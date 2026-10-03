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High School

Alabama High School Football Final Scores, Results - October 2

See final scores from around the state state
Jack Butler|
Oct. 2, 2026; Tuscaloosa AL, USA; Lee-Scott’s John Bright can’t get a handle on ACA's Brandon Garth Jr. (4) at American Christian Academy.
Oct. 2, 2026; Tuscaloosa AL, USA; Lee-Scott’s John Bright can’t get a handle on ACA's Brandon Garth Jr. (4) at American Christian Academy. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Alabama high school football season is in full swing, and High School On SI has final scores.

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Alabama High School Football Final Scores, Results - October 2

Reeltown 42, Ranburne 0

Woodville 70, Ragland 26

Arab 28, Fort Payne 26

Winterboro 60, Fayetteville 0

Leeds 36, Moody 13

Northside 42, Holt 0

T.R. Miller 58, Excel 8

Millry 42, Leroy 12

Wellborn 52, Ohatchee 44

Oneonta 31, Glencoe 14

Thomasville 41, Blacksher 0

Southside 50, Springville 13

Helena 27, Chelsea 13

Oakman 36, Curry 23

Corner 7, Fultondale 0

Cleburne County 50, Childersburg 6

Sylacauga 28, Lincoln 20

Pickens County 8, Marion County 7

(#19) Florence 40, Athens 21

Hale County 58, Cordova 25

Spring Garden 37, Cedar Bluff 0

Addison 59, Belgreen 0

Lamar County 36, Cleveland 14

Deshler 35, West Morgan 21

(#6) Hewitt-Trussville 48, Oak Mountain 45

Talladega 47, Munford 7

Hartselle 38, Decatur 0

Aliceville 49, Dallas County 0

Hamilton 45, Priceville 7

(#4) Vestavia Hills 52, Tuscaloosa County 7

Mary G. Montgomery 20, Baker 10

Brantley 39, Abbeville 0

Hokes Bluff 37, Holly Pond 12

Cottonwood 56, Ariton 0

Fayette County 40, Haleyville 0

James Clemens 38, Buckhorn 28

Alabama Christian Academy 36, Wadley 30

Maplesville 49, Calhoun 6

Pike County 49, Daleville 13

Autauga Academy 53, Crenshaw Christian Academy 0

Daphne 41, Robertsdale 9

Mars Hill Bible 21, Whitesburg Christian Academy 14

Ashford 42, New Brockton 0

Hatton 20, East Lawrence 14

Fairhope 35, Bryant 0

(#1) Thompson 31, (#8) Hoover 14

Elmore County 20, Greenville 6

Florala 39, Samson 0

Tanner 31, Sheffield 13

(#10) Auburn 14, (#9) Opelika 11

Freedom Cowboys 66, Riverside Christian Academy 18

Alexandria 32, Central of Clay County 14

Mobile Christian 27, Providence Christian 13

(#18) Benjamin Russell 36, Wetumpka 0

Fairview 37, Brewer 27

Lanett 40, Comer 7

Etowah 35, Vinemont 13

Lauderdale County 56, Elkmont 0

McAdory 58, Hueytown 42

Midfield 36, Southeastern 6

Ramsay 13, (#21) Mountain Brook 6

Tuscaloosa Academy 48, Donoho 0

Lawrence County 32, Ardmore 26

Holtville 48, Beauregard 22

UMS-Wright Prep 36, Glenwood 32

Berry 45, Brilliant 12

Jacksonville 58, Anniston 16

Elba 42, Pleasant Home 22

Douglas 52, Lee 14

Pleasant Grove 34, West Blocton 7

LaFayette 30, Notasulga 12

Opp 53, Wilcox Central 6

St. Clair County 43, Pinson Valley 26

Lighthouse HomeSchool 51, Tennessee Heat 28

Oak Grove 36, Carver Birmingham 6

LeFlore 52, (#25) Vigor 14

Hubbertville 38, Sulligent 36

American Christian Academy 58, Lee-Scott Academy 14

Sparkman 35, Bob Jones 17

Eufaula 36, Headland 13

Phil Campbell 36, Winston County 8

Colbert County 32, Lexington 29

Trinity Christian 69, Jacksonville Christian Academy 54

Charles Henderson 51, Tallassee 26

(#17) Homewood 38, Calera 23

Luverne 83, Monroe County 30

Pike Liberal Arts 34, Fort Dale Academy 33

Pickens Academy 55, Ellwood Christian 14

Marion 22, Breakthrough Charter 20

Handley 41, Ashville 13

Kinston 47, Barbour County 0

Sylvania 36, Asbury 6

Randolph County 41, Horseshoe Bend 7

Gadsden City 44, Grissom 21

(#7) Clay-Chalkville 56, Pell City 6

Westbrook Christian 55, Lindsay Lane Christian Academy 0

Zion Chapel 6, Geneva County 6

Trinity Presbyterian 41, Saint James 0

Bayside Academy 35, Cottage Hill Christian Academy 21

Macon-East Montgomery Academy 72, Evangel Christian Academy 26

Sweet Water 40, Shields 20

Bayshore Christian 40, Snook Christian Academy 20

Scottsboro 25, Cherokee County 9

Hooper Academy 27, Valiant Cross Academy 17

Andalusia 43, Dale County 20

Pisgah 47, Brindlee Mountain 8

Madison County 14, Kate Duncan Smith DAR 0

W.S. Neal 99, Jackson 69

Linden 45, Keith 12

Collinsville 48, Section 6

McKenzie 48, Central 0

Pelham 42, Chilton County 7

Bibb County 56, Tarrant 0

(#11) Parker 38, Huffman 0

White Plains 42, Weaver 8

Meek 46, Waterloo 0

Winfield 48, Danville 6

(#3) Prattville 35, (#12) Spain Park 28

Sipsey Valley 28, Demopolis 21

Southern Prep Academy 42, Sparta Academy 0

Escambia County 19, Flomaton 7

Trinity Christian Homeschool 28, Ezekiel Academy 20

Highland Home 45, Houston County 20

Susan Moore 61, Hanceville 18

Minor 24, Gardendale 16

Cherokee 62, Phillips 15

Boaz 61, Columbia 27

St. Michael Catholic 39, Faith Academy 21

Gordo 35, Cold Springs 13

Wilson 62, Colbert Heights 12

Pennington 31, Falkville 18

South Lamar 21, Lynn 6

Shades Valley 52, Dora 0

Good Hope 47, Sardis 6

Hackleburg 21, Red Bay 6

Long 14, Goshen 0

Carbon Hill 41, Locust Fork 30

Sand Rock 34, North Sand Mountain 27

Park Crossing 28, Percy Julian 27

Hope Christian Academy 42, Holy Spirit Catholic 14

Huntsville 56, Hazel Green 28

Gaston 42, Saks 0

North Jackson 52, New Hope 34

Rogers 20, West Limestone 17

Pike Road 51, Russell County 0

(#5) Hillcrest 76, Brookwood 14

Central 49, Clements 15

Isabella 33, Greene County 14

Bessemer City 36, Central 17

Verbena 46, Georgiana 14

Guntersville 56, Crossville 0

Tuscaloosa Christian 48, Tabernacle 20

Marbury 24, Valley 7

(#2) Central 45, Dothan 0

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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