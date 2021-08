JUST IN: Panthers Release First Depth Chart

A look at how things stand at the moment for the Carolina Panthers.

OFFENSE

QB: Sam Darnold, P.J. Walker OR Will Grier

RB: Christian McCaffrey, Reggie Bonnafon, Chuba Hubbard, Rodney Smith, Spencer Brown, Darius Clark, Rod Smith

LWR: DJ Moore, Terrace Marshall Jr., Shi Smith, Brandon Zylstra, C.J. Saunders, Micah Simon

RWR: Robby Anderson, David Moore, Keith Kirkwood, Omar Bayless, Ishmael Hyman, Krishawn Hogan, Trenton Cannon

LTE: Dan Arnold, Tommy Tremble, Giovanni Ricci

RTE: Ian Thomas, Colin Thompson, Stephen Sullivan

LT: Cameron Erving, Trent Scott, Greg Little, Martez Ivey

LG: Pat Elflein, Dennis Daley, Mike Horton

C: Matt Paradis, Sam Tecklenburg, Mike Panasiuk

RG: John Miller, Deonte Brown, Matt Kaskey

RT: Taylor Moton, Brady Christensen, Aaron Monteiro

DEFENSE

LDE: Brian Burns, Marquis Haynes, Christian Miller, Kendall Donnerson

LDT: Derrick Brown, Daviyon Nixon, Phil Hoskins

RDT: DaQuan Jones, Bravvion Roy, Caraun Reid

RDE: Morgan Fox, Yetur Gross-Matos, Frank Herron

LOLB: Shaq Thompson, Julian Stanford, Jonathan Celestin

MLB: Jermaine Carter Jr., Denzel Perryman, Clay Johnston, Paddy Fisher

ROLB: Haason Reddick, Frankie Luvu, Nate Hall

LCB: Donte Jackson, Rashaan Melvin, Stanley Thomas-Oliver III, Troy Pride Jr., LaDarius Wiley

RCB: Jaycee Horn, A.J. Bouye, Keith Taylor, Jalen Julius

FS: Jeremy Chinn, Kenny Robinson, Doug Middleton, Brian Cole

SS: Juston Burris, Sam Franklin, Sean Chandler, Myles Hartsfield

SPECIAL TEAMS

KR: Trenton Cannon, Shi Smith, C.J. Saunders

PR: David Moore, Shi Smith, C.J. Saunders

LS: J.J. Jansen, Thomas Fletcher

H: Joseph Charlton

P: Joseph Charlton

K: Joey Slye

