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High School

California High School Football Final Scores - October 16

Check out the CIF final scores from Friday night's California high school football action across the Golden State
Sam Brown|
Zeke Castellanos

The 2026 California high school football season continued with another massive Friday night of action on October 16, and High School On SI has final scores from around the Golden State.

Here are the California high school football scores from Friday, October 16, 2026.

California High School Football Final Scores - October 16

(#10) Orange Lutheran 48, (#14) JSerra Catholic 13

(#12) Carlsbad 42, San Marcos 26

(#15) Bishop Amat 48, (#20) Notre Dame (SO) 28

(#18) Chaparral 47, Murrieta Mesa 7

(#19) Inglewood 33, Redondo Union 7

(#2) Sierra Canyon 41, Chaminade 0

(#21) Clovis 24, Clovis East 17

(#24) Mission Hills 31, Torrey Pines 21

(#25) Pittsburg 44, Freedom 0

(#3) Santa Margarita 21, (#1) St. John Bosco 7

(#4) De La Salle 51, Monte Vista 0

(#7) Folsom 28, (#22) Oak Ridge 21

(#9) Central East 69, (#17) Buchanan 38

Adventure Christian 17, Valley Christian 12

Agoura 41, Camarillo 35

Alpaugh 44, Anzar 0

American Canyon 37, San Marin 30

Analy 70, Sonoma Valley 40

Antelope 63, Cordova 13

Antioch 62, Hercules 0

Apple Valley 31, Burroughs 14

Archbishop Riordan 22, Archbishop Mitty 7

Arroyo 38, Fulton 0

Arroyo 36, Rosemead 6

Arroyo Grande 42, Righetti 19

Arroyo Valley 34, Indian Springs 7

Artesia 58, Glenn 0

Bakersfield 31, Centennial 24

Baldwin Park 45, West Covina 14

Bassett 31, Pomona 0

Bella Vista 28, Rio Americano 7

Belmont 41, West Adams 8

Bernstein 50, Mendez 0

Biggs 24, Williams 12

Bishop Alemany 18, Harvard-Westlake 13

Bonita 49, Ayala 14

Bonita Vista 12, Chula Vista 7

Boron 30, Bishop Union 14

Bradshaw Christian 47, Amador 14

Buena Park 7, Santa Ana 6

Butte Valley 62, Westwood 6

Cajon 28, Beaumont 7

Calaveras 41, Riverbank 6

California 62, Granada 28

Calistoga 38, Potter Valley 6

Canyon Springs 42, Citrus Hill 6

Cardinal Newman 28, Marin Catholic 7

Carson 60, Narbonne 0

Carter 42, San Gorgonio 7

Caruthers 21, Reedley 19

Cathedral 56, Bishop Montgomery 7

Cathedral Catholic 42, Mission Bay 7

Center 35, Oakmont 34

Central 42, Calexico 6

Ceres 35, Livingston 28

Chadwick 45, Flintridge Prep 0

Charter Oak 42, Glendora 28

Chavez 34, Taft 28

Chavez 69, Franklin 0

Chowchilla 50, Dos Palos 12

Citrus Valley 56, Yucaipa 14

Cleveland 63, Taft 24

Clovis West 35, Clovis North 20

Coalinga 42, Mendota 19

College Park 42, Alhambra 35

Colton 28, Rialto 21

Compton 50, Cabrillo 14

Concord 63, Dougherty Valley 14

Cornerstone Christian 68, United Christian Academy 12

Crespi 52, St. Anthony 0

Culver City 41, North 14

Cypress 41, Marina 7

Damien 46, Upland 7

Dana Hills 31, Laguna Beach 7

Deer Valley 62, Emerald 0

Del Oro 42, Granite Bay 14

Del Sol 37, Channel Islands 0

Denair 26, Mariposa County 20

Desert Hot Springs 48, Coachella Valley 0

Destiny Christian Academy 28, Grant 27

Diego Rivera 46, Torres 0

Dinuba 17, Kerman 10

Dos Pueblos 56, Santa Paula 21

Downey 36, Pitman 0

Downey 45, La Mirada 0

East Nicolaus 21, Winters 0

East Valley 34, Valley Oaks CES 14

Eastside 37, Littlerock 0

Edison 28, San Joaquin Memorial 21

Edison 51, Lincoln 48

Edison 27, Los Alamitos 7

El Camino Real 22, Chatsworth 6

El Cerrito 24, Salesian College Preparatory 6

El Dorado 43, Galt 29

El Dorado 26, Segerstrom 12

El Modena 34, Troy 13

Enterprise 28, Red Bluff 7

Escalon 45, Ripon 24

Escondido Charter 34, Army-Navy 0

Esperanza 34, Canyon 28

Etna 15, Fall River 12

Faith Baptist 50, Lancaster Baptist 0

Firebaugh 31, Lynwood 26

Florin 34, Kairos Public 25

Fontana 13, Bloomington 10

Foothill 42, Shasta 7

Foothill 55, Burbank 20

Fortuna 42, Hoopa Valley 0

Fountain Valley 42, Westminster 14

Francis Parker 62, California Lutheran 13

Franklin 57, Sheldon 0

Fullerton 47, Portola 20

Ganesha 10, Garey 7

Garces Memorial 40, Frontier 7

Garfield 61, South Gate 34

George Washington Prep 26, Marquez 21

Godinez Fundamental 14, Santiago 7

Golden Sierra 28, Woodland Christian 18

Grace 40, Carpinteria 0

Grace Davis 35, Pacheco 0

Granite Hills 28, Strathmore 23

Granite Hills 52, Mount Miguel 11

Great Oak 33, Temecula Valley 10

Grossmont 53, Steele Canyon 42

Half Moon Bay 35, Burlingame 28

Hamilton 28, Maxwell 21

Hart 35, Castaic 0

Hawkins 20, Jordan 6

Hayfork 46, Chester 0

Heritage 20, Lakeside 14

Hesperia 28, Serrano 27

Highlands 66, Esparto 0

Hill 35, Yerba Buena 12

Hillcrest 28, Paloma Valley 28

Hilltop 23, Sweetwater 3

Hilmar 35, Orestimba 6

Hollywood 35, Contreras 14

Holtville 42, Brawley 0

Hughson 31, Sonora 14

Immanuel Christian 46, Trona 6

Independence 34, North 7

Inderkum 29, Vista del Lago 27

Indio 22, Desert Mirage 20

Johansen 77, Beyer 6

Johnson 48, Armijo 0

Jurupa Hills 28, Eisenhower 6

JW North 28, Moreno Valley 7

Katella 28, Saddleback 14

Kearny 14, Crawford 13

Kennedy 28, Wasco 14

Kennedy 50, Canoga Park 0

Kennedy 26, San Lorenzo 21

Kern Valley 33, West 7

King/Drew 39, Crenshaw 6

La Canada 22, Burbank 14

La Jolla Country Day 49, Coastal Academy 14

La Quinta 32, Savanna 19

La Quinta 47, Palm Springs 14

La Serna 57, Cerritos 7

Laguna Hills 28, Northwood 14

Lancaster 43, Palmdale 7

Las Plumas 41, Live Oak 6

Lathrop 20, Central Valley 12

Lawndale 28, South 21

Legacy Christian Academy 44, Maricopa 34

Liberty 44, Firebaugh 18

Liberty 33, Heritage 22

Liberty Ranch 55, Argonaut 35

Lincoln 24, Silver Creek 6

Lincoln 60, Bear River 27

Linden 32, Big Valley Christian 20

Lindhurst 43, Rio Vista 14

Live Oak 27, Ann Sobrato 0

Loara 49, Santa Ana Valley 0

Los Banos 38, El Capitan 15

Los Molinos 56, Portola 7

Lynbrook 33, Monta Vista 0

MacDonald 28, El Camino 21

Madera 62, Bullard 28

Madison 17, Imperial 14

Magnolia 26, Century 14

Manteca 65, Sierra 14

Manual Arts 30, Fremont 14

Mar Vista 12, San Ysidro 0

Marina 23, Gonzales 7

Marshall 55, Lincoln 0

Mary Star of the Sea 56, Cantwell-Sacred Heart of Mary 7

Mater Dei Catholic 42, Eastlake 7

Maywood CES 34, Roybal 7

McFarland 55, Del Oro 30

McNair 52, West 12

Merced 55, Golden Valley 7

Millennium 28, West Campus 6

Milpitas 41, Aragon 19

Mira Loma 54, Foresthill 0

Mission Oak 24, Mt. Whitney 10

Modesto Christian 20, Delhi 0

Mojave F, Desert 0

Montclair 28, Don Lugo 21

Monte Vista 56, El Cajon Valley 6

Montebello 36, San Gabriel 18

Monterey Trail 35, Pleasant Grove 0

Montgomery 14, Archie Williams 0

Morro Bay 35, Santa Maria 6

Morse 28, Mira Mesa 17

Mt. Carmel 45, Escondido 15

Mt. Shasta 52, Weed 20

Murrieta Valley 28, Vista Murrieta 20

Napa 33, Santa Rosa 14

Newark Memorial 44, Mt. Eden 0

Newport Harbor 56, Aliso Niguel 7

Nipomo 45, Lompoc 7

Nogales 28, Walnut 13

Nordhoff 41, Santa Clara 21

Northgate 42, Benicia 33

Northview 28, Colony 6

Notre Dame 49, Webb 19

Novato 26, Terra Linda 13

O'Farrell Charter 33, Tri-City Christian 6

Oak Park 44, Buena 39

Oakdale 41, East Union 21

Oakland 24, McClymonds 19

Oakland Tech 43, Castlemont 14

Ocean View 54, Anaheim 42

Orange 51, Beckman 14

Orange Cove 35, Parlier 21

Orange Glen 20, Victory Christian Academy 14

Orland 34, Gridley 28

Orosi 49, Farmersville 0

Otay Ranch 32, Olympian 20

Overfelt 37, San Jose 8

Pacific Grove 29, Stevenson 12

Pacifica 38, Kennedy 0

Palisades 35, Hamilton 18

Palo Verde Valley 45, Calipatria 12

Paramount 30, Bellflower 20

Paso Robles 37, Atascadero 12

Patterson 51, Mountain House 6

Pinewood 18, Harker 14

Pinole Valley 55, Albany 14

Poly 62, Monroe 12

Porterville 56, El Diamante 7

Poway 11, Del Norte 10

Priory 68, South Fork 6

Quartz Hill 49, Highland 24

Ramona 51, Big Bear 7

Rancho Bernardo 21, Oceanside 14

Rancho Buena Vista 44, Fallbrook 19

Rancho Cucamonga 28, Etiwanda 21

Rancho Dominguez 30, Locke 0

Rancho Mirage 21, Xavier Prep 14

Redwood Christian 30, Washington 7

Rio Linda 25, Casa Roble 22

River City 22, Pioneer 7

River Islands 37, Bret Harte 0

River Valley 37, Davis Sr. 20

Riverside Prep 28, Vasquez 7

Rocklin 31, Whitney 28

Roosevelt 50, South East 22

Rosamond F, California City 0

Rowland 42, Chaffey 8

Saint Francis 40, Valley Christian 14

Salesian 40, La Salle 7

Salinas 35, Alisal 14

San Diego 40, University City 39

San Leandro 43, Bishop O'Dowd 26

San Marcos 44, Hueneme 6

San Marino 33, Burroughs 31

San Mateo 17, Palo Alto 14

San Pasqual 32, Valley Center 18

San Pedro 63, Gardena 6

San Rafael 28, Tamalpais 21

San Ramon Valley 49, Amador Valley 7

Sanger 48, Sunnyside 8

Santa Barbara 37, Rio Mesa 0

Santa Fe 42, Norwalk 3

Santa Monica 48, El Segundo 29

Santa Rosa Academy 23, Linfield Christian 21

Santana 20, Valhalla 19

Santee 59, Dr. Maya Angelou Community 14

Saratoga 48, Cupertino 7

Selma 34, Fowler 28

Sequoia 38, Hillsdale 14

Serra 26, Loyola 0

SICP 26, Bellarmine College Prep 7

Sierra 43, Fresno Christian 24

Sierra Pacific 41, Hanford West 6

Silver Valley 26, San Jacinto Valley Academy 14

Skyline F, Fremont 0

South 29, Golden Valley 7

South LA College Prep 32, TEACH Tech Charter 14

South Pasadena 30, Gabrielino 3

Southwest SD 45, Castle Park 8

SPXSMA 25, Paraclete 13

St. Augustine 49, Scripps Ranch 35

St. Bernard 35, St. Genevieve 6

St. Francis 35, St. Paul 21

St. Joseph 62, Mission College Prep 7

St. Joseph Academy 56, Desert Chapel 0

St. Monica 49, Verbum Dei Jesuit 0

Stone Ridge Christian 35, Le Grand 14

Stuart Hall 29, Middletown 28

Summit 47, Grand Terrace 6

Tehillah Christian Academy 38, Frazier Mountain 26

Temescal Canyon 46, West Valley 0

Temple City 21, Glendale 6

Tennyson 39, Alameda 8

Torres 21, Madera South 14

Trabuco Hills 42, Tesoro 14

Tracy 48, Lodi 7

Tulelake 28, Loyalton 6

Turlock 37, Gregori 7

Union Mine 54, Rosemont 34

University 42, Fairfax 22

University Prep 33, Central Valley 28

USC Hybrid 36, New Designs University Park 6

Valencia 71, Canyon 7

Vallejo 23, Saint Mary's 20

Vanden 13, Vacaville 10

Venice 35, Westchester 0

Verdugo Hills 30, Arleta 7

Warren 50, Mayfair 21

West Park 15, McClatchy 13

West Valley 36, Yreka 0

Western Christian 44, Heritage Christian 37

Westlake 21, Ventura 3

Westmont 44, Del Mar 7

Wheatland 41, Colfax 21

Whittier 46, Pioneer 0

Whittier Christian 32, Arrowhead Christian 12

Woodbridge 21, Valencia 14

Woodcreek 55, Christian Brothers 7

Woodlake 49, Riverdale 21

Woodland 33, Natomas 19

Yosemite 34, Avenal 22

Yucca Valley 34, Banning 27

Scores Not Reported

Acalanes vs. Miramonte

ACE vs. PAL Academy

Bakersfield Christian vs. Ridgeview

Bear Creek vs. Tokay

Bell vs. Legacy

Brentwood School vs. Jefferson

Buhach Colony vs. Atwater

Burney vs. Plumas Charter

Cabrillo vs. Santa Ynez

Calabasas vs. Oxnard

California vs. Gahr

California School for the Deaf vs. MSSD

Canyon Hills vs. Clairemont

Capuchino vs. Carlmont

Central Valley Christian vs. Tulare Western

Clayton Valley Charter vs. Mt. Diablo

Cloverdale vs. Lower Lake

Compton Early College vs. Dominguez

Coronado vs. Patrick Henry

Cosumnes Oaks vs. Laguna Creek

Desert Christian Academy vs. Maranatha

East Bakersfield vs. Foothill

El Toro vs. Irvine

Eureka vs. Arcata

Fairfield vs. Kennedy

Granada Hills Charter vs. Birmingham

Gustine vs. Waterford

Hawthorne vs. Beverly Hills

Healdsburg vs. Piner

Independence vs. Evergreen Valley

James Logan vs. Moreau Catholic

Jesse M. Bethel vs. De Anza

Jordan vs. Millikan

Justin Garza vs. Hoover

Kelseyville vs. Upper Lake

Kennedy vs. St. Patrick-St. Vincent

Kingsburg vs. Immanuel

La Costa Canyon vs. El Camino

La Jolla vs. Christian

Lakewood vs. Woodrow Wilson

Las Lomas vs. Campolindo

Lassen vs. Anderson

Leigh vs. Branham

Lindsay vs. Corcoran

Livermore vs. Arroyo

Los Altos vs. Covina

Los Altos vs. Jefferson

Malibu vs. Villanova Prep

Maranatha Christian vs. Bishop's

Menlo School vs. Wilcox

Minarets vs. Tranquillity

Modesto vs. Enochs

Monache vs. Lemoore

Moorpark vs. Thousand Oaks

Muir vs. Monrovia

North Hollywood vs. Grant

North Monterey County vs. Soledad

North Salinas vs. Palma

Oroville vs. Corning

Pacific vs. Patriot

Pacifica vs. Bishop Diego

Paradise vs. Durham

Pasadena vs. Crescenta Valley

Piedmont vs. Castro Valley

Pioneer vs. Leland

Pleasant Valley vs. Chico

Point Loma vs. Lincoln

Redlands vs. Redlands East Valley

Redwood vs. Casa Grande

Reseda vs. Van Nuys

Roseville vs. Nevada Union

Royal vs. Fillmore

Sacramento vs. Rodriguez

San Fernando vs. Sylmar

San Luis Obispo vs. Templeton

Santa Cruz vs. Harbor

Saugus vs. West Ranch

Scotts Valley vs. Monte Vista Christian

Shafter vs. Delano

Sierra Lutheran vs. Trinity Classical Academy

South Hills vs. Diamond Bar

St. Helena vs. Gunn

St. Margaret's vs. Sunny Hills

St. Mary's vs. Kimball

St. Vincent de Paul vs. Windsor

Stagg vs. Weston Ranch

Stockdale vs. Liberty

Sutter vs. El Camino

TBA vs. New Designs Watts

Trinity vs. Redding Christian

Tulare Union vs. Golden West

Twelve Bridges vs. Placer

Twentynine Palms vs. Cathedral City

Valley vs. Vacaville Christian

Varsity Opponent vs. Avenal

Viewpoint vs. Rio Hondo Prep

Village Christian vs. Capistrano Valley Christian

Vintage vs. Petaluma

Vista vs. Westview

Vista Meridian vs. Southlands Christian

Warner vs. West Shores

Washington Union vs. Exeter

West Hills vs. El Capitan

Willits vs. Fort Bragg

Willows vs. Colusa

Wilson vs. Eagle Rock

View full California high school football scoreboard

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Published
Sam Brown
SAM BROWN

Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.  

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