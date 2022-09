Giants Release Depth Chart vs Panthers

OFFENSE

QB: Daniel Jones, Tyrod Taylor

RB: Saquon Barkley, Matt Breida, Gary Brightwell, Antonio Williams, Chris Myarick

WR: Kenny Golladay, David Sills V, Darius Slayton

WR: Wan'Dale Robinson, Richie James

WR: Kadarius Toney, Sterling Shepard

TE: Daniel Bellinger, Tanner Hudson

LT: Andrew Thomas, Junior Ezeudu, Deverey Hamilton

LG: Ben Bredeson, Junior Ezeudu, Tyre Phillips

C: Jon Feliciano, Ben Bredeson

RG: Mark Glowinski, Ben Bredeson, Jack Anderson

RT: Evan Neal, Deverey Hamilton, Tyre Phillips

DEFENSE

NT: Dexter Lawrence, Justin Ellis, D.J. Davidson

DT: Leonard Williams, Nick Williams

DE: Azeez Ojulari, Jihad Ward

RUSH: Kayvon Thibodeaux, Oshane Ximines, Tomon Fox

MIKE: Tae Crowder, Micah McFadden, Cam Brown

WILL: Austin Calitro, Micah McFadden, Cam Brown

CB: Adoree' Jackson, Cor'Dale Flott, Nick McCloud

CB: Aaron Robinson, Cor'Dale Flott, Nick McCloud

Nickel: Darnay Holmes, Cor'Dale Flott

SS: Julian Love, Dane Belton, Jason Pinnock

FS: Xavier McKinney, Dane Belton, Jason Pinnock

SPECIAL TEAMS

K: Graham Gano

P: Jamie Gillan

LS: Casey Kreiter

H: Jamie Gillan

KR: Gary Brightwell, Richie James

PR: Richie James, Darnay Holmes

You can follow us for future coverage by liking us on Facebook & following us Twitter:



Facebook - @PanthersOnSI

Twitter - @AllPanthers_ and Schuyler Callihan at @Callihan_.