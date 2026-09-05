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High School

Alabama High School Football Final Scores - September 4

See final scores from Friday night's action
Jack Butler|
A Prattville High School football helmet is show before the Tuscaloosa County game in Prattville, Ala., on Friday, September 4, 2026.
A Prattville High School football helmet is show before the Tuscaloosa County game in Prattville, Ala., on Friday, September 4, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Alabama high school football season is in full swing, and High School On SI has final scores from around the state.

Alabama High School Football Final Scores - September 4

Lakeside School 40, Miracle Academy 6

Leeds 57, Sylacauga 7

Etowah 34, Hokes Bluff 21

Madison Academy 54, St. John Paul II 7

Lauderdale County 40, Colbert Heights 13

(#13) Parker 42, Mortimer Jordan 13

Lanett 35, Horseshoe Bend 12

Valley 31, Charles Henderson 14

Red Bay 54, Phillips 0

(#1) Thompson 49, (#3) Vestavia Hills 0

Priceville 49, West Point 28

Ragland 49, Cedar Bluff 28

Tuscaloosa Academy 49, Victory Christian 21

Ramsay 40, Chilton County 6

Cleburne County 42, White Plains 6

Cordova 35, Fultondale 22

Aliceville 42, Thorsby 30

Pike County 35, Beulah 3

Mobile Christian 12, Cottage Hill Christian Academy 7

Greenville 35, Beauregard 0

Piedmont 52, Ohatchee 6

Baker 35, Davidson 13

Falkville 38, Winston County 8

Demopolis 35, Jemison 21

(#8) Clay-Chalkville 68, Springville 0

Brantley 28, Florala 12

(#7) Hewitt-Trussville 40, (#4) Hoover 24

Hamilton 49, Ardmore 8

Haleyville 27, Oakman 12

(#12) Opelika 38, (#10) Enterprise 21

Cherokee County 49, Hayden 27

Selma 44, Holt 18

Spring Garden 30, Appalachian 14

Montgomery Academy 56, Alabama Christian Academy 7

Good Hope 35, Guntersville 21

Sparkman 42, Gadsden City 14

Deshler 55, Lawrence County 14

Lighthouse HomeSchool 52, Southern Christian 0

Glenwood 38, Houston Academy 7

Abbeville 28, Barbour County 0

Pleasant Grove 42, Hale County 6

Florence 7, (#19) Muscle Shoals 0

Theodore 31, Baldwin County 28

Luverne 63, Chickasaw 6

Arab 35, Albertville 14

Oneonta 65, Holly Pond 14

Alexandria 35, Moody 28

Chambers Academy 41, Crenshaw Christian Academy 0

Brewer 49, Crossville 7

Central of Clay County 36, Anniston 12

Carroll 17, New Brockton 12

East Lawrence 42, Winfield 27

Bessemer City 48, Paul W. Bryant 14

Montgomery Catholic 38, Faith Academy 7

(#9) Auburn 23, (#16) Carver Montgomery 16

Childersburg 28, Munford 10

Wadley 28, Notasulga 0

Colbert County 26, Tanner 14

Daphne 42, Bryant 21

Hatton 40, Fayette County 0

Berry 46, Marion County 12

Red Level 46, Calhoun 6

McGill-Toolen 34, St. Paul's Episcopal 24

Samson 26, Pleasant Home 12

St. Luke's Episcopal 42, Snook Christian Academy 14

Greene County 40, Dallas County 0

Orange Beach 21, Vigor 13

Geneva 28, Daleville 21

Leroy 42, Marengo 0

(#15) Dothan 42, Smiths Station 12

Spain Park 42, Oak Mountain 21

Russell Christian Academy 36, Faithful Explorers ALC 6

Northside 56, Montevallo 0

Jacksonville 16, Lincoln 13

Bullock County 45, Wicksburg 14

Slocomb 16, Booker T. Washington 15

Wellborn 47, Saks 0

Opp 28, Flomaton 20

West Morgan 63, Brooks 14

Cleveland 21, Midfield 12

Providence Christian 48, Northside Methodist Academy 18

(#17) Oxford 28, St. Clair County 21

Mary G. Montgomery 28, Robertsdale 14

Hubbertville 50, Brilliant 0

Addison 60, Waterloo 7

Gaylesville 38, Valley Head 30

McAdory 41, Northridge 37

Glencoe 42, Susan Moore 13

(#23) Gulf Shores 34, (#5) Saraland 24

Homewood 33, (#18) Mountain Brook 13

Autauga Academy 64, Sparta Academy 6

Heritage Christian Academy 38, Victory Christian 36

(#20) Bayside Academy 49, Bayshore Christian 7

Holtville 50, Tallassee 40

James Clemens 48, Bob Jones 20

University Charter 54, Sweet Water 6

Saint James 42, Pike Liberal Arts 14

Geraldine 35, North Jackson 6

Russell County 44, Stanhope Elmore 30

(#24) Benjamin Russell 40, Park Crossing 14

Elba 44, Kinston 28

West Blocton 35, Tarrant 6

Cullman 27, Minor 26

Dadeville 34, Randolph County 6

Westbrook Christian 35, Mars Hill Bible 14

Scottsboro 48, Fairview 7

Hackleburg 37, Meek 16

Hillcrest 40, Monroe County 12

American Christian Academy 51, John Carroll Catholic 7

Pickens Academy 59, Holy Spirit Catholic 32

Whitesburg Christian Academy 43, Coosa Christian 14

McIntosh 36, Choctaw County 30

Geneva County 62, Houston County 31

Talladega 49, Ashville 0

Locust Fork 42, Cold Springs 0

Banks Academy 34, Clarke Prep 7

Spanish Fort 35, Elberta 6

Wetumpka 32, Rehobeth 6

Clarke County 21, Blacksher 20

Maplesville 50, McKenzie 22

Lexington 20, Phil Campbell 18

Pell City 43, Pinson Valley 24

Pleasant Valley 34, Vincent 14

Gaston 60, West End 36

Andalusia 34, Straughn 0

Calera 31, Chelsea 14

Pisgah 54, North Sand Mountain 39

Huntsville 40, Grissom 13

Jasper 35, Huffman 34

Sylvania 22, Madison County 17

Christian Community 41, Freedom Cowboys 30

Hatch 30, Breakthrough Charter 0

Vinemont 52, Hanceville 6

Gardendale 21, Jackson-Olin 20

Oak Grove 33, Fairfield 19

Russellville 35, Hartselle 21

Rogers 27, Elkmont 16

Greensboro 22, Southside 0

Boaz 22, Douglas 14

Billingsley 24, Georgiana 8

Trinity Christian Homeschool 61, Riverside Christian Academy 20

UMS-Wright Prep 17, St. Michael Catholic 13

Plainview 56, New Hope 12

Central 20, Wilson 6

Austin 21, Decatur 0

LeFlore 38, Satsuma 0

Central 49, Brookwood 24

(#14) Pike Road 40, Percy Julian 6

Cottonwood 50, Goshen 0

Sipsey Valley 49, Shelby County 27

Gordo 35, Southeastern 0

Curry 58, Danville 7

(#22) Jackson 14, Escambia County 13

Pickens County 44, Lynn 38

Ariton 45, Zion Chapel 14

Trinity Presbyterian 49, Prattville Christian Academy 0

Shades Valley 15, Center Point 12

Randolph School 20, Lee-Scott Academy 13

Lindsay Lane Christian Academy 12, Shoals Christian 0

Sulligent 36, South Lamar 33

Buckhorn 48, Hazel Green 22

Lamar County 40, Carbon Hill 18

Helena 27, Pelham 21

Briarwood Christian 49, Westminster Christian Academy 7

Long 31, Highland Home 21

Fairhope 42, Foley 28

Headland 7, Dale County 6

Dora 36, Carver Birmingham 14

Belgreen 48, Cherokee 14

(#6) Hillcrest 63, Hueytown 7

Winterboro 22, Loachapoka 10

West Limestone 20, Clements 0

(#25) Williamson 56, Rain 0

Verbena 58, Central 34

(#11) Prattville 62, Tuscaloosa County 0

Jacksonville Christian Academy 54, Tabernacle 14

Marbury 35, Elmore County 6

Woodland 69, LaFayette 6

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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