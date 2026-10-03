Alabama High School Football Final Scores, Results - October 2
The 2026 Alabama high school football season is in full swing, and High School On SI has final scores.
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Alabama High School Football Final Scores, Results - October 2
Reeltown 42, Ranburne 0
Woodville 70, Ragland 26
Arab 28, Fort Payne 26
Winterboro 60, Fayetteville 0
Leeds 36, Moody 13
Northside 42, Holt 0
T.R. Miller 58, Excel 8
Millry 42, Leroy 12
Wellborn 52, Ohatchee 44
Oneonta 31, Glencoe 14
Thomasville 41, Blacksher 0
Southside 50, Springville 13
Helena 27, Chelsea 13
Oakman 36, Curry 23
Corner 7, Fultondale 0
Cleburne County 50, Childersburg 6
Sylacauga 28, Lincoln 20
Pickens County 8, Marion County 7
(#19) Florence 40, Athens 21
Hale County 58, Cordova 25
Spring Garden 37, Cedar Bluff 0
Addison 59, Belgreen 0
Lamar County 36, Cleveland 14
Deshler 35, West Morgan 21
(#6) Hewitt-Trussville 48, Oak Mountain 45
Talladega 47, Munford 7
Hartselle 38, Decatur 0
Aliceville 49, Dallas County 0
Hamilton 45, Priceville 7
(#4) Vestavia Hills 52, Tuscaloosa County 7
Mary G. Montgomery 20, Baker 10
Brantley 39, Abbeville 0
Hokes Bluff 37, Holly Pond 12
Cottonwood 56, Ariton 0
Fayette County 40, Haleyville 0
James Clemens 38, Buckhorn 28
Alabama Christian Academy 36, Wadley 30
Maplesville 49, Calhoun 6
Pike County 49, Daleville 13
Autauga Academy 53, Crenshaw Christian Academy 0
Daphne 41, Robertsdale 9
Mars Hill Bible 21, Whitesburg Christian Academy 14
Ashford 42, New Brockton 0
Hatton 20, East Lawrence 14
Fairhope 35, Bryant 0
(#1) Thompson 31, (#8) Hoover 14
Elmore County 20, Greenville 6
Florala 39, Samson 0
Tanner 31, Sheffield 13
(#10) Auburn 14, (#9) Opelika 11
Freedom Cowboys 66, Riverside Christian Academy 18
Alexandria 32, Central of Clay County 14
Mobile Christian 27, Providence Christian 13
(#18) Benjamin Russell 36, Wetumpka 0
Fairview 37, Brewer 27
Lanett 40, Comer 7
Etowah 35, Vinemont 13
Lauderdale County 56, Elkmont 0
McAdory 58, Hueytown 42
Midfield 36, Southeastern 6
Ramsay 13, (#21) Mountain Brook 6
Tuscaloosa Academy 48, Donoho 0
Lawrence County 32, Ardmore 26
Holtville 48, Beauregard 22
UMS-Wright Prep 36, Glenwood 32
Berry 45, Brilliant 12
Jacksonville 58, Anniston 16
Elba 42, Pleasant Home 22
Douglas 52, Lee 14
Pleasant Grove 34, West Blocton 7
LaFayette 30, Notasulga 12
Opp 53, Wilcox Central 6
St. Clair County 43, Pinson Valley 26
Lighthouse HomeSchool 51, Tennessee Heat 28
Oak Grove 36, Carver Birmingham 6
LeFlore 52, (#25) Vigor 14
Hubbertville 38, Sulligent 36
American Christian Academy 58, Lee-Scott Academy 14
Sparkman 35, Bob Jones 17
Eufaula 36, Headland 13
Phil Campbell 36, Winston County 8
Colbert County 32, Lexington 29
Trinity Christian 69, Jacksonville Christian Academy 54
Charles Henderson 51, Tallassee 26
(#17) Homewood 38, Calera 23
Luverne 83, Monroe County 30
Pike Liberal Arts 34, Fort Dale Academy 33
Pickens Academy 55, Ellwood Christian 14
Marion 22, Breakthrough Charter 20
Handley 41, Ashville 13
Kinston 47, Barbour County 0
Sylvania 36, Asbury 6
Randolph County 41, Horseshoe Bend 7
Gadsden City 44, Grissom 21
(#7) Clay-Chalkville 56, Pell City 6
Westbrook Christian 55, Lindsay Lane Christian Academy 0
Zion Chapel 6, Geneva County 6
Trinity Presbyterian 41, Saint James 0
Bayside Academy 35, Cottage Hill Christian Academy 21
Macon-East Montgomery Academy 72, Evangel Christian Academy 26
Sweet Water 40, Shields 20
Bayshore Christian 40, Snook Christian Academy 20
Scottsboro 25, Cherokee County 9
Hooper Academy 27, Valiant Cross Academy 17
Andalusia 43, Dale County 20
Pisgah 47, Brindlee Mountain 8
Madison County 14, Kate Duncan Smith DAR 0
W.S. Neal 99, Jackson 69
Linden 45, Keith 12
Collinsville 48, Section 6
McKenzie 48, Central 0
Pelham 42, Chilton County 7
Bibb County 56, Tarrant 0
(#11) Parker 38, Huffman 0
White Plains 42, Weaver 8
Meek 46, Waterloo 0
Winfield 48, Danville 6
(#3) Prattville 35, (#12) Spain Park 28
Sipsey Valley 28, Demopolis 21
Southern Prep Academy 42, Sparta Academy 0
Escambia County 19, Flomaton 7
Trinity Christian Homeschool 28, Ezekiel Academy 20
Highland Home 45, Houston County 20
Susan Moore 61, Hanceville 18
Minor 24, Gardendale 16
Cherokee 62, Phillips 15
Boaz 61, Columbia 27
St. Michael Catholic 39, Faith Academy 21
Gordo 35, Cold Springs 13
Wilson 62, Colbert Heights 12
Pennington 31, Falkville 18
South Lamar 21, Lynn 6
Shades Valley 52, Dora 0
Good Hope 47, Sardis 6
Hackleburg 21, Red Bay 6
Long 14, Goshen 0
Carbon Hill 41, Locust Fork 30
Sand Rock 34, North Sand Mountain 27
Park Crossing 28, Percy Julian 27
Hope Christian Academy 42, Holy Spirit Catholic 14
Huntsville 56, Hazel Green 28
Gaston 42, Saks 0
North Jackson 52, New Hope 34
Rogers 20, West Limestone 17
Pike Road 51, Russell County 0
(#5) Hillcrest 76, Brookwood 14
Central 49, Clements 15
Isabella 33, Greene County 14
Bessemer City 36, Central 17
Verbena 46, Georgiana 14
Guntersville 56, Crossville 0
Tuscaloosa Christian 48, Tabernacle 20
Marbury 24, Valley 7
(#2) Central 45, Dothan 0
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917