The 2026 California high school football season continued with another massive Friday night of action on October 16, and High School On SI has final scores from around the Golden State.

Here are the California high school football scores from Friday, October 16, 2026.

California High School Football Final Scores - October 16

(#10) Orange Lutheran 48, (#14) JSerra Catholic 13



(#12) Carlsbad 42, San Marcos 26



(#15) Bishop Amat 48, (#20) Notre Dame (SO) 28



(#18) Chaparral 47, Murrieta Mesa 7



(#19) Inglewood 33, Redondo Union 7



(#2) Sierra Canyon 41, Chaminade 0



(#21) Clovis 24, Clovis East 17



(#24) Mission Hills 31, Torrey Pines 21



(#25) Pittsburg 44, Freedom 0



(#3) Santa Margarita 21, (#1) St. John Bosco 7



(#4) De La Salle 51, Monte Vista 0



(#7) Folsom 28, (#22) Oak Ridge 21



(#9) Central East 69, (#17) Buchanan 38



Adventure Christian 17, Valley Christian 12



Agoura 41, Camarillo 35



Alpaugh 44, Anzar 0



American Canyon 37, San Marin 30



Analy 70, Sonoma Valley 40



Antelope 63, Cordova 13



Antioch 62, Hercules 0



Apple Valley 31, Burroughs 14



Archbishop Riordan 22, Archbishop Mitty 7



Arroyo 38, Fulton 0



Arroyo 36, Rosemead 6



Arroyo Grande 42, Righetti 19



Arroyo Valley 34, Indian Springs 7



Artesia 58, Glenn 0



Bakersfield 31, Centennial 24



Baldwin Park 45, West Covina 14



Bassett 31, Pomona 0



Bella Vista 28, Rio Americano 7



Belmont 41, West Adams 8



Bernstein 50, Mendez 0



Biggs 24, Williams 12



Bishop Alemany 18, Harvard-Westlake 13



Bonita 49, Ayala 14



Bonita Vista 12, Chula Vista 7



Boron 30, Bishop Union 14



Bradshaw Christian 47, Amador 14



Buena Park 7, Santa Ana 6



Butte Valley 62, Westwood 6



Cajon 28, Beaumont 7



Calaveras 41, Riverbank 6



California 62, Granada 28



Calistoga 38, Potter Valley 6



Canyon Springs 42, Citrus Hill 6



Cardinal Newman 28, Marin Catholic 7



Carson 60, Narbonne 0



Carter 42, San Gorgonio 7



Caruthers 21, Reedley 19



Cathedral 56, Bishop Montgomery 7



Cathedral Catholic 42, Mission Bay 7



Center 35, Oakmont 34



Central 42, Calexico 6



Ceres 35, Livingston 28



Chadwick 45, Flintridge Prep 0



Charter Oak 42, Glendora 28



Chavez 34, Taft 28



Chavez 69, Franklin 0



Chowchilla 50, Dos Palos 12



Citrus Valley 56, Yucaipa 14



Cleveland 63, Taft 24



Clovis West 35, Clovis North 20



Coalinga 42, Mendota 19



College Park 42, Alhambra 35



Colton 28, Rialto 21



Compton 50, Cabrillo 14



Concord 63, Dougherty Valley 14



Cornerstone Christian 68, United Christian Academy 12



Crespi 52, St. Anthony 0



Culver City 41, North 14



Cypress 41, Marina 7



Damien 46, Upland 7



Dana Hills 31, Laguna Beach 7



Deer Valley 62, Emerald 0



Del Oro 42, Granite Bay 14



Del Sol 37, Channel Islands 0



Denair 26, Mariposa County 20



Desert Hot Springs 48, Coachella Valley 0



Destiny Christian Academy 28, Grant 27



Diego Rivera 46, Torres 0



Dinuba 17, Kerman 10



Dos Pueblos 56, Santa Paula 21



Downey 36, Pitman 0



Downey 45, La Mirada 0



East Nicolaus 21, Winters 0



East Valley 34, Valley Oaks CES 14



Eastside 37, Littlerock 0



Edison 28, San Joaquin Memorial 21



Edison 51, Lincoln 48



Edison 27, Los Alamitos 7



El Camino Real 22, Chatsworth 6



El Cerrito 24, Salesian College Preparatory 6



El Dorado 43, Galt 29



El Dorado 26, Segerstrom 12



El Modena 34, Troy 13



Enterprise 28, Red Bluff 7



Escalon 45, Ripon 24



Escondido Charter 34, Army-Navy 0



Esperanza 34, Canyon 28



Etna 15, Fall River 12



Faith Baptist 50, Lancaster Baptist 0



Firebaugh 31, Lynwood 26



Florin 34, Kairos Public 25



Fontana 13, Bloomington 10



Foothill 42, Shasta 7



Foothill 55, Burbank 20



Fortuna 42, Hoopa Valley 0



Fountain Valley 42, Westminster 14



Francis Parker 62, California Lutheran 13



Franklin 57, Sheldon 0



Fullerton 47, Portola 20



Ganesha 10, Garey 7



Garces Memorial 40, Frontier 7



Garfield 61, South Gate 34



George Washington Prep 26, Marquez 21



Godinez Fundamental 14, Santiago 7



Golden Sierra 28, Woodland Christian 18



Grace 40, Carpinteria 0



Grace Davis 35, Pacheco 0



Granite Hills 28, Strathmore 23



Granite Hills 52, Mount Miguel 11



Great Oak 33, Temecula Valley 10



Grossmont 53, Steele Canyon 42



Half Moon Bay 35, Burlingame 28



Hamilton 28, Maxwell 21



Hart 35, Castaic 0



Hawkins 20, Jordan 6



Hayfork 46, Chester 0



Heritage 20, Lakeside 14



Hesperia 28, Serrano 27



Highlands 66, Esparto 0



Hill 35, Yerba Buena 12



Hillcrest 28, Paloma Valley 28



Hilltop 23, Sweetwater 3



Hilmar 35, Orestimba 6



Hollywood 35, Contreras 14



Holtville 42, Brawley 0



Hughson 31, Sonora 14



Immanuel Christian 46, Trona 6



Independence 34, North 7



Inderkum 29, Vista del Lago 27



Indio 22, Desert Mirage 20



Johansen 77, Beyer 6



Johnson 48, Armijo 0



Jurupa Hills 28, Eisenhower 6



JW North 28, Moreno Valley 7



Katella 28, Saddleback 14



Kearny 14, Crawford 13



Kennedy 28, Wasco 14



Kennedy 50, Canoga Park 0



Kennedy 26, San Lorenzo 21



Kern Valley 33, West 7



King/Drew 39, Crenshaw 6



La Canada 22, Burbank 14



La Jolla Country Day 49, Coastal Academy 14



La Quinta 32, Savanna 19



La Quinta 47, Palm Springs 14



La Serna 57, Cerritos 7



Laguna Hills 28, Northwood 14



Lancaster 43, Palmdale 7



Las Plumas 41, Live Oak 6



Lathrop 20, Central Valley 12



Lawndale 28, South 21



Legacy Christian Academy 44, Maricopa 34



Liberty 44, Firebaugh 18



Liberty 33, Heritage 22



Liberty Ranch 55, Argonaut 35



Lincoln 24, Silver Creek 6



Lincoln 60, Bear River 27



Linden 32, Big Valley Christian 20



Lindhurst 43, Rio Vista 14



Live Oak 27, Ann Sobrato 0



Loara 49, Santa Ana Valley 0



Los Banos 38, El Capitan 15



Los Molinos 56, Portola 7



Lynbrook 33, Monta Vista 0



MacDonald 28, El Camino 21



Madera 62, Bullard 28



Madison 17, Imperial 14



Magnolia 26, Century 14



Manteca 65, Sierra 14



Manual Arts 30, Fremont 14



Mar Vista 12, San Ysidro 0



Marina 23, Gonzales 7



Marshall 55, Lincoln 0



Mary Star of the Sea 56, Cantwell-Sacred Heart of Mary 7



Mater Dei Catholic 42, Eastlake 7



Maywood CES 34, Roybal 7



McFarland 55, Del Oro 30



McNair 52, West 12



Merced 55, Golden Valley 7



Millennium 28, West Campus 6



Milpitas 41, Aragon 19



Mira Loma 54, Foresthill 0



Mission Oak 24, Mt. Whitney 10



Modesto Christian 20, Delhi 0



Mojave F, Desert 0



Montclair 28, Don Lugo 21



Monte Vista 56, El Cajon Valley 6



Montebello 36, San Gabriel 18



Monterey Trail 35, Pleasant Grove 0



Montgomery 14, Archie Williams 0



Morro Bay 35, Santa Maria 6



Morse 28, Mira Mesa 17



Mt. Carmel 45, Escondido 15



Mt. Shasta 52, Weed 20



Murrieta Valley 28, Vista Murrieta 20



Napa 33, Santa Rosa 14



Newark Memorial 44, Mt. Eden 0



Newport Harbor 56, Aliso Niguel 7



Nipomo 45, Lompoc 7



Nogales 28, Walnut 13



Nordhoff 41, Santa Clara 21



Northgate 42, Benicia 33



Northview 28, Colony 6



Notre Dame 49, Webb 19



Novato 26, Terra Linda 13



O'Farrell Charter 33, Tri-City Christian 6



Oak Park 44, Buena 39



Oakdale 41, East Union 21



Oakland 24, McClymonds 19



Oakland Tech 43, Castlemont 14



Ocean View 54, Anaheim 42



Orange 51, Beckman 14



Orange Cove 35, Parlier 21



Orange Glen 20, Victory Christian Academy 14



Orland 34, Gridley 28



Orosi 49, Farmersville 0



Otay Ranch 32, Olympian 20



Overfelt 37, San Jose 8



Pacific Grove 29, Stevenson 12



Pacifica 38, Kennedy 0



Palisades 35, Hamilton 18



Palo Verde Valley 45, Calipatria 12



Paramount 30, Bellflower 20



Paso Robles 37, Atascadero 12



Patterson 51, Mountain House 6



Pinewood 18, Harker 14



Pinole Valley 55, Albany 14



Poly 62, Monroe 12



Porterville 56, El Diamante 7



Poway 11, Del Norte 10



Priory 68, South Fork 6



Quartz Hill 49, Highland 24



Ramona 51, Big Bear 7



Rancho Bernardo 21, Oceanside 14



Rancho Buena Vista 44, Fallbrook 19



Rancho Cucamonga 28, Etiwanda 21



Rancho Dominguez 30, Locke 0



Rancho Mirage 21, Xavier Prep 14



Redwood Christian 30, Washington 7



Rio Linda 25, Casa Roble 22



River City 22, Pioneer 7



River Islands 37, Bret Harte 0



River Valley 37, Davis Sr. 20



Riverside Prep 28, Vasquez 7



Rocklin 31, Whitney 28



Roosevelt 50, South East 22



Rosamond F, California City 0



Rowland 42, Chaffey 8



Saint Francis 40, Valley Christian 14



Salesian 40, La Salle 7



Salinas 35, Alisal 14



San Diego 40, University City 39



San Leandro 43, Bishop O'Dowd 26



San Marcos 44, Hueneme 6



San Marino 33, Burroughs 31



San Mateo 17, Palo Alto 14



San Pasqual 32, Valley Center 18



San Pedro 63, Gardena 6



San Rafael 28, Tamalpais 21



San Ramon Valley 49, Amador Valley 7



Sanger 48, Sunnyside 8



Santa Barbara 37, Rio Mesa 0



Santa Fe 42, Norwalk 3



Santa Monica 48, El Segundo 29



Santa Rosa Academy 23, Linfield Christian 21



Santana 20, Valhalla 19



Santee 59, Dr. Maya Angelou Community 14



Saratoga 48, Cupertino 7



Selma 34, Fowler 28



Sequoia 38, Hillsdale 14



Serra 26, Loyola 0



SICP 26, Bellarmine College Prep 7



Sierra 43, Fresno Christian 24



Sierra Pacific 41, Hanford West 6



Silver Valley 26, San Jacinto Valley Academy 14



Skyline F, Fremont 0



South 29, Golden Valley 7



South LA College Prep 32, TEACH Tech Charter 14



South Pasadena 30, Gabrielino 3



Southwest SD 45, Castle Park 8



SPXSMA 25, Paraclete 13



St. Augustine 49, Scripps Ranch 35



St. Bernard 35, St. Genevieve 6



St. Francis 35, St. Paul 21



St. Joseph 62, Mission College Prep 7



St. Joseph Academy 56, Desert Chapel 0



St. Monica 49, Verbum Dei Jesuit 0



Stone Ridge Christian 35, Le Grand 14



Stuart Hall 29, Middletown 28



Summit 47, Grand Terrace 6



Tehillah Christian Academy 38, Frazier Mountain 26



Temescal Canyon 46, West Valley 0



Temple City 21, Glendale 6



Tennyson 39, Alameda 8



Torres 21, Madera South 14



Trabuco Hills 42, Tesoro 14



Tracy 48, Lodi 7



Tulelake 28, Loyalton 6



Turlock 37, Gregori 7



Union Mine 54, Rosemont 34



University 42, Fairfax 22



University Prep 33, Central Valley 28



USC Hybrid 36, New Designs University Park 6



Valencia 71, Canyon 7



Vallejo 23, Saint Mary's 20



Vanden 13, Vacaville 10



Venice 35, Westchester 0



Verdugo Hills 30, Arleta 7



Warren 50, Mayfair 21



West Park 15, McClatchy 13



West Valley 36, Yreka 0



Western Christian 44, Heritage Christian 37



Westlake 21, Ventura 3



Westmont 44, Del Mar 7



Wheatland 41, Colfax 21



Whittier 46, Pioneer 0



Whittier Christian 32, Arrowhead Christian 12



Woodbridge 21, Valencia 14



Woodcreek 55, Christian Brothers 7



Woodlake 49, Riverdale 21



Woodland 33, Natomas 19



Yosemite 34, Avenal 22



Yucca Valley 34, Banning 27



Scores Not Reported

Acalanes vs. Miramonte



ACE vs. PAL Academy



Bakersfield Christian vs. Ridgeview



Bear Creek vs. Tokay



Bell vs. Legacy



Brentwood School vs. Jefferson



Buhach Colony vs. Atwater



Burney vs. Plumas Charter



Cabrillo vs. Santa Ynez



Calabasas vs. Oxnard



California vs. Gahr



California School for the Deaf vs. MSSD



Canyon Hills vs. Clairemont



Capuchino vs. Carlmont



Central Valley Christian vs. Tulare Western



Clayton Valley Charter vs. Mt. Diablo



Cloverdale vs. Lower Lake



Compton Early College vs. Dominguez



Coronado vs. Patrick Henry



Cosumnes Oaks vs. Laguna Creek



Desert Christian Academy vs. Maranatha



East Bakersfield vs. Foothill



El Toro vs. Irvine



Eureka vs. Arcata



Fairfield vs. Kennedy



Granada Hills Charter vs. Birmingham



Gustine vs. Waterford



Hawthorne vs. Beverly Hills



Healdsburg vs. Piner



Independence vs. Evergreen Valley



James Logan vs. Moreau Catholic



Jesse M. Bethel vs. De Anza



Jordan vs. Millikan



Justin Garza vs. Hoover



Kelseyville vs. Upper Lake



Kennedy vs. St. Patrick-St. Vincent



Kingsburg vs. Immanuel



La Costa Canyon vs. El Camino



La Jolla vs. Christian



Lakewood vs. Woodrow Wilson



Las Lomas vs. Campolindo



Lassen vs. Anderson



Leigh vs. Branham



Lindsay vs. Corcoran



Livermore vs. Arroyo



Los Altos vs. Covina



Los Altos vs. Jefferson



Malibu vs. Villanova Prep



Maranatha Christian vs. Bishop's



Menlo School vs. Wilcox



Minarets vs. Tranquillity



Modesto vs. Enochs



Monache vs. Lemoore



Moorpark vs. Thousand Oaks



Muir vs. Monrovia



North Hollywood vs. Grant



North Monterey County vs. Soledad



North Salinas vs. Palma



Oroville vs. Corning



Pacific vs. Patriot



Pacifica vs. Bishop Diego



Paradise vs. Durham



Pasadena vs. Crescenta Valley



Piedmont vs. Castro Valley



Pioneer vs. Leland



Pleasant Valley vs. Chico



Point Loma vs. Lincoln



Redlands vs. Redlands East Valley



Redwood vs. Casa Grande



Reseda vs. Van Nuys



Roseville vs. Nevada Union



Royal vs. Fillmore



Sacramento vs. Rodriguez



San Fernando vs. Sylmar



San Luis Obispo vs. Templeton



Santa Cruz vs. Harbor



Saugus vs. West Ranch



Scotts Valley vs. Monte Vista Christian



Shafter vs. Delano



Sierra Lutheran vs. Trinity Classical Academy



South Hills vs. Diamond Bar



St. Helena vs. Gunn



St. Margaret's vs. Sunny Hills



St. Mary's vs. Kimball



St. Vincent de Paul vs. Windsor



Stagg vs. Weston Ranch



Stockdale vs. Liberty



Sutter vs. El Camino



TBA vs. New Designs Watts



Trinity vs. Redding Christian



Tulare Union vs. Golden West



Twelve Bridges vs. Placer



Twentynine Palms vs. Cathedral City



Valley vs. Vacaville Christian



Varsity Opponent vs. Avenal



Viewpoint vs. Rio Hondo Prep



Village Christian vs. Capistrano Valley Christian



Vintage vs. Petaluma



Vista vs. Westview



Vista Meridian vs. Southlands Christian



Warner vs. West Shores



Washington Union vs. Exeter



West Hills vs. El Capitan



Willits vs. Fort Bragg



Willows vs. Colusa



Wilson vs. Eagle Rock

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