights Christian vs. Victoria Home School — 6:30 p.m.
Dell City vs. Sierra Blanca — 6:30 p.m.
Horizon vs. Americas — 6:30 p.m.
Hun vs. Cornerstone Christian — 6:30 p.m.
Somerset Academy Collegiate vs. Marine Military — 6:30 p.m.
Tompkins vs. Seven Lakes — 6:30 p.m.
Town East Christian vs. Sunnybrook Christian — 6:30 p.m.
Abilene vs. Monterey — 7:00 p.m.
Agua Dulce vs. Woodsboro — 7:00 p.m.
Albany vs. Winters — 7:00 p.m.
Alice vs. Edcouch-Elsa — 7:00 p.m.
Alief Elsik vs. Alief Hastings — 7:00 p.m.
All Saints Episcopal vs. Trinity Christian — 7:00 p.m.
Alvarado vs. Springtown — 7:00 p.m.
Alvord vs. Tioga — 7:00 p.m.
Anderson-Shiro vs. Florence — 7:00 p.m.
Andress vs. Austin — 7:00 p.m.
Andrews vs. Greenwood — 7:00 p.m.
Annapolis Christian Academy vs. Hill Country Christian — 7:00 p.m.
Anthony vs. Grape Creek — 7:00 p.m.
Arlington vs. Bowie — 7:00 p.m.
Aubrey vs. Lake Dallas — 7:00 p.m.
Austin vs. Sterling — 7:00 p.m.
Axtell vs. Bosqueville — 7:00 p.m.
Bandera vs. San Antonio Memorial — 7:00 p.m.
Bangs vs. Brady — 7:00 p.m.
Bay Area Christian vs. St. John Paul II — 7:00 p.m.
Baytown Christian vs. Legacy Christian Academy — 7:00 p.m.
Beaumont United vs. La Porte — 7:00 p.m.
Bell vs. South Grand Prairie — 7:00 p.m.
Ben Bolt-Palito Blano vs. Kaufer — 7:00 p.m.
Benjamin vs. Lueders-Avoca — 7:00 p.m.
Benjamin Davis vs. Eisenhower — 7:00 p.m.
Big Spring vs. Monahans — 7:00 p.m.
Bishop Dunne vs. Brook Hill — 7:00 p.m.
Bishop Lynch vs. Liberty Christian — 7:00 p.m.
Blanco vs. Young Men's Leadership Academy — 7:00 p.m.
Blooming Grove vs. Rice — 7:00 p.m.
Bloomington vs. Weimar — 7:00 p.m.
Blue Ridge vs. Leonard — 7:00 p.m.
Boerne-Champion vs. Smithson Valley — 7:00 p.m.
Boles vs. Celeste — 7:00 p.m.
Bonham vs. Wills Point — 7:00 p.m.
Boswell vs. Keller Central — 7:00 p.m.
Bovina vs. Stratford — 7:00 p.m.
Bowie vs. Irvin — 7:00 p.m.
Bowie vs. Vernon — 7:00 p.m.
Bracken Christian vs. St. Joseph Catholic — 7:00 p.m.
Brazosport Christian vs. Alpha Omega Academy — 7:00 p.m.
Bremond vs. Burton — 7:00 p.m.
Brock vs. Iowa Park — 7:00 p.m.
Bruni vs. Leakey — 7:00 p.m.
Buckholts vs. Apple Springs — 7:00 p.m.
Burbank vs. McCollum — 7:00 p.m.
Burkburnett vs. Graham — 7:00 p.m.
Caldwell vs. Franklin — 7:00 p.m.
Callisburg vs. Blue Ridge — 7:00 p.m.
Calvary Academy vs. Nazarene Christian Academy — 7:00 p.m.
Canadian vs. Childress — 7:00 p.m.
Caney Creek vs. Oak Ridge — 7:00 p.m.
Carlisle vs. Kerens — 7:00 p.m.
Carter-Riverside vs. Western Hills — 7:00 p.m.
Castleberry vs. Decatur — 7:00 p.m.
Cathedral vs. Covenant — 7:00 p.m.
Cayuga vs. Frankston — 7:00 p.m.
Celina vs. Memorial — 7:00 p.m.
Centennial vs. Lancaster — 7:00 p.m.
Central Catholic vs. St. Michael's — 7:00 p.m.
Central Texas Christian vs. Westbury Christian — 7:00 p.m.
Chapin vs. Canutillo — 7:00 p.m.
Chico vs. Olney — 7:00 p.m.
Chilton vs. Snook — 7:00 p.m.
Christoval vs. Ballinger — 7:00 p.m.
CHSA HomeSchool vs. Cornerstone Christian Academy — 7:00 p.m.
City View vs. Merkel — 7:00 p.m.
Clarendon vs. Wellington — 7:00 p.m.
Clarksville vs. Big Sandy — 7:00 p.m.
Clear Brook vs. Clear Creek — 7:00 p.m.
Clear Brook vs. Clear Springs — 7:00 p.m.
Clear Falls vs. Clear Creek — 7:00 p.m.
Cleburne vs. Mansfield Summit — 7:00 p.m.
Cole vs. Hallettsville — 7:00 p.m.
Colleyville Heritage vs. Argyle — 7:00 p.m.
Collinsville vs. Era — 7:00 p.m.
Colorado vs. Forsan — 7:00 p.m.
Comfort vs. Karnes City — 7:00 p.m.
Cooper vs. Abilene Wylie — 7:00 p.m.
Coram Deo Academy vs. Lake Country Christian — 7:00 p.m.
Coram Deo Academy vs. Lucas Christian Academy — 7:00 p.m.
Cotton Center vs. Lorenzo — 7:00 p.m.
Creekview vs. Birdville — 7:00 p.m.
Cross Plains vs. Goldthwaite — 7:00 p.m.
Crystal City vs. Poteet — 7:00 p.m.
Cumby vs. Lindsay — 7:00 p.m.
Cushing vs. Tenaha — 7:00 p.m.
Cypress Park vs. Bridgeland — 7:00 p.m.
Cypress Springs vs. Foster — 7:00 p.m.
Cypress Woods vs. Cy-Ridge — 7:00 p.m.
Cypress Woods vs. Cypress Ridge — 7:00 p.m.
D'Hanis vs. Brackett — 7:00 p.m.
Dallas HSAA Blue vs. Atlas Homeschool — 7:00 p.m.
Dallas Jesuit vs. Allen — 7:00 p.m.
Dawson vs. Valley Mills — 7:00 p.m.
Dayton vs. Texas City — 7:00 p.m.
De Leon vs. Anson — 7:00 p.m.
Deer Park vs. Dickinson — 7:00 p.m.
Del Valle vs. Burges — 7:00 p.m.
Denver City vs. Dalhart — 7:00 p.m.
DeSoto vs. Cedar Hill — 7:00 p.m.
Detroit vs. Bowie — 7:00 p.m.
Devine vs. Lytle — 7:00 p.m.
Diamond Hill-Jarvis vs. Benbrook — 7:00 p.m.
Dobie vs. Pasadena Memorial — 7:00 p.m.
Dripping Springs vs. Hays — 7:00 p.m.
Dublin vs. Clifton — 7:00 p.m.
Duncanville vs. Waxahachie — 7:00 p.m.
East View vs. Cedar Park — 7:00 p.m.
Eastland vs. Millsap — 7:00 p.m.
Eden vs. Water Valley — 7:00 p.m.
El Campo vs. Royal — 7:00 p.m.
El Dorado vs. Bel Air — 7:00 p.m.
Electra vs. Petrolia — 7:00 p.m.
Ellison vs. Belton — 7:00 p.m.
Episcopal vs. Houston Christian — 7:00 p.m.
Episcopal School of Dallas vs. Fort Worth Country Day — 7:00 p.m.
Estacado vs. Liberty — 7:00 p.m.
Eula vs. Kingdom Prep Academy — 7:00 p.m.
Falls City vs. Charlotte — 7:00 p.m.
Fannindel vs. Mount Calm — 7:00 p.m.
Farmersville vs. North Lamar — 7:00 p.m.
Ferris vs. Caddo Mills — 7:00 p.m.
Floresville vs. Creek View — 7:00 p.m.
Floydada vs. Farwell — 7:00 p.m.
Fort Bend Austin vs. Fort Bend Clements — 7:00 p.m.
Fort Bend Bush vs. Ridge Point — 7:00 p.m.
Fort Bend Christian Academy vs. St. Joseph — 7:00 p.m.
Fort Bend Dulles vs. Iowa Colony — 7:00 p.m.
Fort Bend Elkins vs. Strake Jesuit — 7:00 p.m.
Fort Bend Willowridge vs. Northside — 7:00 p.m.
Fort Hancock vs. Buena Vista — 7:00 p.m.
Fort Stockton vs. Snyder — 7:00 p.m.
Fort Worth Christian vs. Grapevine Faith Christian — 7:00 p.m.
Fossil Ridge vs. Azle — 7:00 p.m.
Friendswood vs. Angleton — 7:00 p.m.
Frost vs. Meridian — 7:00 p.m.
Furr vs. Worthing — 7:00 p.m.
Garland vs. Rowlett — 7:00 p.m.
Gatesville vs. Brownwood — 7:00 p.m.
Georgetown vs. A&M Consolidated — 7:00 p.m.
Giddings State vs. Valor Prep — 7:00 p.m.
Gilmer vs. Center — 7:00 p.m.
Gonzales vs. Pearsall — 7:00 p.m.
Grace Community vs. McKinney Christian Academy — 7:00 p.m.
Grand Prairie vs. Trinity — 7:00 p.m.
Grandview vs. Mexia — 7:00 p.m.
Granger vs. Rosebud-Lott — 7:00 p.m.
Grapeland vs. Overton — 7:00 p.m.
Greenhill vs. Hillsboro — 7:00 p.m.
Greenhill vs. Nolan Catholic — 7:00 p.m.
Greenville Christian vs. Trinity School of Texas — 7:00 p.m.
Groveton vs. Lovelady — 7:00 p.m.
Guyer vs. Hebron — 7:00 p.m.
Hallsville vs. Texas — 7:00 p.m.
Hamilton vs. Tolar — 7:00 p.m.
Hamlin vs. Miles — 7:00 p.m.
Hardin vs. New Waverly — 7:00 p.m.
Harker Heights vs. Chaparral — 7:00 p.m.
Harlingen South vs. Flour Bluff — 7:00 p.m.
Harmony School of Innovation vs. Brazosport — 7:00 p.m.
Harmony School of Innovation vs. Stafford — 7:00 p.m.
Harmony Science Academy vs. Brazosport — 7:00 p.m.
Harvest Christian vs. Texas Wind — 7:00 p.m.
Haskell vs. Windthorst — 7:00 p.m.
Hawkins vs. Alba-Golden — 7:00 p.m.
Hawley vs. Hico — 7:00 p.m.
Hearne vs. Bruceville-Eddy — 7:00 p.m.
Hendrickson vs. Shoemaker — 7:00 p.m.
Henrietta vs. Jacksboro — 7:00 p.m.
Hitchcock vs. La Marque — 7:00 p.m.
Holland vs. Milano — 7:00 p.m.
Holy Cross vs. Geneva — 7:00 p.m.
Hondo vs. Natalia — 7:00 p.m.
Howe vs. Bells — 7:00 p.m.
Idalou vs. Muleshoe — 7:00 p.m.
Ingram Moore vs. Texas Leadership Charter Academy — 7:00 p.m.
Iola vs. Normangee — 7:00 p.m.
Iredell vs. Morgan — 7:00 p.m.
Italy vs. Itasca — 7:00 p.m.
Jefferson vs. Brackenridge — 7:00 p.m.
Jefferson vs. El Paso — 7:00 p.m.
John F. Kennedy vs. Uvalde — 7:00 p.m.
John Paul II vs. Incarnate Word Academy — 7:00 p.m.
John Paul II vs. Trinity Christian — 7:00 p.m.
Johnson City LBJ vs. Mason — 7:00 p.m.
Johnson County Sports Association vs. Newman International Academy — 7:00 p.m.
Jonesboro vs. Oglesby — 7:00 p.m.
Joshua vs. Everman — 7:00 p.m.
Jourdanton vs. Carrizo Springs — 7:00 p.m.
Junction vs. Center Point — 7:00 p.m.
Kaufman vs. Mabank — 7:00 p.m.
Keene vs. West — 7:00 p.m.
Kelly Catholic vs. Northside Sports Association HomeSchool — 7:00 p.m.
Kermit vs. Clyde — 7:00 p.m.
Killeen vs. Weiss — 7:00 p.m.
King vs. North Shore — 7:00 p.m.
Kingwood vs. Atascocita — 7:00 p.m.
Kingwood Park vs. Huntsville — 7:00 p.m.
Kinkaid vs. John Cooper — 7:00 p.m.
KIPP Sunnyside vs. St. Pius X — 7:00 p.m.
Klein Cain vs. Tomball Memorial — 7:00 p.m.
Klein Forest vs. Magnolia — 7:00 p.m.
Klondike vs. Borden County — 7:00 p.m.
Knippa vs. Medina — 7:00 p.m.
Kountze vs. Woodville — 7:00 p.m.
Krum vs. Gainesville — 7:00 p.m.
La Grange vs. Bellville — 7:00 p.m.
La Pryor vs. Harper — 7:00 p.m.
La Villa vs. Santa Maria — 7:00 p.m.
Lake Belton vs. Bryan — 7:00 p.m.
Lake Highlands vs. Plano — 7:00 p.m.
Lamar vs. Memorial — 7:00 p.m.
Lamar Consolidated vs. Terry — 7:00 p.m.
Lamesa vs. Jim Ned — 7:00 p.m.
Lampasas vs. Burnet — 7:00 p.m.
Lebanon Trail vs. Melissa — 7:00 p.m.
Lee vs. Santa Fe — 7:00 p.m.
Legacy vs. Coronado — 7:00 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Hillsboro — 7:00 p.m.
Legacy Prep Christian Academy vs. St. John XXIII — 7:00 p.m.
Leon vs. Centerville — 7:00 p.m.
Leonard vs. Valley View — 7:00 p.m.
Levelland vs. Borger — 7:00 p.m.
Lewisville vs. Flower Mound — 7:00 p.m.
Lexington vs. Schulenburg — 7:00 p.m.
Liberty Hill vs. Long Creek — 7:00 p.m.
Liberty-Eylau vs. Atlanta — 7:00 p.m.
Life Oak Cliff vs. Pilot Point — 7:00 p.m.
Lingleville vs. Gorman — 7:00 p.m.
Live Oak Classical vs. Reicher Catholic — 7:00 p.m.
Lockhart vs. McCallum — 7:00 p.m.
Lockney vs. Roscoe — 7:00 p.m.
Logos Prep Academy vs. First Baptist Christian — 7:00 p.m.
Lometa vs. Evant — 7:00 p.m.
London vs. Ingleside — 7:00 p.m.
Lone Star North vs. Prestonwood Christian North — 7:00 p.m.
Lovejoy vs. Eagle Mountain — 7:00 p.m.
Lubbock vs. Frenship Memorial — 7:00 p.m.
Lubbock Christian vs. Covenant Christian — 7:00 p.m.
Lufkin vs. Goose Creek Memorial — 7:00 p.m.
Lutheran South Academy vs. Concordia Lutheran — 7:00 p.m.
MacArthur vs. Dekaney — 7:00 p.m.
Madison vs. Scurry-Rosser — 7:00 p.m.
Mansfield vs. Crowley — 7:00 p.m.
Mansfield Legacy vs. Midlothian — 7:00 p.m.
Marble Falls vs. China Spring — 7:00 p.m.
Marcus vs. Little Elm — 7:00 p.m.
Marion vs. Luling — 7:00 p.m.
Martin vs. Lamar — 7:00 p.m.
Maud vs. Linden-Kildare — 7:00 p.m.
May vs. Ranger — 7:00 p.m.
McAlester vs. East Central — 7:00 p.m.
McCamey vs. Iraan — 7:00 p.m.
Memphis vs. San Jacinto Christian Academy — 7:00 p.m.
Memphis vs. Wheeler — 7:00 p.m.
Mercedes vs. Ray — 7:00 p.m.
Mesquite vs. Crandall — 7:00 p.m.
Methodist Children's Home vs. Faustina Academy — 7:00 p.m.
Midland Christian vs. All Saints — 7:00 p.m.
Midlothian Heritage vs. Burleson — 7:00 p.m.
Midway vs. Copperas Cove — 7:00 p.m.
Mildred vs. Buffalo — 7:00 p.m.
Miller vs. King — 7:00 p.m.
Mineola vs. Commerce — 7:00 p.m.
Mineral Wells vs. Bridgeport — 7:00 p.m.
Moody vs. Marlin — 7:00 p.m.
Moran vs. Rising Star — 7:00 p.m.
Morton vs. Smyer — 7:00 p.m.
Mt. Enterprise vs. Crossroads — 7:00 p.m.
Navarro vs. Cuero — 7:00 p.m.
Nederland vs. Port Neches-Groves — 7:00 p.m.
Needville vs. Bay City — 7:00 p.m.
New Braunfels vs. Alamo Heights — 7:00 p.m.
New Braunfels Christian Academy vs. Brazos Christian — 7:00 p.m.
New Caney vs. West Brook — 7:00 p.m.
New Deal vs. Sundown — 7:00 p.m.
Nimitz vs. MacArthur — 7:00 p.m.
Nocona vs. Muenster — 7:00 p.m.
North Forest vs. Wheatley — 7:00 p.m.
North Garland vs. Wylie — 7:00 p.m.
O'Donnell vs. Ira — 7:00 p.m.
Oakwood vs. Trinidad — 7:00 p.m.
Ore City vs. Elysian Fields — 7:00 p.m.
Ovilla Christian vs. Highlands — 7:00 p.m.
Palacios vs. Hempstead — 7:00 p.m.
Palmer vs. Groesbeck — 7:00 p.m.
Palo Duro vs. Memorial — 7:00 p.m.
Pampa vs. Dumas — 7:00 p.m.
Panhandle vs. Highland Park — 7:00 p.m.
Parish Episcopal vs. Prestonwood Christian — 7:00 p.m.
Parkland vs. Hanks — 7:00 p.m.
Paschal vs. Brewer — 7:00 p.m.
Pathway Academy vs. Crosbyton — 7:00 p.m.
Pawnee vs. Benavides — 7:00 p.m.
Pecos vs. Seminole — 7:00 p.m.
Permian vs. Midland — 7:00 p.m.
Pewitt vs. Harleton — 7:00 p.m.
Pflugerville Connally vs. College Station — 7:00 p.m.
Plains vs. Sudan — 7:00 p.m.
Plainview vs. Lake View — 7:00 p.m.
Plano East vs. Berkner — 7:00 p.m.
Plano West vs. Coppell — 7:00 p.m.
Ponder vs. Van Alstyne — 7:00 p.m.
Port Isabel vs. La Feria — 7:00 p.m.
Porter vs. Splendora — 7:00 p.m.
Poth vs. Stockdale — 7:00 p.m.
Pottsboro vs. A Plus Academy — 7:00 p.m.
Prairie Lea vs. Nueces Canyon — 7:00 p.m.
Prince of Peace vs. Pantego Christian — 7:00 p.m.
Princeton vs. Walnut Grove — 7:00 p.m.
Progreso vs. Rio Hondo — 7:00 p.m.
Prosper Rock Hill vs. McKinney — 7:00 p.m.
Quanah vs. Shamrock — 7:00 p.m.
Quitman vs. Prairiland — 7:00 p.m.
Ralls vs. Tahoka — 7:00 p.m.
Randall vs. Canyon — 7:00 p.m.
Randle vs. Freeman — 7:00 p.m.
Red Oak vs. Lake Ridge — 7:00 p.m.
Reedy vs. Lone Star — 7:00 p.m.
Richardson vs. Pearce — 7:00 p.m.
Rio Vista vs. Comanche — 7:00 p.m.
River Road vs. Dimmitt — 7:00 p.m.
Robinson vs. Connally — 7:00 p.m.
Rockport-Fulton vs. Grulla — 7:00 p.m.
Rocksprings vs. Sanderson — 7:00 p.m.
Roma vs. Juarez-Lincoln — 7:00 p.m.
Round Rock vs. McNeil — 7:00 p.m.
Rudder vs. University — 7:00 p.m.
Sabine Pass vs. Evadale — 7:00 p.m.
Sacred Heart vs. First Baptist — 7:00 p.m.
Sacred Heart vs. Northland Christian — 7:00 p.m.
Saginaw vs. Chisholm Trail — 7:00 p.m.
Salado vs. La Vega — 7:00 p.m.
Sam Houston vs. Granbury — 7:00 p.m.
Sam Rayburn vs. Pearland — 7:00 p.m.
San Angelo Central vs. Odessa — 7:00 p.m.
San Antonio Christian vs. St. Joseph Academy — 7:00 p.m.
San Augustine vs. Hemphill — 7:00 p.m.
San Diego vs. Lyford — 7:00 p.m.
San Marcos Baptist Academy vs. Concordia — 7:00 p.m.
San Saba vs. Coleman — 7:00 p.m.
Sanford-Fritch vs. Spearman — 7:00 p.m.
Sanger vs. Lake Worth — 7:00 p.m.
Santa Gertrudis Academy vs. Bishop — 7:00 p.m.
Santo vs. Hubbard — 7:00 p.m.
Savio vs. Frassati Catholic — 7:00 p.m.
Seagraves vs. Ropes — 7:00 p.m.
Sealy vs. Navasota — 7:00 p.m.
Second Baptist vs. Cypress Christian — 7:00 p.m.
Second Baptist vs. The Covenant Preparatory School — 7:00 p.m.
Seguin vs. Corsicana — 7:00 p.m.
Seymour vs. Archer City — 7:00 p.m.
Shadow Creek vs. Alvin — 7:00 p.m.
Shallowater vs. Brownfield — 7:00 p.m.
Sharyland vs. Sharyland Pioneer — 7:00 p.m.
Sherman vs. Denton — 7:00 p.m.
Slaton vs. Littlefield — 7:00 p.m.
Socorro vs. Eastwood — 7:00 p.m.
Somerset vs. Pleasanton — 7:00 p.m.
Somerville vs. Bartlett — 7:00 p.m.
Southlake Carroll vs. Byron Nelson — 7:00 p.m.
Spring Hill vs. Pittsburg — 7:00 p.m.
St. Andrew's vs. Cistercian — 7:00 p.m.
St. Anthony vs. Hyde Park — 7:00 p.m.
St. John's vs. St. Mark's — 7:00 p.m.
St. Paul vs. Rosehill Christian — 7:00 p.m.
St. Thomas Catholic vs. Antonian Prep — 7:00 p.m.
Stanton vs. Alpine — 7:00 p.m.
Stephenville vs. Jarrell — 7:00 p.m.
Sterling vs. Port Arthur Memorial — 7:00 p.m.
Sterling City vs. Menard — 7:00 p.m.
Stony Point vs. Cedar Ridge — 7:00 p.m.
Sulphur Springs vs. Life Waxahachie — 7:00 p.m.
Summer Creek vs. Crosby — 7:00 p.m.
Sunnyvale vs. Ford — 7:00 p.m.
Sweeny vs. Columbus — 7:00 p.m.
Sweetwater vs. Compass Academy — 7:00 p.m.
Tarkington vs. Buna — 7:00 p.m.
Tascosa vs. Caprock — 7:00 p.m.
Tatum vs. Sabine — 7:00 p.m.
Teague vs. Elkhart — 7:00 p.m.
Texas Leadership Charter Academy of Abilene vs. Cisco — 7:00 p.m.
Texas School for the Deaf vs. Lutheran — 7:00 p.m.
The Colony vs. Grapevine — 7:00 p.m.
The Woodlands vs. Conroe — 7:00 p.m.
Thrall vs. Rogers — 7:00 p.m.
Three Rivers vs. Louise — 7:00 p.m.
Three Way vs. Cranfills Gap — 7:00 p.m.
TMI-Episcopal vs. St. Stephen's Episcopal — 7:00 p.m.
Tomball vs. Klein Oak — 7:00 p.m.
Trenton vs. Honey Grove — 7:00 p.m.
Trinity Christian Leadership vs. Gateway Charter Academy — 7:00 p.m.
Trinity School of Midland vs. Covenant Classical — 7:00 p.m.
Trinity Valley vs. Oakridge — 7:00 p.m.
Tulia vs. Hale Center — 7:00 p.m.
Tuloso-Midway vs. Calhoun — 7:00 p.m.
Turner vs. Newman Smith — 7:00 p.m.
Tyler vs. North Mesquite — 7:00 p.m.
Valor vs. New Braunfels — 7:00 p.m.
Vandegrift vs. Leander — 7:00 p.m.
Vega vs. Gruver — 7:00 p.m.
Venus vs. Kemp — 7:00 p.m.
Veritas Academy vs. Saint Mary's Hall — 7:00 p.m.
Veterans Memorial vs. Boerne — 7:00 p.m.
Veterans Memorial vs. Rivera — 7:00 p.m.
Victoria HomeSchool vs. Corpus Christi Coastal Christian Homeschool — 7:00 p.m.
Village vs. Brentwood Christian — 7:00 p.m.
Waco vs. Brenham — 7:00 p.m.
Wakeland vs. Braswell — 7:00 p.m.
Warren vs. Newton — 7:00 p.m.
Waskom vs. Union Grove — 7:00 p.m.
Weatherford vs. Aledo — 7:00 p.m.
West Fork vs. Montgomery — 7:00 p.m.
West Hardin vs. Deweyville — 7:00 p.m.
West Mesquite vs. Sunset — 7:00 p.m.
West Plains vs. Hereford — 7:00 p.m.
West Texas vs. Amarillo FFC — 7:00 p.m.
Westbrook vs. Ackerly Sands — 7:00 p.m.
Westlake vs. Lake Travis — 7:00 p.m.
Wharton vs. Edna — 7:00 p.m.
White Oak vs. Gladewater — 7:00 p.m.
Whitehouse vs. Terrell — 7:00 p.m.
Whitesboro vs. Gunter — 7:00 p.m.
Whitewright vs. Tom Bean — 7:00 p.m.
Willis vs. Cleveland — 7:00 p.m.
Wisdom vs. Waltrip — 7:00 p.m.
Wolfe City vs. Cooper — 7:00 p.m.
Wylie East vs. South Garland — 7:00 p.m.
Yoakum vs. Randolph — 7:00 p.m.
Yorktown vs. Pettus — 7:00 p.m.
Ysleta vs. San Elizario — 7:00 p.m.
Zapata vs. Hidalgo Early College — 7:00 p.m.
Adams vs. White — 7:30 p.m.
Alexander vs. Del Rio — 7:30 p.m.
Allen Academy vs. Summit Christian Academy — 7:30 p.m.
Anderson vs. Manor — 7:30 p.m.
Austin Royals HomeSchool vs. BVCHEA HomeSchool — 7:30 p.m.
Avalon vs. Covington — 7:30 p.m.
Balmorhea vs. Grandfalls-Royalty — 7:30 p.m.
Bastrop vs. Lanier — 7:30 p.m.
Bluff Dale vs. Milford — 7:30 p.m.
Boling vs. Brazos — 7:30 p.m.
Bronte vs. Paint Rock — 7:30 p.m.
Bullard vs. Henderson — 7:30 p.m.
Cameron Yoe vs. Little River Academy — 7:30 p.m.
Carter vs. Wilmer-Hutchins — 7:30 p.m.
Chisum vs. Lone Oak — 7:30 p.m.
Clark vs. Roosevelt — 7:30 p.m.
Coldspring-Oakhurst vs. East Chambers — 7:30 p.m.
Conrad vs. Lincoln — 7:30 p.m.
Coolidge vs. Aquilla — 7:30 p.m.
Coronado vs. Pebble Hills — 7:30 p.m.
Cotulla vs. Falfurrias — 7:30 p.m.
Crawford vs. Wortham — 7:30 p.m.
Crockett vs. Elgin — 7:30 p.m.
Crowell vs. Guthrie — 7:30 p.m.
Daingerfield vs. Queen City — 7:30 p.m.
Dallas Academy vs. Grayson Christian — 7:30 p.m.
Denison vs. Anna — 7:30 p.m.
Diboll vs. Trinity — 7:30 p.m.
Dilley vs. Taft — 7:30 p.m.
Donna vs. Pace — 7:30 p.m.
Economedes vs. Vela — 7:30 p.m.
Edgewood vs. Grand Saline — 7:30 p.m.
Edinburg North vs. Weslaco — 7:30 p.m.
Fairfield vs. Huntington — 7:30 p.m.
Flatonia vs. Shiner — 7:30 p.m.
Fredericksburg vs. Canyon Lake — 7:30 p.m.
Ganado vs. Danbury — 7:30 p.m.
Garden City vs. Grady — 7:30 p.m.
Gholson vs. Penelope — 7:30 p.m.
Giddings vs. Austin Achieve — 7:30 p.m.
Goliad vs. West Oso — 7:30 p.m.
Greenville vs. Marshall — 7:30 p.m.
Gustine vs. Zephyr — 7:30 p.m.
Hamshire-Fannett vs. Silsbee — 7:30 p.m.
Hargrave vs. Vidor — 7:30 p.m.
Hebbronville vs. Odem — 7:30 p.m.
Heritage Christian vs. Our Lady of the Hills — 7:30 p.m.
Hillcrest vs. Poteet — 7:30 p.m.
Hooks vs. De Kalb — 7:30 p.m.
Horn vs. Rockwall-Heath — 7:30 p.m.
Jacksonville vs. Palestine — 7:30 p.m.
Jasper vs. Hardin-Jefferson — 7:30 p.m.
Joaquin vs. Garrison — 7:30 p.m.
Jones vs. Calallen — 7:30 p.m.
Kilgore vs. Lindale — 7:30 p.m.
Lakehill Prep vs. Temple Christian — 7:30 p.m.
Lazbuddie vs. Anton — 7:30 p.m.
Lehman vs. Cedar Creek — 7:30 p.m.
Liberal Arts and Science Academy (LASA) vs. Pflugerville — 7:30 p.m.
Liberty vs. Bridge City — 7:30 p.m.
Livingston vs. Lumberton — 7:30 p.m.
Lohn vs. Brookesmith — 7:30 p.m.
Longview vs. Lee — 7:30 p.m.
Longview vs. Tyler Legacy — 7:30 p.m.
Lorena vs. Troy — 7:30 p.m.
Los Fresnos vs. Pharr-San Juan-Alamo — 7:30 p.m.
MacArthur vs. Medina Valley — 7:30 p.m.
Madisonville vs. Athens — 7:30 p.m.
Malakoff vs. Eustace — 7:30 p.m.
Manor New Tech vs. Eastside Early College — 7:30 p.m.
Marfa vs. Fort Davis — 7:30 p.m.
Martin vs. Jay — 7:30 p.m.
Mathis vs. Aransas Pass — 7:30 p.m.
McAllen Memorial vs. Rowe — 7:30 p.m.
McGregor vs. Rockdale — 7:30 p.m.
Monte Alto vs. Banquete — 7:30 p.m.
Mt. Pleasant vs. Nacogdoches — 7:30 p.m.
Mt. Vernon vs. Winnsboro — 7:30 p.m.
North Dallas vs. Kimball — 7:30 p.m.
North Forney vs. Royse City — 7:30 p.m.
Northside vs. Newcastle — 7:30 p.m.
Orange Grove vs. Sinton — 7:30 p.m.
Panther Creek vs. Blackwell — 7:30 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo North vs. San Benito — 7:30 p.m.
Pieper vs. Canyon — 7:30 p.m.
Pine Tree vs. Chapel Hill — 7:30 p.m.
Pleasant Grove vs. Carthage — 7:30 p.m.
Poetry Community Christian vs. Christian Heritage — 7:30 p.m.
Premont vs. Freer — 7:30 p.m.
Priddy vs. Mullin — 7:30 p.m.
Reagan vs. Johnson — 7:30 p.m.
Reagan vs. Tivy — 7:30 p.m.
Refugio vs. Skidmore-Tynan — 7:30 p.m.
Rice Consolidated vs. East Bernard — 7:30 p.m.
Richland Springs vs. Rochelle — 7:30 p.m.
Rio Grande City vs. Mission — 7:30 p.m.
Robert Lee vs. Baird — 7:30 p.m.
Rockwall vs. Forney — 7:30 p.m.
Round Rock Christian Academy vs. Castle Hills First Baptist — 7:30 p.m.
Rusk vs. Canton — 7:30 p.m.
Samuell vs. Jefferson — 7:30 p.m.
San Marcos vs. Judson — 7:30 p.m.
Santa Rosa vs. George West — 7:30 p.m.
Shelbyville vs. Timpson — 7:30 p.m.
Shelton vs. Dallas Christian — 7:30 p.m.
Sidney vs. Strawn — 7:30 p.m.
Sotomayor vs. Taft — 7:30 p.m.
Southside vs. Nixon — 7:30 p.m.
Southwest vs. United — 7:30 p.m.
Southwest Legacy vs. United — 7:30 p.m.
Spruce vs. Roosevelt — 7:30 p.m.
Steele vs. East Central — 7:30 p.m.
Taylor vs. Davenport — 7:30 p.m.
Throckmorton vs. Harrold — 7:30 p.m.
Tomball Christian HomeSchool vs. Hampton Prep — 7:30 p.m.
Trent vs. Olfen School — 7:30 p.m.
Troup vs. New Diana — 7:30 p.m.
Tyler HEAT vs. King's Academy — 7:30 p.m.
United South vs. Eagle Pass — 7:30 p.m.
Valor South Austin vs. Grace Academy — 7:30 p.m.
Van Vleck vs. Tidehaven — 7:30 p.m.
Veterans Memorial vs. Harlingen — 7:30 p.m.
Victory Christian Academy vs. Azle Christian — 7:30 p.m.
Waco Christian vs. Valor North Austin — 7:30 p.m.
Wagner vs. Clemens — 7:30 p.m.
Wall vs. Early — 7:30 p.m.
Weatherford Christian vs. Harvest Christian — 7:30 p.m.
Weatherford Christian vs. Harvest Christian Academy — 7:30 p.m.
West Orange-Stark vs. Shepherd — 7:30 p.m.
West Rusk vs. Jefferson — 7:30 p.m.
Westwood vs. Crockett — 7:30 p.m.
Wilson vs. Seagoville — 7:30 p.m.
Wimberley vs. Lago Vista — 7:30 p.m.
Winn vs. South San Antonio — 7:30 p.m.
Winona vs. Arp — 7:30 p.m.
Woodson vs. Forestburg — 7:30 p.m.
Zephyr vs. Blanket — 7:30 p.m.
Laredo LBJ vs. Southwest — 8:15 p.m.
Orange Glen vs. Tri-City Christian — 9:00 p.m.
Hondo Valley vs. Immanuel Christian — TBA
Post vs. New Home — TBA
Vanguard College Prep vs. Heritage Christian — TBA
Full Texas High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.