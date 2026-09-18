Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — September 18
The 2026 Texas high school football season continues on September 18 with more than 575 UIL games on the schedule for Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - September 18
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Full Texas High School Football Scoreboard - September 18
There are 577 high school football games in Texas on Friday, September 18, 2026.
The first game, Wink vs New Home, starts at 2:30 p.m.
There are 14 games featuring ranked teams, highlighted by a powerhouse showdown with North Crowley vs. Duncanville at 7 p.m.
Other big ranked matchups include DeSoto vs. Centennial and Hillcrest vs. South Oak Cliff.
Wink vs. New Home — 2:30 p.m.
St. Francis Episcopal vs. Palmer Trinity — 3 p.m.
Liberty vs. West Plains — 4 p.m.
Devine Savior Academy vs. Second Baptist UM — 4:30 p.m.
Compass Rose Legacy vs. Athlos Leadership Academy — 5:30 p.m.
Clark vs. Navajo Pine — 5:30 p.m.
Acadiana Christian vs. Evadale — 6 p.m.
Corpus Christi Coastal Christian Homeschool vs. John Paul II — 6 p.m.
Jayton vs. Whitharral — 6 p.m.
Jordan vs. Katy — 6:30 p.m.
Newton vs. DeRidder — 7 p.m.
Sulphur vs. Gunter — 7 p.m.
Compass Academy vs. Merkel — 7 p.m.
Clyde vs. Breckenridge — 7 p.m.
Hughes Springs vs. Pewitt — 7 p.m.
Comfort vs. Johnson City LBJ — 7 p.m.
Lamesa vs. Crane — 7 p.m.
Incarnate Word Academy vs. Northland Christian — 7 p.m.
Northside vs. Tomas — 7 p.m.
Munday vs. Hamlin — 7 p.m.
Mullin vs. Paint Creek — 7 p.m.
Lake Country Christian vs. Pantego Christian — 7 p.m.
Pettus vs. St. John Paul II — 7 p.m.
Allen Academy vs. Logos Prep Academy — 7 p.m.
Arlington Heights Christian vs. Annapolis Christian Academy — 7 p.m.
Sacred Heart vs. Savio — 7 p.m.
Nederland vs. Almeta Crawford — 7 p.m.
Ovilla Christian vs. Azle Christian — 7 p.m.
Highlands vs. Prestonwood Christian North — 7 p.m.
Abilene Christian vs. Ira — 7 p.m.
Rosebud-Lott vs. Bosqueville — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Trinity Christian — 7 p.m.
Geneva vs. Brazos Christian — 7 p.m.
Westbury Christian vs. Cypress Christian — 7 p.m.
John Paul II vs. Parish Episcopal — 7 p.m.
Veritas Academy vs. Central Texas Christian — 7 p.m.
Sacred Heart vs. Reicher Catholic — 7 p.m.
Bishop Lynch vs. Prestonwood Christian — 7 p.m.
De Leon vs. Goldthwaite — 7 p.m.
Coram Deo Academy vs. Westlake Academy — 7 p.m.
Lohn vs. Olfen School — 7 p.m.
Lutheran South Academy vs. St. Michael's — 7 p.m.
Frassati Catholic vs. Rosehill Christian — 7 p.m.
Commerce vs. Blue Ridge — 7 p.m.
Maypearl vs. Palmer — 7 p.m.
Cherokee vs. Cranfills Gap — 7 p.m.
Grulla vs. La Feria — 7 p.m.
Northside vs. Trimble Tech — 7 p.m.
Ray vs. Carroll — 7 p.m.
Sweeny vs. El Campo — 7 p.m.
Hemphill vs. Huntington — 7 p.m.
Big Sandy vs. Boles — 7 p.m.
Woodsboro vs. Yorktown — 7 p.m.
St. Anthony vs. La Pryor — 7 p.m.
VR Eaton vs. Byron Nelson — 7 p.m.
Nixon-Smiley vs. Cotulla — 7 p.m.
D'Hanis vs. Somerset Academy Collegiate — 7 p.m.
Austin Achieve vs. Florence — 7 p.m.
Hampton Prep vs. Newman International Academy — 7 p.m.
Sabinal vs. Charlotte — 7 p.m.
Fabens vs. Jefferson — 7 p.m.
Liberty vs. Tarkington — 7 p.m.
Winona vs. Elkhart — 7 p.m.
Fort Worth Country Day vs. St. Andrew's — 7 p.m.
Jourdanton vs. Hondo — 7 p.m.
Columbia vs. Yoakum — 7 p.m.
Legacy School of Sport Sciences vs. Carthage — 7 p.m.
Fort Bend Austin vs. Fort Bend Bush — 7 p.m.
Pottsboro vs. Callisburg — 7 p.m.
Leonard vs. Lindsay — 7 p.m.
Rockwall-Heath vs. Tyler Legacy — 7 p.m.
Lockhart vs. Anderson — 7 p.m.
Lockhart vs. Anderson — 7 p.m.
Normangee vs. Anderson-Shiro — 7 p.m.
Jefferson vs. Burbank — 7 p.m.
Montgomery vs. Lake Creek — 7 p.m.
Carlisle vs. Lovelady — 7 p.m.
Eastside Early College vs. Jarrell — 7 p.m.
Leon vs. Kerens — 7 p.m.
East View vs. Austin — 7 p.m.
East View vs. Austin — 7 p.m.
McNeil vs. Vista Ridge — 7 p.m.
Liberal Arts and Science Academy (LASA) vs. Marble Falls — 7 p.m.
Lingleville vs. Walnut Springs — 7 p.m.
La Vega vs. University — 7 p.m.
Menard vs. Zephyr — 7 p.m.
Richland Springs vs. May — 7 p.m.
Cisco vs. Stamford — 7 p.m.
Cisco vs. Stamford — 7 p.m.
Ponder vs. Bridgeport — 7 p.m.
Rice vs. Wortham — 7 p.m.
Garden City vs. Ackerly Sands — 7 p.m.
Frost vs. Dawson — 7 p.m.
Trinity Christian Leadership vs. Wolfe City — 7 p.m.
Mart vs. Centerville — 7 p.m.
Port Neches-Groves vs. Brenham — 7 p.m.
Eagle Mountain vs. Krum — 7 p.m.
Eagle Mountain vs. Krum — 7 p.m.
Lake Belton vs. Ellison — 7 p.m.
Early vs. Hawley — 7 p.m.
Bryan vs. Rudder — 7 p.m.
Sanderson vs. Fort Hancock — 7 p.m.
Jacksboro vs. Bowie — 7 p.m.
Burleson vs. Mansfield Timberview — 7 p.m.
Cleburne vs. Mansfield Legacy — 7 p.m.
Highland Park vs. Argyle — 7 p.m.
Petrolia vs. Nocona — 7 p.m.
Dallas Jesuit vs. Princeton — 7 p.m.
Kress vs. Valley — 7 p.m.
Creekview vs. Saginaw — 7 p.m.
Bruceville-Eddy vs. Hubbard — 7 p.m.
Crockett vs. Tatum — 7 p.m.
Ralls vs. Clarendon — 7 p.m.
Albany vs. Coleman — 7 p.m.
Mason vs. Junction — 7 p.m.
Mason vs. Junction — 7 p.m.
Seymour vs. Shamrock — 7 p.m.
Windthorst vs. Henrietta — 7 p.m.
Kingdom Prep Academy vs. Grandfalls-Royalty — 7 p.m.
Kingdom Prep Academy vs. Grandfalls-Royalty — 7 p.m.
Childress vs. Holliday — 7 p.m.
Hendrickson vs. Killeen — 7 p.m.
The Colony vs. Sherman — 7 p.m.
Colleyville Heritage vs. Richland — 7 p.m.
Anson vs. Haskell — 7 p.m.
Electra vs. Valley View — 7 p.m.
Skyline vs. Crowley — 7 p.m.
Groesbeck vs. Teague — 7 p.m.
South Garland vs. Rowlett — 7 p.m.
Connally vs. Grandview — 7 p.m.
Frisco Panther Creek vs. Denison — 7 p.m.
Thorndale vs. Mildred — 7 p.m.
Thorndale vs. Mildred — 7 p.m.
Newman Smith vs. Grapevine — 7 p.m.
Concordia Lutheran vs. Fort Bend Christian Academy — 7 p.m.
New Caney vs. Beaumont United — 7 p.m.
DasCHE vs. Covenant Christian — 7 p.m.
DasCHE vs. Covenant Christian — 7 p.m.
Farmersville vs. Bells — 7 p.m.
Mansfield Summit vs. Lancaster — 7 p.m.
Sachse vs. Wylie — 7 p.m.
Trenton vs. S & S Consolidated — 7 p.m.
Hallsville vs. Greenville — 7 p.m.
Corsicana vs. Everman — 7 p.m.
Corsicana vs. Everman — 7 p.m.
Collinsville vs. Muenster — 7 p.m.
Brady vs. Ballinger — 7 p.m.
Brady vs. Ballinger — 7 p.m.
Whitewright vs. Cumby — 7 p.m.
Sabine vs. Redwater — 7 p.m.
Paris vs. Pleasant Grove — 7 p.m.
Daingerfield vs. Atlanta — 7 p.m.
Boyd vs. Pilot Point — 7 p.m.
Bangs vs. Harper — 7 p.m.
Bangs vs. Harper — 7 p.m.
Jersey Village vs. Cypress Woods — 7 p.m.
Highland Park vs. Quanah — 7 p.m.
Millsap vs. Tolar — 7 p.m.
West vs. Southwest Christian — 7 p.m.
Prairiland vs. Rivercrest — 7 p.m.
Prairiland vs. Rivercrest — 7 p.m.
Texas Leadership Charter Academy of Abilene vs. Winters — 7 p.m.
Dell City vs. Balmorhea — 7 p.m.
Dell City vs. Balmorhea — 7 p.m.
Northside Sports Association HomeSchool vs. Legacy Prep Christian Academy — 7 p.m.
Atlas Homeschool vs. Greenhill — 7 p.m.
Oakridge vs. TMI-Episcopal — 7 p.m.
Oakridge vs. TMI-Episcopal — 7 p.m.
Trinity Valley vs. Episcopal School of Dallas — 7 p.m.
Houston Christian vs. The Woodlands Christian Academy — 7 p.m.
Frankston vs. Iola — 7 p.m.
Frankston vs. Iola — 7 p.m.
Azle vs. Community — 7 p.m.
St. Mark's vs. Covenant — 7 p.m.
Tomball vs. Klein Cain — 7 p.m.
Hitchcock vs. John Cooper — 7 p.m.
Hitchcock vs. John Cooper — 7 p.m.
Episcopal vs. Regents — 7 p.m.
Dallas HSAA Blue vs. Grapevine Faith Christian — 7 p.m.
Comanche vs. Clifton — 7 p.m.
Comanche vs. Clifton — 7 p.m.
Era vs. Alvord — 7 p.m.
Wills Point vs. Ferris — 7 p.m.
Archer City vs. Olney — 7 p.m.
Archer City vs. Olney — 7 p.m.
Roscoe vs. Santo — 7 p.m.
Roscoe vs. Santo — 7 p.m.
San Saba vs. Center Point — 7 p.m.
Bovina vs. Memphis — 7 p.m.
Bovina vs. Memphis — 7 p.m.
Water Valley vs. Klondike — 7 p.m.
Lake Worth vs. Burkburnett — 7 p.m.
Lakeview Centennial vs. Garland — 7 p.m.
Gainesville vs. North Lamar — 7 p.m.
China Spring vs. Glen Rose — 7 p.m.
Celeste vs. Bowie — 7 p.m.
McCamey vs. Reagan County — 7 p.m.
West Texas vs. Wheeler — 7 p.m.
Tyler vs. West Mesquite — 7 p.m.
Tom Bean vs. Tioga — 7 p.m.
Pflugerville Connally vs. Georgetown — 7 p.m.
Pflugerville Connally vs. Georgetown — 7 p.m.
Eastland vs. Dublin — 7 p.m.
Gateway Charter Academy vs. Crossroads — 7 p.m.
Jefferson vs. Liberty-Eylau — 7 p.m.
Life Waxahachie vs. Nolan Catholic — 7 p.m.
Klein Collins vs. Magnolia — 7 p.m.
Rouse vs. Cedar Ridge — 7 p.m.
Rouse vs. Cedar Ridge — 7 p.m.
Chisum vs. Honey Grove — 7 p.m.
Baird vs. Cross Plains — 7 p.m.
Glenn vs. A&M Consolidated — 7 p.m.
Cypress Lakes vs. Langham Creek — 7 p.m.
Midlothian Heritage vs. Joshua — 7 p.m.
DeSoto vs. Centennial — 7 p.m.
DeSoto vs. Centennial — 7 p.m.
Goose Creek Memorial vs. La Porte — 7 p.m.
Miles vs. Eldorado — 7 p.m.
College Station vs. Weiss — 7 p.m.
College Station vs. Weiss — 7 p.m.
Sundown vs. Forsan — 7 p.m.
Texas Leadership Charter Academy vs. Sonora — 7 p.m.
Panhandle vs. Ropes — 7 p.m.
Levelland vs. Sweetwater — 7 p.m.
McLean vs. Boys Ranch — 7 p.m.
Liberal vs. Dalhart — 7 p.m.
Grape Creek vs. Colorado — 7 p.m.
Stanton vs. Iraan — 7 p.m.
Muleshoe vs. Farwell — 7 p.m.
Muleshoe vs. Farwell — 7 p.m.
Plains vs. Crosbyton — 7 p.m.
Wyatt vs. Paschal — 7 p.m.
New Deal vs. Seagraves — 7 p.m.
New Deal vs. Seagraves — 7 p.m.
Pecos vs. Lake View — 7 p.m.
Pearce vs. Plano — 7 p.m.
Coronado vs. Plainview — 7 p.m.
Lake Highlands vs. Plano East — 7 p.m.
Horizon vs. Canutillo — 7 p.m.
Horizon vs. Canutillo — 7 p.m.
Cathedral vs. Clint — 7 p.m.
Pebble Hills vs. Permian — 7 p.m.
Coronado vs. Del Valle — 7 p.m.
Eastlake vs. Bel Air — 7 p.m.
McKinney vs. Walnut Grove — 7 p.m.
Lone Star North vs. Cornerstone Christian Academy — 7 p.m.
St. Thomas Catholic vs. Central Catholic — 7 p.m.
Holy Cross vs. Bay Area Christian — 7 p.m.
Bowie vs. Lamar — 7 p.m.
Odessa vs. Abilene Cooper — 7 p.m.
Friona vs. Sanford-Fritch — 7 p.m.
St. Pius X vs. Antonian Prep — 7 p.m.
Bandera vs. Ingram Moore — 7 p.m.
El Dorado vs. Burges — 7 p.m.
Canadian vs. Randall — 7 p.m.
Pampa vs. Borger — 7 p.m.
Lubbock Christian vs. Bushland — 7 p.m.
Abernathy vs. Coahoma — 7 p.m.
Dimmitt vs. Morton — 7 p.m.
Springlake-Earth vs. Anton — 7 p.m.
Perryton vs. Vernon — 7 p.m.
Perryton vs. Vernon — 7 p.m.
Post vs. Slaton — 7 p.m.
Poly vs. Arlington Heights — 7 p.m.
Poly vs. Arlington Heights — 7 p.m.
Wildorado vs. Happy — 7 p.m.
Kaufer vs. Santa Gertrudis Academy — 7 p.m.
Alpine vs. Kermit — 7 p.m.
Prince of Peace vs. McKinney Christian Academy — 7 p.m.
Prince of Peace vs. McKinney Christian Academy — 7 p.m.
Ben Bolt-Palito Blano vs. Marine Military — 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Gregory-Portland — 7 p.m.
St. Paul vs. St. John XXIII — 7 p.m.
King vs. Rockport-Fulton — 7 p.m.
Louise vs. Danbury — 7 p.m.
Falls City vs. Brackett — 7 p.m.
Brentwood Christian vs. Hill Country Christian School of Austin — 7 p.m.
Benavides vs. Pawnee — 7 p.m.
Benavides vs. Pawnee — 7 p.m.
Jonesboro vs. Calvert — 7 p.m.
McDade vs. Texas School for the Deaf — 7 p.m.
Faustina Academy vs. Newman International Academy — 7 p.m.
Faustina Academy vs. Newman International Academy — 7 p.m.
Metairie Park Country Day vs. Sacred Heart — 7 p.m.
Falfurrias vs. Moody — 7 p.m.
Falfurrias vs. Moody — 7 p.m.
Christoval vs. Littlefield — 7 p.m.
Prosper Rock Hill vs. Boyd — 7 p.m.
San Elizario vs. Mountain View — 7 p.m.
San Elizario vs. Mountain View — 7 p.m.
Brownwood vs. Graham — 7 p.m.
Palo Duro vs. Dumas — 7 p.m.
San Jacinto Christian Academy vs. Boys Ranch — 7 p.m.
San Jacinto Christian Academy vs. Boys Ranch — 7 p.m.
Groom vs. Claude — 7 p.m.
Miami vs. White Deer — 7 p.m.
Miami vs. White Deer — 7 p.m.
Follett vs. Booker — 7 p.m.
San Angelo Central vs. Montwood — 7 p.m.
Olton vs. Lockney — 7 p.m.
Andrews vs. Snyder — 7 p.m.
Andrews vs. Snyder — 7 p.m.
Big Spring vs. Estacado — 7 p.m.
Parkland vs. Franklin — 7 p.m.
Hereford vs. Seminole — 7 p.m.
Monahans vs. Shallowater — 7 p.m.
Brownfield vs. Tulia — 7 p.m.
North Side vs. Trimble Tech — 7 p.m.
Arlington vs. Sam Houston — 7 p.m.
Arlington vs. Sam Houston — 7 p.m.
Vega vs. Sudan — 7 p.m.
Weatherford vs. Martin — 7 p.m.
Weatherford vs. Martin — 7 p.m.
South Hills vs. Brewer — 7 p.m.
Keller vs. Timber Creek — 7 p.m.
Chapin vs. Andress — 7 p.m.
Ysleta vs. Hanks — 7 p.m.
Sterling vs. Navasota — 7 p.m.
Alief Elsik vs. Alief Taylor — 7 p.m.
Clear Falls vs. Barbers Hill — 7 p.m.
Hempstead vs. Hearne — 7 p.m.
Hempstead vs. Hearne — 7 p.m.
Brazoswood vs. Shadow Creek — 7 p.m.
Fort Bend Kempner vs. Texas City — 7 p.m.
Sam Houston vs. McCollum — 7 p.m.
Smithville vs. La Grange — 7 p.m.
Oakwood vs. Oglesby — 7 p.m.
San Augustine vs. West Sabine — 7 p.m.
King's Academy vs. Leverett's Chapel — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. High Island — 7 p.m.
Lufkin vs. Sterling — 7 p.m.
Clear Creek vs. Clear Springs — 7 p.m.
Bowie vs. Stony Point — 7 p.m.
Calhoun vs. Cuero — 7 p.m.
Austin vs. Livingston — 7 p.m.
Hull-Daisetta vs. Warren — 7 p.m.
Jasper vs. Woodville — 7 p.m.
Naaman Forest vs. Denton — 7 p.m.
Coldspring-Oakhurst vs. Kountze — 7 p.m.
Wisdom vs. Lumberton — 7 p.m.
New Boston vs. Grace Community — 7 p.m.
Hico vs. Meridian — 7 p.m.
Lee vs. Lumberton — 7 p.m.
City View vs. Iowa Park — 7 p.m.
Wimberley vs. Lampasas — 7 p.m.
Ore City vs. Colmesneil — 7 p.m.
BVCHEA HomeSchool vs. Milford — 7 p.m.
Maud vs. Como-Pickton — 7 p.m.
South Beauregard vs. Buna — 7 p.m.
First Baptist vs. Trinity Christian — 7 p.m.
Stephenville vs. Abilene Wylie — 7 p.m.
Tompkins vs. Katy Taylor — 7 p.m.
Fort Bend Willowridge vs. Royal — 7 p.m.
Terry vs. Santa Fe — 7 p.m.
Burnet vs. Blanco — 7 p.m.
La Marque vs. Sealy — 7 p.m.
Apple Springs vs. Christian Heritage — 7 p.m.
West Hardin vs. Kelly Catholic — 7 p.m.
Buffalo vs. Thrall — 7 p.m.
Carrizo Springs vs. Poteet — 7 p.m.
Pleasanton vs. Jones — 7 p.m.
Lago Vista vs. Llano — 7 p.m.
Ozona vs. Wall — 7 p.m.
Paradise vs. Fort Worth Christian — 7 p.m.
San Antonio Memorial vs. John F. Kennedy — 7 p.m.
Plano West vs. Richardson — 7 p.m.
Round Rock vs. Vandegrift — 7 p.m.
Harmony School of Innovation vs. Village — 7 p.m.
KIPP Sunnyside vs. Brazosport — 7 p.m.
Elysian Fields vs. Mt. Enterprise — 7 p.m.
Vidor vs. Iowa — 7 p.m.
Needville vs. Lamar Consolidated — 7 p.m.
Hardin-Jefferson vs. Anahuac — 7 p.m.
Liberty Hill vs. Legacy — 7 p.m.
Midland vs. Bastrop — 7 p.m.
Union Grove vs. Tenaha — 7 p.m.
Elgin vs. Del Valle — 7 p.m.
Bellville vs. Columbus — 7 p.m.
Fort Bend Dulles vs. Friendswood — 7 p.m.
Franklin vs. Robinson — 7 p.m.
Shelbyville vs. Arp — 7 p.m.
Cushing vs. Alba-Golden — 7 p.m.
Kingwood vs. King — 7 p.m.
Tomball Christian HomeSchool vs. Brook Hill — 7 p.m.
Klein vs. Tomball Memorial — 7 p.m.
Cedar Hill vs. Midlothian — 7 p.m.
Ball vs. Port Arthur Memorial — 7 p.m.
Italy vs. Keene — 7 p.m.
Texas vs. Terrell — 7 p.m.
Itasca vs. Cayuga — 7 p.m.
Scurry-Rosser vs. White Oak — 7 p.m.
North Crowley vs. Duncanville — 7 p.m.
Trinity School of Midland vs. Grady — 7 p.m.
Midway vs. Belton — 7 p.m.
Gilmer vs. Sulphur Springs — 7 p.m.
Rio Vista vs. Hamilton — 7 p.m.
Nacogdoches vs. Marshall — 7 p.m.
Lake Ridge vs. Waxahachie — 7 p.m.
Blooming Grove vs. Valley Mills — 7 p.m.
Moody vs. Riesel — 7 p.m.
Mt. Pleasant vs. Whitehouse — 7 p.m.
Trinity vs. New Waverly — 7 p.m.
Karnes City vs. Bloomington — 7 p.m.
Somerset vs. Boerne — 7 p.m.
Hebbronville vs. Progreso — 7 p.m.
Roosevelt vs. Denver City — 7 p.m.
Cole vs. Aransas Pass — 7 p.m.
Spearman vs. Stratford — 7 p.m.
Vanguard College Prep vs. Valor Prep — 7 p.m.
Smithson Valley vs. Manor — 7 p.m.
Floresville vs. Long Creek — 7 p.m.
Jim Ned vs. Peaster — 7 p.m.
Aledo vs. Granbury — 7 p.m.
Stevens vs. Taft — 7 p.m.
Lopez vs. Juarez-Lincoln — 7 p.m.
Medina vs. Faith Academy — 7 p.m.
Coppell vs. Berkner — 7 p.m.
Luling vs. Young Men's Leadership Academy — 7 p.m.
East Bernard vs. Second Baptist — 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Hanna — 7 p.m.
Dawson vs. Pearland — 7 p.m.
Pasadena Memorial vs. Alvin — 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Bay City — 7 p.m.
La Joya vs. Sharyland — 7 p.m.
Humble vs. Atascocita — 7 p.m.
Dickinson vs. Clear Lake — 7 p.m.
North Shore vs. Crosby — 7 p.m.
Port Isabel vs. London — 7 p.m.
Rivera vs. Edinburg — 7 p.m.
Clemens vs. Judson — 7 p.m.
Randolph vs. Stockdale — 7 p.m.
Raymondville vs. Roma — 7 p.m.
Legacy vs. Greenwood — 7 p.m.
Memorial vs. Chisholm Trail — 7 p.m.
Harlingen South vs. San Benito — 7 p.m.
Devine vs. Crystal City — 7 p.m.
Navarro vs. La Vernia — 7 p.m.
Uvalde vs. Marion — 7 p.m.
South Houston vs. Angleton — 7 p.m.
Chavez vs. Northbrook — 7 p.m.
Victoria Home School vs. New Braunfels — 7 p.m.
Panther Creek vs. Eden — 7:30 p.m.
Chillicothe vs. Harrold — 7:30 p.m.
Victory Christian Academy vs. Gold-Burg — 7:30 p.m.
Granger vs. Flatonia — 7:30 p.m.
Flour Bluff vs. Tuloso-Midway — 7:30 p.m.
Rogers vs. Hillsboro — 7:30 p.m.
Grace Academy vs. Valor North Austin — 7:30 p.m.
Odem vs. St. Joseph — 7:30 p.m.
Runge vs. San Marcos Baptist Academy — 7:30 p.m.
Hill Country Christian vs. Prairie Lea — 7:30 p.m.
Premont vs. Monte Alto — 7:30 p.m.
Skidmore-Tynan vs. Banquete — 7:30 p.m.
Bishop vs. Kenedy — 7:30 p.m.
Grace Prep vs. Dallas Christian — 7:30 p.m.
Freer vs. Taft — 7:30 p.m.
Wichita Christian vs. Newcastle — 7:30 p.m.
Nazarene Christian Academy vs. Covenant Classical — 7:30 p.m.
Trinity School of Texas vs. Covenant Christian — 7:30 p.m.
Chapel Hill vs. Lindale — 7:30 p.m.
Rockwall-Heath vs. Lee — 7:30 p.m.
Laredo LBJ vs. Southwest Legacy — 7:30 p.m.
United South vs. Alexander — 7:30 p.m.
Union Hill vs. East Texas Christian — 7:30 p.m.
Sidney vs. Blanket — 7:30 p.m.
Rising Star vs. Ranger — 7:30 p.m.
Rising Star vs. Ranger — 7:30 p.m.
Boerne-Champion vs. Lehman — 7:30 p.m.
Henderson vs. Palestine — 7:30 p.m.
Borden County vs. Rankin — 7:30 p.m.
Mabank vs. Brownsboro — 7:30 p.m.
Chapel Hill vs. Lindale — 7:30 p.m.
Aspermont vs. Guthrie — 7:30 p.m.
Aspermont vs. Guthrie — 7:30 p.m.
Crowell vs. Rotan — 7:30 p.m.
Mount Calm vs. Covington — 7:30 p.m.
Madisonville vs. Shepherd — 7:30 p.m.
Westbrook vs. Whiteface — 7:30 p.m.
Mexia vs. Fairfield — 7:30 p.m.
Idalou vs. Fort Stockton — 7:30 p.m.
Idalou vs. Fort Stockton — 7:30 p.m.
Center vs. Malakoff — 7:30 p.m.
Rule vs. Bryson — 7:30 p.m.
Silsbee vs. Bridge City — 7:30 p.m.
Hermleigh vs. Nazareth — 7:30 p.m.
Greenville Christian vs. Avalon — 7:30 p.m.
Van Alstyne vs. Sunnyvale — 7:30 p.m.
Orangefield vs. Little Cypress-Mauriceville — 7:30 p.m.
Buena Vista vs. Marfa — 7:30 p.m.
Molina vs. Jefferson — 7:30 p.m.
Refugio vs. Dilley — 7:30 p.m.
Refugio vs. Dilley — 7:30 p.m.
Bullard vs. Kilgore — 7:30 p.m.
Donna North vs. Rio Grande City — 7:30 p.m.
Gonzales vs. Mathis — 7:30 p.m.
Grand Saline vs. Joaquin — 7:30 p.m.
Crawford vs. Marlin — 7:30 p.m.
Rocksprings vs. Nueces Canyon — 7:30 p.m.
Rains vs. Howe — 7:30 p.m.
Anthony vs. Van Horn — 7:30 p.m.
Whitney vs. Gatesville — 7:30 p.m.
West Rusk vs. Garrison — 7:30 p.m.
Edna vs. Rice Consolidated — 7:30 p.m.
Pine Tree vs. Jacksonville — 7:30 p.m.
Kaufman vs. Athens — 7:30 p.m.
Akins vs. Crockett — 7:30 p.m.
Buckholts vs. Penelope — 7:30 p.m.
Heritage Christian vs. Abbott — 7:30 p.m.
Brookesmith vs. Evant — 7:30 p.m.
Lometa vs. Rochelle — 7:30 p.m.
Forestburg vs. Saint Jo — 7:30 p.m.
Lexington vs. Giddings — 7:30 p.m.
Southwest vs. Del Rio — 7:30 p.m.
Bonham vs. Venus — 7:30 p.m.
Blackwell vs. Veribest — 7:30 p.m.
Kirbyville vs. Diboll — 7:30 p.m.
Santa Anna vs. Trent — 7:30 p.m.
Aquilla vs. Kopperl — 7:30 p.m.
Rusk vs. Troup — 7:30 p.m.
Royse City vs. Forney — 7:30 p.m.
Emerson vs. Anna — 7:30 p.m.
Emerson vs. Anna — 7:30 p.m.
Wilson vs. Samuell — 7:30 p.m.
Galena Park vs. Hargrave — 7:30 p.m.
Roby vs. Paducah — 7:30 p.m.
John Paul II vs. Saint Mary's Hall — 7:30 p.m.
Salado vs. Manor New Tech — 7:30 p.m.
Winnsboro vs. Hooks — 7:30 p.m.
Bellaire vs. Westside — 7:30 p.m.
Harvest Christian vs. Fort Worth THESA — 7:30 p.m.
Bynum vs. Waco Christian — 7:30 p.m.
Highland vs. Wellman-Union — 7:30 p.m.
Van vs. Pittsburg — 7:30 p.m.
Bronte vs. Irion County — 7:30 p.m.
Life Oak Cliff vs. Madison — 7:30 p.m.
Kimball vs. Lincoln — 7:30 p.m.
Kimball vs. Lincoln — 7:30 p.m.
Throckmorton vs. Spur — 7:30 p.m.
Motley County vs. Knox City — 7:30 p.m.
Quitman vs. Eustace — 7:30 p.m.
Ganado vs. Brazos — 7:30 p.m.
King vs. Alice — 7:30 p.m.
Mineola vs. Lone Oak — 7:30 p.m.
Temple Christian vs. Weatherford Christian — 7:30 p.m.
Horn vs. Rockwall — 7:30 p.m.
Corrigan-Camden vs. Alto — 7:30 p.m.
Silverton vs. Amherst — 7:30 p.m.
San Diego vs. Orange Grove — 7:30 p.m.
Bracken Christian vs. Knippa — 7:30 p.m.
Gustine vs. Gorman — 7:30 p.m.
Sterling City vs. Robert Lee — 7:30 p.m.
Carter vs. Conrad — 7:30 p.m.
Seagoville vs. Adamson — 7:30 p.m.
West Oso vs. George West — 7:30 p.m.
Coolidge vs. Trinidad — 7:30 p.m.
Hillcrest vs. South Oak Cliff — 7:30 p.m.
Rowe vs. Mission — 7:30 p.m.
Calallen vs. Sinton — 7:30 p.m.
Tidehaven vs. Hallettsville — 7:30 p.m.
Johnson vs. Alamo Heights — 7:30 p.m.
Temple vs. Hutto — 7:30 p.m.
Canyon vs. East Central — 7:30 p.m.
Wagner vs. Steele — 7:30 p.m.
McAllen Memorial vs. McAllen — 7:30 p.m.
Warren vs. Harlan — 7:30 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo vs. Donna — 7:30 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo North vs. Weslaco — 7:30 p.m.
Poth vs. Goliad — 7:30 p.m.
Edinburg North vs. Mercedes — 7:30 p.m.
Pieper vs. San Marcos — 7:30 p.m.
Garland Christian Academy vs. Harvest Christian — 7:30 p.m.
Santa Rosa vs. Santa Maria — 7:30 p.m.
Harker Heights vs. Dripping Springs — 7:30 p.m.
Bluff Dale vs. Gordon — 7:30 p.m.
North Forney vs. Longview — 7:30 p.m.
Wellington vs. Trinity Christian — TBA
UME Preparatory Academy vs. Inspired Vision — TBA
Full Texas High School Football Scoreboard - September 18
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.