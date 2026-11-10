Virginia High School Football Top 25 State Rankings (Nov. 10, 2026)

After an undefeated regular season, George Washington enters this week’s High School on SI Virginia football Top 25 poll as the postseason is set for Virginia’s public and private football squads.

The public playoffs start with region quarterfinal play as No. 2 Varina (Class 4) and No. 5 Maury (Class 5) begin title defenses. Defending Class 6 and 10th-ranked Oscar Smith starts its defense in next week's region semifinals.

The Saint James Performance Academy remains No. 1. Indian River, (No. 3) and Stone Bridge (No. 5) maintain their spots in the Top 10 along with Highland Sprigs, Thomas Dale, King’s Fork and Green Run.

No. 14 Benedictine, seeking a fourth straight Virginia Independent Schools Athletic Association Division I title, hosts Collegiate in the semifinals. No. 13 Episcopal and 17th-ranked Woodberry Forest School will decide the Virginia Prep League title in its annual season-ending rivalry match.

Here’s this week’s High School on SI Virginia football Top 25:

1. THE SAINT JAMES PERFORMANCE ACADEMY

Previous rank: No. 1

Record: 8-1

SEASON COMPLETE

2. VARINA

Previous rank: No. 2

Record: 8-1-1

Last week: Defeated Patrick Henry-Ashland, 35-0

This week: vs. King George. Virginia Class 4 Region B quarterfinal, Nov. 13

3. INDIAN RIVER

Previous rank: No. 3

Record: 10-0

Last week: Defeated Hickory, 48-7

This week: vs. Bayside, Virginia Class 5 Region A quarterfinal, Nov. 13

4. MAURY

Previous rank: No. 4

Record: 8-2

Last week: Defeated Granby, 45-0

This week: vs. Norview, Virginia Class 5 Region B quarterfinal, Nov. 13

5. STONE BRIDGE

Previous rank: No. 5

Record: 9-1

Last week: Defeated Briar Woods, 50-0

This week: Off; next game - vs. Massaponax or John Champe, Virginia Class 5 Region D semifinals, Nov. 20/21

6. HIGHLAND SPRINGS

Previous rank: No. 6

Record: 8-2

Last week: Defeated Hanover, 50-19

This week: vs. James River Midlothian, Virginia Class 5 Region C quarterfinal, Nov. 13

7. THOMAS DALE

Previous rank: No. 7

Record: 10-0

Last week: Defeated Hopewell, 28-14

This week: Off; next game - Landstown or Lloyd C. Bird, Virginia Class 6 Region A semifinals, Nov. 20/21

8. KING’S FORK

Previous rank: No. 8

Record: 8-1

Last week: Defeated Nansemond River, 27-21

This week: vs. Granby, Virginia Class 5 Region B quarterfinal, Nov. 13

9. GREEN RUN

Previous rank: No. 9

Record: 9-1

Last week: Did not play

This week: vs. Great Bridge, Virginia Class 5 Region A quarterfinal, Nov. 13

10. OSCAR SMITH

Previous rank: No. 10

Record: 7-2-1

Last week: Defeated Western Branch, 78-0

This week: Off; next game - vs. Cosby or Manchester, Virginia Class 6 Region A semifinals, Nov. 20/21

11. PETERSBURG

Previous rank: No. 11

Record: 8-1

Last week: Defeated Prince George, 42-0

This week: vs. Norcom, Virginia Class 3 Region A quarterfinal, Nov. 13

12. BETHEL

Previous rank: No. 12

Record: 10-0

Last week: Defeated Hampton, 65-0

This week: vs. Woodside, Virginia Class 5 Region B quarterfinal, Nov. 13

13. EPISCOPAL

Previous rank: No. 13

Record: 9-0

Last week: Defeated Georgetown Prep (Md.), 42-7

This week: vs. No. 17 Woodberry Forest School, Nov. 14

14. BENEDICTINE COLLEGE PREP

Previous rank: No. 14

Record: 7-3

Last week: Defeated North Cross School, 38-6

This week: vs. Collegiate, Virginia Independent School Athletic Association Division I semifinal, Nov. 14

15. ROANOKE CATHOLIC SCHOOL

Previous rank: No. 15

Record: 9-1

Last week: Defeated Virginia Episcopal School, 65-6

This week: vs. Atlantic Shores Christian School, Virginia Independent Schools Athletic Association Division II-A semifinal, Nov. 13

16. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL

Previous rank: No. 17

Record: 7-2

Last week: Did not play

This week: vs. Saint Anne’s-Belfield, Virginia Independent Schools Athletic Association Division I semifinals, Nov. 14

17. WOODBERRY FOREST SCHOOL

Previous rank: No. 17

Record: 6-2

Last week: Defeated Saint Michael the Archangel, 33-20

This week: vs. No. 13 Episcopal, Nov. 14

18. OAKTON

Previous rank: No. 18

Record: 10-0

Last week: Defeated Centreville, 48-19

This week: vs. George C. Marshall, Virginia Class 6 Region D quarterfinal, Nov. 13

19. SOUTH LAKES

Previous rank: No. 19

Record: 9-1

Last week: Defeated Westfield, 23-20

This week: vs. Washington-Liberty, Virginia Class 6 Region D quarterfinal, Nov. 13

20. COLONIAL FORGE

Previous rank: No. 20

Record: 9-1

Last week: Defeated Massaponax, 23-0

This week: vs. Independence, Virginia Class 6 Region B quarterfinal, Nov. 13

21. JEFFERSON FOREST

Previous rank: No. 21

Record: 10-0

Last week: Defeated Heritage, 42-0

This week: vs. John Handley, Virginia Class 4 Region D quarterfinal, Nov. 13

22. BROADWAY

Previous rank: No. 22

Record: 10-0

Last week: Defeated Harrisonburg, 45-6

This week: vs. Wilson Memorial, Virginia Class 3 Region C quarterfinal, Nov. 13

23. GEORGE WASHINGTON

Previous rank: No. 23

Record: 10-0

Last week: Defeated then-No. 23 Magna Vista, 45-19

This week: vs. E.C. Glass, Virginia Class 4 Region D quarterfinal, Nov. 13

24. LIBERTY CHRISTIAN SCHOOL

Previous rank: No. 24

Record: 9-1

Last week: Defeated Liberty, 49-0

This week: vs. Heritage-Lynchburg, Virginia Class 3 Region C quarterfinal, Nov. 13

25. PATRICK HENRY-ROANOKE

Previous rank: No. 25

Record: 9-1

Last week: Defeated Blacksburg, 34-31

This week: vs. Douglass Freeman, Virginia Class 5 Region C quarterfinal, Nov. 13