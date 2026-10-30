California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — October 30
The 2026 California high school football season continues on October 30 with nearly 500 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - October 30
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Full California High School Football Scoreboard - October 30
There are 488 high school football games in California on Friday, October 30, 2026.
There are 17 games featuring ranked teams, highlighted by a pair of top-10 battles as No. 8 Orange Lutheran faces off with No. 1 Santa Margarita, and No. 2 St. John Bosco travels to take on No. 5 Mater Dei.
Hillbrook vs. Pinewood, 3:30 p.m.
North Reading vs. ESAT, 3:30 p.m.
Potter Valley vs. California School for the Deaf, 3:30 p.m.
Swett vs. Woodside Priory, 3:30 p.m.
Victory Christian Academy vs. St. Jeanne de Lestonnac, 3:30 p.m.
Basis Independent Silicon Valley vs. Pinewood, 3:30 p.m.
Diego Rivera Learning Complex vs. West Adams, 4 p.m.
Interboro vs. Our Lady of Peace, 4 p.m.
Grant Union vs. West Park, 5 p.m.
La Jolla Country Day vs. Mar Vista, 5 p.m.
Laguna Blanca vs. Villanova Prep, 5 p.m.
Mojave vs. Frazier Mountain, 5 p.m.
Valley Christian vs. St. Ignatius, 5 p.m.
Verbum Dei vs. Cantwell-Sacred Heart, 5 p.m.
Lincoln vs. Mission, 5:30 p.m.
Adventure Christian vs. Futures, 6 p.m.
Butte Valley vs. Happy Camp, 6 p.m.
Calistoga vs. Tomales, 6 p.m.
Chester vs. Burney, 6 p.m.
Coast Union vs. Valley Christian Academy (SM), 6 p.m.
Millennium vs. Valley, 6 p.m.
Plumas Charter vs. Loyalton, 6 p.m.
Quincy vs. Williams, 6 p.m.
Roseland University Prep vs. Round Valley, 6 p.m.
San Luis Obispo Classical Academy vs. Coastal Christian, 6 p.m.
Trona vs. Lone Pine, 6 p.m.
Tulelake vs. Hayfork, 6 p.m.
Hillcrest Christian vs. Malibu, 6:03 p.m.
Bonita Vista vs. Sweetwater, 6:30 p.m.
Chula Vista vs. Hilltop, 6:30 p.m.
Mar Vista vs. Southwest SD, 6:30 p.m.
Monache vs. Porterville, 6:30 p.m.
Montgomery vs. Otay Ranch, 6:30 p.m.
Olympian vs. Eastlake, 6:30 p.m.
Redwood vs. Mt. Whitney, 6:30 p.m.
Sage Hill vs. Flintridge Prep, 6:30 p.m.
San Ysidro vs. Castle Park, 6:30 p.m.
Tulare Western vs. Tulare Union, 6:30 p.m.
Acalanes vs. Campolindo, 7 p.m.
Agoura vs. Calabasas, 7 p.m.
Alameda vs. Castro Valley, 7 p.m.
Albany vs. Ygnacio Valley, 7 p.m.
Alemany vs. La Salle, 7 p.m.
Alhambra vs. Montebello, 7 p.m.
Aliso Niguel vs. Foothill, 7 p.m.
American vs. Newark Memorial, 7 p.m.
American Canyon vs. Windsor, 7 p.m.
Anaheim vs. Saddleback, 7 p.m.
Angelou vs. Jefferson, 7 p.m.
Apple Valley vs. Sultana, 7 p.m.
Aquinas vs. Capistrano Valley Christian, 7 p.m.
Aragon vs. Carlmont, 7 p.m.
Archie Williams vs. Justin-Siena, 7 p.m.
Arleta vs. Polytechnic, 7 p.m.
Arlington vs. Canyon Springs, 7 p.m.
Arrowhead Christian vs. Vasquez, 7 p.m.
Arroyo vs. Tennyson, 7 p.m.
Arroyo Grande vs. Mission Prep, 7 p.m.
Atwater vs. Golden Valley, 7 p.m.
Avalon vs. Trinity Classical Academy, 7 p.m.
Banning vs. Coachella Valley, 7 p.m.
Bear River vs. Marysville, 7 p.m.
Beckman vs. Segerstrom, 7 p.m.
Bella Vista vs. Christian Brothers, 7 p.m.
Bishop Amat vs. Sierra Canyon, 7 p.m.
Bishop Diego vs. Oaks Christian, 7 p.m.
Bishop Montgomery vs. St. Paul, 7 p.m.
Bishop O'Dowd vs. Hayward, 7 p.m.
Bolsa Grande vs. La Quinta/Westminster, 7 p.m.
Brentwood School vs. Viewpoint, 7 p.m.
Buena vs. Camarillo, 7 p.m.
Buena Park vs. Garden Grove, 7 p.m.
Burbank vs. Burroughs/Burbank, 7 p.m.
Burroughs/Ridgecrest vs. Serrano, 7 p.m.
Cabrillo/Long Beach vs. Compton Early College, 7 p.m.
Calaveras Hills vs. Linden, 7 p.m.
California vs. Santa Fe, 7 p.m.
California City vs. Boron, 7 p.m.
California Lutheran vs. California School for the Deaf-Riverside, 7 p.m.
Calipatria vs. Southwest, 7 p.m.
Canyon Hills vs. Hoover, 7 p.m.
Carpinteria vs. Nordhoff, 7 p.m.
Carter vs. Fontana, 7 p.m.
Cathedral vs. St. Pius X-St. Matthias Academy, 7 p.m.
Centennial/Compton vs. Dominguez, 7 p.m.
Central Catholic vs. Patterson, 7 p.m.
Central Grizzlies vs. Clovis South, 7 p.m.
Central Union vs. Brawley, 7 p.m.
Central Valley vs. Yreka, 7 p.m.
Ceres vs. Lathrop, 7 p.m.
Chaffey vs. Don Lugo, 7 p.m.
Chaminade vs. Loyola, 7 p.m.
Channel Islands vs. Grace, 7 p.m.
Chico vs. Educational Outreach Academy, 7 p.m.
Chico vs. Red Bluff, 7 p.m.
Christian vs. Scripps Ranch, 7 p.m.
Citrus Hill vs. Lakeside, 7 p.m.
Clairemont vs. Crawford, 7 p.m.
Claremont vs. Alta Loma, 7 p.m.
Clayton Valley Charter vs. Benicia, 7 p.m.
Clovis vs. Clovis West, 7 p.m.
Clovis North vs. Buchanan, 7 p.m.
Colton vs. Kaiser, 7 p.m.
Convent & Stuart Hall vs. St. Helena, 7 p.m.
Corona vs. Great Oak, 7 p.m.
Corona del Mar vs. La Habra, 7 p.m.
Costa Mesa vs. Katella, 7 p.m.
Covina vs. West Covina, 7 p.m.
Crenshaw vs. George Washington Prep, 7 p.m.
Crescenta Valley vs. Flintridge Sacred Heart Academy, 7 p.m.
Crescenta Valley vs. La Canada, 7 p.m.
Crespi vs. Salesian, 7 p.m.
Cuyama Valley vs. Maricopa, 7 p.m.
Cypress vs. Northwood, 7 p.m.
Dana Hills vs. Troy, 7 p.m.
Davis vs. Johansen, 7 p.m.
De Anza vs. Salesian College Preparatory, 7 p.m.
Del Oro vs. Arvin, 7 p.m.
Del Oro vs. Whitney, 7 p.m.
Delta vs. Aspire Stockton Secondary Academy, 7 p.m.
Desert Hot Springs vs. Yucca Valley, 7 p.m.
Diamond Bar vs. Los Altos, 7 p.m.
Diamond Ranch vs. Chino, 7 p.m.
Dixon vs. Casa Roble, 7 p.m.
Dougherty Valley vs. Riverbank, 7 p.m.
Downey vs. Turlock, 7 p.m.
Duarte vs. La Puente, 7 p.m.
Dymally vs. Hawkins, 7 p.m.
Eagle Rock vs. Marshall, 7 p.m.
East Union vs. Sierra, 7 p.m.
Edison vs. San Clemente, 7 p.m.
Eisenhower vs. Grand Terrace, 7 p.m.
El Cajon Valley vs. Santana, 7 p.m.
El Camino vs. Rio Linda, 7 p.m.
El Capitan vs. Merced, 7 p.m.
El Capitan vs. Valhalla, 7 p.m.
El Cerrito vs. Vallejo, 7 p.m.
El Monte vs. El Rancho, 7 p.m.
El Segundo vs. West Torrance, 7 p.m.
Emerald vs. Freedom, 7 p.m.
Encinal vs. Redwood Christian, 7 p.m.
Evergreen Valley vs. El Camino, 7 p.m.
Foothill vs. Enterprise, 7 p.m.
Fort Bragg vs. Kelseyville, 7 p.m.
Franklin vs. Wilson, 7 p.m.
Fremont vs. Oakland, 7 p.m.
Fremont vs. Santee, 7 p.m.
Fresno Christian vs. Minarets, 7 p.m.
Fullerton vs. St. Margaret's, 7 p.m.
Fulton vs. North Hollywood, 7 p.m.
Glenn vs. Pioneer, 7 p.m.
Granite Hills vs. Helix, 7 p.m.
Gustine vs. Modesto Christian, 7 p.m.
Gustine vs. Stone Ridge Christian, 7 p.m.
Half Moon Bay vs. Palo Alto, 7 p.m.
Hamilton vs. Fairfax, 7 p.m.
Hanford vs. Lemoore, 7 p.m.
Harbor vs. Lynbrook, 7 p.m.
Harvard-Westlake vs. St. Anthony, 7 p.m.
Heritage vs. Deer Valley, 7 p.m.
Heritage Christian vs. Valley Christian/Cerritos, 7 p.m.
Hesperia vs. Oak Hills, 7 p.m.
Hesperia Christian vs. PAL Charter, 7 p.m.
Highlands vs. Golden Sierra, 7 p.m.
Homestead vs. Saratoga, 7 p.m.
Hoover vs. Glendale, 7 p.m.
Immanuel Christian vs. Mammoth, 7 p.m.
Imperial vs. Holtville, 7 p.m.
Indian Springs vs. Bloomington, 7 p.m.
Indio vs. Twentynine Palms, 7 p.m.
Irvington vs. Piedmont, 7 p.m.
Jefferson vs. Terra Nova, 7 p.m.
Julian vs. Warner, 7 p.m.
Jurupa Hills vs. Summit, 7 p.m.
Justin Garza vs. Matilda Torres, 7 p.m.
Kearny vs. Coronado, 7 p.m.
Kerman vs. Washington Union, 7 p.m.
King/Drew vs. Dorsey, 7 p.m.
Kings Christian vs. Legacy Christian Academy, 7 p.m.
Knight vs. Littlerock, 7 p.m.
La Jolla Country Day vs. Army-Navy, 7 p.m.
La Mirada vs. Mayfair, 7 p.m.
La Serna vs. Downey, 7 p.m.
Laguna Beach vs. Huntington Beach, 7 p.m.
Las Lomas vs. College Park, 7 p.m.
Lassen vs. West Valley, 7 p.m.
Lathrop vs. Big Valley Christian, 7 p.m.
Laton vs. Alpaugh, 7 p.m.
Lawndale vs. Hawthorne, 7 p.m.
Legacy vs. South East, 7 p.m.
Liberty vs. Chowchilla, 7 p.m.
Liberty vs. Poly, 7 p.m.
Liberty vs. Poly/Riverside, 7 p.m.
Lincoln vs. Cathedral Catholic, 7 p.m.
Lincoln vs. Center, 7 p.m.
Linfield Christian vs. Maranatha, 7 p.m.
Linfield Christian vs. Maranatha Christian, 7 p.m.
Livingston vs. Central Valley, 7 p.m.
Locke vs. Lincoln, 7 p.m.
Los Amigos vs. University, 7 p.m.
Los Angeles vs. Belmont, 7 p.m.
Los Banos vs. Buhach Colony, 7 p.m.
Los Osos vs. San Dimas, 7 p.m.
Lower Lake vs. Upper Lake, 7 p.m.
Lucerne Valley vs. Academy Of Careers & Exploration, 7 p.m.
Lynwood vs. Artesia, 7 p.m.
Marina vs. Kennedy, 7 p.m.
Mark Keppel vs. Rosemead, 7 p.m.
Maywood CES vs. Hollywood, 7 p.m.
McClymonds vs. Castlemont, 7 p.m.
Mendez vs. Contreras, 7 p.m.
Middletown vs. Cloverdale, 7 p.m.
Miller vs. Pacific, 7 p.m.
Millikan vs. Wilson/Long Beach, 7 p.m.
Mills vs. MacDonald, 7 p.m.
Mira Loma vs. Valley Christian Academy, 7 p.m.
Mission Bay vs. Point Loma, 7 p.m.
Monroe vs. Arroyo, 7 p.m.
Monroe vs. Chavez, 7 p.m.
Monta Vista vs. El Camino, 7 p.m.
Moorpark vs. Westlake, 7 p.m.
Morse vs. Madison, 7 p.m.
Mount Miguel vs. Steele Canyon, 7 p.m.
Mountain Empire vs. Palo Verde Valley, 7 p.m.
Mountain House vs. Oakdale, 7 p.m.
Mountain View vs. Burlingame, 7 p.m.
Napa vs. Analy, 7 p.m.
Natomas vs. Sutter, 7 p.m.
Newbury Park vs. St. Bonaventure, 7 p.m.
Nipomo vs. Atascadero, 7 p.m.
Nogales vs. Rowland, 7 p.m.
Norte Vista vs. Ramona, 7 p.m.
North, JW vs. Perris, 7 p.m.
Northgate vs. Wheatland, 7 p.m.
Novato vs. Montgomery, 7 p.m.
O'Farrell vs. Foothills Christian, 7 p.m.
Oak Park vs. Oxnard, 7 p.m.
Oak Ridge vs. Granite Bay, 7 p.m.
Oakland Tech vs. Concord, 7 p.m.
Oakland Tech vs. Skyline, 7 p.m.
Ontario vs. Wilson (HH), 7 p.m.
Orange vs. El Toro, 7 p.m.
Orange Vista vs. Rancho Verde, 7 p.m.
Palm Desert vs. La Quinta (LQ), 7 p.m.
Palm Springs vs. Rancho Mirage, 7 p.m.
Palmdale vs. Highland, 7 p.m.
Panorama vs. Sylmar, 7 p.m.
Paraclete vs. St. Francis, 7 p.m.
Paramount vs. Norwalk, 7 p.m.
Paso Robles vs. Righetti, 7 p.m.
Patrick Henry vs. Mira Mesa, 7 p.m.
Patriot vs. Big Bear, 7 p.m.
Piedmont vs. Pinole Valley, 7 p.m.
Pioneer Valley vs. Morro Bay, 7 p.m.
Pittsburg vs. Antioch, 7 p.m.
Poly/Long Beach vs. Jordan, 7 p.m.
Quartz Hill vs. Lancaster, 7 p.m.
Ramona vs. Valley Center, 7 p.m.
Rancho Alamitos vs. Ocean View, 7 p.m.
Rancho Buena Vista vs. Vista, 7 p.m.
Rancho Dominguez vs. Jordan, 7 p.m.
Redondo Union vs. Mira Costa, 7 p.m.
Redwood vs. Rancho Cotate, 7 p.m.
Reseda vs. Kennedy, 7 p.m.
Rialto vs. Rim of the World, 7 p.m.
Rio Hondo Prep vs. Desert Christian Academy, 7 p.m.
Rio Mesa vs. Ventura, 7 p.m.
Ripon Christian vs. Hughson, 7 p.m.
River Islands vs. Big Valley Christian, 7 p.m.
Roosevelt vs. Temecula Valley, 7 p.m.
Royal vs. Hueneme, 7 p.m.
Roybal vs. Bernstein, 7 p.m.
Rubidoux vs. La Sierra, 7 p.m.
Sacred Heart Cathedral Preparatory vs. Bellarmine College Prep, 7 p.m.
Saint Francis vs. Archbishop Mitty, 7 p.m.
San Bernardino vs. Jurupa Valley, 7 p.m.
San Gabriel vs. South El Monte, 7 p.m.
San Gorgonio vs. Arroyo Valley, 7 p.m.
San Jacinto Valley Academy vs. Hamilton, 7 p.m.
San Juan Hills vs. Mission Viejo, 7 p.m.
San Leandro vs. James Logan, 7 p.m.
San Lorenzo vs. Washington, 7 p.m.
San Marcos vs. Dos Pueblos, 7 p.m.
San Marin vs. Marin Catholic, 7 p.m.
San Mateo vs. Woodside, 7 p.m.
San Pasqual Academy vs. Borrego Springs, 7 p.m.
San Rafael vs. Sonoma Valley, 7 p.m.
Santa Ana vs. Estancia, 7 p.m.
Santa Barbara vs. Thousand Oaks, 7 p.m.
Santa Clara vs. Del Sol, 7 p.m.
Santa Fe Christian vs. Bishop's, 7 p.m.
Santa Margarita vs. Lutheran/Orange, 7 p.m.
Santa Monica vs. Culver City, 7 p.m.
Santa Paula vs. Fillmore, 7 p.m.
Santa Rosa Academy vs. Ontario Christian, 7 p.m.
Santa Ynez vs. Santa Maria, 7 p.m.
Saugus vs. Castaic, 7 p.m.
Schurr vs. Bell Gardens, 7 p.m.
Sequoia vs. Capuchino, 7 p.m.
Serra vs. Notre Dame (SO), 7 p.m.
Servite vs. JSerra Catholic, 7 p.m.
Shadow Hills vs. Xavier Prep, 7 p.m.
Shasta vs. Pleasant Valley, 7 p.m.
Sherman Oaks CES vs. East Valley, 7 p.m.
Sierra Vista vs. Azusa, 7 p.m.
Silverado vs. Granite Hills, 7 p.m.
Simi Valley vs. Pacifica/Oxnard, 7 p.m.
Sonora vs. Escalon, 7 p.m.
Sonora vs. Valencia/Placentia, 7 p.m.
South Gate vs. Huntington Park, 7 p.m.
South Pasadena vs. San Marino, 7 p.m.
South San Francisco vs. Los Altos, 7 p.m.
South Torrance vs. Peninsula, 7 p.m.
St. Augustine vs. San Diego, 7 p.m.
St. Genevieve vs. Don Bosco Tech, 7 p.m.
St. John Bosco vs. Mater Dei, 7 p.m.
St. Joseph vs. San Luis Obispo, 7 p.m.
St. Mary's vs. Tracy, 7 p.m.
St. Monica Academy vs. St. Bernard, 7 p.m.
St. Monica Prep vs. St. Bernard, 7 p.m.
St. Patrick-St. Vincent vs. Hercules, 7 p.m.
Stuart Hall vs. St. Helena, 7 p.m.
Summerville vs. Bret Harte, 7 p.m.
Sunny Hills vs. Canyon/Anaheim, 7 p.m.
Taft vs. Granada Hills Charter, 7 p.m.
Tahquitz vs. Elsinore, 7 p.m.
TEACH Tech Charter vs. Sotomayor, 7 p.m.
Temple City vs. Gabrielino, 7 p.m.
Templeton vs. Lompoc, 7 p.m.
Terra Linda vs. Piner, 7 p.m.
Tesoro vs. Brea Olinda, 7 p.m.
Torrance vs. North Torrance, 7 p.m.
Torrey Pines vs. La Costa Canyon, 7 p.m.
Trabuco Hills vs. Newport Harbor, 7 p.m.
Tri-City Christian vs. Maranatha Christian, 7 p.m.
University vs. Venice, 7 p.m.
University City vs. La Jolla, 7 p.m.
University Prep vs. Anderson, 7 p.m.
Vacaville Christian vs. Kairos Public Schools, 7 p.m.
Valencia/Valencia vs. Hart, 7 p.m.
Valley Oaks Charter vs. Desert, 7 p.m.
Verdugo Hills vs. Grant, 7 p.m.
Villa Park vs. Crean Lutheran, 7 p.m.
Village Christian vs. Western Christian, 7 p.m.
Vincent Memorial vs. Calexico, 7 p.m.
Vintage vs. Maria Carrillo, 7 p.m.
Vista del Lago vs. Rancho Christian, 7 p.m.
Vista Meridian Global Academy vs. Legacy College Prep, 7 p.m.
Walnut vs. Montclair, 7 p.m.
Warren vs. Cerritos, 7 p.m.
Webb vs. Whittier Christian, 7 p.m.
West Campus vs. Foresthill, 7 p.m.
West Hills vs. Monte Vista, 7 p.m.
West Ranch vs. Golden Valley, 7 p.m.
West Valley vs. San Jacinto, 7 p.m.
Westchester vs. Palisades, 7 p.m.
Westview vs. Fallbrook, 7 p.m.
Whittier vs. Firebaugh, 7 p.m.
Willits vs. Clear Lake, 7 p.m.
Woodbridge vs. Westminster, 7 p.m.
Yorba Linda vs. Los Alamitos, 7 p.m.
Amador Valley vs. De La Salle, 7:15 p.m.
Ann Sobrato vs. Willow Glen, 7:15 p.m.
Birmingham vs. El Camino Real, 7:15 p.m.
Branham vs. Leland, 7:15 p.m.
Burbank vs. Fairfield, 7:15 p.m.
California vs. San Ramon Valley, 7:15 p.m.
Capital Christian vs. Cordova, 7:15 p.m.
Chatsworth vs. Cleveland, 7:15 p.m.
Colfax vs. Center, 7:15 p.m.
Davis vs. Armijo, 7:15 p.m.
Del Norte vs. Carlsbad, 7:15 p.m.
Delhi vs. Denair, 7:15 p.m.
Destiny Christian Academy vs. Cordova, 7:15 p.m.
El Camino vs. Oceanside, 7:15 p.m.
Elk Grove vs. Sheldon, 7:15 p.m.
Farmersville vs. Corcoran, 7:15 p.m.
Fowler vs. Sierra Pacific, 7:15 p.m.
Franklin vs. Bear Creek, 7:15 p.m.
Granada vs. Foothill, 7:15 p.m.
Hill vs. Independence, 7:15 p.m.
Johnson vs. Foothill, 7:15 p.m.
Kennedy vs. River Valley, 7:15 p.m.
Kimball vs. Edison, 7:15 p.m.
Laguna Creek vs. Vista del Lago, 7:15 p.m.
Lincoln vs. Lodi, 7:15 p.m.
Lincoln vs. Oakmont, 7:15 p.m.
Live Oak vs. Silver Creek, 7:15 p.m.
Livermore vs. Dublin, 7:15 p.m.
McClatchy vs. Antelope, 7:15 p.m.
McNair vs. Stagg, 7:15 p.m.
Modesto vs. Gregori, 7:15 p.m.
Modesto Christian vs. Le Grand, 7:15 p.m.
Monta Vista vs. Prospect, 7:15 p.m.
Moreau Catholic vs. Berkeley, 7:15 p.m.
Pacheco vs. Beyer, 7:15 p.m.
Piedmont Hills vs. Leigh, 7:15 p.m.
Pioneer vs. Santa Teresa, 7:15 p.m.
Pleasant Grove vs. Cosumnes Oaks, 7:15 p.m.
Ponderosa vs. Rio Americano, 7:15 p.m.
Poway vs. Rancho Bernardo, 7:15 p.m.
Riverdale vs. Parlier, 7:15 p.m.
San Juan vs. Mesa Verde, 7:15 p.m.
San Marcos vs. Mission Hills, 7:15 p.m.
San Pasqual vs. Escondido, 7:15 p.m.
Strathmore vs. Lindsay, 7:15 p.m.
Tokay vs. West, 7:15 p.m.
Waterford vs. Mariposa County, 7:15 p.m.
Woodcreek vs. Inderkum, 7:15 p.m.
Yerba Buena vs. James Lick, 7:15 p.m.
Yerba Buena vs. Mt. Pleasant, 7:15 p.m.
Alisal vs. Soquel, 7:30 p.m.
Aptos vs. Scotts Valley, 7:30 p.m.
Argonaut vs. Galt, 7:30 p.m.
Biggs vs. Maxwell, 7:30 p.m.
Bradshaw Christian vs. Liberty Ranch, 7:30 p.m.
Bullard vs. Edison, 7:30 p.m.
Cesar E. Chavez vs. Kennedy, 7:30 p.m.
Del Campo vs. Roseville, 7:30 p.m.
Dos Palos vs. Coalinga, 7:30 p.m.
El Dorado vs. Rosemont, 7:30 p.m.
Eureka vs. Hoopa Valley, 7:30 p.m.
Exeter vs. Immanuel, 7:30 p.m.
Firebaugh vs. Mendota, 7:30 p.m.
Franklin vs. Monterey Trail, 7:30 p.m.
Frontier vs. Centennial, 7:30 p.m.
Garfield vs. Roosevelt, 7:30 p.m.
Golden West vs. El Diamante, 7:30 p.m.
Gridley vs. Oroville, 7:30 p.m.
Hanford West vs. Caruthers, 7:30 p.m.
Highland vs. East Bakersfield, 7:30 p.m.
Hoover vs. McLane, 7:30 p.m.
Independence vs. Bakersfield Christian, 7:30 p.m.
Jesuit vs. Rocklin, 7:30 p.m.
Kern Valley vs. McFarland, 7:30 p.m.
Kingsburg vs. Dinuba, 7:30 p.m.
Las Plumas vs. Corning, 7:30 p.m.
Liberty vs. Bakersfield, 7:30 p.m.
Los Molinos vs. Hamilton, 7:30 p.m.
Mary Star of the Sea vs. Carson, 7:30 p.m.
McKinleyville vs. Del Norte, 7:30 p.m.
Mission Oak vs. Central Valley Christian, 7:30 p.m.
Narbonne vs. San Pedro, 7:30 p.m.
North Monterey County vs. King City, 7:30 p.m.
Orestimba vs. Ripon, 7:30 p.m.
Orland vs. Live Oak, 7:30 p.m.
Pacific Grove vs. Soledad, 7:30 p.m.
Pierce vs. Colusa, 7:30 p.m.
Placer vs. Nevada Union, 7:30 p.m.
Redding Christian vs. Etna, 7:30 p.m.
Ridgeview vs. Tehachapi, 7:30 p.m.
River City vs. Vanden, 7:30 p.m.
Roosevelt vs. Fresno, 7:30 p.m.
Sanger vs. San Joaquin Memorial, 7:30 p.m.
Sanger West vs. Madera South, 7:30 p.m.
Santa Cruz vs. Greenfield, 7:30 p.m.
Selma vs. Reedley, 7:30 p.m.
Shafter vs. Wasco, 7:30 p.m.
Sierra vs. Yosemite, 7:30 p.m.
South vs. North, 7:30 p.m.
St. Bernard's vs. Arcata, 7:30 p.m.
St. Francis vs. Monte Vista Christian, 7:30 p.m.
Stevenson vs. Everett Alvarez, 7:30 p.m.
Sunnyside vs. Madera, 7:30 p.m.
Tranquillity vs. Avenal, 7:30 p.m.
Twelve Bridges vs. Yuba City, 7:30 p.m.
Union Mine High School vs. Amador, 7:30 p.m.
Weed vs. Trinity, 7:30 p.m.
West vs. Mira Monte, 7:30 p.m.
Weston Ranch vs. Chavez, 7:30 p.m.
Willows vs. Paradise, 7:30 p.m.
Winters vs. Durham, 7:30 p.m.
Wood vs. Rodriguez, 7:30 p.m.
Full California High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.