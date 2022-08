Panthers Release First Depth Chart of 2022

OFFENSE

QB: Baker Mayfield OR Sam Darnold, P.J. Walker, Matt Corral

RB: Christian McCaffrey, D'Onta Foreman OR Chuba Hubbard, Spencer Brown, Darius Bradwell, John Lovett

LWR: DJ Moore, Rashard Higgins, Brandon Zylstra, Keith Kirkwood, Andre Roberts, Ra'Shaun Henry

RWR: Robbie Anderson, Terrace Marshall Jr., Shi Smith, C.J. Saunders, Derek Wright, Charleston Rambo

LTE: Tommy Tremble, Stephen Sullivan, Giovanni Ricci, Josh Babicz

RTE: Ian Thomas, Colin Thompson, Jared Scott

LT: Brady Christensen, Ikem Ekwonu, Wyatt Miller

LG: Michael Jordan, Dennis Daley, Deonte Brown

C: Pat Elflein OR Bradley Bozeman, Sam Tecklenburg

RG: Austin Corbett, Mike Horton, Cade Mays

RT: Taylor Moton, Cameron Erving, Austen Pleasants

DEFENSE

LDE: Brian Burns, Marquis Haynes Sr., Amare Barno, Drew Jordan, Marquan McCall

LDT: Derrick Brown, Daviyon Nixon, Phil Hoskins

RDT: Matt Ioannidis, Bravviyon Roy, Frank Herron

RDE: Yetur Gross-Matos, Darryl Johnson, Austin Larkin, Jacob Tuioti-Mariner

LOLB: Shaq Thompson, Cory Littleton, Julian Stanford, Khalan Tolson

MLB: Damien Wilson, Kamal Martin, Isaiah Graham-Mobley

ROLB: Frankie Luvu, Brandon Smith, Arron Mosby

LCB: Donte Jackson, CJ Henderson, Chris Westry, Madre Harper, Duke Dawson, Devin Jones

RCB: Jaycee Horn, Keith Taylor Jr., Kalon Barnes, Stantley Thomas-Oliver III, Tae Hayes

FS: Jeremy Chinn, Sean Chandler, Kenny Robinson

SS: Xavier Woods, Juston Burris, Myles Hartsfield, Sam Franklin Jr.

