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High School

Virginia High School Football Top 25 State Rankings (Nov. 10, 2026)

George Washington finishes with an undefeated regular season and earns a place in the Top 25 as the football postseason is set to get underway in Virginia.
Derek Toney|
The George Washington Eagles, out of Danville, have claimed the No. 23 ranking in this week's Virginia Top 25 after completing a 10-0 regular season. The Eagles will meet E.C. Glass in a Class 3, Region C quarterfinal on Friday.
The George Washington Eagles, out of Danville, have claimed the No. 23 ranking in this week's Virginia Top 25 after completing a 10-0 regular season. The Eagles will meet E.C. Glass in a Class 3, Region C quarterfinal on Friday. | High School On SI

After an undefeated regular season, George Washington enters this week’s High School on SI Virginia football Top 25 poll as the postseason is set for Virginia’s public and private football squads. 

The public playoffs start with region quarterfinal play as No. 2 Varina (Class 4) and No. 5 Maury (Class 5) begin title defenses. Defending Class 6 and 10th-ranked Oscar Smith starts its defense in next week's region semifinals. 

The Saint James Performance Academy remains No. 1. Indian River, (No. 3) and Stone Bridge (No. 5) maintain their spots in the Top 10 along with Highland Sprigs, Thomas Dale, King’s Fork and Green Run.

No. 14 Benedictine, seeking a fourth straight Virginia Independent Schools Athletic Association Division I title, hosts Collegiate in the semifinals. No. 13 Episcopal and 17th-ranked Woodberry Forest School will decide the Virginia Prep League title in its annual season-ending rivalry match.

Here’s this week’s High School on SI Virginia football Top 25:

1. THE SAINT JAMES PERFORMANCE ACADEMY 

Previous rank: No. 1

Record: 8-1

SEASON COMPLETE

2. VARINA 

Previous rank: No. 2

Record: 8-1-1

Last week: Defeated Patrick Henry-Ashland, 35-0

This week: vs. King George. Virginia Class 4 Region B quarterfinal, Nov. 13

3. INDIAN RIVER 

Previous rank: No. 3

Record: 10-0

Last week: Defeated Hickory, 48-7

This week: vs. Bayside, Virginia Class 5 Region A quarterfinal, Nov. 13

4. MAURY

Previous rank: No. 4

Record: 8-2

Last week: Defeated Granby, 45-0

This week: vs. Norview, Virginia Class 5 Region B quarterfinal, Nov. 13

5. STONE BRIDGE

Previous rank: No. 5

Record: 9-1

Last week: Defeated Briar Woods, 50-0

This week: Off; next game - vs. Massaponax or John Champe, Virginia Class 5 Region D semifinals, Nov. 20/21

6. HIGHLAND SPRINGS 

Previous rank: No. 6

Record: 8-2

Last week: Defeated Hanover, 50-19

This week: vs. James River Midlothian, Virginia Class 5 Region C quarterfinal, Nov. 13

7. THOMAS DALE 

Previous rank: No. 7

Record: 10-0

Last week: Defeated Hopewell, 28-14

This week: Off; next game - Landstown or Lloyd C. Bird, Virginia Class 6 Region A semifinals, Nov. 20/21

8. KING’S FORK 

Previous  rank: No. 8

Record: 8-1

Last week: Defeated Nansemond River, 27-21

This week: vs. Granby, Virginia Class 5 Region B quarterfinal, Nov. 13

9. GREEN RUN 

Previous rank: No. 9

Record: 9-1

Last week: Did not play

This week: vs. Great Bridge, Virginia Class 5 Region A quarterfinal, Nov. 13

10. OSCAR SMITH 

Previous rank: No. 10

Record: 7-2-1

Last week: Defeated Western Branch, 78-0

This week: Off; next game - vs. Cosby or Manchester, Virginia Class 6 Region A semifinals, Nov. 20/21

11. PETERSBURG  

Previous rank: No. 11

Record: 8-1

Last week: Defeated Prince George, 42-0

This week: vs. Norcom, Virginia Class 3 Region A quarterfinal, Nov. 13

12. BETHEL

Previous rank: No. 12

Record: 10-0

Last week: Defeated Hampton, 65-0

This week: vs. Woodside, Virginia Class 5 Region B quarterfinal, Nov. 13

13. EPISCOPAL 

Previous rank: No. 13

Record: 9-0

Last week: Defeated Georgetown Prep (Md.), 42-7

This week: vs. No. 17 Woodberry Forest School, Nov. 14

14. BENEDICTINE COLLEGE PREP 

Previous rank: No. 14

Record: 7-3

Last week: Defeated North Cross School, 38-6

This week: vs. Collegiate, Virginia Independent School Athletic Association Division I semifinal, Nov. 14

15. ROANOKE CATHOLIC SCHOOL 

Previous rank: No. 15 

Record: 9-1

Last week: Defeated Virginia Episcopal School, 65-6

This week: vs. Atlantic Shores Christian School, Virginia Independent Schools Athletic Association Division II-A semifinal, Nov. 13

16. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL 

Previous rank: No. 17

Record: 7-2

Last week: Did not play

This week: vs. Saint Anne’s-Belfield, Virginia Independent Schools Athletic Association Division I semifinals, Nov. 14

17. WOODBERRY FOREST SCHOOL 

Previous rank: No. 17

Record: 6-2

Last week: Defeated Saint Michael the Archangel, 33-20

This week: vs. No. 13 Episcopal, Nov. 14

18. OAKTON 

Previous rank: No. 18

Record: 10-0

Last week: Defeated Centreville, 48-19

This week: vs. George C. Marshall, Virginia Class 6 Region D quarterfinal, Nov. 13

19. SOUTH LAKES

Previous rank: No. 19 

Record: 9-1

Last week: Defeated Westfield, 23-20

This week: vs. Washington-Liberty, Virginia Class 6 Region D quarterfinal, Nov. 13

20. COLONIAL FORGE 

Previous rank: No. 20                                                                      

Record: 9-1

Last week: Defeated Massaponax, 23-0

This week: vs. Independence, Virginia Class 6 Region B quarterfinal, Nov. 13

21. JEFFERSON FOREST

Previous rank: No. 21

Record: 10-0

Last week: Defeated Heritage, 42-0

This week: vs. John Handley, Virginia Class 4 Region D quarterfinal, Nov. 13

22. BROADWAY

Previous rank: No. 22

Record: 10-0

Last week: Defeated Harrisonburg, 45-6

This week: vs. Wilson Memorial, Virginia Class 3 Region C quarterfinal, Nov. 13

23. GEORGE WASHINGTON

Previous rank: No. 23

Record: 10-0

Last week: Defeated then-No. 23 Magna Vista, 45-19

This week: vs. E.C. Glass, Virginia Class 4 Region D quarterfinal, Nov. 13

24. LIBERTY CHRISTIAN SCHOOL 

Previous rank: No. 24

Record: 9-1

Last week: Defeated Liberty, 49-0

This week: vs. Heritage-Lynchburg, Virginia Class 3 Region C quarterfinal, Nov. 13

25. PATRICK HENRY-ROANOKE

Previous rank: No. 25

Record: 9-1

Last week: Defeated Blacksburg, 34-31

This week: vs. Douglass Freeman, Virginia Class 5 Region C quarterfinal, Nov. 13

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Derek Toney
DEREK TONEY

Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023

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