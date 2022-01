Welcome to the 2021 NFL postseason, or more specifically, the wild-card round! Whether you're playing DFS or a special postseason-only fantasy league, Sports Illustrated is here to help you dominate!

MORE: Wild-Card Weekend Start 'Em, Sit 'Em

Wild-Card Rankings (PPR)

QUARTERBACK RANKINGS

Patrick Mahomes, KC (vs. PIT) Josh Allen, BUF (vs. NE) Tom Brady, TB (vs. PHI) Dak Prescott, DAL (vs. SF) Kyler Murray, ARI (at LAR) Joe Burrow, CIN (vs. LV) Matthew Stafford, LAR (vs. ARI) Jalen Hurts, PHI (at TB) Jimmy Garoppolo, SF (at DAL) Derek Carr, LV (at CIN) Mac Jones, NE (at BUF) Ben Roethlisberger, PIT (at KC)

RUNNING BACK RANKINGS

Najee Harris, PIT (at BAL) Joe Mixon, CIN (vs. LV) Josh Jacobs, LV (at CIN) Sony Michel, LAR (vs. ARI) Leonard Fournette, TB (vs. PHI) Devin Singletary, BUF (vs. NE) Elijah Mitchell, SF (at DAL) James Conner, ARI (at LAR) Darrel Williams, KC (vs. PIT) Damien Harris, NE (at BUF) Ezekiel Elliott, DAL (vs. SF) Chase Edmonds, ARI (at LAR) Miles Sanders, PHI (at TB) Tony Pollard, DAL (vs. SF) Rhamondre Stevenson, NE (at BUF) Derrick Gore, KC (vs. PIT) Ke'Shawn Vaughn, TB (vs. PHI) Jordan Howard, PHI (at TB) Cam Akers, LAR (vs. ARI) Samaje Perine, CIN (vs. LV) Brandon Bolden, NE (at BUF) Boston Scott, PHI (at TB) Zack Moss, BUF (vs. NE) Jerick McKinnon, KC (vs. PIT)

WIDE RECEIVER RANKINGS

Cooper Kupp, LAR (vs. ARI) Ja'Marr Chase, CIN (vs. LV) Deebo Samuel, SF (at DAL) Stefon Diggs, BUF (vs. NE) Mike Evans, TB (vs. PHI) Tyreek Hill, KC (vs. PIT) Tee Higgins, CIN (vs. LV) Diontae Johnson, PIT (at KC) Hunter Renfrow, LV (at CIN) CeeDee Lamb, DAL (vs. SF) Christian Kirk, ARI (at LAR) Amari Cooper, DAL (vs. SF) Odell Beckham Jr., LAR (vs. ARI) DeVonta Smith, PHI (at TB) Brandon Aiyuk, SF (at DAL) Tyler Boyd, CIN (vs. LV) Chase Claypool, PIT (at KC) Zay Jones, LV (at CIN) Gabriel Davis, BUF (at NE) Jakobi Meyers, NE (at BUF) Cedrick Wilson, DAL (vs. SF) Van Jefferson, LAR (vs. ARI) A.J. Green , ARI (at LAR) Cole Beasley, BUF (vs. NE)

TIGHT END RANKINGS

Travis Kelce, KC (at DEN) George Kittle, SF (at DAL) Rob Gronkowski, TB (vs. PHI) Dallas Goedert, PHI (at TB) Dalton Schultz, DAL (vs. SF) Zach Ertz, ARI (at LAR) Darren Waller, LV (at CIN) Tyler Higbee, LAR (vs. ARI) Dawson Knox, BUF (vs. NE) Hunter Henry, NE (at BUF) Pat Freiermuth, PIT (at KC) C.J. Uzomah, CIN (vs. LV)

FLEX RANKINGS

Cooper Kupp, WR, LAR (vs. ARI) Ja'Marr Chase, WR, CIN (vs. LV) Deebo Samuel, WR, SF (at DAL) Najee Harris, RB, PIT (at BAL) Joe Mixon, RB, CIN (vs. LV) Stefon Diggs, WR, BUF (vs. NE) Mike Evans, WR, TB (vs. PHI) Josh Jacobs, RB, LV (at CIN) Tyreek Hill, WR, KC (vs. PIT) Tee Higgins, WR, CIN (vs. LV) Travis Kelce, TE, KC (at DEN) Diontae Johnson, WR, PIT (at KC) Sony Michel, RB, LAR (vs. ARI) Hunter Renfrow, WR, LV (at CIN) Leonard Fournette, RB, TB (vs. PHI) George Kittle, TE, SF (at DAL) Devin Singletary, RB, BUF (vs. NE) Elijah Mitchell, RB, SF (at DAL) CeeDee Lamb, WR, DAL (vs. SF) Dallas Goedert, TE, PHI (at TB) Christian Kirk, WR, ARI (at LAR) Amari Cooper, WR, DAL (vs. SF) Rob Gronkowski, TE, TB (vs. PHI) James Conner, RB, ARI (at LAR) Darrel Williams, RB, KC (vs. PIT) Dalton Schultz, TE, DAL (vs. SF) Damien Harris, RB, NE (at BUF) Ezekiel Elliott, RB, DAL (vs. SF) Odell Beckham Jr., WR, LAR (vs. ARI) DeVonta Smith, WR, PHI (at TB) Brandon Aiyuk, WR, SF (at DAL) Zach Ertz, TE, ARI (at LAR) Tyler Boyd, WR, CIN (vs. LV) Chase Claypool, WR, PIT (at KC) Zay Jones, WR, LV (at CIN) Chase Edmonds, RB, ARI (at LAR) Darren Waller, TE, LV (at CIN) Gabriel Davis, WR, BUF (at NE) Jakobi Meyers, WR, NE (at BUF) Tyler Higbee, TE, LAR (vs. ARI) Miles Sanders, RB, PHI (at TB) Cedrick Wilson, WR, DAL (vs. SF) Tony Pollard, RB, DAL (vs. SF) Van Jefferson, WR, LAR (vs. ARI) A.J. Green , WR, ARI (at LAR) Dawson Knox, TE, BUF (vs. NE) Cole Beasley, WR, BUF (vs. NE) Rhamondre Stevenson, RB, NE (at BUF) Hunter Henry, TE, NE (at BUF) Derrick Gore, RB, KC (vs. PIT)

KICKER RANKINGS

Harrison Butker, KC (vs. PIT) Matt Gay, LAR (vs. ARI) Ryan Succop, TB (vs. PHI) Evan McPherson, CIN (vs. LV) Tyler Bass, BUF (vs. NE) Daniel Carlson, LV (at CIN) Greg Zuerlein, DAL (vs. SF) Matt Prater, ARI (at LAR) Nick Folk, NE (at BUF) Robbie Gould, SF (at DAL) Jake Elliott, PHI (at TB) Chris Boswell, PIT (at KC)

TEAM DEFENSE RANKINGS

Chiefs, KC (vs. PIT) Buccaneers, TB (vs. PHI) Cowboys, DAL (vs. SF) Bills, BUF (vs. NE) Bengals, CIN (vs. LV) Rams, LAR (vs. ARI) Cardinals, ARI (at LAR) 49ers, SF (at DAL) Patriots, NE (at BUF) Raiders, LV (at CIN) Eagles, PHI (at TB) Steelers, PIT (at KC)

More fantasy & NFL coverage: