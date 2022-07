Full List of Carolina Panthers Madden 23 Player Ratings

EA Sports recently unveiled the Madden 23 player ratings for this year's NFL video game. Below is a look at what each Carolina Panther was rated.

Quarterback

Baker Mayfield - 77

Sam Darnold - 71

Matt Corral - 68

PJ Walker - 62

Running back

Christian McCaffrey - 96

Chuba Hubbard - 74

D'Onta Foreman - 71

Darius Bradwell -61

Wide Receiver

DJ Moore - 88

Robbie Anderson - 82

Rashard Higgins - 73

Andre Roberts - 72

Terrace Marshall Jr. - 71

Shi Smith - 69

Keith Kirkwood - 66

Brandon Zylstra - 65

Tight End

Ian Thomas - 71

Tommy Tremble - 71

Stephen Sullivan - 63

Colin Thompson - 59

Fullback

Giovanni Ricci - 62

Left Tackle

Ikem Ekwonu - 76

Dennis Daley - 65

Left Guard

Brady Christensen - 67

Michael Jordan - 63

Center

Bradley Bozeman - 74

Pat Elflein - 67

Sam Tecklenburg - 55

Right Guard

Austin Corbett - 76

Cade Mays - 63

Deonte Brown - 63

Right Tackle

Taylor Moton - 83

Cameron Erving - 68

Wyatt Miller - 52

Left Defensive End

Brian Burns - 86

Marquis Haynes Sr. - 70

Austin Larkin - 65

Frank Herron - 61

Defensive Tackle

Derrick Brown - 81

Matt Ioannidis - 78

Daviyon Nixon - 66

Bravvion Roy - 64

Phil Hoskins - 63

Right Defensive End

Yetur Gross-Matos - 73

Amaré Barno - 65

Darryl Johnson Jr. - 64

Left Outside Linebacker

Cory Littleton - 71

Frankie Luvu - 71

Jacob Tuioti-Mariner - 66

Middle Linebacker

Damien Wilson - 74

Kamal Martin - 67

Julian Stanford - 65

Right Outside Linebacker

Shaq Thompson - 84

Brandon Smith - 66

Cornerback

Donte Jackson - 81

C.J. Henderson - 75

Jaycee Horn - 75

Rashaan Melvin - 72

Keith Taylor Jr. - 67

Stantley Thomas-Oliver III - 65

Chris Westry - 64

Kalon Barnes - 64

Madre Harper - 63

Free Safety

Xavier Woods - 77

Myles Hartsfield - 67

Kenny Robinson Jr. - 66

Sean Chandler - 66

Strong Safety

Jeremy Chinn - 82

Juston Burris - 66

Sam Franklin Jr. - 65

Kicker

Zane Gonzalez - 75

Punter

Johnny Hekker - 82

Long Snapper

J.J. Jansen - 36

Thomas Fletcher - 35

