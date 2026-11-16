Skip to main content
High School

Virginia High School Football Top 25 State Rankings (Nov. 16, 2026)

Top-ranked teams deliver dominant playoff victories as Maury and King's Fork prepare for a Top 10 showdown and Benedictine seeks its fourth straight state championship.
Derek Toney|
No. 2 Varina continued its quest to repeat as Virginia Class 4A state champs with a 68-0 win over King George.
No. 2 Varina continued its quest to repeat as Virginia Class 4A state champs with a 68-0 win over King George. | Varina Football

Virginia's high school football playoffs are producing some lopsided results, but the biggest tests are still ahead for several of the state's top-ranked teams.

No. 2 Varina demolished King George 68-0, undefeated No. 3 Indian River rolled past Bayside 56-6, and No. 6 Highland Springs blanked James River Midlothian 56-0 in a dominant round of postseason performances. No. 12 Bethel was equally impressive, crushing Granby 66-0 to improve to 11-0.

Now the competition intensifies. Fourth-ranked Maury and No. 8 King's Fork collide in a Class 5 regional semifinal, while No. 22 Broadway and No. 24 Liberty Christian meet in another matchup of ranked teams.

The private school championships also take center stage, with No. 14 Benedictine seeking its fourth consecutive VISAA Division I title against No. 16 Trinity Episcopal.

Here’s this week’s High School on SI Virginia Top 25:

1. THE SAINT JAMES PERFORMANCE ACADEMY 

Previous rank: No. 1

Record: 8-1

SEASON COMPLETE

2. VARINA 

Previous rank: No. 2

Record: 9-1-1

Last week: Defeated King George. 68-0, Virginia Class 4 Region B quarterfinals

This week: vs. Huguenot. Class 4 Region B semifinal, Nov. 20

3. INDIAN RIVER 

Previous rank: No. 3

Record: 11-0

Last week: Defeated Bayside, 56-6, Virginia Class 5 Region A quarterfinals

This week: vs. Cox, Class 5 Region A semifinal, Nov. 20

4. MAURY

Previous rank: No. 4

Record: 9-2

Last week: Defeated Norview, 56-9, Virginia Class 5 Region B quarterfinals

This week: vs. No. 8 King’s Fork, Class 5 Region B semifinal, Nov. 20

5. STONE BRIDGE

Previous rank: No. 5

Record: 9-1

Last week: Did not play

This week: vs. John Champe, Virginia Class 5 Region D semifinal, Nov. 20

6. HIGHLAND SPRINGS 

Previous rank: No. 6

Record: 9-2

Last week: Defeated James River Midlothian, 56-0, Virginia Class 5 Region C quarterfinals

This week: vs. Hermitage, Class 5 Region C semifinal, Nov. 20

7. THOMAS DALE 

Previous rank: No. 7

Record: 10-0

Last week: Did not play

This week: vs. Lloyd C. Bird, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 20

8. KING’S FORK 

Previous  rank: No. 8

Record: 9-1

Last week: Defeated Woodside, 55-6, Virginia Class 5 Region B quarterfinals

This week: vs. No. 4 Maury, Virginia Class 5 Region B semifinal, Nov. 20

9. GREEN RUN 

Previous rank: No. 9

Record: 10-1

Last week: Defeated Great Bridge, 41-20, Virginia Class 5 Region A quarterfinals

This week: vs. Salem-Virginia Beach, Class 5 Region A semifinal, Nov. 20

10. OSCAR SMITH 

Previous rank: No. 10

Record: 7-2-1

Last week: Did not play

This week: vs. Manchester, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 20

11. PETERSBURG  

Previous rank: No. 11

Record: 10-1

Last week: Defeated Norcom, 33-0, Virginia Class 3 Region A quarterfinals

This week: vs. New Kent, Class 3 Region A semifinal, Nov. 20

12. BETHEL

Previous rank: No. 12

Record: 11-0

Last week: Defeated Granby, 66-0,, Virginia Class 5 Region B quarterfinals

This week: vs. Warwick, Class 5 Region B semifinal, Nov. 20

13. EPISCOPAL 

Previous rank: No. 13

Record: 10-0

Last week: Defeated No. 17 Woodberry Forest School,, 21-14

SEASON COMPLETE - INTERSTATE ATHLETIC CONFERENCE CHAMPIONS

14. BENEDICTINE COLLEGE PREP 

Previous rank: No. 14

Record: 8-3

Last week: Defeated Collegiate, 34-0, Virginia Independent School Athletic Association Division 1 semifinals 

This week: at No. 16 Trinity Episcopal School, Virginia Independent School Athletic Association Division 1 final, Nov. 21

15. ROANOKE CATHOLIC SCHOOL 

Previous rank: No. 15 

Record: 10-1

Last week: Defeated Atlantic Shores Christian School, 60-0, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 2-A semifinals

This week: vs. Blue Ridge School, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 2-A final, Nov. 20/21

16. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL 

Previous rank: No. 16

Record: 8-2

Last week: Defeated Saint Anne’s-Belfield, 21-15, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 1 semifinals

This week: vs. No. 14 Benedictine College Prep, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 1 final, Nov. 21

17. WOODBERRY FOREST SCHOOL 

Previous rank: No. 17

Record: 6-3

Last week: Lost to No. 13 Episcopal, 21-14

SEASON COMPLETE

18. OAKTON 

Previous rank: No. 18

Record: 11-0

Last week: Defeated George C. Marshall, 41-21, Virginia Class 6 Region D quarterfinals

This week: vs. James Madison, Class 6 Region D semifinal, Nov. 20

19. SOUTH LAKES

Previous rank: No. 19 

Record: 10-1

Last week: Defeated . Washington-Liberty, 49-19, Virginia Class 6 Region D quarterfinals

This week: vs. Westfield, Class 6 Region D semifinal, Nov. 20

20. COLONIAL FORGE 

Previous rank: No. 20                                                                      

Record: 10-1

Last week: Defeated Independence, 41-14, Virginia Class 6 Region B quarterfinals

This week: vs. Gar-Field, Class 6 Region B semifinal, Nov. 20

21. JEFFERSON FOREST

Previous rank: No. 21

Record: 11-0

Last week: Defeated John Handley, 56-14, Virginia Class 4 Region D quarterfinals

This week: vs. Sherando, Class 4 Region D semifinal, Nov. 20

22. BROADWAY

Previous rank: No. 22

Record: 10-0

Last week: Defeated Wilson Memorial, 33-13, Virginia Class 3 Region C quarterfinals

This week: vs. No. 24 Liberty Christian School, Class 3 Region C semifinal, Nov. 20

23. GEORGE WASHINGTON

Previous rank: No. 23

Record: 11-0

Last week: Defeated E.C. Glass, 42-14, Virginia Class 4 Region D quarterfinals

This week: vs. Salem, Class 4 Region D semifinal, Nov. 20

24. LIBERTY CHRISTIAN SCHOOL 

Previous rank: No. 24

Record: 9-1

Last week: Defeated Heritage-Lynchburg, 28-0, Virginia Class 3 Region C quarterfinals

This week: vs. No. 22 Broadway, Heritage-Class 3 Region C semifinal, Nov. 20

25. PATRICK HENRY-ROANOKE

Previous rank: No. 25

Record: 10-1

Last week: Defeated Douglass Freeman, 16-14, Virginia Class 5 Region C quarterfinals

This week: vs. Midlothian, Class 5 Region C semifinal, Nov. 20

Add us as a preferred source on Google
Published
Derek Toney
DEREK TONEY

Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023

Home/Virginia