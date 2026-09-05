Alabama High School Football Final Scores - September 4
The 2026 Alabama high school football season is in full swing, and High School On SI has final scores from around the state.
Alabama High School Football Final Scores - September 4
Lakeside School 40, Miracle Academy 6
Leeds 57, Sylacauga 7
Etowah 34, Hokes Bluff 21
Madison Academy 54, St. John Paul II 7
Lauderdale County 40, Colbert Heights 13
(#13) Parker 42, Mortimer Jordan 13
Lanett 35, Horseshoe Bend 12
Valley 31, Charles Henderson 14
Red Bay 54, Phillips 0
(#1) Thompson 49, (#3) Vestavia Hills 0
Priceville 49, West Point 28
Ragland 49, Cedar Bluff 28
Tuscaloosa Academy 49, Victory Christian 21
Ramsay 40, Chilton County 6
Cleburne County 42, White Plains 6
Cordova 35, Fultondale 22
Aliceville 42, Thorsby 30
Pike County 35, Beulah 3
Mobile Christian 12, Cottage Hill Christian Academy 7
Greenville 35, Beauregard 0
Piedmont 52, Ohatchee 6
Baker 35, Davidson 13
Falkville 38, Winston County 8
Demopolis 35, Jemison 21
(#8) Clay-Chalkville 68, Springville 0
Brantley 28, Florala 12
(#7) Hewitt-Trussville 40, (#4) Hoover 24
Hamilton 49, Ardmore 8
Haleyville 27, Oakman 12
(#12) Opelika 38, (#10) Enterprise 21
Cherokee County 49, Hayden 27
Selma 44, Holt 18
Spring Garden 30, Appalachian 14
Montgomery Academy 56, Alabama Christian Academy 7
Good Hope 35, Guntersville 21
Sparkman 42, Gadsden City 14
Deshler 55, Lawrence County 14
Lighthouse HomeSchool 52, Southern Christian 0
Glenwood 38, Houston Academy 7
Abbeville 28, Barbour County 0
Pleasant Grove 42, Hale County 6
Florence 7, (#19) Muscle Shoals 0
Theodore 31, Baldwin County 28
Luverne 63, Chickasaw 6
Arab 35, Albertville 14
Oneonta 65, Holly Pond 14
Alexandria 35, Moody 28
Chambers Academy 41, Crenshaw Christian Academy 0
Brewer 49, Crossville 7
Central of Clay County 36, Anniston 12
Carroll 17, New Brockton 12
East Lawrence 42, Winfield 27
Bessemer City 48, Paul W. Bryant 14
Montgomery Catholic 38, Faith Academy 7
(#9) Auburn 23, (#16) Carver Montgomery 16
Childersburg 28, Munford 10
Wadley 28, Notasulga 0
Colbert County 26, Tanner 14
Daphne 42, Bryant 21
Hatton 40, Fayette County 0
Berry 46, Marion County 12
Red Level 46, Calhoun 6
McGill-Toolen 34, St. Paul's Episcopal 24
Samson 26, Pleasant Home 12
St. Luke's Episcopal 42, Snook Christian Academy 14
Greene County 40, Dallas County 0
Orange Beach 21, Vigor 13
Geneva 28, Daleville 21
Leroy 42, Marengo 0
(#15) Dothan 42, Smiths Station 12
Spain Park 42, Oak Mountain 21
Russell Christian Academy 36, Faithful Explorers ALC 6
Northside 56, Montevallo 0
Jacksonville 16, Lincoln 13
Bullock County 45, Wicksburg 14
Slocomb 16, Booker T. Washington 15
Wellborn 47, Saks 0
Opp 28, Flomaton 20
West Morgan 63, Brooks 14
Cleveland 21, Midfield 12
Providence Christian 48, Northside Methodist Academy 18
(#17) Oxford 28, St. Clair County 21
Mary G. Montgomery 28, Robertsdale 14
Hubbertville 50, Brilliant 0
Addison 60, Waterloo 7
Gaylesville 38, Valley Head 30
McAdory 41, Northridge 37
Glencoe 42, Susan Moore 13
(#23) Gulf Shores 34, (#5) Saraland 24
Homewood 33, (#18) Mountain Brook 13
Autauga Academy 64, Sparta Academy 6
Heritage Christian Academy 38, Victory Christian 36
(#20) Bayside Academy 49, Bayshore Christian 7
Holtville 50, Tallassee 40
James Clemens 48, Bob Jones 20
University Charter 54, Sweet Water 6
Saint James 42, Pike Liberal Arts 14
Geraldine 35, North Jackson 6
Russell County 44, Stanhope Elmore 30
(#24) Benjamin Russell 40, Park Crossing 14
Elba 44, Kinston 28
West Blocton 35, Tarrant 6
Cullman 27, Minor 26
Dadeville 34, Randolph County 6
Westbrook Christian 35, Mars Hill Bible 14
Scottsboro 48, Fairview 7
Hackleburg 37, Meek 16
Hillcrest 40, Monroe County 12
American Christian Academy 51, John Carroll Catholic 7
Pickens Academy 59, Holy Spirit Catholic 32
Whitesburg Christian Academy 43, Coosa Christian 14
McIntosh 36, Choctaw County 30
Geneva County 62, Houston County 31
Talladega 49, Ashville 0
Locust Fork 42, Cold Springs 0
Banks Academy 34, Clarke Prep 7
Spanish Fort 35, Elberta 6
Wetumpka 32, Rehobeth 6
Clarke County 21, Blacksher 20
Maplesville 50, McKenzie 22
Lexington 20, Phil Campbell 18
Pell City 43, Pinson Valley 24
Pleasant Valley 34, Vincent 14
Gaston 60, West End 36
Andalusia 34, Straughn 0
Calera 31, Chelsea 14
Pisgah 54, North Sand Mountain 39
Huntsville 40, Grissom 13
Jasper 35, Huffman 34
Sylvania 22, Madison County 17
Christian Community 41, Freedom Cowboys 30
Hatch 30, Breakthrough Charter 0
Vinemont 52, Hanceville 6
Gardendale 21, Jackson-Olin 20
Oak Grove 33, Fairfield 19
Russellville 35, Hartselle 21
Rogers 27, Elkmont 16
Greensboro 22, Southside 0
Boaz 22, Douglas 14
Billingsley 24, Georgiana 8
Trinity Christian Homeschool 61, Riverside Christian Academy 20
UMS-Wright Prep 17, St. Michael Catholic 13
Plainview 56, New Hope 12
Central 20, Wilson 6
Austin 21, Decatur 0
LeFlore 38, Satsuma 0
Central 49, Brookwood 24
(#14) Pike Road 40, Percy Julian 6
Cottonwood 50, Goshen 0
Sipsey Valley 49, Shelby County 27
Gordo 35, Southeastern 0
Curry 58, Danville 7
(#22) Jackson 14, Escambia County 13
Pickens County 44, Lynn 38
Ariton 45, Zion Chapel 14
Trinity Presbyterian 49, Prattville Christian Academy 0
Shades Valley 15, Center Point 12
Randolph School 20, Lee-Scott Academy 13
Lindsay Lane Christian Academy 12, Shoals Christian 0
Sulligent 36, South Lamar 33
Buckhorn 48, Hazel Green 22
Lamar County 40, Carbon Hill 18
Helena 27, Pelham 21
Briarwood Christian 49, Westminster Christian Academy 7
Long 31, Highland Home 21
Fairhope 42, Foley 28
Headland 7, Dale County 6
Dora 36, Carver Birmingham 14
Belgreen 48, Cherokee 14
(#6) Hillcrest 63, Hueytown 7
Winterboro 22, Loachapoka 10
West Limestone 20, Clements 0
(#25) Williamson 56, Rain 0
Verbena 58, Central 34
(#11) Prattville 62, Tuscaloosa County 0
Jacksonville Christian Academy 54, Tabernacle 14
Marbury 35, Elmore County 6
Woodland 69, LaFayette 6
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917