California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — November 6
The 2026 California high school football season continues on November 6 with more than 380 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - November 6
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Full California High School Football Scoreboard - November 6
There are 384 high school football games in California on Friday, November 6, 2026.
There are nine games featuring ranked teams, highlighted by a pair of top-25 matchups as No. 14 Palos Verdes faces No. 20 Serra, and No. 17 Chaminade takes on No. 24 Corona del Mar.
Avalon vs. Hesperia Christian - 1 p.m.
Polytechnic vs. Marshall - 2 p.m.
Round Valley vs. California School for the Deaf - 3:30 p.m.
Trinity Christian vs. Emery - 5 p.m.
Cornerstone Christian vs. Swett - 5 p.m.
Galileo vs. Mission - 5:30 p.m.
Valley Christian Academy (SM) vs. Laton - 6 p.m.
Roseland University Prep vs. Calistoga - 6 p.m.
Hercules vs. Albany - 6 p.m.
Elsie Allen vs. South Fork - 6 p.m.
Calistoga vs. Tomales - 6 p.m.
Valley vs. Delta - 6 p.m.
Westmont vs. San Jose - 6:15 p.m.
Gonzales vs. Santa Cruz - 6:30 p.m.
Central Grizzlies vs. Mira Monte - 7 p.m.
Anderson vs. Central Valley - 7 p.m.
Enterprise vs. Chico - 7 p.m.
West Valley vs. University Prep - 7 p.m.
Red Bluff vs. Shasta - 7 p.m.
Hamilton vs. Biggs - 7 p.m.
Tracy vs. Kimball - 7 p.m.
Turlock vs. Modesto - 7 p.m.
Futures vs. Valley Christian Academy - 7 p.m.
Castlemont vs. Oakland - 7 p.m.
Sun Valley vs. Sherman Oaks CES - 7 p.m.
Calvary Chapel/Downey vs. Lancaster Baptist - 7 p.m.
Fremont vs. South East - 7 p.m.
Kern Valley vs. Boron - 7 p.m.
Bishop Union vs. Cesar E. Chavez - 7 p.m.
Firebaugh vs. East Bakersfield - 7 p.m.
Hoover vs. Reedley - 7 p.m.
Sierra Pacific vs. Sanger West - 7 p.m.
Santa Ynez vs. Wasco - 7 p.m.
Ridgeview vs. Lompoc - 7 p.m.
Paso Robles vs. Kennedy - 7 p.m.
Desert vs. Immanuel Christian - 7 p.m.
Trona vs. Mammoth - 7 p.m.
Clovis North vs. Garces Memorial - 7 p.m.
Bernstein vs. Wilson - 7 p.m.
Angelou vs. Van Nuys - 7 p.m.
Rancho Dominguez vs. Westchester - 7 p.m.
Manual Arts vs. Lincoln - 7 p.m.
Canoga Park vs. Arroyo - 7 p.m.
Monroe vs. Contreras - 7 p.m.
Diego Rivera Learning Complex vs. Roosevelt - 7 p.m.
Panorama vs. Verdugo Hills - 7 p.m.
Maywood CES vs. San Fernando - 7 p.m.
Eagle Rock vs. North Hollywood - 7 p.m.
Santee vs. Sylmar - 7 p.m.
Marquez vs. Legacy - 7 p.m.
Hollywood vs. Franklin - 7 p.m.
George Washington Prep vs. Arleta - 7 p.m.
Gardena vs. Jefferson - 7 p.m.
Taft vs. Garfield - 7 p.m.
South Gate vs. Hamilton - 7 p.m.
Huntington Park vs. Venice - 7 p.m.
Chatsworth vs. Banning - 7 p.m.
University vs. Granada Hills Charter - 7 p.m.
Fairfax vs. Kennedy - 7 p.m.
New Designs University Park vs. Animo Jackie Robinson - 7 p.m.
Sherman Oaks CES vs. Valley Oaks CES - 7 p.m.
TEACH Tech Charter vs. East Valley - 7 p.m.
Stella High Charter Academy vs. South LA College Prep - 7 p.m.
Calipatria vs. Palo Verde Valley - 7 p.m.
O'Farrell vs. Vincent Memorial - 7 p.m.
Foothills Christian vs. Escondido Charter - 7 p.m.
Grossmont vs. El Camino - 7 p.m.
Patrick Henry vs. Imperial - 7 p.m.
Ramona vs. Holtville - 7 p.m.
Nuview Bridge vs. Hoover - 7 p.m.
La Quinta/Westminster vs. Santa Ana Valley - 7 p.m.
Pomona vs. Bassett - 7 p.m.
Desert Mirage vs. Knight - 7 p.m.
Sierra Vista vs. Silver Valley - 7 p.m.
Pioneer vs. Centennial/Compton - 7 p.m.
Mountain View vs. San Gabriel - 7 p.m.
Fontana vs. Santa Rosa Academy - 7 p.m.
Bolsa Grande vs. Whittier - 7 p.m.
La Sierra vs. Whittier Christian - 7 p.m.
Montebello vs. Del Sol - 7 p.m.
Antelope Valley vs. Carter - 7 p.m.
Heritage vs. Artesia - 7 p.m.
Loara vs. Rubidoux - 7 p.m.
Arcadia vs. Ontario - 7 p.m.
Xavier Prep vs. Banning - 7 p.m.
Pacific vs. Dominguez - 7 p.m.
South Torrance vs. Notre Dame/Riverside - 7 p.m.
Dos Pueblos vs. Brentwood School - 7 p.m.
Ontario Christian vs. West Torrance - 7 p.m.
Yucca Valley vs. South Hills - 7 p.m.
Royal vs. Nogales - 7 p.m.
La Salle vs. Fountain Valley - 7 p.m.
Ramona vs. Compton - 7 p.m.
San Marino vs. Colton - 7 p.m.
Western Christian vs. West Covina - 7 p.m.
Ocean View vs. Lawndale - 7 p.m.
La Quinta (LQ) vs. Rancho Verde - 7 p.m.
Canyon/Anaheim vs. El Rancho - 7 p.m.
Paloma Valley vs. La Mirada - 7 p.m.
Laguna Hills vs. Desert Christian Academy - 7 p.m.
Barstow vs. Pacifica (GG) - 7 p.m.
Millikan vs. La Canada - 7 p.m.
Los Altos vs. St. Monica Prep - 7 p.m.
Paramount vs. San Dimas - 7 p.m.
Baldwin Park vs. Ventura - 7 p.m.
Lancaster vs. Laguna Beach - 7 p.m.
Vista del Lago vs. Charter Oak - 7 p.m.
Simi Valley vs. El Dorado - 7 p.m.
Agoura vs. Torrance - 7 p.m.
Aquinas vs. Salesian - 7 p.m.
Muir vs. Hillcrest - 7 p.m.
Etiwanda vs. La Habra - 7 p.m.
Cajon vs. Victor Valley - 7 p.m.
Westlake vs. Dana Hills - 7 p.m.
Edison vs. Oak Hills - 7 p.m.
El Modena vs. Newport Harbor - 7 p.m.
St. Bonaventure vs. San Jacinto - 7 p.m.
Valencia/Valencia vs. La Serna - 7 p.m.
Pacifica/Oxnard vs. Bishop Amat - 7 p.m.
Huntington Beach vs. Inglewood - 7 p.m.
Wilson (HH) vs. Webb - 7 p.m.
Saugus vs. Citrus Valley - 7 p.m.
Lakeside vs. Don Lugo - 7 p.m.
Newbury Park vs. Downey - 7 p.m.
Garden Grove vs. Anaheim - 7 p.m.
Northwood vs. Liberty - 7 p.m.
Brea Olinda vs. Beaumont - 7 p.m.
Notre Dame (SO) vs. Capistrano Valley - 7 p.m.
Coastal Academy vs. Chula Vista - 7 p.m.
Culver City vs. Chino Hills - 7 p.m.
Nordhoff vs. Los Amigos - 7 p.m.
Caruthers vs. Woodlake - 7 p.m.
Orange vs. Chaparral - 7 p.m.
Brawley vs. Westview - 7 p.m.
California City vs. Taft Union - 7 p.m.
Southwest SD vs. Coronado - 7 p.m.
Olympian vs. Bonita Vista - 7 p.m.
South vs. Chowchilla - 7 p.m.
Canyon Hills vs. Hoover - 7 p.m.
Cabrillo vs. Selma - 7 p.m.
Scripps Ranch vs. Eastlake - 7 p.m.
Santana vs. El Capitan - 7 p.m.
Roosevelt vs. Dos Palos - 7 p.m.
Rancho Buena Vista vs. West Hills - 7 p.m.
Pioneer Valley vs. Coalinga - 7 p.m.
Exeter vs. North - 7 p.m.
Clairemont vs. Mountain Empire - 7 p.m.
Mount Miguel vs. Mater Dei Catholic - 7 p.m.
Monte Vista vs. Morse - 7 p.m.
Army-Navy vs. Mission Bay - 7 p.m.
Fresno Christian vs. Mendota - 7 p.m.
Monache vs. McLane - 7 p.m.
Sierra vs. McFarland - 7 p.m.
Mar Vista vs. Fallbrook - 7 p.m.
Mira Mesa vs. Madison - 7 p.m.
Madera South vs. Minarets - 7 p.m.
Lindsay vs. Fowler - 7 p.m.
Tulare Union vs. Liberty - 7 p.m.
Atascadero vs. Liberty - 7 p.m.
Central Union vs. La Jolla - 7 p.m.
Classical Academy vs. La Jolla Country Day - 7 p.m.
Millikan vs. Flintridge Sacred Heart Academy - 7 p.m.
Golden West vs. Kingsburg - 7 p.m.
Porterville vs. Kerman - 7 p.m.
Clovis vs. Bakersfield - 7 p.m.
Clovis East vs. Bakersfield Christian - 7 p.m.
Hilltop vs. Mt. Carmel - 7 p.m.
Washington Union vs. Highland - 7 p.m.
Westminster vs. Schurr - 7 p.m.
Valhalla vs. Christian - 7 p.m.
Peninsula vs. Arroyo - 7 p.m.
Grace vs. Granite Hills - 7 p.m.
Serra vs. Palos Verdes - 7 p.m.
Arroyo vs. Rialto - 7 p.m.
El Camino Real vs. Bell - 7 p.m.
Irvine vs. Fillmore - 7 p.m.
California Lutheran vs. United Christian Academy - 7 p.m.
Canyon Springs vs. Crescenta Valley - 7 p.m.
Bonita vs. Great Oak - 7 p.m.
Glendora vs. Calabasas - 7 p.m.
Twentynine Palms vs. University - 7 p.m.
Tustin vs. San Juan Hills - 7 p.m.
Fullerton vs. Santa Barbara - 7 p.m.
Foothill vs. Hesperia - 7 p.m.
Elsinore vs. Santiago/Corona - 7 p.m.
Desert Hot Springs vs. Sonora - 7 p.m.
Crespi vs. Murrieta Valley - 7 p.m.
Rancho Cucamonga vs. Crean Lutheran - 7 p.m.
Costa Mesa vs. Rancho Alamitos - 7 p.m.
Claremont vs. Moreno Valley - 7 p.m.
Cypress vs. Cathedral - 7 p.m.
Rancho Mirage vs. St. Bernard - 7 p.m.
Harvard-Westlake vs. Rio Hondo Prep - 7 p.m.
Hart vs. Quartz Hill - 7 p.m.
Norte Vista vs. Gahr - 7 p.m.
Chaminade vs. Corona del Mar - 7 p.m.
Paraclete vs. Summit - 7 p.m.
Oaks Christian vs. Temecula Valley - 7 p.m.
Oak Park vs. Serrano - 7 p.m.
Viewpoint vs. Hemet - 7 p.m.
Poly/Long Beach vs. Norco - 7 p.m.
Justin Garza vs. Tulare Western - 7 p.m.
Tranquillity vs. Granite Hills - 7 p.m.
Clovis West vs. St. Joseph - 7 p.m.
Sanger vs. Hanford - 7 p.m.
Dinuba vs. San Luis Obispo - 7 p.m.
San Joaquin Memorial vs. Central Valley Christian - 7 p.m.
Bullard vs. Redwood - 7 p.m.
Matilda Torres vs. Orosi - 7 p.m.
Righetti vs. Nipomo - 7 p.m.
Mission Prep vs. Mt. Whitney - 7 p.m.
Madera vs. Templeton - 7 p.m.
Centennial vs. Lemoore - 7 p.m.
Alpaugh vs. Kings Christian - 7 p.m.
Jurupa Hills vs. Montclair - 7 p.m.
Edison vs. Arroyo Grande - 7 p.m.
Lathrop vs. Sutter - 7 p.m.
Trabuco Hills vs. Moorpark - 7 p.m.
Valley View vs. St. Francis - 7 p.m.
Peninsula vs. Arroyo Valley - 7 p.m.
Hamilton vs. Riverside Prep - 7 p.m.
McClymonds vs. Skyline - 7 p.m.
Valley Christian/Cerritos vs. Bellflower - 7 p.m.
Elite vs. Vacaville Christian - 7 p.m.
San Juan vs. Golden Sierra - 7 p.m.
Golden Sierra vs. Elite - 7 p.m.
Kairos Public Schools vs. Turlock Christian - 7 p.m.
Woodland Christian School vs. Rio Vista - 7 p.m.
Davis vs. Livingston - 7 p.m.
West vs. Franklin - 7 p.m.
Rio Americano vs. Inderkum - 7 p.m.
Central Valley vs. Ceres - 7 p.m.
Adventure Christian vs. West Campus - 7 p.m.
Highlands vs. Lindhurst - 7 p.m.
Oakland Tech vs. Fremont - 7 p.m.
Kelseyville vs. Willits - 7 p.m.
Upper Lake vs. Clear Lake - 7 p.m.
Menlo-Atherton vs. King's Academy - 7 p.m.
Woodside vs. Palo Alto - 7 p.m.
Pinole Valley vs. Kennedy - 7 p.m.
El Cerrito vs. De Anza - 7 p.m.
Whitney vs. Oak Ridge - 7 p.m.
Fremont vs. Homestead - 7 p.m.
Casa Roble vs. El Camino - 7 p.m.
Campolindo vs. Clayton Valley Charter - 7 p.m.
Monta Vista vs. Cupertino - 7 p.m.
Berean Christian vs. Concord - 7 p.m.
College Park vs. Miramonte - 7 p.m.
Woodland vs. Rio Linda - 7 p.m.
Liberty vs. Antioch - 7 p.m.
Benicia vs. Acalanes - 7 p.m.
Petaluma vs. Rancho Cotate - 7 p.m.
Layton Christian vs. Sutter - 7 p.m.
Yreka vs. Lassen - 7 p.m.
Bret Harte vs. Riverbank - 7 p.m.
Emerald vs. Lynbrook - 7 p.m.
Pacheco vs. Johansen - 7 p.m.
Linden vs. Summerville - 7 p.m.
Berkeley vs. San Leandro - 7 p.m.
Manteca vs. East Union - 7 p.m.
Pittsburg vs. Heritage - 7 p.m.
Richmond vs. St. Patrick-St. Vincent - 7 p.m.
De La Salle vs. Granite Bay - 7 p.m.
James Logan vs. Bishop O'Dowd - 7 p.m.
Golden Valley vs. Los Banos - 7 p.m.
Oakdale vs. Central Catholic - 7 p.m.
Hughson vs. Hilmar - 7 p.m.
Merced vs. Atwater - 7 p.m.
Big Valley Christian vs. Calaveras Hills - 7 p.m.
Foothill vs. Kennedy - 7 p.m.
Arlington vs. Big Bear - 7 p.m.
Delhi vs. Gustine - 7 p.m.
Enochs vs. Downey - 7 p.m.
Piedmont vs. Alameda - 7 p.m.
Buhach Colony vs. El Capitan - 7 p.m.
Tennyson vs. Irvington - 7 p.m.
Stone Ridge Christian vs. Modesto Christian - 7 p.m.
Hayward vs. Moreau Catholic - 7 p.m.
Ripon vs. Ripon Christian - 7 p.m.
Gregori vs. Pitman - 7 p.m.
Sacred Heart Cathedral Preparatory vs. Valley Christian - 7 p.m.
Los Altos vs. Mountain View - 7 p.m.
Marysville vs. Oakmont - 7 p.m.
Vintage vs. Ukiah - 7 p.m.
Sonoma Valley vs. Santa Rosa - 7 p.m.
Analy vs. San Rafael - 7 p.m.
St. Vincent de Paul vs. San Marin - 7 p.m.
Marin Catholic vs. American Canyon - 7 p.m.
Casa Grande vs. Maria Carrillo - 7 p.m.
Seaside vs. Harbor - 7 p.m.
Monte Vista Christian vs. Watsonville - 7 p.m.
Educational Outreach Academy vs. Shasta - 7 p.m.
Dixon vs. Natomas - 7 p.m.
Middletown vs. Fort Bragg - 7 p.m.
Lower Lake vs. St. Helena - 7 p.m.
Archbishop Mitty vs. St. Ignatius - 7 p.m.
Woodland Christian vs. Rio Vista - 7 p.m.
Portola vs. Santa Monica - 7 p.m.
Florin vs. Millennium - 7 p.m.
Wilcox vs. Los Gatos - 7 p.m.
Terra Nova vs. Half Moon Bay - 7 p.m.
Carlmont vs. Sequoia - 7 p.m.
Gunn vs. Mills - 7 p.m.
Santa Clara vs. Jefferson - 7 p.m.
King vs. Alta Loma - 7 p.m.
Tamalpais vs. Napa - 7 p.m.
Folsom vs. Jesuit - 7 p.m.
Marina vs. North, JW - 7 p.m.
South Pasadena vs. Segerstrom - 7 p.m.
Kennedy vs. Encinal - 7 p.m.
Pleasant Valley vs. Foothill - 7 p.m.
Patterson vs. Sierra - 7 p.m.
Gilroy vs. Overfelt - 7:15 p.m.
West Park vs. Capital Christian - 7:15 p.m.
Elk Grove vs. Pleasant Grove - 7:15 p.m.
Liberty Ranch vs. Galt - 7:15 p.m.
Sheldon vs. Laguna Creek - 7:15 p.m.
Cordova vs. McClatchy - 7:15 p.m.
Dublin vs. Foothill - 7:15 p.m.
Branham vs. Pioneer - 7:15 p.m.
Del Mar vs. Oak Grove - 7:15 p.m.
California vs. Amador Valley - 7:15 p.m.
Livermore vs. Granada - 7:15 p.m.
Evergreen Valley vs. Yerba Buena - 7:15 p.m.
Monterey Trail vs. Cosumnes Oaks - 7:15 p.m.
Bear Creek vs. McNair - 7:15 p.m.
Edison vs. Lodi - 7:15 p.m.
Colfax vs. Lincoln - 7:15 p.m.
Center vs. Wheatland - 7:15 p.m.
Chavez vs. Stagg - 7:15 p.m.
Ponderosa vs. Vista del Lago - 7:15 p.m.
Davis vs. Johnson - 7:15 p.m.
Willow Glen vs. Lincoln - 7:15 p.m.
West Park vs. Destiny Christian Academy - 7:15 p.m.
Armijo vs. Fairfield - 7:15 p.m.
San Ramon Valley vs. Monte Vista - 7:15 p.m.
Esparto vs. Mesa Verde - 7:15 p.m.
Mariposa County vs. Le Grand - 7:15 p.m.
Denair vs. Waterford - 7:15 p.m.
Lincoln vs. St. Mary's - 7:15 p.m.
Bella Vista vs. Woodcreek - 7:15 p.m.
Antelope vs. Grant Union - 7:15 p.m.
River Valley vs. Burbank - 7:15 p.m.
Leland vs. Piedmont Hills - 7:15 p.m.
Tokay vs. Weston Ranch - 7:15 p.m.
Rocklin vs. Del Oro - 7:20 p.m.
Escalon vs. Orestimba - 7:20 p.m.
Etna vs. Modoc - 7:30 p.m.
Quincy vs. Portola - 7:30 p.m.
Trinity vs. Mt. Shasta - 7:30 p.m.
Maxwell vs. Los Molinos - 7:30 p.m.
Fall River vs. Weed - 7:30 p.m.
Apple Valley vs. Villa Park - 7:30 p.m.
Upper Lake vs. Colusa - 7:30 p.m.
Vallejo vs. Bethel - 7:30 p.m.
Durham vs. Willows - 7:30 p.m.
Pierce vs. Winters - 7:30 p.m.
East Nicolaus vs. Paradise - 7:30 p.m.
Corning vs. Orland - 7:30 p.m.
Live Oak vs. Gridley - 7:30 p.m.
Del Norte vs. Fortuna - 7:30 p.m.
Arcata vs. McKinleyville - 7:30 p.m.
Rosemont vs. Bradshaw Christian - 7:30 p.m.
Nevada Union vs. Yuba City - 7:30 p.m.
Vanden vs. Wood - 7:30 p.m.
Del Campo vs. Twelve Bridges - 7:30 p.m.
Roseville vs. Placer - 7:30 p.m.
Rodriguez vs. Pioneer - 7:30 p.m.
River City vs. Vacaville - 7:30 p.m.
Pacific Grove vs. North Monterey County - 7:30 p.m.
San Lorenzo Valley vs. Aptos - 7:30 p.m.
Palma vs. Soquel - 7:30 p.m.
Union Mine High School vs. El Dorado - 7:30 p.m.
Argonaut vs. Amador - 7:30 p.m.
Oroville vs. Las Plumas - 7:30 p.m.
Full California High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.