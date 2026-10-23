California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — October 23
The 2026 California high school football season continues on October 23 with more than 490 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - October 23
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Full California High School Football Scoreboard - October 23
There are 493 high school football games in California on Friday, October 23, 2026.
There are 18 games featuring ranked teams, highlighted by a top-10 showdown between No. 8 Orange Lutheran and No. 5 Mater Dei.
Other big ranked matchups include No. 1 Santa Margarita vs. No. 15 JSerra, No. 4 Corona Centennial vs. No. 16 Chaparral, No. 20 Serra vs. No. 17 Chaminade, and No. 22 Crean Lutheran vs. No. 24 Corona del Mar.
Ceres vs. Pacheco — 7 a.m.
Cate vs. Chadwick — 1 p.m.
ESAT vs. Hamilton-Wenham Regional — 3 p.m.
Malibu vs. Laguna Blanca — 3 p.m.
New Designs Watts vs. USC Hybrid — 3 p.m.
Southlands Christian vs. Magnolia Science Academy Santa Ana — 3 p.m.
West Adams vs. Los Angeles — 3 p.m.
Wilson vs. Marshall — 3 p.m.
American vs. San Lorenzo — 3:15 p.m.
Cornerstone Academy vs. Woodside Priory — 3:30 p.m.
Crystal Springs Uplands vs. Pinewood — 3:30 p.m.
Cornerstone Christian vs. Woodside Priory — 4 p.m.
Golden Valley vs. Valencia/Valencia — 4 p.m.
Greenfield vs. Monta Vista — 4 p.m.
Jordan vs. Dymally — 4 p.m.
Western vs. Laguna Beach — 4 p.m.
South Fork vs. Swett — 4:30 p.m.
Sweetwater vs. Chula Vista — 4:30 p.m.
Cordova vs. Grant Union — 5 p.m.
Delta vs. Millennium — 5 p.m.
Don Bosco Tech vs. Verbum Dei — 5 p.m.
Public Safety Academy vs. Cornerstone Christian — 5 p.m.
Skyline vs. Castlemont — 5 p.m.
Branson vs. Elsie Allen — 6 p.m.
Calvary Chapel/Downey vs. Vista Meridian Global Academy — 6 p.m.
Happy Camp vs. Westwood — 6 p.m.
Hayfork vs. Plumas Charter — 6 p.m.
Loyalton vs. Burney — 6 p.m.
Mammoth vs. Mojave — 6 p.m.
Pinole Valley vs. Hercules — 6 p.m.
Saint Mary's vs. De Anza — 6 p.m.
Thacher vs. Sage Hill — 6 p.m.
Tulelake vs. Chester — 6 p.m.
Turlock Christian vs. Valley — 6 p.m.
Villanova Prep vs. Hillcrest Christian — 6 p.m.
Arcata vs. Hoopa Valley — 6:30 p.m.
Bonita Vista vs. Hilltop — 6:30 p.m.
California School for the Deaf-Riverside vs. Faith Baptist — 6:30 p.m.
Castle Park vs. Mar Vista — 6:30 p.m.
Mater Dei Catholic vs. Otay Ranch — 6:30 p.m.
Olympian vs. Montgomery — 6:30 p.m.
San Ysidro vs. Southwest SD — 6:30 p.m.
Savanna vs. Loara — 6:30 p.m.
Acalanes vs. Clayton Valley Charter — 7 p.m.
Albany vs. St. Patrick-St. Vincent — 7 p.m.
Alta Loma vs. Chino — 7 p.m.
American Canyon vs. Cardinal Newman — 7 p.m.
Analy vs. Santa Rosa — 7 p.m.
Anderson vs. Yreka — 7 p.m.
Antioch vs. Freedom — 7 p.m.
Aquinas vs. Village Christian — 7 p.m.
Arcadia vs. Glendale — 7 p.m.
Archbishop Riordan vs. Valley Christian — 7 p.m.
Armijo vs. Foothill — 7 p.m.
Arroyo vs. Alameda — 7 p.m.
Arroyo vs. North Hollywood — 7 p.m.
Arroyo Valley vs. Carter — 7 p.m.
Artesia vs. Whittier — 7 p.m.
Aspire Stockton Secondary Academy vs. Kairos Public Schools — 7 p.m.
Atwater vs. El Capitan — 7 p.m.
Avenal vs. Minarets — 7 p.m.
Azusa vs. Ontario — 7 p.m.
Banning vs. Desert Hot Springs — 7 p.m.
Barstow vs. Granite Hills — 7 p.m.
Bell Gardens vs. El Rancho — 7 p.m.
Bellarmine College Prep vs. Saint Francis — 7 p.m.
Benicia vs. Campolindo — 7 p.m.
Bernstein vs. Maywood CES — 7 p.m.
Beyer vs. Livingston — 7 p.m.
Big Bear vs. Miller — 7 p.m.
Bishop Union vs. California City — 7 p.m.
Bolsa Grande vs. Godinez Fundamental — 7 p.m.
Bonita vs. Charter Oak — 7 p.m.
Borrego Springs vs. Julian — 7 p.m.
Brawley vs. Imperial — 7 p.m.
Brea Olinda vs. Newport Harbor — 7 p.m.
Brentwood School vs. Rio Hondo Prep — 7 p.m.
Bret Harte vs. Calaveras Hills — 7 p.m.
Bullard vs. Sunnyside — 7 p.m.
Burlingame vs. Woodside — 7 p.m.
Burroughs/Burbank vs. Crescenta Valley — 7 p.m.
Cabrillo vs. Pioneer Valley — 7 p.m.
Calabasas vs. Buena — 7 p.m.
Calexico vs. Holtville — 7 p.m.
California vs. Paramount — 7 p.m.
Camarillo vs. Oak Park — 7 p.m.
Canyon/Canyon vs. Hart — 7 p.m.
Capistrano Valley Christian vs. Heritage Christian — 7 p.m.
Casa Roble vs. Natomas — 7 p.m.
Castaic vs. West Ranch — 7 p.m.
Cathedral City vs. Indio — 7 p.m.
Centennial/Corona vs. Chaparral — 7 p.m.
Century vs. La Quinta/Westminster — 7 p.m.
Channel Islands vs. Santa Clara — 7 p.m.
Chavez vs. North Hollywood — 7 p.m.
Clairemont vs. Hoover — 7 p.m.
Claremont vs. San Dimas — 7 p.m.
Clovis East vs. Buchanan — 7 p.m.
Clovis North vs. Clovis — 7 p.m.
Clovis West vs. Central East — 7 p.m.
Coachella Valley vs. Yucca Valley — 7 p.m.
Coalinga vs. Chowchilla — 7 p.m.
Coastal Academy vs. Army-Navy — 7 p.m.
Colfax vs. Center — 7 p.m.
Colony vs. Glendora — 7 p.m.
Compton vs. Centennial/Compton — 7 p.m.
Concord vs. Alhambra — 7 p.m.
Contreras vs. Roybal — 7 p.m.
Convent & Stuart Hall vs. Willits — 7 p.m.
Covina vs. Diamond Bar — 7 p.m.
Crean Lutheran vs. Corona del Mar — 7 p.m.
Crenshaw vs. Dorsey — 7 p.m.
Crespi vs. Alemany — 7 p.m.
Culver City vs. Torrance — 7 p.m.
Cupertino vs. El Camino — 7 p.m.
Del Oro vs. Folsom — 7 p.m.
Del Sol vs. Carpinteria — 7 p.m.
Denair vs. Modesto Christian — 7 p.m.
Desert Chapel vs. Calvary Baptist — 7 p.m.
Desert Christian Academy vs. Santa Rosa Academy — 7 p.m.
Desert Mirage vs. Twentynine Palms — 7 p.m.
Diamond Ranch vs. Los Osos — 7 p.m.
Downey vs. Cerritos — 7 p.m.
Downey vs. Modesto — 7 p.m.
Duarte vs. Wilson (HH) — 7 p.m.
East Union vs. Mountain House — 7 p.m.
Eastside vs. Knight — 7 p.m.
Edison vs. Yorba Linda — 7 p.m.
Educational Outreach Academy vs. Pleasant Valley — 7 p.m.
Eisenhower vs. Summit — 7 p.m.
El Cajon Valley vs. El Capitan — 7 p.m.
El Dorado vs. Beckman — 7 p.m.
El Modena vs. Dana Hills — 7 p.m.
El Monte vs. Schurr — 7 p.m.
Elite vs. Highlands — 7 p.m.
Emerald vs. Liberty — 7 p.m.
Encina Prep vs. West Campus — 7 p.m.
Enterprise vs. Shasta — 7 p.m.
Escondido vs. Ramona — 7 p.m.
Escondido Charter vs. Santa Fe Christian — 7 p.m.
Estancia vs. Garden Grove — 7 p.m.
Etiwanda vs. Chino Hills — 7 p.m.
Fallbrook vs. Vista — 7 p.m.
Fillmore vs. Dos Pueblos — 7 p.m.
Firebaugh vs. Pioneer — 7 p.m.
Florin vs. Vacaville Christian — 7 p.m.
Fontana vs. Indian Springs — 7 p.m.
Foothill vs. Chico — 7 p.m.
Foothill vs. Tesoro — 7 p.m.
Foothills Christian vs. Victory Christian Academy — 7 p.m.
Fort Bragg vs. Upper Lake — 7 p.m.
Fremont vs. Angelou — 7 p.m.
Fremont vs. McClymonds — 7 p.m.
Fulton vs. Arleta — 7 p.m.
Futures vs. Foresthill — 7 p.m.
Ganesha vs. Workman — 7 p.m.
Golden Valley vs. Buhach Colony — 7 p.m.
Grace vs. Nordhoff — 7 p.m.
Grand Terrace vs. Jurupa Hills — 7 p.m.
Granite Hills vs. San Jacinto — 7 p.m.
Grant vs. Monroe — 7 p.m.
Greenfield vs. Lynbrook — 7 p.m.
Gregori vs. Enochs — 7 p.m.
Grossmont vs. Mount Miguel — 7 p.m.
Gunn vs. Homestead — 7 p.m.
Hamilton vs. Quincy — 7 p.m.
Hamilton vs. Silver Valley — 7 p.m.
Hamilton vs. Venice — 7 p.m.
Hawkins vs. Locke — 7 p.m.
Hawthorne vs. South Torrance — 7 p.m.
Hayward vs. James Logan — 7 p.m.
Helix vs. Steele Canyon — 7 p.m.
Heritage vs. Citrus Hill — 7 p.m.
Herlong vs. Butte Valley — 7 p.m.
Highland vs. Lancaster — 7 p.m.
Hillcrest vs. North, JW — 7 p.m.
Hillsdale vs. Capuchino — 7 p.m.
Hilmar vs. Ripon Christian — 7 p.m.
Hollywood vs. Mendez — 7 p.m.
Hueneme vs. Santa Paula — 7 p.m.
Hughson vs. Orestimba — 7 p.m.
Huntington Park vs. Legacy — 7 p.m.
Inglewood vs. Leuzinger — 7 p.m.
Johansen vs. Central Valley — 7 p.m.
Jordan vs. Lakewood — 7 p.m.
JSerra Catholic vs. Santa Margarita — 7 p.m.
Jurupa Valley vs. La Sierra — 7 p.m.
Kearny vs. Canyon Hills — 7 p.m.
Kelseyville vs. Dougherty Valley — 7 p.m.
Kennedy vs. Northwood — 7 p.m.
King vs. Great Oak — 7 p.m.
Kings Christian vs. Laton — 7 p.m.
La Canada vs. Monrovia — 7 p.m.
La Jolla vs. San Diego — 7 p.m.
La Puente vs. Sierra Vista — 7 p.m.
Laguna Hills vs. Cypress — 7 p.m.
Lakeside vs. Arlington — 7 p.m.
Lathrop vs. Davis — 7 p.m.
Le Grand vs. Gustine — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Cuyama Valley — 7 p.m.
Lighthouse Christian Academy vs. Discovery — 7 p.m.
Lincoln vs. Franklin — 7 p.m.
Lincoln vs. Mission Bay — 7 p.m.
Linden vs. Lathrop — 7 p.m.
Linden vs. River Islands — 7 p.m.
Lindhurst vs. Esparto — 7 p.m.
Littlerock vs. Antelope Valley — 7 p.m.
Los Altos vs. Baldwin Park — 7 p.m.
Los Amigos vs. Santa Ana — 7 p.m.
Los Banos vs. Merced — 7 p.m.
Loyola vs. Bishop Amat — 7 p.m.
Lutheran/Orange vs. Mater Dei — 7 p.m.
Lynwood vs. Glenn — 7 p.m.
Madison vs. Patrick Henry — 7 p.m.
Manual Arts vs. Jefferson — 7 p.m.
Maranatha vs. Trinity Classical Academy — 7 p.m.
Maranatha vs. Viewpoint — 7 p.m.
Maranatha Christian vs. La Jolla Country Day — 7 p.m.
Maria Carrillo vs. Petaluma — 7 p.m.
Mark Keppel vs. Arroyo — 7 p.m.
Marquez vs. King/Drew — 7 p.m.
Marshall vs. Glendale — 7 p.m.
Mayfair vs. La Serna — 7 p.m.
McClatchy vs. Capital Christian — 7 p.m.
Mendez vs. Contreras — 7 p.m.
Mendota vs. Liberty — 7 p.m.
Menlo School vs. Los Gatos — 7 p.m.
Mesa Verde vs. Woodland Christian — 7 p.m.
Mesa Verde vs. Woodland Christian School — 7 p.m.
Middletown vs. Lower Lake — 7 p.m.
Milpitas vs. Carlmont — 7 p.m.
Mira Mesa vs. Coronado — 7 p.m.
Mission Prep vs. Nipomo — 7 p.m.
Mission Viejo vs. Los Alamitos — 7 p.m.
Montgomery vs. Piner — 7 p.m.
Morro Bay vs. Santa Ynez — 7 p.m.
Morse vs. Crawford — 7 p.m.
Mountain View vs. Rosemead — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. San Pasqual — 7 p.m.
Mt. Shasta vs. Etna — 7 p.m.
Murrieta Valley vs. Murrieta Mesa — 7 p.m.
Napa vs. San Rafael — 7 p.m.
Newark Memorial vs. Encinal — 7 p.m.
Newbury Park vs. Oaks Christian — 7 p.m.
Norte Vista vs. Pacific — 7 p.m.
North Torrance vs. El Segundo — 7 p.m.
Northgate vs. Mt. Diablo — 7 p.m.
Northview vs. Ayala — 7 p.m.
Norwalk vs. Bellflower — 7 p.m.
Novato vs. Justin-Siena — 7 p.m.
Oak Hills vs. Burroughs/Ridgecrest — 7 p.m.
Oak Ridge vs. Jesuit — 7 p.m.
Oakdale vs. Manteca — 7 p.m.
Oakland vs. Oakland Tech — 7 p.m.
Oceanside vs. Poway — 7 p.m.
Ontario Christian vs. Linfield Christian — 7 p.m.
Orange Glen vs. Tri-City Christian — 7 p.m.
Oxnard vs. Agoura — 7 p.m.
Pacifica (GG) vs. Marina — 7 p.m.
Palisades vs. Fairfax — 7 p.m.
Palm Desert vs. Palm Springs — 7 p.m.
Palo Alto vs. Mountain View — 7 p.m.
Palo Verde Valley vs. Southwest — 7 p.m.
Paloma Valley vs. Valley View — 7 p.m.
Palos Verdes vs. Redondo Union — 7 p.m.
Paraclete vs. Cathedral — 7 p.m.
Peninsula vs. Beverly Hills — 7 p.m.
Perris vs. Moreno Valley — 7 p.m.
Piedmont vs. Tennyson — 7 p.m.
Pioneer Valley vs. Morro Bay — 7 p.m.
Point Loma vs. Cathedral Catholic — 7 p.m.
Poly vs. Vista del Lago — 7 p.m.
Poly/Long Beach vs. Millikan — 7 p.m.
Poly/Riverside vs. Vista del Lago — 7 p.m.
Polytechnic vs. Verdugo Hills — 7 p.m.
Pomona vs. Garey — 7 p.m.
Portola vs. Canyon/Anaheim — 7 p.m.
Rancho Christian vs. Orange Vista — 7 p.m.
Rancho Cotate vs. Vintage — 7 p.m.
Rancho Mirage vs. Shadow Hills — 7 p.m.
Rancho Verde vs. Liberty — 7 p.m.
Red Bluff vs. Pleasant Valley — 7 p.m.
Redwood Christian vs. Mt. Eden — 7 p.m.
Rim of the World vs. Colton — 7 p.m.
Rio Linda vs. Sutter — 7 p.m.
Rio Vista vs. San Juan — 7 p.m.
Riverbank vs. Summerville — 7 p.m.
Roosevelt vs. Bell — 7 p.m.
Rosamond vs. Boron — 7 p.m.
Sacred Heart Prep vs. King's Academy — 7 p.m.
Saddleback vs. Costa Mesa — 7 p.m.
Salesian vs. St. Anthony — 7 p.m.
San Bernardino vs. Rubidoux — 7 p.m.
San Clemente vs. San Juan Hills — 7 p.m.
San Fernando vs. Kennedy — 7 p.m.
San Gorgonio vs. Bloomington — 7 p.m.
San Leandro vs. Moreau Catholic — 7 p.m.
San Luis Obispo vs. Righetti — 7 p.m.
San Marcos vs. Royal — 7 p.m.
San Marino vs. Gabrielino — 7 p.m.
San Pedro vs. Carson — 7 p.m.
Santana vs. Monte Vista — 7 p.m.
Santiago/Corona vs. Roosevelt — 7 p.m.
Segerstrom vs. El Toro — 7 p.m.
Serra vs. Chaminade — 7 p.m.
Shadow Hills vs. Viewpoint — 7 p.m.
Sierra vs. Central Catholic — 7 p.m.
Sierra Canyon vs. Notre Dame (SO) — 7 p.m.
Sierra Lutheran vs. Immanuel Christian — 7 p.m.
South East vs. South Gate — 7 p.m.
South El Monte vs. Montebello — 7 p.m.
St. Augustine vs. Christian — 7 p.m.
St. Bernard vs. Mary Star of the Sea — 7 p.m.
St. Bonaventure vs. Pacifica/Oxnard — 7 p.m.
St. Francis vs. Bishop Montgomery — 7 p.m.
St. Helena vs. Cloverdale — 7 p.m.
St. Jeanne de Lestonnac vs. Diego Rivera Learning Complex — 7 p.m.
St. John Bosco vs. Servite — 7 p.m.
St. Joseph vs. Arroyo Grande — 7 p.m.
St. Monica Prep vs. St. Genevieve — 7 p.m.
St. Paul vs. St. Pius X-St. Matthias Academy — 7 p.m.
St. Vincent de Paul vs. Marin Catholic — 7 p.m.
Stella High Charter Academy vs. Sotomayor — 7 p.m.
Stuart Hall vs. Willits — 7 p.m.
Sultana vs. Hesperia — 7 p.m.
Sunny Hills vs. Fullerton — 7 p.m.
Sylmar vs. Reseda — 7 p.m.
TEACH Tech Charter vs. Sun Valley — 7 p.m.
TEACH Tech Charter vs. Valley Oaks CES — 7 p.m.
Tehillah Christian Academy vs. Valley Oaks Charter — 7 p.m.
Temecula Valley vs. Corona — 7 p.m.
Temple City vs. Hoover — 7 p.m.
Terra Linda vs. Healdsburg — 7 p.m.
Terra Nova vs. Santa Clara — 7 p.m.
Thousand Oaks vs. Rio Mesa — 7 p.m.
Tomales vs. California School for the Deaf — 7 p.m.
Torres vs. Belmont — 7 p.m.
Trabuco Hills vs. Aliso Niguel — 7 p.m.
Tracy vs. Lincoln — 7 p.m.
Turlock vs. Pitman — 7 p.m.
Ukiah vs. Redwood — 7 p.m.
University vs. Buena Park — 7 p.m.
University vs. Westchester — 7 p.m.
University City vs. Scripps Ranch — 7 p.m.
University Prep vs. Lassen — 7 p.m.
Upland vs. Rancho Cucamonga — 7 p.m.
Valencia/Placentia vs. Fountain Valley — 7 p.m.
Valhalla vs. West Hills — 7 p.m.
Van Nuys vs. Panorama — 7 p.m.
Vasquez vs. Notre Dame/Riverside — 7 p.m.
Ventura vs. Moorpark — 7 p.m.
Villa Park vs. Capistrano Valley — 7 p.m.
Vincent Memorial vs. Calipatria — 7 p.m.
Warner vs. Francis Parker — 7 p.m.
Warren vs. La Mirada — 7 p.m.
Watsonville vs. Scotts Valley — 7 p.m.
West Covina vs. South Hills — 7 p.m.
West Torrance vs. Santa Monica — 7 p.m.
West Valley vs. Central Valley — 7 p.m.
Western Christian vs. Valley Christian/Cerritos — 7 p.m.
Westlake vs. Santa Barbara — 7 p.m.
Wheatland vs. Marysville — 7 p.m.
Whitney vs. Granite Bay — 7 p.m.
Whittier Christian vs. Riverside Prep — 7 p.m.
Wilcox vs. Menlo-Atherton — 7 p.m.
Windsor vs. San Marin — 7 p.m.
Woodbridge vs. Sonora — 7 p.m.
Woodland vs. Dixon — 7 p.m.
Yosemite vs. Fresno Christian — 7 p.m.
Amador Valley vs. Monte Vista — 7:15 p.m.
Antelope vs. West Park — 7:15 p.m.
Bear River vs. Colfax — 7:15 p.m.
Bishop O'Dowd vs. Berkeley — 7:15 p.m.
Bishop's vs. Classical Academy — 7:15 p.m.
Burbank vs. Davis — 7:15 p.m.
Carlsbad vs. La Costa Canyon — 7:15 p.m.
Christian Brothers vs. Ponderosa — 7:15 p.m.
Cleveland vs. Granada Hills Charter — 7:15 p.m.
Corcoran vs. Strathmore — 7:15 p.m.
Cosumnes Oaks vs. Sheldon — 7:15 p.m.
Del Norte vs. El Camino — 7:15 p.m.
Edison vs. St. Mary's — 7:15 p.m.
Fairfield vs. River Valley — 7:15 p.m.
Farmersville vs. Orange Cove — 7:15 p.m.
Foothill vs. Livermore — 7:15 p.m.
Franklin vs. Tokay — 7:15 p.m.
Granada vs. Dublin — 7:15 p.m.
Gunderson vs. Westmont — 7:15 p.m.
Independence vs. James Lick — 7:15 p.m.
Inderkum vs. Bella Vista — 7:15 p.m.
Kennedy vs. Johnson — 7:15 p.m.
Laguna Creek vs. Elk Grove — 7:15 p.m.
Leland vs. Leigh — 7:15 p.m.
Lincoln vs. Center — 7:15 p.m.
Lindsay vs. Woodlake — 7:15 p.m.
Live Oak vs. Willow Glen — 7:15 p.m.
Lodi vs. Kimball — 7:15 p.m.
McClatchy vs. Destiny Christian Academy — 7:15 p.m.
Mission Hills vs. Rancho Bernardo — 7:15 p.m.
Mt. Pleasant vs. Evergreen Valley — 7:15 p.m.
Orosi vs. Riverdale — 7:15 p.m.
Parlier vs. Granite Hills — 7:15 p.m.
Piedmont Hills vs. Pioneer — 7:15 p.m.
Pleasant Grove vs. Franklin — 7:15 p.m.
Rancho Buena Vista vs. Westview — 7:15 p.m.
San Jose vs. Del Mar — 7:15 p.m.
San Ramon Valley vs. De La Salle — 7:15 p.m.
Santa Teresa vs. Branham — 7:15 p.m.
Stagg vs. Bear Creek — 7:15 p.m.
Stone Ridge Christian vs. Mariposa County — 7:15 p.m.
Taft vs. El Camino Real — 7:15 p.m.
Torrey Pines vs. San Marcos — 7:15 p.m.
Twelve Bridges vs. Roseville — 7:15 p.m.
Waterford vs. Delhi — 7:15 p.m.
West vs. Chavez — 7:15 p.m.
Weston Ranch vs. McNair — 7:15 p.m.
Woodcreek vs. Vista del Lago — 7:15 p.m.
Argonaut vs. Rosemont — 7:30 p.m.
Arvin vs. McFarland — 7:30 p.m.
Atascadero vs. Lompoc — 7:30 p.m.
Banning vs. Narbonne — 7:30 p.m.
Caruthers vs. Selma — 7:30 p.m.
Centennial vs. Stockdale — 7:30 p.m.
Central Grizzlies vs. Fresno — 7:30 p.m.
Cesar E. Chavez vs. Delano — 7:30 p.m.
Chatsworth vs. Birmingham — 7:30 p.m.
Colusa vs. East Nicolaus — 7:30 p.m.
Corning vs. Gridley — 7:30 p.m.
Dos Palos vs. Firebaugh — 7:30 p.m.
Durham vs. Pierce — 7:30 p.m.
Eagle Rock vs. Garfield — 7:30 p.m.
East Bakersfield vs. Golden Valley — 7:30 p.m.
Edison vs. Sanger — 7:30 p.m.
El Cerrito vs. Bethel — 7:30 p.m.
Everett Alvarez vs. North Monterey County — 7:30 p.m.
Exeter vs. Kingsburg — 7:30 p.m.
Fall River vs. Redding Christian — 7:30 p.m.
Ferndale vs. McKinleyville — 7:30 p.m.
Foothill vs. North — 7:30 p.m.
Fortuna vs. Eureka — 7:30 p.m.
Frontier vs. Bakersfield — 7:30 p.m.
Galt vs. Amador — 7:30 p.m.
Golden West vs. Redwood — 7:30 p.m.
Hanford West vs. Fowler — 7:30 p.m.
Highland vs. Ridgeview — 7:30 p.m.
Immanuel vs. Kerman — 7:30 p.m.
Kennedy vs. Shafter — 7:30 p.m.
Kern Valley vs. Mira Monte — 7:30 p.m.
King City vs. Pacific Grove — 7:30 p.m.
Las Plumas vs. Orland — 7:30 p.m.
Lemoore vs. Mission Oak — 7:30 p.m.
Liberty vs. Garces Memorial — 7:30 p.m.
Liberty Ranch vs. El Dorado — 7:30 p.m.
Lincoln vs. Oakmont — 7:30 p.m.
Live Oak vs. Oroville — 7:30 p.m.
Marina vs. Seaside — 7:30 p.m.
McLane vs. Matilda Torres — 7:30 p.m.
Modoc vs. Weed — 7:30 p.m.
Monache vs. El Diamante — 7:30 p.m.
Nevada Union vs. Del Campo — 7:30 p.m.
North Salinas vs. Alisal — 7:30 p.m.
Palma vs. Salinas — 7:30 p.m.
Portola vs. Biggs — 7:30 p.m.
Reedley vs. Sierra Pacific — 7:30 p.m.
Ripon vs. Sonora — 7:30 p.m.
Rocklin vs. Monterey Trail — 7:30 p.m.
Round Valley vs. Calistoga — 7:30 p.m.
San Joaquin Memorial vs. Madera — 7:30 p.m.
Sierra vs. Tranquillity — 7:30 p.m.
Soquel vs. Monterey — 7:30 p.m.
Tehachapi vs. Independence — 7:30 p.m.
Templeton vs. Paso Robles — 7:30 p.m.
Tulare Union vs. Central Valley Christian — 7:30 p.m.
Union Mine High School vs. Bradshaw Christian — 7:30 p.m.
Wasco vs. Taft Union — 7:30 p.m.
Washington Union vs. Dinuba — 7:30 p.m.
Westminster vs. Calvary Chapel/Santa Ana — 7:30 p.m.
Williams vs. Los Molinos — 7:30 p.m.
Winters vs. Willows — 7:30 p.m.
Wood vs. Pioneer — 7:30 p.m.
Yuba City vs. Placer — 7:30 p.m.
Animo Jackie Robinson vs. New Designs University Park — TBA
Dominguez vs. Cabrillo/Long Beach — TBA
Las Lomas vs. Miramonte — TBA
Pittsburg vs. Deer Valley — TBA
Roosevelt vs. Hoover — TBA
Full California High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.