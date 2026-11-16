Virginia High School Football Top 25 State Rankings (Nov. 16, 2026)
Virginia's high school football playoffs are producing some lopsided results, but the biggest tests are still ahead for several of the state's top-ranked teams.
No. 2 Varina demolished King George 68-0, undefeated No. 3 Indian River rolled past Bayside 56-6, and No. 6 Highland Springs blanked James River Midlothian 56-0 in a dominant round of postseason performances. No. 12 Bethel was equally impressive, crushing Granby 66-0 to improve to 11-0.
Now the competition intensifies. Fourth-ranked Maury and No. 8 King's Fork collide in a Class 5 regional semifinal, while No. 22 Broadway and No. 24 Liberty Christian meet in another matchup of ranked teams.
The private school championships also take center stage, with No. 14 Benedictine seeking its fourth consecutive VISAA Division I title against No. 16 Trinity Episcopal.
Here’s this week’s High School on SI Virginia Top 25:
1. THE SAINT JAMES PERFORMANCE ACADEMY
Previous rank: No. 1
Record: 8-1
SEASON COMPLETE
2. VARINA
Previous rank: No. 2
Record: 9-1-1
Last week: Defeated King George. 68-0, Virginia Class 4 Region B quarterfinals
This week: vs. Huguenot. Class 4 Region B semifinal, Nov. 20
3. INDIAN RIVER
Previous rank: No. 3
Record: 11-0
Last week: Defeated Bayside, 56-6, Virginia Class 5 Region A quarterfinals
This week: vs. Cox, Class 5 Region A semifinal, Nov. 20
4. MAURY
Previous rank: No. 4
Record: 9-2
Last week: Defeated Norview, 56-9, Virginia Class 5 Region B quarterfinals
This week: vs. No. 8 King’s Fork, Class 5 Region B semifinal, Nov. 20
5. STONE BRIDGE
Previous rank: No. 5
Record: 9-1
Last week: Did not play
This week: vs. John Champe, Virginia Class 5 Region D semifinal, Nov. 20
6. HIGHLAND SPRINGS
Previous rank: No. 6
Record: 9-2
Last week: Defeated James River Midlothian, 56-0, Virginia Class 5 Region C quarterfinals
This week: vs. Hermitage, Class 5 Region C semifinal, Nov. 20
7. THOMAS DALE
Previous rank: No. 7
Record: 10-0
Last week: Did not play
This week: vs. Lloyd C. Bird, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 20
8. KING’S FORK
Previous rank: No. 8
Record: 9-1
Last week: Defeated Woodside, 55-6, Virginia Class 5 Region B quarterfinals
This week: vs. No. 4 Maury, Virginia Class 5 Region B semifinal, Nov. 20
9. GREEN RUN
Previous rank: No. 9
Record: 10-1
Last week: Defeated Great Bridge, 41-20, Virginia Class 5 Region A quarterfinals
This week: vs. Salem-Virginia Beach, Class 5 Region A semifinal, Nov. 20
10. OSCAR SMITH
Previous rank: No. 10
Record: 7-2-1
Last week: Did not play
This week: vs. Manchester, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 20
11. PETERSBURG
Previous rank: No. 11
Record: 10-1
Last week: Defeated Norcom, 33-0, Virginia Class 3 Region A quarterfinals
This week: vs. New Kent, Class 3 Region A semifinal, Nov. 20
12. BETHEL
Previous rank: No. 12
Record: 11-0
Last week: Defeated Granby, 66-0,, Virginia Class 5 Region B quarterfinals
This week: vs. Warwick, Class 5 Region B semifinal, Nov. 20
13. EPISCOPAL
Previous rank: No. 13
Record: 10-0
Last week: Defeated No. 17 Woodberry Forest School,, 21-14
SEASON COMPLETE - INTERSTATE ATHLETIC CONFERENCE CHAMPIONS
14. BENEDICTINE COLLEGE PREP
Previous rank: No. 14
Record: 8-3
Last week: Defeated Collegiate, 34-0, Virginia Independent School Athletic Association Division 1 semifinals
This week: at No. 16 Trinity Episcopal School, Virginia Independent School Athletic Association Division 1 final, Nov. 21
15. ROANOKE CATHOLIC SCHOOL
Previous rank: No. 15
Record: 10-1
Last week: Defeated Atlantic Shores Christian School, 60-0, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 2-A semifinals
This week: vs. Blue Ridge School, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 2-A final, Nov. 20/21
16. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL
Previous rank: No. 16
Record: 8-2
Last week: Defeated Saint Anne’s-Belfield, 21-15, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 1 semifinals
This week: vs. No. 14 Benedictine College Prep, Virginia Independent Schools Athletic Association Division 1 final, Nov. 21
17. WOODBERRY FOREST SCHOOL
Previous rank: No. 17
Record: 6-3
Last week: Lost to No. 13 Episcopal, 21-14
SEASON COMPLETE
18. OAKTON
Previous rank: No. 18
Record: 11-0
Last week: Defeated George C. Marshall, 41-21, Virginia Class 6 Region D quarterfinals
This week: vs. James Madison, Class 6 Region D semifinal, Nov. 20
19. SOUTH LAKES
Previous rank: No. 19
Record: 10-1
Last week: Defeated . Washington-Liberty, 49-19, Virginia Class 6 Region D quarterfinals
This week: vs. Westfield, Class 6 Region D semifinal, Nov. 20
20. COLONIAL FORGE
Previous rank: No. 20
Record: 10-1
Last week: Defeated Independence, 41-14, Virginia Class 6 Region B quarterfinals
This week: vs. Gar-Field, Class 6 Region B semifinal, Nov. 20
21. JEFFERSON FOREST
Previous rank: No. 21
Record: 11-0
Last week: Defeated John Handley, 56-14, Virginia Class 4 Region D quarterfinals
This week: vs. Sherando, Class 4 Region D semifinal, Nov. 20
22. BROADWAY
Previous rank: No. 22
Record: 10-0
Last week: Defeated Wilson Memorial, 33-13, Virginia Class 3 Region C quarterfinals
This week: vs. No. 24 Liberty Christian School, Class 3 Region C semifinal, Nov. 20
23. GEORGE WASHINGTON
Previous rank: No. 23
Record: 11-0
Last week: Defeated E.C. Glass, 42-14, Virginia Class 4 Region D quarterfinals
This week: vs. Salem, Class 4 Region D semifinal, Nov. 20
24. LIBERTY CHRISTIAN SCHOOL
Previous rank: No. 24
Record: 9-1
Last week: Defeated Heritage-Lynchburg, 28-0, Virginia Class 3 Region C quarterfinals
This week: vs. No. 22 Broadway, Heritage-Class 3 Region C semifinal, Nov. 20
25. PATRICK HENRY-ROANOKE
Previous rank: No. 25
Record: 10-1
Last week: Defeated Douglass Freeman, 16-14, Virginia Class 5 Region C quarterfinals
This week: vs. Midlothian, Class 5 Region C semifinal, Nov. 20
Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023