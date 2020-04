Lamorandier: 7-Round 2020 NFL Mock Draft

With the NFL Draft less than a week away, the team's big boards are shaping up, and player projections are becoming more clear.

Due to the NFL going to a completely virtual format, the experience might be a bit different than in years past. It will be very interesting to see how it unfolds, given the situation.

All in all, the draft is still happening as scheduled.

For this mock draft, I did not make any trades, and more so tried to match up players to potential suitors.

Here is my annual, complete seven-round NFL mock draft for all 32 teams:

FIRST ROUND

1. Cincinnati Bengals | Joe Burrow, QB, LSU

2. Washington Redskins | Chase Young, EDGE, Ohio State

3. Detroit Lions | Jeff Okudah, CB, Ohio State

4. New York Giants | Andrew Thomas, OT, Georgia

5. Miami Dolphins | Tua Tagovailoa, QB, Alabama

6. Los Angeles Chargers | Justin Herbert, QB, Oregon

7. Carolina Panthers | Isaiah Simmons, LB, Clemson

8. Arizona Cardinals | Mekhi Becton, OT, Louisville

9. Jacksonville Jaguars | Derrick Brown, DL, Auburn

10. Cleveland Browns | Tristan Wirfs, OT, Iowa

11. New York Jets | CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

12. Las Vegas Raiders | Jerry Jeudy, WR, Alabama

13. San Francisco 49ers (from IND) | Henry Ruggs III, WR, Alabama

14. Tampa Bay Buccaneers | Jedrick Wills, OT, Alabama

15. Denver Broncos | CJ Henderson, CB, Florida

16. Atlanta Falcons | Javon Kinlaw, DL, South Carolina

17. Dallas Cowboys | Kristian Fulton, CB, LSU

18. Miami Dolphins (from PIT) | Josh Jones, OT, Houston

19. Las Vegas Raiders (from CHI) | Jeff Gladney, CB, TCU

20. Jacksonville Jaguars (from LAR) | K’Lavon Chaisson, EDGE, LSU

21. Philadelphia Eagles | Denzel Mims, WR, Baylor

22. Minnesota Vikings (from BUF) | Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

23. New England Patriots | Jordan Love, QB, Utah State

24. New Orleans Saints | Patrick Queen, LB, LSU

25. Minnesota Vikings | A.J. Terrell, CB, Clemson

26. Miami Dolphins (from HOU) | Cesar Ruiz, IOL, Michigan

27. Seattle Seahawks | Trevon Diggs, CB, Alabama

28. Baltimore Ravens | Kenneth Murray, LB, Oklahoma

29. Tennessee Titans | Yetur Gross-Matos, EDGE, Penn State

30. Green Bay Packers | Justin Jefferson, WR, LSU

31. San Francisco 49ers | Ross Blacklock, DT, TCU

32. Kansas City Chiefs | D’Andre Swift, RB, Georgia



SECOND ROUND

33. Cincinnati Bengals | Terrell Lewis, EDGE, Alabama

34. Indianapolis Colts (from WAS) | Jalen Reagor , WR, TCU

35. Detroit Lions | A.J. Epenesa, EDGE, Iowa

36. New York Giants | Grant Delpit, S, LSU

37. Los Angeles Chargers | Austin Jackson, OT, USC

38. Carolina Panthers | Neville Gallimore, DT, Oklahoma

39. Miami Dolphins | Xavier McKinney, S, Alabama

40. Houston Texans (from ARI) | Zach Baun, LB/EDGE, Wisconsin

41. Cleveland Browns | Jeremy Chinn, S, Southern Illinois

42. Jacksonville Jaguars | Noah Igbenoghene, CB, Auburn

43. Chicago Bears (from LV) | Lloyd Cushenberry III, IOL, LSU

44. Indianapolis Colts | Jacob Eason, QB, Washington

45. Tampa Bay Buccaneers | Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

46. Denver Broncos | Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

47. Atlanta Falcons | Ezra Cleveland, OT, Boise State

48. New York Jets | Isaiah Wilson, OT, Georgia

49. Pittsburgh Steelers | Marlon Davidson, DL, Auburn

50. Chicago Bears | Jaylon Johnson, CB, Utah

51. Dallas Cowboys | Curtis Weaver, EDGE, Boise State

52. Los Angeles Rams | Jordyn Brooks, LB, Texas Tech

53. Philadelphia Eagles | Willie Gay Jr., LB, Mississippi State

54. Buffalo Bills | J.K. Dobbins, RB, Ohio State

55. Baltimore Ravens (from NE) | Robert Hunt, OL, Louisiana

56. Miami Dolphins (from NO) | Josh Uche, EDGE, Michigan

57. Los Angeles Rams (from HOU) | K.J. Hamler, WR, Penn State

58. Minnesota Vikings | Julian Okwara, EDGE, Notre Dame

59. Seattle Seahawks | Damien Lewis, OG, LSU

60. Baltimore Ravens | Justin Madubuike, DL, Texas A & M

61. Tennessee Titans | Damon Arnette, CB, Ohio State

62. Green Bay Packers | Cole Kmet, TE, Notre Dame

63. Kansas City Chiefs (from SF) | Cameron Dantzler, CB, Mississippi State

64. Seattle Seahawks (from KC) | Tee Higgins | WR | Clemson



THIRD ROUND

65. Cincinnati Bengals | Malik Harrison, LB, Ohio State

66. Washington Redskins | Adam Trautman, TE, Dayton

67. Detroit Lions | Zack Moss, RB, Utah

68. New York Jets (from NYG) | Matt Hennessy, IOL, Temple

69. Carolina Panthers | Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

70. Miami Dolphins | Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

71. Los Angeles Chargers | Cam Akers, RB, Florida State

72. Arizona Cardinals | Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State

73. Jacksonville Jaguars | Ashtyn Davis, S, California

74. Cleveland Browns | Jonah Jackson, OG, Ohio State

75. Indianapolis Colts | Brycen Hopkins, TE, Purdue

76. Tampa Bay Buccaneers | Kyle Dugger, S, Lenoir-Rhyne

77. Denver Broncos | Lucas Niang, OT, TCU

78. Atlanta Falcons | Bryce Hall, CB, Virginia

79. New York Jets | Jonathan Greenard, EDGE, Florida

80. Las Vegas Raiders | Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

81. Las Vegas Raiders (from CHI) | Netane Muti, OG, Fresno State

82. Dallas Cowboys | Tyler Biadasz, C, Wisconsin

83. Denver Broncos (from PIT) | Logan Wilson, LB, Wyoming

84. Los Angeles Rams | Darrell Taylor, EDGE, Tennessee

85. Detroit Lions (from PHI) | Michael Pittman Jr., WR, USC

86. Buffalo Bills | Chase Claypool, WR, Notre Dame

87. New England Patriots | Khalid Kareem, EDGE, Notre Dame

88. New Orleans Saints | Jalen Hurts, QB, Oklahoma

89. Minnesota Vikings | Raekwon Davis, DL, Alabama

90. Houston Texans | Davon Hamilton, DL, Ohio State

91. Las Vegas Raiders (from SEA) | Terrell Burgess, S, Utah

92. Baltimore Ravens | Bryan Edwards, WR, South Carolina

93. Tennessee Titans | Larrell Murchison, DL, North Carolina State

94. Green Bay Packers | Jordan Elliott, DL, Missouri

95. Denver Broncos (from SF) | Ben Bredeson, OL, Michigan

96. Kansas City Chiefs | Logan Stenberg, OG, Kentucky

97. Cleveland Browns (from HOU) | Troy Dye, LB, Oregon

98. New England Patriots | Van Jefferson, WR, Florida

99. New York Giants | Bradlee Anae, EDGE, Utah

100. New England Patriots | Hunter Bryant, TE, Washington

101. Seattle Seahawks | Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

102. Pittsburgh Steelers | Solomon Kindley, OG, Georgia

103. Philadelphia Eagles | Troy Pride Jr., CB, Notre Dame

104. Los Angeles Rams | Shane Lemieux, OG, Oregon

105. Minnesota Vikings | Amik Robertson, CB, Louisiana Tech

106. Baltimore Ravens | Darrynton Evans | RB | Appalachian State



FOURTH ROUND

107. Cincinnati Bengals | Tyler Johnson, WR, Minnesota

108. Washington Redskins | Matt Peart, OT, Connecticut

109. Detroit Lions | John Simpson, OG, Clemson

110. New York Giants | K.J. Hill, WR, Ohio State

111. Houston Texans (from MIA) | Hakeem Adeniji, OT, Kansas

112. Los Angeles Chargers | Nick Harris, IOL, Washington

113. Carolina Panthers | Michael Ojemudia, CB, Iowa

114. Arizona Cardinals | Alex Highsmith, EDGE, Charlotte

115. Cleveland Browns | Rashard Lawrence, DT, LSU

116. Jacksonville Jaguars | Jake Fromm, QB, Georgia

117. Tampa Bay Buccaneers | Devin Duvernay, WR, Texas

118. Denver Broncos | Leki Fotu, NT, Utah

119. Atlanta Falcons | Jabari Zuniga, EDGE, Florida

120. New York Jets | James Lynch, DL, Baylor

121. Las Vegas Raiders | Jason Strowbridge, DL, North Carolina

122. Indianapolis Colts | Antonio Gibson, RB, Memphis

123. Dallas Cowboys | Brandon Jones, S, Texas

124. Pittsburgh Steelers | Ben Bartch, OT, St. John

125. New England Patriots (from CHI) | Michael Onwenu, OL, Michigan

126. Los Angeles Rams | Eno Benjamin, RB, Arizona State

127. Philadelphia Eagles | K’Von Wallace, S, Clemson

128. Buffalo Bills | Darnay Holmes, CB, UCLA

129. Baltimore Ravens (from NE) | Anfernee Jennings, EDGE, Alabama

130. New Orleans Saints | Quartney Davis, WR, Texas A & M

131. Arizona Cardinals (from HOU) | Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

132. Minnesota Vikings | Saahdiq Charles, OT, LSU

133. Seattle Seahawks | Alton Robinson, EDGE, Syracuse

134. Baltimore Ravens | Thaddeus Moss, TE, LSU

135. Pittsburgh Steelers (from TEN) | Kenny Willekes, EDGE, Michigan State

136. Green Bay Packers | Davion Taylor, LB, Colorado

137. Jacksonville Jaguars (from SF) | Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

138. Kansas City Chiefs | Markus Bailey, LB, Purdue

139. Tampa Bay Buccaneers | James Morgan, QB, FIU

140. Jacksonville Jaguars (from CHI) | Anthony McFarland Jr., RB, Maryland

141. Miami Dolphins | Reggie Robinson II, CB, Tulsa

142. Washington Redskins | Harrison Hand, CB, Temple

143. Atlanta Falcons (from BAL) | Tanner Muse, S/LB, Clemson

144. Seattle Seahawks | McTelvin Agim, DT, Arkansas

145. Philadelphia Eagles | Trevis Gipson, EDGE, Tulsa

146. Philadelphia Eagles | Kyle Murphy, OL, Rhode Island



FIFTH ROUND

147. Cincinnati Bengals | Kevin Dotson, IOL, Louisiana

148. Carolina Panthers (from WAS) | Cameron Clark, OL, Charlotte

149. Detroit Lions | Devin Asiasi, TE, UCLA

150. New York Giants | Evan Weaver, LB, California

151. Los Angeles Chargers | Josiah Scott, CB, Michigan State

152. Carolina Panthers | Gabriel Davis, WR, UCF

153. Miami Dolphins | Lynn Bowden Jr., WR, Kentucky

154. Miami Dolphins (from JAX) | A.J. Dillon, RB, Boston College

155. Minnesota Vikings (from BUF) | Alohi Gilman, S, Notre Dame

156. San Francisco 49ers (from DEN) | Lamar Jackson, CB, Nebraska

157. Baltimore Ravens (from ATL) | Jack Driscoll, OT, Auburn

158. New York Jets | Javaris Davis, CB, Auburn

159. Las Vegas Raiders | Joe Bachie, LB, Michigan State

160. Indianapolis Colts | Broderick Washington, DT, Texas Tech

161. Tampa Bay Buccaneers | Jonathan Garvin, EDGE, Miami (FL)

162. Washington Redskins (from PIT) | John Hightower, WR, Boise State

163. Chicago Bears | Kenny Robinson, S, West Virginia / XFL

164. Dallas Cowboys | Harrison Bryant, TE, FAU

165. Jacksonville Jaguars (from LAR) | Keith Ismael, IOL, San Diego State

166. Detroit Lions (from PHI) | James Proche, WR, SMU

167. Minnesota Vikings (from BUF) | Derrek Tuszka, EDGE, North Dakota State

168. Philadelphia Eagles (from NE) | Joshua Kelley, RB, UCLA

169. New Orleans Saints | Dane Jackson, CB, Pittsburgh

170. Jacksonville Jaguars (from MIN) | Jason Strnad, LB, Wake Forest

171. Houston Texans | DeMarkus Acy, CB, Missouri

172. New England Patriots (from SEA) | Geno Stone, S, Iowa

173. Miami Dolphins (from BAL) | Robert Windsor, DL, Penn State

174. Tennessee Titans | Terence Steele, OT, Texas Tech

175. Green Bay Packers | Danny Pinter, OL, Ball State

176. San Francisco 49ers | Cordel Iwuagwu, G, TCU

177. Kansas City Chiefs | J.R. Reed, S, Georgia

178. Denver Broncos | Darnell Mooney, WR, Tulane

179. Dallas Cowboys | Khalil Davis, DL, Nebraska



SIXTH ROUND

180. Cincinnati Bengals | Cheyenne O’Grady, TE, Arkansas

181. Denver Broncos (from WAS) | Anthony Gordon, QB, Washington State

182. Detroit Lions | Tyler Clark, DL, Georgia

183. New York Giants | Colby Parkinson, TE, Stanford

184. Carolina Panthers | Stephen Sullivan, TE, LSU

185. Miami Dolphins | Casey Toohill, EDGE/LB, Stanford

186. Los Angeles Chargers | Collin Johnson, WR, Texas

187. Cleveland Browns (from ARI) | Isaiah Coulter, WR, Rhode Island

188. Buffalo Bills (from CLE) | Dalton Keene, TE, Virginia Tech

189. Jacksonville Jaguars | Josiah Deguara, TE, Cincinnati

190. Philadelphia Eagles (from ATL) | Quez Watkins, WR, Southern Mississippi

191. New York Jets | Jacob Phillips, LB, LSU

192. Green Bay Packers (from LV) | Javelin Guidry, CB, Utah

193. Indianapolis Colts | Yasir Durant, OT, Missouri

194. Tampa Bay Buccaneers | Tyre Phillips, OL, Mississippi State

195. New England Patriots (from DEN) | Daniel Bituli, LB, Tennessee

196. Chicago Bears | Charlie Heck, OT, North Carolina

197. Indianapolis Colts (from DAL) | Antoine Brooks Jr., S, Maryland

198. Pittsburgh Steelers | Isaiah Hodgins, WR, Oregon State

199. Los Angeles Rams | A.J. Green, CB, Oklahoma State

200. Chicago Bears (from PHI) | Jauan Jennings, WR, Tennessee

201. Minnesota Vikings | Darryl Williams, IOL, Mississippi State

202. Arizona Cardinals (from NE) | Nick Coe, DL, Auburn

203. New Orleans Saints | Julian Blackmon, S, Utah

204. New England Patriots (from HOU) | Trey Adams, OT, Washington

205. Minnesota Vikings | David Woodward, LB, Utah State

206. Jacksonville Jaguars (from SEA) | Raequan Williams, DT, Michigan State

207. Buffalo Bills (from MIN) | Benito Jones, DT, Mississippi

208. Green Bay Packers | Ke’Shawn Vaughn, RB, Vanderbilt

209. Green Bay Packers (from TEN) | Quintez Cephus, WR, Wisconsin

210. San Francisco 49ers | Francis Bernard, LB, Utah

211. New York Jets (from KC) | Jared Pinkney, TE, Vanderbilt

212. New England Patriots | Madre Harper, CB, Southern Illinois

213. New England Patriots | James Smith-Williams, EDGE, North Carolina State

214. Seattle Seahawks | Kamren Curl, S/CB, Arkansas



SEVENTH ROUND

215. Cincinnati Bengals | Trajan Bandy, CB, Miami (FL)

216. Washington Redskins | Jared Hilbers, OL, Washington

217. San Francisco 49ers (from DET) | Salvon Ahmed, RB, Washington

218. New York Giants | Gage Cervenka, OG, Clemson

219. Minnesota Vikings (from MIA) | Joe Reed, WR, Virginia

220. Los Angeles Chargers | Chris Orr, LB, Wisconsin

221. Carolina Panthers | Dezmon Patmon, WR, Washington State

222. Arizona Cardinals | Kindle Vildor, CB, Georgia Southern

223. Jacksonville Jaguars | Levonta Taylor, CB, Florida State

224. Tennessee Titans (from CLE) | Charlie Taumoepeau, TE, Portland State

225. Baltimore Ravens (from NYJ) | Khaleke Hudson, S, Michigan

226. Chicago Bears (from LV) | Cole McDonald, QB, Hawaii

227. Miami Dolphins (from IND) | Darrion Daniels, NT, Nebraska

228. Atlanta Falcons (from TB) | Shaquille Quarterman, LB, Miami (FL)

229. Washington Redskins (from DEN) | Lamical Perine, RB, Florida

230. New England Patriots (from ATL) | Josiah Coatney, DT, Ole Miss

231. Dallas Cowboys | Kamal Martin, LB, Minnesota

232. Pittsburgh Steelers | Shaun Bradley, LB, Temple

233. Chicago Bears | Darius Anderson, RB, TCU

234. Los Angeles Rams | Alex Taylor, OT, South Carolina State

235. Detroit Lions (from PHI) | Azur Kamara, JACK, Kansas

236. Green Bay Packers (from BUF) | Justin Herron, OT, Wake Forest

237. Tennessee Titans (from NE) | Michael Divinity Jr., LB, LSU

238. New York Giants (from NO) | Binjimen Victor, WR, Ohio State

239. Buffalo Bills (from MIN) | Calvin Throckmorton, OL, Oregon

240. Houston Texans | Jon Runyan, OL, Michigan

241. New England Patriots (from SEA) | Jalen Elliott, S, Notre Dame

242. Green Bay Packers (from BAL) | Josh Metellus, S, Michigan

243. Tennessee Titans | James Robinson, RB, Illinois State

244. Cleveland Browns (from GB) | Raymond Calais, RB, Louisiana

245. San Francisco 49ers | Colton McKivitz | OT | West Virginia

246. Miami Dolphins (from KC) | Lavert Hill, CB, Michigan

247. New York Giants | De'Jon Harris, LB, Arkansas

248. Houston Texans | Jake Breeland | TE | Oregon

249. Minnesota Vikings | Jake Luton, QB, Oregon State

250. Houston Texans | Jared Mayden, S, Alabama

251. Miami Dolphins | Mitchell Wilcox, TE, USF

252. Denver Broncos | Jonah Williams, EDGE, Weber State

253. Minnesota Vikings | Bravvion Roy, DL, Baylor

254. Denver Broncos | John Reid, CB, Penn State

255. New York Giants | Essang Bassey, CB, Wake Forest