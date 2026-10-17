California High School Football Final Scores - October 16
The 2026 California high school football season continued with another massive Friday night of action on October 16, and High School On SI has final scores from around the Golden State.
Here are the California high school football scores from Friday, October 16, 2026.
California High School Football Final Scores - October 16
(#10) Orange Lutheran 48, (#14) JSerra Catholic 13
(#12) Carlsbad 42, San Marcos 26
(#15) Bishop Amat 48, (#20) Notre Dame (SO) 28
(#18) Chaparral 47, Murrieta Mesa 7
(#19) Inglewood 33, Redondo Union 7
(#2) Sierra Canyon 41, Chaminade 0
(#21) Clovis 24, Clovis East 17
(#24) Mission Hills 31, Torrey Pines 21
(#25) Pittsburg 44, Freedom 0
(#3) Santa Margarita 21, (#1) St. John Bosco 7
(#4) De La Salle 51, Monte Vista 0
(#7) Folsom 28, (#22) Oak Ridge 21
(#9) Central East 69, (#17) Buchanan 38
Adventure Christian 17, Valley Christian 12
Agoura 41, Camarillo 35
Alpaugh 44, Anzar 0
American Canyon 37, San Marin 30
Analy 70, Sonoma Valley 40
Antelope 63, Cordova 13
Antioch 62, Hercules 0
Apple Valley 31, Burroughs 14
Archbishop Riordan 22, Archbishop Mitty 7
Arroyo 38, Fulton 0
Arroyo 36, Rosemead 6
Arroyo Grande 42, Righetti 19
Arroyo Valley 34, Indian Springs 7
Artesia 58, Glenn 0
Bakersfield 31, Centennial 24
Baldwin Park 45, West Covina 14
Bassett 31, Pomona 0
Bella Vista 28, Rio Americano 7
Belmont 41, West Adams 8
Bernstein 50, Mendez 0
Biggs 24, Williams 12
Bishop Alemany 18, Harvard-Westlake 13
Bonita 49, Ayala 14
Bonita Vista 12, Chula Vista 7
Boron 30, Bishop Union 14
Bradshaw Christian 47, Amador 14
Buena Park 7, Santa Ana 6
Butte Valley 62, Westwood 6
Cajon 28, Beaumont 7
Calaveras 41, Riverbank 6
California 62, Granada 28
Calistoga 38, Potter Valley 6
Canyon Springs 42, Citrus Hill 6
Cardinal Newman 28, Marin Catholic 7
Carson 60, Narbonne 0
Carter 42, San Gorgonio 7
Caruthers 21, Reedley 19
Cathedral 56, Bishop Montgomery 7
Cathedral Catholic 42, Mission Bay 7
Center 35, Oakmont 34
Central 42, Calexico 6
Ceres 35, Livingston 28
Chadwick 45, Flintridge Prep 0
Charter Oak 42, Glendora 28
Chavez 34, Taft 28
Chavez 69, Franklin 0
Chowchilla 50, Dos Palos 12
Citrus Valley 56, Yucaipa 14
Cleveland 63, Taft 24
Clovis West 35, Clovis North 20
Coalinga 42, Mendota 19
College Park 42, Alhambra 35
Colton 28, Rialto 21
Compton 50, Cabrillo 14
Concord 63, Dougherty Valley 14
Cornerstone Christian 68, United Christian Academy 12
Crespi 52, St. Anthony 0
Culver City 41, North 14
Cypress 41, Marina 7
Damien 46, Upland 7
Dana Hills 31, Laguna Beach 7
Deer Valley 62, Emerald 0
Del Oro 42, Granite Bay 14
Del Sol 37, Channel Islands 0
Denair 26, Mariposa County 20
Desert Hot Springs 48, Coachella Valley 0
Destiny Christian Academy 28, Grant 27
Diego Rivera 46, Torres 0
Dinuba 17, Kerman 10
Dos Pueblos 56, Santa Paula 21
Downey 36, Pitman 0
Downey 45, La Mirada 0
East Nicolaus 21, Winters 0
East Valley 34, Valley Oaks CES 14
Eastside 37, Littlerock 0
Edison 28, San Joaquin Memorial 21
Edison 51, Lincoln 48
Edison 27, Los Alamitos 7
El Camino Real 22, Chatsworth 6
El Cerrito 24, Salesian College Preparatory 6
El Dorado 43, Galt 29
El Dorado 26, Segerstrom 12
El Modena 34, Troy 13
Enterprise 28, Red Bluff 7
Escalon 45, Ripon 24
Escondido Charter 34, Army-Navy 0
Esperanza 34, Canyon 28
Etna 15, Fall River 12
Faith Baptist 50, Lancaster Baptist 0
Firebaugh 31, Lynwood 26
Florin 34, Kairos Public 25
Fontana 13, Bloomington 10
Foothill 42, Shasta 7
Foothill 55, Burbank 20
Fortuna 42, Hoopa Valley 0
Fountain Valley 42, Westminster 14
Francis Parker 62, California Lutheran 13
Franklin 57, Sheldon 0
Fullerton 47, Portola 20
Ganesha 10, Garey 7
Garces Memorial 40, Frontier 7
Garfield 61, South Gate 34
George Washington Prep 26, Marquez 21
Godinez Fundamental 14, Santiago 7
Golden Sierra 28, Woodland Christian 18
Grace 40, Carpinteria 0
Grace Davis 35, Pacheco 0
Granite Hills 28, Strathmore 23
Granite Hills 52, Mount Miguel 11
Great Oak 33, Temecula Valley 10
Grossmont 53, Steele Canyon 42
Half Moon Bay 35, Burlingame 28
Hamilton 28, Maxwell 21
Hart 35, Castaic 0
Hawkins 20, Jordan 6
Hayfork 46, Chester 0
Heritage 20, Lakeside 14
Hesperia 28, Serrano 27
Highlands 66, Esparto 0
Hill 35, Yerba Buena 12
Hillcrest 28, Paloma Valley 28
Hilltop 23, Sweetwater 3
Hilmar 35, Orestimba 6
Hollywood 35, Contreras 14
Holtville 42, Brawley 0
Hughson 31, Sonora 14
Immanuel Christian 46, Trona 6
Independence 34, North 7
Inderkum 29, Vista del Lago 27
Indio 22, Desert Mirage 20
Johansen 77, Beyer 6
Johnson 48, Armijo 0
Jurupa Hills 28, Eisenhower 6
JW North 28, Moreno Valley 7
Katella 28, Saddleback 14
Kearny 14, Crawford 13
Kennedy 28, Wasco 14
Kennedy 50, Canoga Park 0
Kennedy 26, San Lorenzo 21
Kern Valley 33, West 7
King/Drew 39, Crenshaw 6
La Canada 22, Burbank 14
La Jolla Country Day 49, Coastal Academy 14
La Quinta 32, Savanna 19
La Quinta 47, Palm Springs 14
La Serna 57, Cerritos 7
Laguna Hills 28, Northwood 14
Lancaster 43, Palmdale 7
Las Plumas 41, Live Oak 6
Lathrop 20, Central Valley 12
Lawndale 28, South 21
Legacy Christian Academy 44, Maricopa 34
Liberty 44, Firebaugh 18
Liberty 33, Heritage 22
Liberty Ranch 55, Argonaut 35
Lincoln 24, Silver Creek 6
Lincoln 60, Bear River 27
Linden 32, Big Valley Christian 20
Lindhurst 43, Rio Vista 14
Live Oak 27, Ann Sobrato 0
Loara 49, Santa Ana Valley 0
Los Banos 38, El Capitan 15
Los Molinos 56, Portola 7
Lynbrook 33, Monta Vista 0
MacDonald 28, El Camino 21
Madera 62, Bullard 28
Madison 17, Imperial 14
Magnolia 26, Century 14
Manteca 65, Sierra 14
Manual Arts 30, Fremont 14
Mar Vista 12, San Ysidro 0
Marina 23, Gonzales 7
Marshall 55, Lincoln 0
Mary Star of the Sea 56, Cantwell-Sacred Heart of Mary 7
Mater Dei Catholic 42, Eastlake 7
Maywood CES 34, Roybal 7
McFarland 55, Del Oro 30
McNair 52, West 12
Merced 55, Golden Valley 7
Millennium 28, West Campus 6
Milpitas 41, Aragon 19
Mira Loma 54, Foresthill 0
Mission Oak 24, Mt. Whitney 10
Modesto Christian 20, Delhi 0
Mojave F, Desert 0
Montclair 28, Don Lugo 21
Monte Vista 56, El Cajon Valley 6
Montebello 36, San Gabriel 18
Monterey Trail 35, Pleasant Grove 0
Montgomery 14, Archie Williams 0
Morro Bay 35, Santa Maria 6
Morse 28, Mira Mesa 17
Mt. Carmel 45, Escondido 15
Mt. Shasta 52, Weed 20
Murrieta Valley 28, Vista Murrieta 20
Napa 33, Santa Rosa 14
Newark Memorial 44, Mt. Eden 0
Newport Harbor 56, Aliso Niguel 7
Nipomo 45, Lompoc 7
Nogales 28, Walnut 13
Nordhoff 41, Santa Clara 21
Northgate 42, Benicia 33
Northview 28, Colony 6
Notre Dame 49, Webb 19
Novato 26, Terra Linda 13
O'Farrell Charter 33, Tri-City Christian 6
Oak Park 44, Buena 39
Oakdale 41, East Union 21
Oakland 24, McClymonds 19
Oakland Tech 43, Castlemont 14
Ocean View 54, Anaheim 42
Orange 51, Beckman 14
Orange Cove 35, Parlier 21
Orange Glen 20, Victory Christian Academy 14
Orland 34, Gridley 28
Orosi 49, Farmersville 0
Otay Ranch 32, Olympian 20
Overfelt 37, San Jose 8
Pacific Grove 29, Stevenson 12
Pacifica 38, Kennedy 0
Palisades 35, Hamilton 18
Palo Verde Valley 45, Calipatria 12
Paramount 30, Bellflower 20
Paso Robles 37, Atascadero 12
Patterson 51, Mountain House 6
Pinewood 18, Harker 14
Pinole Valley 55, Albany 14
Poly 62, Monroe 12
Porterville 56, El Diamante 7
Poway 11, Del Norte 10
Priory 68, South Fork 6
Quartz Hill 49, Highland 24
Ramona 51, Big Bear 7
Rancho Bernardo 21, Oceanside 14
Rancho Buena Vista 44, Fallbrook 19
Rancho Cucamonga 28, Etiwanda 21
Rancho Dominguez 30, Locke 0
Rancho Mirage 21, Xavier Prep 14
Redwood Christian 30, Washington 7
Rio Linda 25, Casa Roble 22
River City 22, Pioneer 7
River Islands 37, Bret Harte 0
River Valley 37, Davis Sr. 20
Riverside Prep 28, Vasquez 7
Rocklin 31, Whitney 28
Roosevelt 50, South East 22
Rosamond F, California City 0
Rowland 42, Chaffey 8
Saint Francis 40, Valley Christian 14
Salesian 40, La Salle 7
Salinas 35, Alisal 14
San Diego 40, University City 39
San Leandro 43, Bishop O'Dowd 26
San Marcos 44, Hueneme 6
San Marino 33, Burroughs 31
San Mateo 17, Palo Alto 14
San Pasqual 32, Valley Center 18
San Pedro 63, Gardena 6
San Rafael 28, Tamalpais 21
San Ramon Valley 49, Amador Valley 7
Sanger 48, Sunnyside 8
Santa Barbara 37, Rio Mesa 0
Santa Fe 42, Norwalk 3
Santa Monica 48, El Segundo 29
Santa Rosa Academy 23, Linfield Christian 21
Santana 20, Valhalla 19
Santee 59, Dr. Maya Angelou Community 14
Saratoga 48, Cupertino 7
Selma 34, Fowler 28
Sequoia 38, Hillsdale 14
Serra 26, Loyola 0
SICP 26, Bellarmine College Prep 7
Sierra 43, Fresno Christian 24
Sierra Pacific 41, Hanford West 6
Silver Valley 26, San Jacinto Valley Academy 14
Skyline F, Fremont 0
South 29, Golden Valley 7
South LA College Prep 32, TEACH Tech Charter 14
South Pasadena 30, Gabrielino 3
Southwest SD 45, Castle Park 8
SPXSMA 25, Paraclete 13
St. Augustine 49, Scripps Ranch 35
St. Bernard 35, St. Genevieve 6
St. Francis 35, St. Paul 21
St. Joseph 62, Mission College Prep 7
St. Joseph Academy 56, Desert Chapel 0
St. Monica 49, Verbum Dei Jesuit 0
Stone Ridge Christian 35, Le Grand 14
Stuart Hall 29, Middletown 28
Summit 47, Grand Terrace 6
Tehillah Christian Academy 38, Frazier Mountain 26
Temescal Canyon 46, West Valley 0
Temple City 21, Glendale 6
Tennyson 39, Alameda 8
Torres 21, Madera South 14
Trabuco Hills 42, Tesoro 14
Tracy 48, Lodi 7
Tulelake 28, Loyalton 6
Turlock 37, Gregori 7
Union Mine 54, Rosemont 34
University 42, Fairfax 22
University Prep 33, Central Valley 28
USC Hybrid 36, New Designs University Park 6
Valencia 71, Canyon 7
Vallejo 23, Saint Mary's 20
Vanden 13, Vacaville 10
Venice 35, Westchester 0
Verdugo Hills 30, Arleta 7
Warren 50, Mayfair 21
West Park 15, McClatchy 13
West Valley 36, Yreka 0
Western Christian 44, Heritage Christian 37
Westlake 21, Ventura 3
Westmont 44, Del Mar 7
Wheatland 41, Colfax 21
Whittier 46, Pioneer 0
Whittier Christian 32, Arrowhead Christian 12
Woodbridge 21, Valencia 14
Woodcreek 55, Christian Brothers 7
Woodlake 49, Riverdale 21
Woodland 33, Natomas 19
Yosemite 34, Avenal 22
Yucca Valley 34, Banning 27
Scores Not Reported
Acalanes vs. Miramonte
ACE vs. PAL Academy
Bakersfield Christian vs. Ridgeview
Bear Creek vs. Tokay
Bell vs. Legacy
Brentwood School vs. Jefferson
Buhach Colony vs. Atwater
Burney vs. Plumas Charter
Cabrillo vs. Santa Ynez
Calabasas vs. Oxnard
California vs. Gahr
California School for the Deaf vs. MSSD
Canyon Hills vs. Clairemont
Capuchino vs. Carlmont
Central Valley Christian vs. Tulare Western
Clayton Valley Charter vs. Mt. Diablo
Cloverdale vs. Lower Lake
Compton Early College vs. Dominguez
Coronado vs. Patrick Henry
Cosumnes Oaks vs. Laguna Creek
Desert Christian Academy vs. Maranatha
East Bakersfield vs. Foothill
El Toro vs. Irvine
Eureka vs. Arcata
Fairfield vs. Kennedy
Granada Hills Charter vs. Birmingham
Gustine vs. Waterford
Hawthorne vs. Beverly Hills
Healdsburg vs. Piner
Independence vs. Evergreen Valley
James Logan vs. Moreau Catholic
Jesse M. Bethel vs. De Anza
Jordan vs. Millikan
Justin Garza vs. Hoover
Kelseyville vs. Upper Lake
Kennedy vs. St. Patrick-St. Vincent
Kingsburg vs. Immanuel
La Costa Canyon vs. El Camino
La Jolla vs. Christian
Lakewood vs. Woodrow Wilson
Las Lomas vs. Campolindo
Lassen vs. Anderson
Leigh vs. Branham
Lindsay vs. Corcoran
Livermore vs. Arroyo
Los Altos vs. Covina
Los Altos vs. Jefferson
Malibu vs. Villanova Prep
Maranatha Christian vs. Bishop's
Menlo School vs. Wilcox
Minarets vs. Tranquillity
Modesto vs. Enochs
Monache vs. Lemoore
Moorpark vs. Thousand Oaks
Muir vs. Monrovia
North Hollywood vs. Grant
North Monterey County vs. Soledad
North Salinas vs. Palma
Oroville vs. Corning
Pacific vs. Patriot
Pacifica vs. Bishop Diego
Paradise vs. Durham
Pasadena vs. Crescenta Valley
Piedmont vs. Castro Valley
Pioneer vs. Leland
Pleasant Valley vs. Chico
Point Loma vs. Lincoln
Redlands vs. Redlands East Valley
Redwood vs. Casa Grande
Reseda vs. Van Nuys
Roseville vs. Nevada Union
Royal vs. Fillmore
Sacramento vs. Rodriguez
San Fernando vs. Sylmar
San Luis Obispo vs. Templeton
Santa Cruz vs. Harbor
Saugus vs. West Ranch
Scotts Valley vs. Monte Vista Christian
Shafter vs. Delano
Sierra Lutheran vs. Trinity Classical Academy
South Hills vs. Diamond Bar
St. Helena vs. Gunn
St. Margaret's vs. Sunny Hills
St. Mary's vs. Kimball
St. Vincent de Paul vs. Windsor
Stagg vs. Weston Ranch
Stockdale vs. Liberty
Sutter vs. El Camino
TBA vs. New Designs Watts
Trinity vs. Redding Christian
Tulare Union vs. Golden West
Twelve Bridges vs. Placer
Twentynine Palms vs. Cathedral City
Valley vs. Vacaville Christian
Varsity Opponent vs. Avenal
Viewpoint vs. Rio Hondo Prep
Village Christian vs. Capistrano Valley Christian
Vintage vs. Petaluma
Vista vs. Westview
Vista Meridian vs. Southlands Christian
Warner vs. West Shores
Washington Union vs. Exeter
West Hills vs. El Capitan
Willits vs. Fort Bragg
Willows vs. Colusa
Wilson vs. Eagle Rock
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.